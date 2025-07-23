Как Сталин сохранял власть без алгоритмов? Политолог назвал ключевое отличие от современных лидеров
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В эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта феномен таких лидеров, как Иосиф Сталин, кажется еще более загадочным — он управлял миллионами без соцсетей и big data. Об этом в беседе с шеф-редактором издания Украина.ру Захаром Виноградовым рассказал философ, политолог Владимир Видеманн
"Сегодня богатейшие люди мира зависят не от своей воли, а от алгоритмов, написанных программистами", — отметил Видеманн. Однако, как показывает пример Сталина, в XX веке власть строилась на иных принципах.
"Сталин не нуждался в цифровых технологиях — его влияние было основано на суггестии, страхе и идеологической магии, — пояснил политолог. — Современные лидеры, даже обладая тотальным контролем над информацией, не достигают такого уровня личной власти".
Журналист привел в пример Ялтинскую конференцию, где Черчилль невольно встал при появлении советского вождя. "Это эффект “мурмурации” — бессознательного подчинения харизме, который не объяснить алгоритмами", — добавил Видеманн.
"Сталин создал систему, где его слово становилось законом без оглядки на бюрократию или технологии, — подчеркнул эксперт. — Даже его смерть вызвала шок: люди плакали не потому, что любили его, а потому что не представляли жизни без этой фигуры. Современные политики, зависимые от рейтингов и соцсетей, на такое не способны".
"Мы вступаем в эру, где главными игроками станут не политики, а создатели алгоритмов", — резюмировал Видеманн.
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