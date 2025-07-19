https://ukraina.ru/20250719/rossiya-v-shage-ot-formulirovki-sleduyuschego-plokhogo-predlozheniya-k-chemu-gotovitsya-ukraine--kazakov-1065564256.html
Россия в шаге от формулировки следующего "плохого предложения": к чему готовиться Украине — Казаков
Россия в шаге от формулировки следующего "плохого предложения": к чему готовиться Украине — Казаков - 19.07.2025 Украина.ру
Россия в шаге от формулировки следующего "плохого предложения": к чему готовиться Украине — Казаков
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру подробно разобрал заявления президента США Дональда Трампа по вопросу поставок оружия на Украину и планы американцев по введению санкций против России:
2025-07-19T17:33
2025-07-19T17:33
2025-07-19T17:33
видео
александр казаков
война
дональд трамп
сво
россия
владимир путин
украина
сша
европа
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00:28 - Ситуация вокруг Украины и заявления Трампа; 15:22 - Чем Европа оплатит оружие США для Украины: схема купли-продажи; 23:10 - О санкциях США против России; 25:43 - Ультиматум Трампа по поводу 50 дней для урегулирования украинско-российского конфликта; 29:52 - О новом раунде мирных переговоров: какие ещё условия может выдвинуть Россия; 39:34 - Задача киевского режима в последние месяцы. *в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov
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Украина.ру
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Видео, Александр Казаков, война, Дональд Трамп, СВО, Россия, Владимир Путин, Украина, США, Европа, НАТО, оружие, ВСУ, ВС РФ, Армия, переговоры, ЕС
Россия в шаге от формулировки следующего "плохого предложения": к чему готовиться Украине — Казаков
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру подробно разобрал заявления президента США Дональда Трампа по вопросу поставок оружия на Украину и планы американцев по введению санкций против России:
00:28 - Ситуация вокруг Украины и заявления Трампа;
15:22 - Чем Европа оплатит оружие США для Украины: схема купли-продажи;
23:10 - О санкциях США против России;
25:43 - Ультиматум Трампа по поводу 50 дней для урегулирования украинско-российского конфликта;
29:52 - О новом раунде мирных переговоров: какие ещё условия может выдвинуть Россия;
39:34 - Задача киевского режима в последние месяцы.
*в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov