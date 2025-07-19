https://ukraina.ru/20250719/rossiya-v-shage-ot-formulirovki-sleduyuschego-plokhogo-predlozheniya-k-chemu-gotovitsya-ukraine--kazakov-1065564256.html

Россия в шаге от формулировки следующего "плохого предложения": к чему готовиться Украине — Казаков

Россия в шаге от формулировки следующего "плохого предложения": к чему готовиться Украине — Казаков - 19.07.2025 Украина.ру

Россия в шаге от формулировки следующего "плохого предложения": к чему готовиться Украине — Казаков

Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру подробно разобрал заявления президента США Дональда Трампа по вопросу поставок оружия на Украину и планы американцев по введению санкций против России:

2025-07-19T17:33

2025-07-19T17:33

2025-07-19T17:33

видео

александр казаков

война

дональд трамп

сво

россия

владимир путин

украина

сша

европа

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00:28 - Ситуация вокруг Украины и заявления Трампа; 15:22 - Чем Европа оплатит оружие США для Украины: схема купли-продажи; 23:10 - О санкциях США против России; 25:43 - Ультиматум Трампа по поводу 50 дней для урегулирования украинско-российского конфликта; 29:52 - О новом раунде мирных переговоров: какие ещё условия может выдвинуть Россия; 39:34 - Задача киевского режима в последние месяцы. *в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov

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