https://ukraina.ru/20250723/nikolay-sorokin-okruzhenie-vmesto-shturma--kak-vs-rf-budut-deystvovat-pod-kharkovom-1065757919.html

Николай Сорокин: Окружение вместо штурма — как ВС РФ будут действовать под Харьковом

Николай Сорокин: Окружение вместо штурма — как ВС РФ будут действовать под Харьковом - 23.07.2025 Украина.ру

Николай Сорокин: Окружение вместо штурма — как ВС РФ будут действовать под Харьковом

Освобождение Харькова может быть проведено через тактику окружения с созданием коридора для отхода ВСУ, что позволит избежать масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-07-23T05:40

2025-07-23T05:40

2025-07-23T05:40

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Он подчеркнул: "Не надо думать об уличных боях времен Великой Отечественной войны. Надо окружить Харьков. Отрезать от основной группировки ВСУ. Потом Харьковский фронт должен быть объединен с Донецким".Сорокин детализировал план: "Потом открыть небольшой коридор для ВСУ с запада или юго-запада, чтобы они по нему ушли", Эксперт подчеркнул, что штурм города-миллионника может привести к жертвам как среди гражданского населения, так и среди российских военнослужащих. Поэтому такого сценария надо пытаться избежать.Эксперт отметил важность оперативного направления: "Харьков находится на самой нашей границе. Учитывая настроения многих его жителей, которые ждут прихода нашей армии, это очень важно". Он добавил: "И именно этот эпизод покажет недееспособность ВСУ больше, чем что бы то ни было"."А как получится — посмотрим", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.

https://ukraina.ru/20250721/50-dney-na-voynu-london-obyavil-militarizatsiyu-ukrainy-na-radost-proizvoditeley-iz-ssha-1065677277.html

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