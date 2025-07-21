СБУ пошла войной на НАБУ. Главное на 21 июля - 21.07.2025 Украина.ру
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СБУ пошла войной на НАБУ. Главное на 21 июля
СБУ пошла войной на НАБУ. Главное на 21 июля - 21.07.2025 Украина.ру
СБУ пошла войной на НАБУ. Главное на 21 июля
По всей Украине начались задержания детективов Национального антикоррупционного бюро
2025-07-21T10:57
2025-07-21T13:27
эксклюзив
украина
россия
запад
владимир зеленский
анатолий шарий
виктор янукович
набу
сбу
офис генпрокурора
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Служба безопасности Украины проводит обыски и задержания детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщили СМИ.Так, по информации издания "Украинская правда", детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и т. д.Одного из детективов НАБУ СБУ подозревает в возможной передаче россиянам секретных данных через окружение четвёртого президента Украины Виктора Януковича.Еще один детектив НАБУ якобы вел незаконный бизнес с РФ. Как сообщил источник "Украинской правды", этого детектива задержали.Позднее Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило информацию об обысках."21 июля у сотрудников НАБУ без решений суда происходят следственные действия, которые проводят сотрудники СБУ и Офиса Генерального прокурора. Сейчас выясняем все обстоятельства. Детали — со временем", — гласила запись в телеграм-канале НАБУ в 08:28.Обыски у детективов НАБУ уже прокомментировали."СБУ совместно с Офисом генпрокурора проводят обыски у отдельных детективов НАБУ в разных регионах Украины — их подозревают в сотрудничестве с РФ. Отдельным фигурантам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией и "коррупционные действия в интересах олигархов". Также они передавали Москве секреты через Януковича (!!). Некоторые уже задержаны. Эта чушь вряд ли зайдет Западу. Агенты РФ из НАБУ, ага. Я говорил - Зеленский сошел с ума. Он психически больной человек, буквально", — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Он напомнил о своей записи от 19 июня. В ней Шарий рассказывал о том, что Зеленский потребовал распустить НАБУ из-за того, что они начали расследовать коррупцию в ближайшем окружении Зеленского и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.В частности, НАБУ нацелилось на бывшего тогда министром национального единства Алексея Чернышова, который, по информации Шария, является "кошельком Зеленского". Из-за этого у Зеленского тогда, писал эксперт, "случилась истерика с требованием распустить НАБУ"."И вот сегодня при парламенте уже создана комиссия по поводу расследования возможных фактов коррупции в антикоррупционных органах. Председатель комиссии - Власенко, зам — Бужанский. Напрямую НАБУ не указано, но создана комиссия именно для того, чтобы уничтожить НАБУ. Уничтожить этот антикоррупционный орган, который начал делать Зеленскому очень и очень горячо", — отмечал 19 июня Шарий.По его словам, реакция на это Запада будет негативной."Как к этому отнесутся американцы? Ну, однозначно негативно. Однозначно негативно к этому отнесутся все. Другое дело, что американцам уже по большому счету плевать, что там происходит в Украине, хоть даже в ней начнут развешивать на фонарях оппонентов власти. А европейцы подмахнут публично любому решению Верховной Рады, объяснив, что это и есть демократия. Однако кулуарно это однозначно вызовет шок", — указывал медиаэксперт.По его словам, Зеленский убирает НАБУ только по той причине, что НАБУ подобралось вплотную к самому Зеленскому.Пока официальной реакции Запада на преследование детективов НАБУ нет.Лишь в 09:45 21 июля появилось официальное заявление СБУ по поводу происходящего."Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили на ведении бизнеса в России одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова. По материалам дела, это высокопоставленное должностное лицо с дислокацией в г. Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская), при этом контактирует с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ", - гласило заявление СБУ.Примечательно, что фамилия Магомедрасулова была написала с ошибкой — как "Магамедрасулов".Украинская спецслужба утверждает, что Магомедрасулов якобы "выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (Республика Дагестан)".Также проверяется информация о контактах Магомедрасулова с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации, в частности, о запланированных следственных действиях."По данным следствия, этот чиновник Бюро был в тесном контакте с беглым народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Фёдором Христенко, который связан со спецслужбами России и, как установило следствие, имеет значительное влияние на деятельность НАБУ, о чем будет сообщено отдельно", — гласило сообщение СБУ.Также СБУ в ходе досудебного расследования установила, что отец Руслана Магомедрасулова — Сентябр Магомедрасулов имеет гражданство России. При этом детектив НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон."Что касается матери подозреваемого — Ирины Магомедрасуловой, она проживает в Киеве, но получает пенсию в т.ч. н. ДНР и публикует пророссийские комментарии в соцсетях, в том числе в группах с Z-символикой", — описывало НАБУ "прегрешения" детектива НАБУ.При этом его мать якобы активно поддерживает СВО и российское руководство."Несмотря на то, что в качестве одного из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов должен был быть дислоцирован в г. Днепр и отвечать за работу в прифронтовых регионах он почти постоянно находился в г. Киев, а также недавно вернулся из элитного отдыха на острове Тенерифе, где находился несколько недель", — также писала пресс-служба СБУ.Сейчас по её информации решается вопрос о сообщении высокопоставленному чиновнику Национального антикоррупционного бюро о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины: "Государственная измена: пособничество "государству-агрессору"". Также принимаются комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.Процессуальное руководство действиями СБУ осуществляет Офис Генерального прокурора.
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https://ukraina.ru/20250720/zelenskiy-forsiruet-aliev-nagnetaet-glavnoe-na-utro-20-iyulya-1065580658.html
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Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, запад, владимир зеленский, анатолий шарий, виктор янукович, набу, сбу, офис генпрокурора
Эксклюзив, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Анатолий Шарий, Виктор Янукович, НАБУ, СБУ, Офис генпрокурора

СБУ пошла войной на НАБУ. Главное на 21 июля

10:57 21.07.2025 (обновлено: 13:27 21.07.2025)
 
© Фото : соцсетиОбыски СБУ у детективов НАБУ
Обыски СБУ у детективов НАБУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Фото : соцсети
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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По всей Украине начались задержания детективов Национального антикоррупционного бюро
Служба безопасности Украины проводит обыски и задержания детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщили СМИ.
Так, по информации издания "Украинская правда", детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и т. д.
Одного из детективов НАБУ СБУ подозревает в возможной передаче россиянам секретных данных через окружение четвёртого президента Украины Виктора Януковича.
Еще один детектив НАБУ якобы вел незаконный бизнес с РФ. Как сообщил источник "Украинской правды", этого детектива задержали.
Позднее Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило информацию об обысках.
"21 июля у сотрудников НАБУ без решений суда происходят следственные действия, которые проводят сотрудники СБУ и Офиса Генерального прокурора. Сейчас выясняем все обстоятельства. Детали — со временем", — гласила запись в телеграм-канале НАБУ в 08:28.
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Обыски у детективов НАБУ уже прокомментировали.
"СБУ совместно с Офисом генпрокурора проводят обыски у отдельных детективов НАБУ в разных регионах Украины — их подозревают в сотрудничестве с РФ. Отдельным фигурантам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией и "коррупционные действия в интересах олигархов". Также они передавали Москве секреты через Януковича (!!). Некоторые уже задержаны. Эта чушь вряд ли зайдет Западу. Агенты РФ из НАБУ, ага. Я говорил - Зеленский сошел с ума. Он психически больной человек, буквально", — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.
Он напомнил о своей записи от 19 июня. В ней Шарий рассказывал о том, что Зеленский потребовал распустить НАБУ из-за того, что они начали расследовать коррупцию в ближайшем окружении Зеленского и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
В частности, НАБУ нацелилось на бывшего тогда министром национального единства Алексея Чернышова, который, по информации Шария, является "кошельком Зеленского". Из-за этого у Зеленского тогда, писал эксперт, "случилась истерика с требованием распустить НАБУ".

"И вот сегодня при парламенте уже создана комиссия по поводу расследования возможных фактов коррупции в антикоррупционных органах. Председатель комиссии - Власенко, зам — Бужанский. Напрямую НАБУ не указано, но создана комиссия именно для того, чтобы уничтожить НАБУ. Уничтожить этот антикоррупционный орган, который начал делать Зеленскому очень и очень горячо", — отмечал 19 июня Шарий.
По его словам, реакция на это Запада будет негативной.

"Как к этому отнесутся американцы? Ну, однозначно негативно. Однозначно негативно к этому отнесутся все. Другое дело, что американцам уже по большому счету плевать, что там происходит в Украине, хоть даже в ней начнут развешивать на фонарях оппонентов власти. А европейцы подмахнут публично любому решению Верховной Рады, объяснив, что это и есть демократия. Однако кулуарно это однозначно вызовет шок", — указывал медиаэксперт.
По его словам, Зеленский убирает НАБУ только по той причине, что НАБУ подобралось вплотную к самому Зеленскому.
Пока официальной реакции Запада на преследование детективов НАБУ нет.
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Лишь в 09:45 21 июля появилось официальное заявление СБУ по поводу происходящего.
"Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили на ведении бизнеса в России одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова. По материалам дела, это высокопоставленное должностное лицо с дислокацией в г. Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская), при этом контактирует с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ", - гласило заявление СБУ.
Примечательно, что фамилия Магомедрасулова была написала с ошибкой — как "Магамедрасулов".
Украинская спецслужба утверждает, что Магомедрасулов якобы "выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (Республика Дагестан)".
Также проверяется информация о контактах Магомедрасулова с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации, в частности, о запланированных следственных действиях.
"По данным следствия, этот чиновник Бюро был в тесном контакте с беглым народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Фёдором Христенко, который связан со спецслужбами России и, как установило следствие, имеет значительное влияние на деятельность НАБУ, о чем будет сообщено отдельно", — гласило сообщение СБУ.
Также СБУ в ходе досудебного расследования установила, что отец Руслана Магомедрасулова — Сентябр Магомедрасулов имеет гражданство России. При этом детектив НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.
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При этом его мать якобы активно поддерживает СВО и российское руководство.
"Несмотря на то, что в качестве одного из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов должен был быть дислоцирован в г. Днепр и отвечать за работу в прифронтовых регионах он почти постоянно находился в г. Киев, а также недавно вернулся из элитного отдыха на острове Тенерифе, где находился несколько недель", — также писала пресс-служба СБУ.
Сейчас по её информации решается вопрос о сообщении высокопоставленному чиновнику Национального антикоррупционного бюро о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины: "Государственная измена: пособничество "государству-агрессору"". Также принимаются комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Процессуальное руководство действиями СБУ осуществляет Офис Генерального прокурора.
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