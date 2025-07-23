https://ukraina.ru/20250723/iz-ameriki-s-lyubovyu-zhenskie-otmazki-donalda-trampa-1065819178.html

Из Америки с любовью. Женские отмазки Дональда Трампа

Из Америки с любовью. Женские отмазки Дональда Трампа - 23.07.2025 Украина.ру

Из Америки с любовью. Женские отмазки Дональда Трампа

Вот тогда мир, окружающий США, должен по-настоящему вздрагивать, так это когда наступают критические дни или случается плохое настроение у 55-летней Мелании Викторовны и 43-летней Иванки Дональдовны по фамилии Трамп. Нынешней жены и дочери от первого брака 45-го и 47-го президента США Дональда Фредовича Трампа.

2025-07-23T17:32

2025-07-23T17:32

2025-07-23T17:35

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Бабоньки обе еще, что называется, в соку, а вот Трампу уже стукнуло 79. Он – еще вполне себе мощный старик, но уже нашлись люди из числа его недоброжелателей, которые подозревают что "наш Дони" не только в политике, но и в снижении когнитивных способностей пошел по пути своего предшественника Джо Байдена, который порой не соображал, на каком свете находится, здоровался с тенями и, улизнув в кусты, норовил познакомиться с животным миром Бразилии, где так много диких обезьян.А Дональда потянуло на крокодилов. Точнее – на аллигаторов, которые лезли на берег и щелкали голодными пастями, требуя закуски. И в этот трогательный момент мозг Трампа и засбоил. Он начал путаться в показаниях и нести околесицу, которая даже превосходила все его прежние противоречащие друг другу по смыслу и по сути благоглупости, которыми он щедро одаривает и еще будет одаривать окружающих.Посетив открытие во Флориде центра содержания мигрантов, получившего название "Аллигаторовый Алькатрас" (его действительно окружает водоем, кишащий аллигаторами), Трамп растрогался и почему-то разоткровенничался. "Мне нравится. ...Я буду проводить здесь много времени. Я буду здесь столько, сколько смогу. …Флорида – мой родной штат", – сказал он, когда у Трампа спросили, как долго задержанные будут находиться в центре содержания под стражей.И британский таблоид Daily Star сразу отреагировал: "Недавние высказывания Дональда Трампа вновь вызвали опасения по поводу его психического здоровья, поскольку он, по-видимому, назвал себя "заключенным" и заявил, что ему предстоит провести "много времени" в новой тюрьме "Аллигаторовый Алькатрас".Трамп действительно что-то напутал. Его родной штат – Нью-Йорк, он там родился, а во Флориде просто находится его резиденция Мар-а-Лаго, считающаяся его постоянным местом жительства. Кроме того, не совсем понятно, что могло человеку в здравом рассудке так сильно понравиться в тюрьме, где заключенных охраняют голодные крокодилы? Местечко это действительно аховое: в учреждении разместят до пяти тысяч нелегальных мигрантов, и президенту показали кондиционируемый барак с железными двуспальными кроватями, окруженными сеткой. Комфорт, конечно, свежий воздух, но крокодилы…Однако "Аллигаторовый Алькатрас" ­ – это, что называется, живое воплощение выполнений Трампом предвыборных обещаний покончить с нелегальной миграцией и высылкой всех незаконных нелегалов. И Трамп, как видим, тащится от приюта, как те самые аллигаторы, подбираясь по бережку к зазевавшейся жертве…А недавно случилось нечто, вообще из ряда вон выходящее. Конгрессмен-республиканец Дон Бэкон, как известно, недавно поведал, что на решение президента США ужесточать риторику в адрес Москвы повлияла его супруга Мелания, которая-де ежедневно рассказывает ему о ситуации на Украине.По словам Бэкона в эфире NewsNation's The Hill Sunday, первая леди Мелания Трамп "ежедневно" делится с мужем о происходящем на линии фронта своими сведениями, полученными ею из неведомых, но правильных источников. Это влияние жены и помогло президенту увидеть, что "Путин говорит одно, а делает другое". И Трамп серьезно наехал на Россию и ее президента.В итоге Бэкон резюмировал: дескать, Мелания играет "ключевую роль в том, чтобы глава государства оставался в курсе гуманитарной обстановки на Украине и последствий боевых действий. Я думаю, мы должны сказать ей спасибо". И сказал к радости всех "ястребов войны" из числа и республиканцев, и демократов, которые желали и желают ужесточения позиции Трампа в отношении России.Трамп на словах наехал серьезно – поставил России 50-дневный ультиматум: в случае, если Москва не согласится на мирное соглашение с Киевом, США введут 100-процентные тарифы на весь импорт из России, включая нефть, газ, металлы и другие товары. Кроме того, будут введены вторичные санкции против стран, продолжающих закупки российских энергоносителей — в том числе Китая, Индии и Турции.В разной степени весело, резво и далеко Трампа с его угрозами и ультиматумами уже послали все из перечисленных объектов его недовольства. Однако по-прежнему актуальным остается знание о механизме принятия решений Дональдом Трампом.То важно знать или хотя бы представлять, на что опирается, чем руководствуется, на что рассчитывает и с кем советуется президент США, принимая те или иные решения. А также не помешало бы узнать, сколько в принятых решениях эмоций, а сколько трезвого расчета и вдумчивого анализа возможных последствий. А также сколько решений принято под воздействием так называемой "кухонной" или "альковной" политики, когда на принятые решения влияют не госорганы или официальные советники, получающие за это деньги и стоящие хоть мало-мальски на страже интересов страны, а родственники – жена, дети, братья и сестры, кумовья.И в истории Трампа уже был один такой случай, когда он бомбил другое государство и забрасывал его ракетами после слов и слез упомянутой выше дочери Иванки, которая весь первый срок президентства отца в 2017-2021 годах была его официальным советником.Случилось это весной 2017 года, когда в Сирии было сфальсифицировано видео с химической атакой на мирных жителей, в результате чего пострадали и дети. Иванка это увидела и вся в слезах побежала к папочке. А тот и приказал шандарахнуть по сирийской базе Шайрат в Сирии. В ночное время.И один из братьев Иванки тоже рассказывал, что мнение девушки стало "последней каплей": якобы, увидев слезы дочери, отец нажал на "кнопку". Удар, по оценкам большинства спецов, больше походил на масштабное шоу: выпустили десятки ракет, но долетели до цели лишь несколько. Но поразили попавшие в цель снаряды не только базу Шайрат, но и дома поблизости, в результате чего пострадали мирные люди.Иванка потом отнекивалась и опровергала свое участие в провокации удара. Но признавала, что Трамп определенно выслушал ее точку зрения. "Очень тяжело смотреть на фотографии, которые мы видели, и не отреагировать, не быть потрясенным до глубины души", – говорила потом Иванка, когда выяснилось, что химическая атака" – это полная туфта и фальсификация.А в ситуации с Россией, как видим, советует целая жена, которой, не исключено, действительно могло показаться, что "жестокий кремлевский диктатор" обижает "бедного маленького еврейского мальчика" во главе крайне несчастной и демократичной Украины.Не будем вдаваться в подробную и известную всем биографию Мелании Трамп. Однако в этой ситуации, как мне кажется, важно обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, Мелания – изначально далеко не искательница "папика", за которого можно выскочить замуж на красивых и длинных ногах и потом всю жизнь кайфовать.Все биографы в один голос утверждают, что после знакомства с Меланией в 1998 году Трамп долго добивался ее благосклонности. Не она его, а он – ее. И поженились они только в 2005 году. Сказались и 24 года разницы в возрасте в ее пользу. И репутация Трампа, как "ходока налево". И то, что Мелания сама уже была самодостаточной личностью. И, повторяю, красивой – охотников на нее из числа толстосумов при ее желании могло найтись много.Во-вторых, трудно сказать, что или кого, кроме самого себя, Трамп любит. Но вот к жене Мелании явно благоволит. Может быть, еще даже и любит. И когда она откровенно его динамит и игнорирует, проявляя даже публично свое недовольство мужем, то он покорно терпит. Мелания, конечно, не лупит Дональда по голове или по морде, как Брижит Макрон своего муженька-президента Франции Эмманюэля, но ведь и Трамп – это вам не Макрон. Как говорят о президенте Франции, пони – тоже кони, но маленькие, а Трамп – это битюг о-го-го, от него многое реально зависит…И, конечно же, в такой ситуации женское влияние на государственные дела может иметь значение. Тем более что упомянутый выше конгрессмен Бэкон, тоже давший повод поставить под сомнение умственные способности президента его самостоятельность, напомнил всем слова самого Трампа о том, что Мелания "каждый день" напоминает ему об ударах России по Украине. Потому и заявил Бэкон, что он "рад, что президент обратил внимание на Украину".Кроме того, с одной стороны, при желании и при необходимости на женские причуды можно списать любые те или иные шаги и действия: мол, дал слабину, жена заела в и политике. Никто не знает, станет ли это смягчающим вину обстоятельством, но то, что решение будет более понятным, это факт.С другой – не стоит и переоценивать женский или родственный фактор в принятии решений. Та же советник Иванка Трамп убеждала всех, что американский лидер не принимает решения, "основываясь на голых эмоциях". И по Сирии он бил, утверждала Иванка, "после консультаций на самых высоких уровнях в правительстве". Но сам Трамп-то признал, что, действительно, разделил мнение дочери и отдал приказ "нанести удар возмездия" под ее влиянием. Вот и высчитывай тут плюсы и минусы…А кто однозначно должен это сегодня делать, так это недопрезидент-просрочка Владимир Зеленский, если ему не улыбнется удача, а Мелания Трамп о нем забудет. Президент США уже сказал своим соратникам и журналистам: "Байден передал снаряжения и денег на сумму в 350 миллиардов долларов. И что ещё хуже — не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы всё-таки узнаем подробности. Ведь по идее они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждая копейка пошла по назначению".Значит, американцы будут считать и высчитывать, куда пошли денежки, переданные Зеленскому. При всей любви к нему Мелании. Потому что деньги – это серьезно. А в Америке, как нам известно, все про деньги…О других аспектах женской политики - в статье Василия Стоякина "Фактор Меланьи. Реалии информационной войны и Новый Завет"

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