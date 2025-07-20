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США начинают понимать сложность украинской проблемы, а Россия готова к быстрому движению – Песков

США начинают понимать сложность украинской проблемы, а Россия готова к быстрому движению – Песков - 20.07.2025 Украина.ру

США начинают понимать сложность украинской проблемы, а Россия готова к быстрому движению – Песков

Урегулирование украинской проблемы – это непростой процесс, который руководство США начинает понимать. Об этом в опубликованном 20 июля интервью заявил считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2025-07-20T12:06

2025-07-20T12:06

2025-07-20T12:06

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"Это длительный процесс, он требует усилий. Он непрост. И скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это понимают", - сказал Песков.В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину руководитель пресс-службы Кремля отметил также, что президент США Дональд Трамп подтверждает намерения способствовать мирному урегулированию украинской проблемы."Трамп – это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. И плюс, уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жёсткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения дальше делать всё возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию", - отметил Песков.Он также отметил, что цели России в СВО остаются неизменными."Наши цели понятны, они очевидны, они не меняются", - заявил Песков.Он подчеркнул, что российская сторона в этом процессе готова к быстрому движению и считает главным достижение своих целей."Президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло", - отметил пресс-секретарь российского лидера.Больше новостей дня представлено в обзоре Зеленский форсирует, Алиев нагнетает. Главное на утро 20 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру.

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