https://ukraina.ru/20250719/nikolay-sorokin-esli-rossiya-otkazhetsya-ot-taktiki-tysyachi-porezov-to-reshit-problemu-kharkova-i-sum-1065362634.html

Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум

Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум - 19.07.2025 Украина.ру

Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум

На Западе сейчас разгоняется истерия по поводу подготовки во второй половине лета крупного наступления с участием подразделений из КНДР. Представитель администрации Зеленского даже вынужден был опровергать эти слухи, поскольку они начали приобретать панический характер. Он сказал, что ВС РФ наступают медленно и речи о крупных операциях не идет.

2025-07-19T07:00

2025-07-19T07:00

2025-07-19T07:00

интервью

харьков

сумская область

запад

владимир зеленский

линдси грэм

вооруженные силы украины

константиновка

часов яр

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.- Николай Олегович, на днях ВС России освободили населенные пункты Малиновка (Запорожская область) и Маяк (ДНР). Эти успехи наглядное воплощение тактики тысячи порезов или предвестники серьёзных логистических проблем ВСУ на Гуляйпольском и Красноармейском направлениях соответственно?- Малиновка – это крупный узел обороны ВСУ, который достаточно долго обустраивался и сопротивлялся нашим войскам. Его взятие очень важно. Полагаю, на Гуляйпольском участке в скором времени начнется серьезное изменение конфигурации линии фронта.Что касается Донбасса, то там все закономерно. Маяк давно надо было забирать. Его забрали. Это связано с тем, что ВСУ вынуждены были перебросить часть резервов с Красноармейского и Константиновского направлений в Сумскую область. Говорят, что это до четырех бригад. То есть противник серьезно ослабил свою центральную группировку из-за необходимости парировать наступление ВС РФ на Юнаковку и Кондратовку, за которые уже две недели идут ожесточенные бои.Украина в Сумской области постоянно пытается контратаковать. Частично у нее кое-что получилось. Противник занял небольшой кармашек рядом с Кондратовкой. Но это лесопосадки. Никакой решающей роли это не сыграет. Тем более, наши ребята на западном и на восточном флангах начинают их обходить, приближаясь к лесному массиву, который предваряет вход в сами Сумы.- Переброска резервов в Сумскую область обусловлена угрозой самому Киеву?- Зеленский опасается потери политического лица в том случае, если российские войска возьмут Сумы. Более того, если бы он не усилил это направление, мы бы уже овладели высотами над городом и стали бы обстреливать его артиллерией. Вопрос их освобождения уже сейчас встал бы ребром. И если бы киевский режим потерял этот областной центр, это бы показало, что ВСУ не могут защищать территорию. Это бы привело к частичному обвалу фронта.Что касается самого Киевского направления, мне кажется, что было бы целесообразно повторить сценарий начала СВО, когда ВС РФ двигались с территории Белоруссии. Все-таки от Гомеля до Киева всего 150 километров по прямой. Но в любом случае сначала нужно решить подчиненную сумскую проблему. И в конце концов нужно решать вопрос с Харьковом.Харьков находится на самой нашей границе. Учитывая настроения многих его жителей, которые ждут прихода нашей армии, это очень важно. И именно этот эпизод покажет недееспособность ВСУ больше, чем что бы то ни было. То есть Харьков у нас в приоритете.Хотя Южное направление тоже не останется без внимания. На Западе сейчас разгоняется истерия по поводу подготовки во второй половине лета крупного наступления с участием подразделений из КНДР. Представитель администрации Зеленского даже вынужден был опровергать эти слухи, поскольку они начали приобретать панический характер. Он сказал, что русская армия наступает медленно и что никакой речи о крупных операциях не идет.Но я в этом глубоко сомневаюсь. Учитывая относительное затишье в центре и на южном фасе, возможно, что мы увидим новый этап боевых действий в самом ближайшем будущем.- Насчет Харькова. Как бы выглядела операция по прорыву к городу, учитывая, что с севера над ним нависают два наших плацдарма под Липцами и Волчанском?- Сперва надо блокировать и освободить Чугуев как основной логистический хаб ВСУ. Потом все пойдет легче и проще. Не надо думать об уличных боях времен Великой Отечественной войны. Надо окружить Харьков. Отрезать от основной группировки ВСУ. Потом Харьковский фронт должен быть объединен с Донецким (до него не так уж далеко).Повторюсь, надо перекрыть Харькову всю логистику, а потом открыть небольшой коридор для ВСУ с запада или юго-запада, чтобы они по нему ушли. А штурм города-миллионника будет связан с колоссальными потерями и мирного населения, и наших бойцов. Этого сценария надо пытаться избежать.А как получится – посмотрим.- Насчет смыкания Донбасского и Харьковского фронтов. Для этого надо уничтожить группировку ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации, а ворота в эту агломерацию – Константиновка. Что сейчас нам затрудняет освобождение этого города? Не взятый Часов Яр?- Да. В Часов Яре за противником остался один единственный район. Этот город похож на гриб. И на западе ножки этого гриба стоит микрорайон Шевченко. Его надо зачистить. Когда это произойдет, наша высвободившаяся группировка ударит на Константиновку. А наша группировка со стороны Воздвиженки в любой момент может ее поддержать и решить этот вопрос.А так да, именно в Славянско-Краматорской агломерации произойдет смыкание Донбасского и Харьковского фронтов.К тому же, речь идет о так называемом нью-йоркском кармане, в котором сосредоточена 10-тысячная украинская группировка. Он тоже под угрозой полного окружения. Вообще есть два-три кармана, которые давно надо срезать, сомкнуть фронты, высвободить большое количество войск, а потом начать наступление минимум на двух участках.Наша каскадная тактика тысячи порезов очень хороша. Она работает. Переброска резервов ВСУ в Сумскую область и раскрывание центрального участка лишний раз это подтверждает. Тем не менее, это тактика – это не универсальный способ достичь победы. Бесконечно ей пользоваться невозможно.Рано или поздно придется на каком-то участке вводить в бой большие силы, которые в короткие сроки решат те вопросы, которые тактикой тысячи порезов решались бы месяцами.- Кажется, что ВСУ как раз нашли противоядие нашей тактике тысячи порезов за счет формирования так называемой киллзоны, то есть участка, который контролируют дроны. Что нам поможет ее преодолеть? Массированный удар механизированных частей?- Массированный удар всех возможных частей под прикрытием сильнейшей группировки РЭБ на узком участке. На узком участке можно применить ограниченное количество дронов. Если мы на узком участке применим РЭБ и забьем небо собственными беспилотниками (по этому показателю мы не уступаем Западу), включая системы на оптоволокне, прорыв возможен.Тем более, имитация наступления будет создана нами сразу на нескольких участках. Противник не сразу сможет понять, на каком участке ударят наши главные силы.Повторюсь, физику обмануть невозможно. Надо вводить в бой новые силы – несколько корпусов или армейскую группировку. Иначе мы будем топтаться на месте. И это топтание закончится тем, что Зеленский докажет Западу, что может обороняться. И на этом основании Запад снабдит его дополнительным оружием, которое нейтрализует наши усилия по сохранению жизни личного состава, ради чего мы и проводим каскадную тактику. Возникнет замкнутый круг.Нам этот замкнутый круг надо разорвать. Раз и навсегда. Начать генеральное наступление и сбросить ВСУ в Днепр по всей линии соприкосновения. Если мы сможем это сделать за летнюю кампанию, у нас будут совершенно другие позиции на переговорах с Америкой. И тогда никакая линия Линдси Грэма* точно не сыграет.*Признан в РФ террористом и экстремистомО реальных цифрах потерь ВСУ "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ

https://ukraina.ru/20250717/ukraina-edet-pod-ssha-korabelnaya-sosna-na-dubovom-proamerikanskom-korable--1065443779.html

https://ukraina.ru/20250716/1065277743.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, харьков, сумская область, запад, владимир зеленский, линдси грэм, вооруженные силы украины, константиновка, часов яр