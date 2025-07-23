Николай Сорокин: Окружение вместо штурма — как ВС РФ будут действовать под Харьковом
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Освобождение Харькова может быть проведено через тактику окружения с созданием коридора для отхода ВСУ, что позволит избежать масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Сперва надо блокировать и освободить Чугуев как основной логистический хаб ВСУ. Потом все пойдет легче и проще", — заявил эксперт.
Он подчеркнул: "Не надо думать об уличных боях времен Великой Отечественной войны. Надо окружить Харьков. Отрезать от основной группировки ВСУ. Потом Харьковский фронт должен быть объединен с Донецким".
Сорокин детализировал план: "Потом открыть небольшой коридор для ВСУ с запада или юго-запада, чтобы они по нему ушли", Эксперт подчеркнул, что штурм города-миллионника может привести к жертвам как среди гражданского населения, так и среди российских военнослужащих. Поэтому такого сценария надо пытаться избежать.
Эксперт отметил важность оперативного направления: "Харьков находится на самой нашей границе. Учитывая настроения многих его жителей, которые ждут прихода нашей армии, это очень важно". Он добавил: "И именно этот эпизод покажет недееспособность ВСУ больше, чем что бы то ни было".
"А как получится — посмотрим", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.
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