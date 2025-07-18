Покровск, Сумы, Купянск: какой из этих городов падёт первым? Норин дал расклад по фронту и не только - 18.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250718/pokrovsk-sumy-kupyansk-kakoy-iz-etikh-gorodov-padt-pervym-norin-dal-rasklad-po-frontu-i-ne-tolko--1065502647.html
Покровск, Сумы, Купянск: какой из этих городов падёт первым? Норин дал расклад по фронту и не только
Покровск, Сумы, Купянск: какой из этих городов падёт первым? Норин дал расклад по фронту и не только - 18.07.2025 Украина.ру
Покровск, Сумы, Купянск: какой из этих городов падёт первым? Норин дал расклад по фронту и не только
Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал, почему авантюра Трампа со вторичными пошлинами может быть опасна для самих США, готовят... Украина.ру, 18.07.2025
2025-07-18T15:13
2025-07-18T15:13
видео
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
евгений норин
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/12/1065502527_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c0376bb47e3660204b972b633299d4e8.jpg
Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал, почему авантюра Трампа со вторичными пошлинами может быть опасна для самих США, готовят ли ВСУ новое наступление и по каким объектам на Украине должна бить российская армия. 00:58 – Что значат заявления Трампа о вторичных пошлинах на товары из России? 02:03 – Летняя кампания на фронте; 06:47 – Дроны-перехватчики над Украиной и мёртвые зоны на поле боя; 10:48 – Готовит ли Украина новое контрнаступление и нужно ли России бить по украинским погранзаставам? 16:17 – Как бороться с налётами дронов ВСУ? 17:44 – Открытие аэропорта в Симферополе; 19:20 – Конечный результат войны на истощение и взаимоотношения Россия - Европа - США - Украина. Евгений Норин Вконтакте - https://vk.com/norinea
https://ukraina.ru/20250718/1065493673.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/12/1065502527_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8c133caf5f239c906953fc3e6fdeaca4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, евгений норин, дональд трамп
Видео, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Евгений Норин, Дональд Трамп

Покровск, Сумы, Купянск: какой из этих городов падёт первым? Норин дал расклад по фронту и не только

15:13 18.07.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал, почему авантюра Трампа со вторичными пошлинами может быть опасна для самих США, готовят ли ВСУ новое наступление и по каким объектам на Украине должна бить российская армия.
00:58 – Что значат заявления Трампа о вторичных пошлинах на товары из России?
02:03 – Летняя кампания на фронте;
06:47 – Дроны-перехватчики над Украиной и мёртвые зоны на поле боя;
10:48 – Готовит ли Украина новое контрнаступление и нужно ли России бить по украинским погранзаставам?
16:17 – Как бороться с налётами дронов ВСУ?
17:44 – Открытие аэропорта в Симферополе;
19:20 – Конечный результат войны на истощение и взаимоотношения Россия - Европа - США - Украина.
Евгений Норин Вконтакте - https://vk.com/norinea
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
13:47
Песков анонсировал международный телефонный разговор ПутинаУ президента России Владимира Путина ближе к вечеру 18 июля запланирован международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныЕвгений НоринДональд Трамп
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:10"17 батарей "Пэтриотов" у Трампа нет" – Норин о пустых обещаниях Запада
21:53Что развязывает руки Зеленскому и сможет ли Россия спасти немцев от катастрофы – Захарова
21:42200 тысяч дезертиров: Евгений Норин раскрыл масштабы бегства из украинской армии
21:29Украине придется воевать в худших условиях: эксперт рассказал о текущей ситуации на фронте
20:04Во Львове требуют не обслуживать русскоязычных, а в Харькове продолжают гнать их на фронт
19:59В Украине простили активиста, осквернившего храм, а прихожанку УПЦ оштрафовали за пост
19:53Развод по-киевски — в столице Украины накрыли колл-центр по обману жителей Турции
19:45Российские войска укрепляют позиции на Константиновском направлении, готовясь к масштабному наступлению
19:38Украинские дроны атаковали белгородскую область и херсон: разрушения, один раненый мирный житель
19:25Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине: Москва настроена искать мирный выход из конфликта
19:19"Воевать можем, но нечем": полковник СБУ раскрыл, как русские дроноводы парализовали снабжение ВСУ
19:19Дмитрий Юрков: России в случае ядерной войны с США придется выживать за счет малых городов
19:13На Украине заочно приговорили сенатора от Крыма и гроссмейстера Сергея Карякина к 9 годам лишения свободы
19:06Аквапарк на Арабатской стрелке открыт после восстановления: новые забавы и бесплатный отдых для детей
18:54А теперь к новостям "мусорной" моды Украины
18:46Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля
18:40Дмитрий Юрков: кто он
18:31Запутался в "Патриотах": эксперт расшифровал путаные заявления Трампа о военной помощи Украине
18:29Богдан Безпалько: Зеленский пинками отправляет Умерова в Стамбул, чтобы демонстрировать добрую волю Киева
18:27Украинский дрон атаковал центр Рыльска, ещё один сбит на подлёте к Москве
Лента новостейМолния