https://ukraina.ru/20250719/zastav-vraga-smotret-na-mir-tvoimi-glazami-kak-pobedit-v-sovremennoy-voyne-1065506897.html

Заставь врага смотреть на мир твоими глазами: как победить в современной войне

Заставь врага смотреть на мир твоими глазами: как победить в современной войне - 19.07.2025 Украина.ру

Заставь врага смотреть на мир твоими глазами: как победить в современной войне

Сам по себе "псиоп" неимоверно стар. Антропологи говорят, что для древних племен охотников-собирателей боевой танец перед группой противника был важнее, чем непосредственное боестолкновение, до которого могло и не дойти. Если тебя боятся, ты уже победил. В современном мире формула психологической победы требует коррекции.

2025-07-19T06:55

2025-07-19T06:55

2025-07-19T06:55

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Побеждает лучший рассказчикВойны 21 века показывают на практике, что размеры, мобилизационный потенциал и экономическая мощь государства не является гарантией победы даже над очевидно более слабым в этих отношениях противником. Россия больше трех лет не может справиться с Украиной, поскольку справляться приходится не с самой по себе Украиной, а с Украиной, которая получает военную и экономическую помощь более богатого, чем Россия, Запада.Но даже если победа будет достигнута в том виде, в котором она была представлена в этом году в Стамбуле в российском мирном меморандуме, стратегически "первопричины конфликта" никуда не денутся. Под контролем Запада останется большая часть нищей и накаленной ненавистью Украины с людьми, почти у каждого из которых кто-то погиб на войне, и которая формально может быть сколько-угодно нейтральной, а по факту на долгие десятилетия останется для России террористической угрозой.И сколько не запрещай неонацистские организации, они будут возникать нелегально и поддерживаться государством тоже нелегально просто потому, что для этого сохраняются и объективные, и субъективные основания. Завтра нелегально, а послезавтра изменятся мировые расклады и снова будет легально.Но дело не только в сторонней поддержке и внешнем управлении. Израиль с 2023 года не может окончательно истребить ХАМАС, который не является регулярной армией и не получает (по крайне мере сейчас) массовой помощи извне. Даже стерев с лица земли почти все населенные пункты в Газе, фактически сделав данную территорию непригодной для проживания, военно-политическая задача не решена и перспективы ее решения туманны.Истина современных войн в общем виде заключается в том, что побеждает тот, кто не воюет. Противника сегодня нельзя победить лишь одним оружием. Даже такие успешные спецоперации (залогом успеха является скорость), как захват Карабаха Азербайджаном с тотальным уходом армянского населения из региона, в теории могут гарантировать стабильность в краткосрочный период, но что будет дальше? Война за Зангезурский коридор?Израиль для фиксации "полной" победы пытается выдавить из Газы все арабское население, что, естественно, влечет за собой обвинения в геноциде. Наверное, закрепить "полную" победу на контролируемых территориях и Россия, и Украина могли бы, добившись полной русификации или полной украинизации местного населения.Будет ли это иметь международные последствия? Даже Украину, которой пока что по известным причинам очень многое прощают, в крупнейших западных СМИ начали называть "авторитарной" страной, а Венгрия начала вводить санкции против ряда украинских деятелей из-за лишения прав и преследований соотечественников в Закарпатье.Суть в том, что ничего никогда не заканчивается, никто никого не побеждает "полностью", и именно поэтому никто никого всерьез не боится, если мы не говорим о самом экстремальном варианте в виде применения ядерного оружия.Ты победил, если противник смотрит на мир твоими глазами. Правдоподобнее, чем прежде"Псиоп" стар как мир, но информационно-психологическое противостояние между Израилем и Ираном специалисты называют особенным — более интенсивным и целенаправленным, чем все, что было раньше, и его наблюдали миллионы людей, которые пролистывали ленту в своих телефонах в поисках новостей, даже когда падали бомбы."Причина в том, — объясняют авторы статьи NYT с названием "Израиль и Иран вступают в новую эру психологической войны", — что современные технологии — повсеместное распространение социальных сетей и появление генеративного искусственного интеллекта — изменили способность стран реагировать на события и напрямую обращаться к гражданам и другим людям в режиме реального времени, делая это более правдоподобно, чем когда-либо прежде".Участники конфликта с обеих сторон заполонили интернет поддельными или сфабрикованными фотографиями и видео, стремясь деморализовать и очернить противника.Например, Иран разослал оповещения на иврите на тысячи израильских мобильных телефонов, предупреждая получателей о необходимости избегать бомбоубежищ, поскольку боевики планировали проникнуть в них и напасть на тех, кто находился внутри.Израиль же создавал аккаунты в соцсетях, где публиковались старые кадры протестов в Иране, а искусственный интеллект вкладывал в уста протестующих слова: "Мы любим Израиль".Психологическая война не закончилась даже после прекращения взаимных бомбардировок. Аккаунты в соцсетях, называвшие себя представителями "Моссада", на персидском языке предлагали финансовую и медицинскую помощь восставшим иранцам.В некоторые особо изощренные фейки, как, например, кадры якобы разрушенной в ходе обстрелов иранской тюрьмы "Эвин", где держат политзаключенных, поверили даже крупнейшие СМИ.В таких условиях спрашивается, кому нужны сложно организуемые антиправительственные митинги, организаторов которых обязательно арестуют, если можно сфабриковать их в интернете.Условный киевлянин будет воспринимать "нарисованный" митинг в условном Тернополе как реальный. Так же условный москвич будет воспринимать "нарисованный" митинг в условном Краснодаре.Фейки, конечно, можно опровергать, но что, если их будет такое количество, что на опровержение просто не хватит сил? Что, если опровержение появится слишком поздно и будет выглядеть менее убедительно?От таланта исполнителей ведь тоже многое зависит. Что, если население будет готово поверить в фейк и не поверить в опровержение? Особенно, если рассказанная в фейке история "красивее", чем та, которую рассказывают в опровержении?А если "элиты" сами поверят в историю противника и не захотят ничего опровергать? Достаточно вспомнить Перестройку в СССР, чтобы понять, о чем речь.Цифровая же эпоха в разы усложняет борьбу с фейками, потому что вы можете опровергнуть недостоверную информацию на одном сайте, а она будет размещена на тысяче других, и увидят именно ее, а не ваше опровержение.Интересно, что эффект от психологических операций гораздо выше в мирное время, чем во время войны, когда большинство граждан государства скорее всего поддержит "свое" правительство (сплотится вокруг флага), воспринимая очевидную пропаганду скептически или с насмешкой.А с диссидентами всегда можно расправиться так, как это делает Украина, списав все на борьбу с вражескими пособниками и террористами.Секретные операции - в массы! Дэвид Миллар, бывший офицер разведки США, который до недавнего времени преподавал в Институте дипломатической службы при Госдепартаменте, на страницах NYT утверждает, что самыми агрессивными агентами психологических операций являются Россия и Китай, а России в период СВО "удалось подорвать поддержку Украины в некоторых странах, включая США".Однако Хани Фарид, профессор компьютерных наук в Беркли, соучредитель фактчекинговой фирмы GetReal Security, которая распознала фейк, касающийся тюрьмы Эвин, считает, что российские информационные кампании "были довольно примитивными по сравнению с тем, что мы видели в начале конфликта в секторе Газа"."Это ничто, — добавил он, — по сравнению с тем, что мы видим в Иране".И это правда. Информационные кампании России в целом ограничиваются журналистскими материалами в федеральных СМИ. В лучшем случае это видео в небольшом канале Минобороны с пленным украинским военным, который рассказывает, как он не хотел воевать, но его заставили "бандеровцы".Насколько все это работает и насколько все это попадает к западной и украинской аудитории, судите сами. Западные и украинские эксперты больше говорят о "страшной российской пропаганде" в рамках своих пропагандистских кампаний, чем ее присутствует в мировом инфополе на самом деле.В то же время украинский "псиоп" периода СВО уже стал предметом академических исследований. В 2023 году в докладе для вооруженных сил Швеции под названием "Украинский информационный фронт стратегических коммуникаций во время российского полномасштабного вторжения на Украину" указано, что два украинских Майдана стимулировали создание широкой сети гражданских активистов, которые консолидировались с государством в сфере коммуникаций в военное время.В докладе указано, что с 2014 года при поддержке Запада украинское правительство развивает стратегические коммуникации с обществом в рамках противодействия России, а гражданское общество на Украине "часто выполняет функции, которые в других странах выполнялись бы государственными институтами".В течение нескольких лет до начала СВО структуры и сети украинских гражданских активистов при решающей поддержке внешних доноров "оказали непосредственное влияние на политику украинского правительства" и позволили обществу эффективно мобилизоваться благодаря "цензуре и централизации" и ограничению доступа населения к российским источникам информации.Созданную на Украине коммуникационную пирамиду исследователи называют "Ульем", который осуществляет медийную политику "одного голоса". И этот голос — голос спецслужб.Представители СБУ заявляют, что одним из приоритетных направлений их деятельности является построение стратегических коммуникаций с экспертной средой: от педагогов и ученых до практиков гражданского и военного секторов.Конечно, активность в этом направлении подготовила общество к войне. Не в смысле умения воевать, а в смысле психологического принятия возможности войны Украины с Россией — еще вчера частей одного государства, среди жителей которых до сих пор сохраняются теснейшие родственные связи.А в 2024 году в статье американского журнала Intelligence and National Security авторы указали, что подходы СБУ к работе с общественностью в социальных сетях выходят за рамки традиционных разведывательных коммуникаций, они формируют общественное мнение, в т.ч. осознание населением своей роли в национальной безопасности, вовлекают широкие массы в деятельность контрразведки.Речь и о стимулировании доносительства, и о том, что сообщения связанных с СБУ медиа-сетей о задержанных "коллаборационистах" воспитывают чувство единства и коллективной ответственности у населения.Копать в эту сторону можно бесконечно. Достаточно вспомнить, как действия украинских спецслужб в родительских чатах сорвали учебный процесс в Херсонской и Запорожской областях.Не говоря уже о медиа-кейсе Бучи, кардинально повлиявшем на отношение к России даже симпатизирующих ей граждан Украины. Причем мы можем говорить именно и исключительно о медиа-кейсе, поскольку до сих не проведено независимое международное расследование и никто не знает, что там произошло (или не произошло) на самом деле.Психологическая война эффективна, но не всегда стратегически полезна. Поскольку она направлена не на убеждение людей в чем-то (убеждение населения государства-противника в твоей правоте), а на усиление эмоций, на разжигание паники, истерики, страха, ненависти, фрустрации, депрессии или, наоборот, победного воодушевления (которое обязательно будет сменяться паникой и истерикой), она целесообразна там, где у воюющей стороны нет задач захватить, удержать и интегрировать в себя территории и население противника.Психологическая война хороша для деморализации противника, от которого ты хочешь нечто получить, но не того, которого ты хочешь превратить в союзника или в часть самого себя.Например, Соединенные Штаты, проводящие военные операции за многие тысячи километров от своих границ, совершенно не волнует, в каком психическом состоянии останется местное население после завершения операций.У России ситуация в корне иная. Если стоит задача максимально быстро и безболезненно интегрировать новые регионы, а население на оставшейся после СВО территории Украины превратить в безопасное в плане диверсий, терактов и т.д., информационная политика РФ не должна копировать названные выше ирано-израильские стратегии.Получить в зоне своей ответственности несколько миллионов сведенных с ума людей, от которых можно ожидать всего, чего угодно — та еще перспектива.О выводах касательно успешности тех или иных информационно-психологических операций, в материале — "Никакой "байрактарщины"! Как Запад предлагает Украине перестраивать пропаганду для долгой войны"

https://ukraina.ru/20250718/1065495815.html

https://ukraina.ru/20250718/komandir-batalona-aydar-zayavil-o-prorossiyskikh-nastroeniyakh-sredi-zhiteley-kharkova-1065504161.html

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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