https://ukraina.ru/20250705/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-skoordinirovannoe-nastuplenie-vs-i-rf-i-samoubiystva-vsushnikov-1064706081.html

Спецоперация на минувшей неделе. Скоординированное наступление ВС РФ и самоубийства ВСУшников

Спецоперация на минувшей неделе. Скоординированное наступление ВС РФ и самоубийства ВСУшников - 05.07.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Скоординированное наступление ВС РФ и самоубийства ВСУшников

На ключевых участках линии боевого соприкосновения грядут большие события. Анализ продвижения российских войск показывает, что привычных "клещей", когда по противнику наносятся удары с нескольких направлений, не предвидится, но явно вырисовывается нечто большее — широкий охват территорий, внутри которых могут оказаться крупные силы противника.

2025-07-05T10:06

2025-07-05T10:06

2025-07-05T10:23

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купянск

украина

тарас шевченко

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вооруженные силы украины

верховная рада

генштаб

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Сразу подчеркну, что такого термина как „оперативное окружение “не бывает. Окружение или есть, или его нет. Поэтому говорить о полной блокаде Купянска, например, преждевременно. Подразделения группировки войск "Запад" на этом направлении ближе всего к городу подошли с северной стороны. От Голубовки, которая уже под нашим контролем, до окраин — около полутора километров. Город в прямой видимости. И по нему спокойно работают наша ствольная артиллерия, РСЗО, САУ и танки.Удары по позициям противника в Купянске наносятся и с восточного берега. Левобережный плацдарм, за который ещё цепляются ВСУ, день ото дня сужается, а наша артиллерия уже спокойно достает противника через реку. Между тем украинское командование готовит и сам Купянск к обороне. Оборонительными сооружениями и восстановлением тех же переправ, которые день через день уничтожают российская авиация и артиллерия, занимаются иностранные специалисты.Инженеров очень много задействовано. В основном, по информации от местных, немцы. Кто они, бундесверовцы или наемники, пока данных нет. Судя по складывающейся ситуации город, скорее всего, ВСУ удержать не удастся. Их главная задача — отстоять трассу за Купянском. Там в районе бывшего учебного аэродрома они пытаются выстроить новую линию обороны. Это как раз вдоль трассы Чугуев — Купянск, по которой ещё идут в город боеприпасы и оставшиеся у ВСУ резервы.С каждым днем усиливается активность нашей армии в направление от Волчанска, но не на Харьков, как многим может показаться, а вдоль Печенежского водохранилища на Шевченково. В это же время группировка ВС РФ в обход Купянска наступает на запад, тоже по дороге на Чугуев, и встречаются все в Шевченкове. Харьковская область в ходе этих ударов будет разрезана как минимум надвое, а куда наступать дальше — решать Генштабу ВС РФ.Российская армия продолжает развивать наступление на Южно-Донецком направлении, расширяют зону контроля на этом участке и готовятся двигаться дальше. Так, в районах Котляровки, Орехово и Зеленого Кута наши штурмовики добиваются тактических успехов. Сейчас там, как обращают внимание военкоры с мест, идут интенсивные бои. Кроме того, на западном берегу реки Мокрые Ялы наши части ведут наступление. Есть данные о том, что идет зачистка уже севернее Красной звезды (она же Зирка). Последние дни мотострелки и десантники штурмовали окраины Мирного и Поддубного. Есть заметные успехи и в районе ранее освобожденного Шевченко. Там ВС РФ постепенно продвигаются к Малеевке. Также приходят сообщения, что наши силы готовят удар на Воскресенку сразу с двух сторон — с юга и востока. А в районе Зеленого Поля наши части также расширяют зону контроля.Весьма характерно, что бои на Тёткинском и Глушковском направлениях, в Курском приграничье, приутихли, сообщает Telegram-канал "Северный ветер". После того как наши части дали отпор врагу, штурмовики киевской армии сидят и зализывают раны. Под Сумами же ситуация иная — там враг не стесняется отправлять десятки и сотни своих солдат в мясные штурмы. Впрочем, эффекта это никакого не приносит.На фоне всех провалов киевская армия начала переводить бойцов из 101-го полка связи ВВС Украины в штурмовики, в том числе в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", который связывают с главкомом ВСУ генералом Сырским и называют его "любимчики Сырского". Вероятно, скоро этих штурмовиков снова пошлют на убой.Наши десантники на этом участке эвакуировали с поля боя трофейный танк ВСУ Leopard 2A6. Как сообщает Telegram-канал "Сибирское объединение", охота за "кошкой" была целым сафари — кроме нее, удалось подпалить еще несколько бронемашин врага. Для реализации задачи на одном из логистических маршрутов пробили себе путь через антидроновый туннель и вели работу через образовавшийся прогал.К слову, ранее американское издание Military Watch Magazine упоминало, что ВС РФ избавили Украину от 27 из 31 американского танка Abrams, что поставило под вопрос их дальнейшие поставки в целом. Так что сокращение "поголовья" кошек тоже крайне полезно, потому что демонстрирует Западу, что будет с его машинами дальше, если их все же будут передавать ВСУ.На Южно-Донецком направлении артиллеристы группировки войск "Восток" нанесли высокоточные удары по укрепленным позициям ВСУ. Схрон с химическим оружием, подготовленным для сброса с БПЛА, обнаружили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в районе села Ильинка Донецкой народной республики. Как отметили в ведомстве, самодельная бомба содержала в себе пластид и боевое отравляющее вещество хлорпикрин, которое запрещено применять в качестве средства ведения войны. При этом ФСБ фиксирует каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия. Это делается, чтобы ни один из причастных не избежал наказания.К слову, находка в ДНР далеко не первая. Ранее ВС РФ подвергались атакам различных ядовитых газов, которые головорезы из ВСУ сбрасывали с беспилотников. Кроме того, гранаты с химвеществами находились на брошенных позициях киевской армии под Курском.Минобороны России сообщило о фактическом применении украинским командованием заградотрядов. В их состав входят операторы FPV-дронов. Они наносят удары по тем военнослужащим, которые пытаются сдаться в плен. По данным военного ведомства, подобные эпизоды происходят регулярно, хотя формально в штате украинской армии нет заградотрядов. Как правило, в роли карателей выступают националисты и заключённые. По мнению экспертов, столь бесчеловечной практикой украинское командование пытается не допустить отхода с позиций насильственно мобилизованных мужчин. В Минобороны России сообщили о случаях ударов украинских военнослужащих по своим. Инциденты были зафиксированы в ходе освобождения населённого пункта Шевченко в ДНР.Ранее Минобороны РФ сообщало о применении заградотрядов ВСУ в боях за Старую Николаевку (ДНР). Карательные формирования были прикреплены к подразделениям ВСУ, которым приказали оборонять этот населённый пункт. "Схема стандартная: к тем военнослужащим Вооружённых сил Украины, которые по своим морально-деловым качествам не способны или не хотят принимать участие непосредственно в боевых действиях, к ним прикрепляется надзирательный орган в виде запрещённых на территории Российской Федерации подразделений", — сказал заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Орех на видео, предоставленном Минобороны РФ.Перспектива погибнуть от огня заградотрядов оказывает очень сильное психологическое давление на украинских солдат, особенно мобилизованных. Так, в антифашистском подполье сообщили РИА Новости о трагедии, произошедшей в Сумской области. Не выдержав напряжения, мобилизованные покончили жизнь самоубийством."Несколько мобилизованных украинских военнослужащих на удерживаемых ВСУ позициях в Сумской области покончили жизнь самоубийством, не выдержав с одной стороны шквала артиллерийского огня и ударов дронов Вооружённых сил Российской Федерации, с другой — давления националистических заградотрядов и бесчеловечных приказов киевского командования, запрещавших военным отступление", — заявил собеседник агентства. О применении заградотрядов рассказывают и украинские солдаты, сдавшиеся российским войскам. Например, пленный солдат одного из подразделений теробороны ВСУ сообщил о случае расстрела заключённых, которых украинское командование отправило на передовую. "Пацаны эти, что из тюрьмы выпускали, рассказали, что, когда их отправляли на передок, так при возвращении их "обнуляли". Типа, ни шагу назад.Впрочем, по данным Минобороны РФ, заключённые нередко сами вступают в заградотряды, составляя компанию националистам. Эти формирования выполняют функцию "мотивационных подразделений". Они отличаются жёсткими действиями как на передовой, так и в тыловых районах. Видимо, без них ВСУ воевать уже не могут, так как идейных, мотивированных солдат почти не осталось. К тому же, Верховная рада поддержала законопроект о мобилизации мужчин старше 60 лет. Предполагается, что пожилые люди смогут служить в ВСУНа мой взгляд, заградотряды — понятие относительное. Это скорее журналистское выражение, хотя случаев ударов украинцев по своим на разных участках фронта хватает. Украинские боевики не щадят "побратимов" в тех ситуациях, когда личный состав не отличается особой стойкостью, может уйти с позиций или сдаться в плен.Международные организации и западные страны по-прежнему никак не отреагировали на регулярно совершаемые преступления украинских националистов в отношении мобилизованных пехотинцев ВСУ. Вместе с тем во всемирной организации подтверждают факты расправ над российскими военнопленными, а также пыток. В новом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксированы десятки таких эпизодов. В документе говорится о казни 26 безоружных российских военнослужащих. Также сообщается, что 59 пленных россиян подвергались избиениям, пыткам электрошоком, сексуальному насилию и другим различным формам унижения и запугивания.Ещё одним следствием насильственной мобилизации стало фактическое дезертирство, принявшее массовый характер. На днях депутат Верховной рады Руслан Горбенко сообщил более чем о 100 тыс. случаев самовольного оставления части (СОЧ).За время СВО украинское командование создало хорошо отлаженные схемы "бусификации" и "отправки новобранцев на убой". Насильно мобилизованные составляют категорию "короткоживущих" — их сразу отправляют в окопы, затыкать дыры в обороне. В среднем они живут на фронте от одного до пяти дней. Фактически, этой категории новобранцев разных возрастов выдается билет в один конец. При этом сами нацики составляют командный состав. Чаще всего они занимаются обучением, идеологической обработкой и предпочитают находиться подальше от фронта. Вот они и входят в привилегированную категорию "долгоживущих". Националисты воспринимают принудительно мобилизованных украинских мужчин как людей второго сорта и расходный материал для латания оборонительных рубежей.Тем не менее пока обвала фронта не происходит, враг ещё силён и коварен. Это прямой результат сумасшедшей пропагандистской работы и умения держать людей в страхе. Скорее всего, переняв опыт нацистской Германии, на Украине организовали безупречно работающую систему доносов и мощный карательный аппарат по типу немецкого гестапо. Зачатки любого серьёзного и тем более системного неповиновения там жестоко наказываются. Но такой подход приносит ограниченный результат на поле боя и не решает основополагающих проблем. Репрессии только усугубляют деморализацию. Террор против своих лишь отсрочивает коллапс.О том, что говорят о ситуации на фронте украинские военные - в статье Дмитрия Ковалевича "Рекордное продвижение ВС РФ и людоедское отношение в ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте"

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россия, купянск, украина, тарас шевченко, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада, генштаб, эксклюзив