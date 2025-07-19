Зеленского заставят уйти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 19 июля - 19.07.2025 Украина.ру
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Зеленского заставят уйти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 19 июля
Зеленского заставят уйти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 19 июля - 19.07.2025 Украина.ру
Зеленского заставят уйти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 19 июля
США могут принудить Владимира Зеленского отказаться от власти. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-07-19T13:00
2025-07-19T13:04
хроники
эксклюзив
трамп и зеленский
владимир зеленский
сеймур херш
херсонская область
украина
россия
вооруженные силы украины
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Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может заменить Владимира Зеленского через несколько месяцев, заявил со ссылкой на источники американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш."Залужный сейчас рассматривается как самый заслуживающий доверия преемник Зеленского. Знающие официальные лица в Вашингтоне сообщили мне, что эта работа может стать его в течение нескольких месяцев", — отмечалось в публикации.По информации Херша, если Зеленский откажется уходить, а это — наиболее вероятно, то его заставят это сделать."Один из вовлечённых американских чиновников сказал мне: "Его уберут силой"", — поделился Херш.Журналист указал, что и в США, и на Украине много людей, которые считают, что эскалация конфликта должна прекратиться, пока всё ещё есть шанс достичь договорённостей с президентом России Владимиром Путиным.Обстрелы и налётыУтром 19 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 24 – над территорией Ростовской области, 16 – над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву, 11 – над территорией Брянской области, 10 – над территорией Калужской области, 3 – над территорией Курской области, по 2 – над территориями Орловской, Тульской и Липецкой областей, 1 – над территорией Краснодарского края", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых налётах."В период с 07:45 до 08:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Брянской области", — заявило министерство обороны.Спустя некоторое время появилась информация о ещё нескольких атаках."В период с 08:30 до 11:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: по пять БПЛА – над территориями Брянской и Смоленской областей", — указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 15 ударов по территории России.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 18 единиц различных боеприпасов.Сведений о пострадавших от ударов за минувшие сутки не было. Поступили сведения о смерти гражданского лица, получившего тяжёлое ранение 16 июля в Горловке. Огнём ВСУ были повреждены 2 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по этом региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 6; Малая Лепетиха — 3; Новая Каховка — 2; Алёшки — 3; Каховка — 3; Днепряны — 4; Подо-Калиновка — 3; Раденск — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Алешки, Малая Лепетиха, Каховка и Днепряны.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале в 11:46 сообщил об ударе ВСУ по рынку в Великих Копанях."Отморозки из ВСУ опять ударили FPV-дронами по торговому сельхозрынку, на этот раз — в Великих Копанях. Ранены двое: мужчина в тяжёлом состоянии, женщина, что в момент взрыва взвешивала товар — средней тяжести. Сгорели две фуры, перевозившие овощи, несколько машин повреждены", — написал Сальдо.Утром 19 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе сёла Бессоновка, Нижний Ольшанец, Никольское, Отрадное и Чайки атакованы 5 беспилотниками, один из которых сбит. В результате атак дронов в селе Бессоновка повреждено здание сельхозпредприятия, в селе Отрадное — легковой автомобиль, гараж и 2 частных дома, в селе Никольское — 3 автомобиля, 2 частных дома и 2 гаража", — отмечалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное и Долгое совершены атаки 4 беспилотников. В селе Долгое повреждён частный дом.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Чапаевский, сёла Безымено, Дроновка, Доброе, Дунайка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и Пороз подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников."В посёлке Чапаевский в результате атаки беспилотника ранен боец подразделения "Орлан". Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", — сообщил Гладков.В селе Новостроевка-Первая от ударов двух дронов повреждены частный дом и легковой автомобиль.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье выпущено 46 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников."В селе Репяховка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранены два мирных жителя. После оказания необходимой помощи в Краснояружской ЦРБ один мужчина отпущен на амбулаторное лечение, ещё один мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено", — рассказал губернатор.В Ракитянском районе село Бобрава подверглось атакам 5 беспилотников, 3 из которых подавлены. Повреждены 2 легковых автомобиля.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Козьмодемьяновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка нанесены удары 38 беспилотников, из которых 25 сбиты и подавлены. В результате атак беспилотников в городе Шебекино повреждены грузовой автомобиль и частное домовладение, в селе Козьмодемьяновка — легковой автомобиль и частный дом, в селе Новая Таволжанка — 3 легковых автомобиля, сельхозтехника и 2 частных дома, в сёлах Муром и Графовка повреждены по одному легковому автомобилю. Сегодня рано утром в селе Муром вследствие атаки дрона сгорел объект торговли.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О способах победы в современной войне — в статье Павла Волкова "Заставь врага смотреть на мир твоими глазами: как победить в современной войне".
https://ukraina.ru/20250719/za-ukrainu-nagradyat-postavkami-glavnoe-na-utro-19-iyulya-1065548445.html
https://ukraina.ru/20250718/dinamika-peregovornogo-protsessa-tramp-dal-komandu-na-nastuplenie-itogi-18-iyulya-1065513207.html
https://ukraina.ru/20250718/novyy-paket-sanktsiy-umerovu-nashli-dolzhnost-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-iyulya-1065494467.html
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Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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хроники, эксклюзив, трамп и зеленский, владимир зеленский, сеймур херш, херсонская область, украина, россия, вооруженные силы украины
Хроники, Эксклюзив, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Сеймур Херш, Херсонская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины

Зеленского заставят уйти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 19 июля

13:00 19.07.2025 (обновлено: 13:04 19.07.2025)
 
© ФотоЗеленский - мания величия
Зеленский - мания величия - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
США могут принудить Владимира Зеленского отказаться от власти. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может заменить Владимира Зеленского через несколько месяцев, заявил со ссылкой на источники американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Залужный сейчас рассматривается как самый заслуживающий доверия преемник Зеленского. Знающие официальные лица в Вашингтоне сообщили мне, что эта работа может стать его в течение нескольких месяцев", — отмечалось в публикации.
По информации Херша, если Зеленский откажется уходить, а это — наиболее вероятно, то его заставят это сделать.
"Один из вовлечённых американских чиновников сказал мне: "Его уберут силой"", — поделился Херш.
Журналист указал, что и в США, и на Украине много людей, которые считают, что эскалация конфликта должна прекратиться, пока всё ещё есть шанс достичь договорённостей с президентом России Владимиром Путиным.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2025
10:00
За Украину наградят поставками. Главное на утро 19 июляБелый дом будет перераспределять поставки оружия, чтобы награждать отдающих оружие Украине, сообщили СМИ
Обстрелы и налёты
Утром 19 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 24 – над территорией Ростовской области, 16 – над территорией Московского региона, в том числе 13, летевших на Москву, 11 – над территорией Брянской области, 10 – над территорией Калужской области, 3 – над территорией Курской области, по 2 – над территориями Орловской, Тульской и Липецкой областей, 1 – над территорией Краснодарского края", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Позднее стало известно о новых налётах.
"В период с 07:45 до 08:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Брянской области", — заявило министерство обороны.
Спустя некоторое время появилась информация о ещё нескольких атаках.
"В период с 08:30 до 11:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: по пять БПЛА – над территориями Брянской и Смоленской областей", — указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 15 ударов по территории России.
Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 18 единиц различных боеприпасов.
Сведений о пострадавших от ударов за минувшие сутки не было. Поступили сведения о смерти гражданского лица, получившего тяжёлое ранение 16 июля в Горловке. Огнём ВСУ были повреждены 2 объекта гражданской инфраструктуры.
Зеленский и Трамп, переговоры на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Вчера, 17:35
Динамика переговорного процесса, Трамп дал команду на наступление. Итоги 18 июляВ Кремле прокомментировали заявление Владимира Зеленского о необходимости придать динамики переговорному процессу. Американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского наступления
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по этом региону России.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 6; Малая Лепетиха — 3; Новая Каховка — 2; Алёшки — 3; Каховка — 3; Днепряны — 4; Подо-Калиновка — 3; Раденск — 4", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Алешки, Малая Лепетиха, Каховка и Днепряны.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале в 11:46 сообщил об ударе ВСУ по рынку в Великих Копанях.
"Отморозки из ВСУ опять ударили FPV-дронами по торговому сельхозрынку, на этот раз — в Великих Копанях. Ранены двое: мужчина в тяжёлом состоянии, женщина, что в момент взрыва взвешивала товар — средней тяжести. Сгорели две фуры, перевозившие овощи, несколько машин повреждены", — написал Сальдо.
Утром 19 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгородском районе сёла Бессоновка, Нижний Ольшанец, Никольское, Отрадное и Чайки атакованы 5 беспилотниками, один из которых сбит. В результате атак дронов в селе Бессоновка повреждено здание сельхозпредприятия, в селе Отрадное — легковой автомобиль, гараж и 2 частных дома, в селе Никольское — 3 автомобиля, 2 частных дома и 2 гаража", — отмечалось в сводке.
В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное и Долгое совершены атаки 4 беспилотников. В селе Долгое повреждён частный дом.
В Грайворонском муниципальном округе посёлок Чапаевский, сёла Безымено, Дроновка, Доброе, Дунайка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и Пороз подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников.
"В посёлке Чапаевский в результате атаки беспилотника ранен боец подразделения "Орлан". Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено", — сообщил Гладков.
В селе Новостроевка-Первая от ударов двух дронов повреждены частный дом и легковой автомобиль.
В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье выпущено 46 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников.
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Вчера, 13:20
Новый пакет санкций, Умерову нашли должность, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 июляПостпреды стран-членов ЕС согласовали новый пакет санкций против России. Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарём СНБО. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
"В селе Репяховка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранены два мирных жителя. После оказания необходимой помощи в Краснояружской ЦРБ один мужчина отпущен на амбулаторное лечение, ещё один мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено", — рассказал губернатор.
В Ракитянском районе село Бобрава подверглось атакам 5 беспилотников, 3 из которых подавлены. Повреждены 2 легковых автомобиля.
В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Козьмодемьяновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка нанесены удары 38 беспилотников, из которых 25 сбиты и подавлены. В результате атак беспилотников в городе Шебекино повреждены грузовой автомобиль и частное домовладение, в селе Козьмодемьяновка — легковой автомобиль и частный дом, в селе Новая Таволжанка — 3 легковых автомобиля, сельхозтехника и 2 частных дома, в сёлах Муром и Графовка повреждены по одному легковому автомобилю. Сегодня рано утром в селе Муром вследствие атаки дрона сгорел объект торговли.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О способах победы в современной войне — в статье Павла Волкова "Заставь врага смотреть на мир твоими глазами: как победить в современной войне".
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ХроникиЭксклюзивТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийСеймур ХершХерсонская областьУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
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15:11ВСУ нанесли удар по центру Донецка, — сообщают российские СМИ
15:02В Орловской, Курской, Брянской и Херсонской областях объявлена ракетная опасность — мониторинговые каналы
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14:16Новости об устранении последствий ударов украинских БПЛА от губернатора Ростовской области:
13:34В составе 25 воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force
13:29Украинцы больше не верят Зеленскому, - утверждает The Spectator
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13:13В Сумской области ВС РФ зашли в Рыжёвку, на Константиновском направлении ВСУ вышли из Яблоновки
13:00Зеленского заставят уйти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 19 июля
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