https://ukraina.ru/20250721/sbu-poshla-voynoy-na-nabu-glavnoe-na-21-iyulya-1065637328.html

СБУ пошла войной на НАБУ. Главное на 21 июля

СБУ пошла войной на НАБУ. Главное на 21 июля - 21.07.2025 Украина.ру

СБУ пошла войной на НАБУ. Главное на 21 июля

По всей Украине начались задержания детективов Национального антикоррупционного бюро

2025-07-21T10:57

2025-07-21T10:57

2025-07-21T13:27

эксклюзив

украина

россия

запад

владимир зеленский

анатолий шарий

виктор янукович

набу

сбу

офис генпрокурора

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Служба безопасности Украины проводит обыски и задержания детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщили СМИ.Так, по информации издания "Украинская правда", детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и т. д.Одного из детективов НАБУ СБУ подозревает в возможной передаче россиянам секретных данных через окружение четвёртого президента Украины Виктора Януковича.Еще один детектив НАБУ якобы вел незаконный бизнес с РФ. Как сообщил источник "Украинской правды", этого детектива задержали.Позднее Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило информацию об обысках."21 июля у сотрудников НАБУ без решений суда происходят следственные действия, которые проводят сотрудники СБУ и Офиса Генерального прокурора. Сейчас выясняем все обстоятельства. Детали — со временем", — гласила запись в телеграм-канале НАБУ в 08:28.Обыски у детективов НАБУ уже прокомментировали."СБУ совместно с Офисом генпрокурора проводят обыски у отдельных детективов НАБУ в разных регионах Украины — их подозревают в сотрудничестве с РФ. Отдельным фигурантам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией и "коррупционные действия в интересах олигархов". Также они передавали Москве секреты через Януковича (!!). Некоторые уже задержаны. Эта чушь вряд ли зайдет Западу. Агенты РФ из НАБУ, ага. Я говорил - Зеленский сошел с ума. Он психически больной человек, буквально", — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Он напомнил о своей записи от 19 июня. В ней Шарий рассказывал о том, что Зеленский потребовал распустить НАБУ из-за того, что они начали расследовать коррупцию в ближайшем окружении Зеленского и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.В частности, НАБУ нацелилось на бывшего тогда министром национального единства Алексея Чернышова, который, по информации Шария, является "кошельком Зеленского". Из-за этого у Зеленского тогда, писал эксперт, "случилась истерика с требованием распустить НАБУ"."И вот сегодня при парламенте уже создана комиссия по поводу расследования возможных фактов коррупции в антикоррупционных органах. Председатель комиссии - Власенко, зам — Бужанский. Напрямую НАБУ не указано, но создана комиссия именно для того, чтобы уничтожить НАБУ. Уничтожить этот антикоррупционный орган, который начал делать Зеленскому очень и очень горячо", — отмечал 19 июня Шарий.По его словам, реакция на это Запада будет негативной."Как к этому отнесутся американцы? Ну, однозначно негативно. Однозначно негативно к этому отнесутся все. Другое дело, что американцам уже по большому счету плевать, что там происходит в Украине, хоть даже в ней начнут развешивать на фонарях оппонентов власти. А европейцы подмахнут публично любому решению Верховной Рады, объяснив, что это и есть демократия. Однако кулуарно это однозначно вызовет шок", — указывал медиаэксперт.По его словам, Зеленский убирает НАБУ только по той причине, что НАБУ подобралось вплотную к самому Зеленскому.Пока официальной реакции Запада на преследование детективов НАБУ нет.Лишь в 09:45 21 июля появилось официальное заявление СБУ по поводу происходящего."Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили на ведении бизнеса в России одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова. По материалам дела, это высокопоставленное должностное лицо с дислокацией в г. Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепропетровская и Запорожская), при этом контактирует с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ", - гласило заявление СБУ.Примечательно, что фамилия Магомедрасулова была написала с ошибкой — как "Магамедрасулов".Украинская спецслужба утверждает, что Магомедрасулов якобы "выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (Республика Дагестан)".Также проверяется информация о контактах Магомедрасулова с российскими спецслужбами и передаче им тайной информации, в частности, о запланированных следственных действиях."По данным следствия, этот чиновник Бюро был в тесном контакте с беглым народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Фёдором Христенко, который связан со спецслужбами России и, как установило следствие, имеет значительное влияние на деятельность НАБУ, о чем будет сообщено отдельно", — гласило сообщение СБУ.Также СБУ в ходе досудебного расследования установила, что отец Руслана Магомедрасулова — Сентябр Магомедрасулов имеет гражданство России. При этом детектив НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон."Что касается матери подозреваемого — Ирины Магомедрасуловой, она проживает в Киеве, но получает пенсию в т.ч. н. ДНР и публикует пророссийские комментарии в соцсетях, в том числе в группах с Z-символикой", — описывало НАБУ "прегрешения" детектива НАБУ.При этом его мать якобы активно поддерживает СВО и российское руководство."Несмотря на то, что в качестве одного из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов должен был быть дислоцирован в г. Днепр и отвечать за работу в прифронтовых регионах он почти постоянно находился в г. Киев, а также недавно вернулся из элитного отдыха на острове Тенерифе, где находился несколько недель", — также писала пресс-служба СБУ.Сейчас по её информации решается вопрос о сообщении высокопоставленному чиновнику Национального антикоррупционного бюро о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины: "Государственная измена: пособничество "государству-агрессору"". Также принимаются комплексные меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.Процессуальное руководство действиями СБУ осуществляет Офис Генерального прокурора.

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эксклюзив, украина, россия, запад, владимир зеленский, анатолий шарий, виктор янукович, набу, сбу, офис генпрокурора