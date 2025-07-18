https://ukraina.ru/20250718/pokrovsk-sumy-kupyansk-kakoy-iz-etikh-gorodov-padt-pervym-norin-dal-rasklad-po-frontu-i-ne-tolko--1065502647.html
Покровск, Сумы, Купянск: какой из этих городов падёт первым? Норин дал расклад по фронту и не только
Покровск, Сумы, Купянск: какой из этих городов падёт первым? Норин дал расклад по фронту и не только - 18.07.2025 Украина.ру
Покровск, Сумы, Купянск: какой из этих городов падёт первым? Норин дал расклад по фронту и не только
Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал, почему авантюра Трампа со вторичными пошлинами может быть опасна для самих США, готовят... Украина.ру, 18.07.2025
2025-07-18T15:13
2025-07-18T15:13
2025-07-18T15:13
видео
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
евгений норин
дональд трамп
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Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал, почему авантюра Трампа со вторичными пошлинами может быть опасна для самих США, готовят ли ВСУ новое наступление и по каким объектам на Украине должна бить российская армия. 00:58 – Что значат заявления Трампа о вторичных пошлинах на товары из России? 02:03 – Летняя кампания на фронте; 06:47 – Дроны-перехватчики над Украиной и мёртвые зоны на поле боя; 10:48 – Готовит ли Украина новое контрнаступление и нужно ли России бить по украинским погранзаставам? 16:17 – Как бороться с налётами дронов ВСУ? 17:44 – Открытие аэропорта в Симферополе; 19:20 – Конечный результат войны на истощение и взаимоотношения Россия - Европа - США - Украина. Евгений Норин Вконтакте - https://vk.com/norinea
https://ukraina.ru/20250718/1065493673.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, евгений норин, дональд трамп
Видео, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Евгений Норин, Дональд Трамп
Военный историк, журналист Евгений Норин в эфире Украина.ру рассказал, почему авантюра Трампа со вторичными пошлинами может быть опасна для самих США, готовят ли ВСУ новое наступление и по каким объектам на Украине должна бить российская армия.
00:58 – Что значат заявления Трампа о вторичных пошлинах на товары из России?
02:03 – Летняя кампания на фронте;
06:47 – Дроны-перехватчики над Украиной и мёртвые зоны на поле боя;
10:48 – Готовит ли Украина новое контрнаступление и нужно ли России бить по украинским погранзаставам?
16:17 – Как бороться с налётами дронов ВСУ?
17:44 – Открытие аэропорта в Симферополе;
19:20 – Конечный результат войны на истощение и взаимоотношения Россия - Европа - США - Украина.
Евгений Норин Вконтакте - https://vk.com/norinea