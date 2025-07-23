Как Сталин сохранял власть без алгоритмов? Политолог назвал ключевое отличие от современных лидеров - 23.07.2025 Украина.ру
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Как Сталин сохранял власть без алгоритмов? Политолог назвал ключевое отличие от современных лидеров
Как Сталин сохранял власть без алгоритмов? Политолог назвал ключевое отличие от современных лидеров - 23.07.2025 Украина.ру
Как Сталин сохранял власть без алгоритмов? Политолог назвал ключевое отличие от современных лидеров
В эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта феномен таких лидеров, как Иосиф Сталин, кажется еще более загадочным — он управлял миллионами без соцсетей и big data. Об этом в беседе с шеф-редактором издания Украина.ру Захаром Виноградовым рассказал философ, политолог Владимир Видеманн
2025-07-23T04:00
2025-07-23T04:00
новости
россия
иосиф сталин
владимир видеманн
захар виноградов
украина.ру
ялтинская конференция (1945)
черчилль
лидер
философия
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"Сегодня богатейшие люди мира зависят не от своей воли, а от алгоритмов, написанных программистами", — отметил Видеманн. Однако, как показывает пример Сталина, в XX веке власть строилась на иных принципах."Сталин не нуждался в цифровых технологиях — его влияние было основано на суггестии, страхе и идеологической магии, — пояснил политолог. — Современные лидеры, даже обладая тотальным контролем над информацией, не достигают такого уровня личной власти".Журналист привел в пример Ялтинскую конференцию, где Черчилль невольно встал при появлении советского вождя. "Это эффект “мурмурации” — бессознательного подчинения харизме, который не объяснить алгоритмами", — добавил Видеманн."Сталин создал систему, где его слово становилось законом без оглядки на бюрократию или технологии, — подчеркнул эксперт. — Даже его смерть вызвала шок: люди плакали не потому, что любили его, а потому что не представляли жизни без этой фигуры. Современные политики, зависимые от рейтингов и соцсетей, на такое не способны".Полный текст интервью Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы" на сайте Украина.ру.О странном и, возможно, очень непростом будущем, которое ожидает нас к концу столетия - в беседе Захара Виноградова с Владимиром Видеманном О том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины".
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новости, россия, иосиф сталин, владимир видеманн, захар виноградов, украина.ру, ялтинская конференция (1945), черчилль, лидер, философия, эксперты, политика, политик, ии (искусственный интеллект), рейтинг, соцсети
Новости, Россия, Иосиф Сталин, Владимир Видеманн, Захар Виноградов, Украина.ру, Ялтинская конференция (1945), Черчилль, лидер, философия, эксперты, политика, политик, ИИ (искусственный интеллект), рейтинг, соцсети

Как Сталин сохранял власть без алгоритмов? Политолог назвал ключевое отличие от современных лидеров

04:00 23.07.2025
 
© коллаж Украина.РуСталин конница РККА коллаж
Сталин конница РККА коллаж
© коллаж Украина.Ру
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В эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта феномен таких лидеров, как Иосиф Сталин, кажется еще более загадочным — он управлял миллионами без соцсетей и big data. Об этом в беседе с шеф-редактором издания Украина.ру Захаром Виноградовым рассказал философ, политолог Владимир Видеманн
"Сегодня богатейшие люди мира зависят не от своей воли, а от алгоритмов, написанных программистами", — отметил Видеманн. Однако, как показывает пример Сталина, в XX веке власть строилась на иных принципах.
"Сталин не нуждался в цифровых технологиях — его влияние было основано на суггестии, страхе и идеологической магии, — пояснил политолог. — Современные лидеры, даже обладая тотальным контролем над информацией, не достигают такого уровня личной власти".
Журналист привел в пример Ялтинскую конференцию, где Черчилль невольно встал при появлении советского вождя. "Это эффект “мурмурации” — бессознательного подчинения харизме, который не объяснить алгоритмами", — добавил Видеманн.
"Сталин создал систему, где его слово становилось законом без оглядки на бюрократию или технологии, — подчеркнул эксперт. — Даже его смерть вызвала шок: люди плакали не потому, что любили его, а потому что не представляли жизни без этой фигуры. Современные политики, зависимые от рейтингов и соцсетей, на такое не способны".
"Мы вступаем в эру, где главными игроками станут не политики, а создатели алгоритмов", — резюмировал Видеманн.
Полный текст интервью Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы" на сайте Украина.ру.
О странном и, возможно, очень непростом будущем, которое ожидает нас к концу столетия - в беседе Захара Виноградова с Владимиром Видеманном О том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины".
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
11 марта, 18:46
"Дело - труба". Украинские эксперты и политики о ситуации и о том, что сделал бы товарищ СталинНа Украине начинают догадываться, что "дело – труба". Особенную актуальность это ставшее поговоркой высказывание приобрело в связи с успешным проникновением подразделений ВС РФ по газопроводу в занятый украинскими войсками город Суджу в Курской области.
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НовостиРоссияИосиф СталинВладимир ВидеманнЗахар ВиноградовУкраина.руЯлтинская конференция (1945)ЧерчилльлидерфилософияэкспертыполитикаполитикИИ (искусственный интеллект)рейтингсоцсети
 
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