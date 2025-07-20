США начинают понимать сложность украинской проблемы, а Россия готова к быстрому движению – Песков - 20.07.2025 Украина.ру
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США начинают понимать сложность украинской проблемы, а Россия готова к быстрому движению – Песков
США начинают понимать сложность украинской проблемы, а Россия готова к быстрому движению – Песков - 20.07.2025 Украина.ру
США начинают понимать сложность украинской проблемы, а Россия готова к быстрому движению – Песков
Урегулирование украинской проблемы – это непростой процесс, который руководство США начинает понимать. Об этом в опубликованном 20 июля интервью заявил считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-07-20T12:06
2025-07-20T12:06
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дмитрий песков
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"Это длительный процесс, он требует усилий. Он непрост. И скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это понимают", - сказал Песков.В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину руководитель пресс-службы Кремля отметил также, что президент США Дональд Трамп подтверждает намерения способствовать мирному урегулированию украинской проблемы."Трамп – это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. И плюс, уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жёсткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения дальше делать всё возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию", - отметил Песков.Он также отметил, что цели России в СВО остаются неизменными."Наши цели понятны, они очевидны, они не меняются", - заявил Песков.Он подчеркнул, что российская сторона в этом процессе готова к быстрому движению и считает главным достижение своих целей."Президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло", - отметил пресс-секретарь российского лидера.Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский форсирует, Алиев нагнетает. Главное на утро 20 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, вашингтон, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, сво, международные отношения, международная политика
Новости, США, Россия, Вашингтон, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, СВО, международные отношения, Международная политика

США начинают понимать сложность украинской проблемы, а Россия готова к быстрому движению – Песков

12:06 20.07.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Урегулирование украинской проблемы – это непростой процесс, который руководство США начинает понимать. Об этом в опубликованном 20 июля интервью заявил считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это длительный процесс, он требует усилий. Он непрост. И скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это понимают", - сказал Песков.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину руководитель пресс-службы Кремля отметил также, что президент США Дональд Трамп подтверждает намерения способствовать мирному урегулированию украинской проблемы.
"Трамп – это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. И плюс, уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жёсткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения дальше делать всё возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию", - отметил Песков.
Он также отметил, что цели России в СВО остаются неизменными.
"Наши цели понятны, они очевидны, они не меняются", - заявил Песков.
Он подчеркнул, что российская сторона в этом процессе готова к быстрому движению и считает главным достижение своих целей.
"Президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло", - отметил пресс-секретарь российского лидера.
Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский форсирует, Алиев нагнетает. Главное на утро 20 июля
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