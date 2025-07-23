https://ukraina.ru/20250723/kak-stalin-sokhranyal-vlast-bez-algoritmov-politolog-nazval-klyuchevoe-otlichie-ot-sovremennykh-liderov-1065738461.html

Как Сталин сохранял власть без алгоритмов? Политолог назвал ключевое отличие от современных лидеров

Как Сталин сохранял власть без алгоритмов? Политолог назвал ключевое отличие от современных лидеров - 23.07.2025 Украина.ру

Как Сталин сохранял власть без алгоритмов? Политолог назвал ключевое отличие от современных лидеров

В эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта феномен таких лидеров, как Иосиф Сталин, кажется еще более загадочным — он управлял миллионами без соцсетей и big data. Об этом в беседе с шеф-редактором издания Украина.ру Захаром Виноградовым рассказал философ, политолог Владимир Видеманн

2025-07-23T04:00

2025-07-23T04:00

2025-07-23T04:00

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владимир видеманн

захар виноградов

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ялтинская конференция (1945)

черчилль

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философия

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"Сегодня богатейшие люди мира зависят не от своей воли, а от алгоритмов, написанных программистами", — отметил Видеманн. Однако, как показывает пример Сталина, в XX веке власть строилась на иных принципах."Сталин не нуждался в цифровых технологиях — его влияние было основано на суггестии, страхе и идеологической магии, — пояснил политолог. — Современные лидеры, даже обладая тотальным контролем над информацией, не достигают такого уровня личной власти".Журналист привел в пример Ялтинскую конференцию, где Черчилль невольно встал при появлении советского вождя. "Это эффект “мурмурации” — бессознательного подчинения харизме, который не объяснить алгоритмами", — добавил Видеманн."Сталин создал систему, где его слово становилось законом без оглядки на бюрократию или технологии, — подчеркнул эксперт. — Даже его смерть вызвала шок: люди плакали не потому, что любили его, а потому что не представляли жизни без этой фигуры. Современные политики, зависимые от рейтингов и соцсетей, на такое не способны".Полный текст интервью Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы" на сайте Украина.ру.О странном и, возможно, очень непростом будущем, которое ожидает нас к концу столетия - в беседе Захара Виноградова с Владимиром Видеманном О том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины".

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новости, россия, иосиф сталин, владимир видеманн, захар виноградов, украина.ру, ялтинская конференция (1945), черчилль, лидер, философия, эксперты, политика, политик, ии (искусственный интеллект), рейтинг, соцсети