https://ukraina.ru/20250718/lepestki-kolokolchiki-i-drugie-sredstva-otlozhennoy-smerti-na-vooruzhenii-vsu-1065428765.html

"Лепестки", "Колокольчики" и другие средства отложенной смерти на вооружении ВСУ

"Лепестки", "Колокольчики" и другие средства отложенной смерти на вооружении ВСУ - 18.07.2025 Украина.ру

"Лепестки", "Колокольчики" и другие средства отложенной смерти на вооружении ВСУ

Война, даже на освобожденных от украинских нацистов территориях, может нести еще долгое время смерть и тяжелые последствия. Прежде всего это - мины, тысячи которых разбросаны по полям боев. Военный обозреватель издания Украина.ру Геннадий Алёхин рассказывает о наиболее распространённых минах и способах их обезвреживания

2025-07-18T08:42

2025-07-18T08:42

2025-07-18T10:29

эксклюзив

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вооруженные силы украины

нато

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мина

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Об этой мине-ловушке часто упоминали в информационных сводках наши военкоры, освещающие ход спецоперации на Украине. "Лепесток" или ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина нажимного действия) советского производства.Подразделения ВСУ применяют ее на линии фронта. Но когда это коварное оружие стали использовать против мирного населения городов и сел юго-востока Украины и приграничных районов на территории России - заговорили в полный голос.Предшественником противопехотной мины ПФМ-1 являлась американская мина BLU43/B, применяемая американцами во Вьетнаме. Хранение ее в кассетных бомбах было более безопасным, так как она имела взрыватель с механическим предохранителем и не могла взорваться, не покинув бомбу. Эта мина помещалась на ладони, весила всего 90 г и по форме напоминала крылатые семена клена. Такая форма была неслучайна: после раскрытия бомбовой кассеты мины разлетались далеко в стороны и, вращаясь, падали на землю с небольшой скоростью. Центральную часть мины занимали взрыватель, механизм перевода мины в боевое положение и система самоликвидации. Когда мина падала на землю, крыло обеспечивало ее правильное положение, и через несколько минут она оказывалась в боевой готовности.Конструкция оказалась компактной и надежной, а эффективность мины достаточно высокой – BLU43/B была принята на вооружение. Связка: самолет – кассетная бомба – противопехотная мина – фактически стала первой в мире полноценной и полномасштабной системой авиационного дистанционного противопехотного минирования. Однако к моменту появления на свет мины BLU43/B американцы уже окончательно потеряли боевую инициативу, не могли контролировать местность и потому не успели оценить эффективность воздушного минирования. После завершения войны мины были сняты с вооружения. Зато эту мину по достоинству оценили советские офицеры инженерных войск, служившие в те годы в качестве советников, а то и прямых участников вьетнамской минной войны на юге Вьетнама.Вскоре был создан советский аналог – ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) "Лепесток" — противопехотная мина нажимного действия советского производства. Является почти точной копией американской мины. С середины 80-х годов была принята на вооружение в Советской армии. Мина существует в двух вариантах: ПФМ-1 и ПФМ-1С. Первый вариант мины не имеет устройства самоликвидации, второй снабжен устройством, которое обеспечивает самоликвидацию мины подрывом по истечении 1-40 часов с момента установки (время самоликвидации зависит от температуры окружающего воздуха). Внешне эти две разновидности мины отличаются лишь тем, что на крыле мины ПФМ-1С имеется четко различимая буква "С". Мина широко применялась в Афганской войне.Еще десять лет назад на складах украинской армии имелось не менее 6 млн мин ПФМ-1. Киевский режим решил "по полной" использовать имеющий запас не только в боевых действиях, но и широко применить против мирных граждан Донбасса. "Лепесток" - коварен и малозаметен, особенно для мирных граждан. Кроме специфических боевых качеств, форма и цвет способствует маскировке не только на местности, но и в городских кварталах. Это могли испытать на себе жители Донецка и Лисичанска, Горловки и Северодонецка, приграничных сел Белгородской области.Изделия ПФМ-1 используются украинской армией с кассетами КСФ-1 нескольких вариантов для наземных и воздушных систем дистанционного минирования. Каждая кассета вмещает до 72 мин и выбрасывает их на дистанцию до 30-35 метров. Такие мины ставятся при помощи РСЗО "Ураган" и снаряда 9М27КЗ - они несут 12 кассет с 312 минами и рассеивают их по большой площади.Очищать местность и ликвидировать "Лепестки" ни в коем случае нельзя самостоятельно, только с помощью саперов. Существуют несколько способов очистки в арсенале инженерных подразделений российской армии.Взрывной, накладными зарядами (200-граммовыми тротиловыми шашками, укладываемыми рядом с минами); Механический, тралением гусеничными машинами, танками, катками. Сбором мин специально экипированными саперами с помощью специальных совков в защитные контейнеры и последующим их уничтожением взрывным способом.В качестве смены "лепесткам" ВСУ стали использовать "колокольчики". Так окрестили в военной среде такие же небольшие снаряды, которые внешне могут и не казаться опасными. Своё название они получили за внешний вид. Они похожи на цоколь от электрической лампочки, только с ленточкой.Например, противник активно пользуется этими снарядами на херсонском и харьковском направлениях. Эксперты отмечают, что "колокольчики" доставляют также в кассетах, которые раскрываются ещё в воздухе, и разбрасывают по округе снаряды. Как утверждают военные, достаточно задеть ленточку или сам "цоколь", что уже может привести к детонации снаряда. Поэтому категорически запрещается трогать их, а сразу же стоит сообщить в правоохранительные органы, которые вызовут сапёров. По возможности необходимо оградить место опасной находки, а также предупредить о ней окружающих.У противника в наличии еще достаточно много мин и советского образца, и к этому добавился целый "зоопарк" иностранных мин, как из старых запасов, так и современных. Все они ставятся на неизвлечение разными изощрёнными способами, чтобы гарантированно забрать как можно больше жизней и сапёров, и пехоты, и обычных людей, живущих в прифронтовых районах.Все больше жертв и пострадавших от кассетных боеприпасов М-85 (тех самых "колокольчиков"). В одной выпущенной кассете может находиться до 80 мин, они могут упасть на землю, повиснуть на ветках, спрятаться в кустарнике, и сразу не взорваться – в этом их коварство. Стоит задеть ветку - сдетонирует. Это называется отложенная смерть, которая караулит жертву."Колокольчики" довольно заметны, в отличие от тех же мин- "лепестков", способных маскироваться на местности. Понять, что перед тобой "колокольчик", легко, так как у него есть типичная лента. Обезвреживание этого типа мин требует особой осторожности даже для бывалых сапёров."Натовские" мины, действительно, встречаются постоянно. Как мы их называем, сюрпризы. Хотя учиться всему приходится на ходу, стараемся лишний раз не рисковать – ликвидировать мину методом подрыва – накладным зарядом или тралением – надёжнее всего, но не всегда и не везде это получается. Постоянно обмениваемся информацией, что нового обнаружили, какие особенности у сюрпризов, обсуждаем это в специально созданных чатах или при встрече", - рассказывают саперы одного из подразделений на харьковском направлении.Также специалисты отмечали зловредность противопехотных мин "Клеймор". Они похожи на советские МОН-50 (мина осколочная направленного действия), и все устанавливаются на неизвлекаемость. Известны случаи, когда их использовали на "растяжках". На линии фронта очень часто приходится сталкиваться с противотанковыми минами западного производства, например, немецкими "панцерминами". Они срабатывают под днищем бронемашин, выбрасывая кумулятивную струю.Так же опасны и американские противотанковые мины М70. Они устанавливаются дистанционно, чтобы быстро создать минное поле и сбить темп наступления. У таких мин, как правило, есть самоликвидатор, и в какое время он сработает, неизвестно. Это создаёт дополнительную угрозу для наших бойцов. К тому же погодные условия сейчас сильно влияют, скажем так, на поведение мин. Оно становится непредсказуемым.Дело в том, что мины западного образца плохо реагируют на мороз или ледяной дождь. Хорошо, если вообще не срабатывают. Но чаще начинают взрываться самопроизвольно. Не каждую можно обнаружить, если она зарылась в снег или утонула в грязи. Если мины расположены рядом, то может возникнуть неожиданная детонация. У всех свои особенности, но последствия одинаковы.Недавно стало известно, что на краснолиманском направлении противник начал применять с помощью дистанционного минирования иностранные мины, которые автоматически закапываются на десять сантиметров в землю и реагируют на радиоволны и металл. То есть, визуально она плохо заметна, щупом её нащупать сложно, и она может на него среагировать. Известно, что при обнаружении таких мин их рекомендуют расстреливать.Всё чаще нашим саперам стали попадаться мины кустарного производства с начинкой из пластита и разных поражающих элементов. В основном их находят в брошенных окопах и блиндажах при быстром отступлении ВСУ, когда им некогда минировать по всем правилам. Иногда попадались и навороченные самоделки с дорогими иностранными датчиками, электронной начинкой, над ними явно работали хорошо подготовленные специалисты.В основном в украинских инженерных войсках собрались не дураки. Это видно по характеру минирования местности. Но когда они спешат уйти, то бывает, что уже не заморачиваются со скрытной установкой мин: например, противотанковые могут просто поставить на виду на дороге скопом. Но всё же почти всегда и везде враг оставляет ловушки.Противопоставить смертельному арсеналу НАТО военные инженеры ВС России могут новейшую технику. Один из самых интересных образцов - воздушный робот-сапер на базе гексакоптера. Его испытания прошли в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Принцип действия летающего сапера основан на том, что защитные корпуса мин и взрывчатых веществ имеют отличную от окружающей среды температуру нагрева. Специальная программа сводит полученные данные в виде изображения на один экран, и оператор может за короткое время произвести саперную разведку большой территории. Затем полученная карта минирования местности передается в распоряжение взрывотехников.Мощная оптика позволяет с высоты несколько тысяч метров разглядеть любые предметы - даже размером с пачку сигарет или теннисный мячик. Сбалансированный вес и форма беспилотника делают его устойчивым к сильным порывам ветра. Одним из основных средств для уничтожения минных полей ВСУ является также новейшая БМР-3М "Вепрь". Она создана на основе танка Т-90. За мощную броню машину неофициально называют "саперным танком".Нашим сапёрам помогают в работе и обычные беспилотники. Как это происходит? На дрон крепится тротиловая шашка с огнепроводной трубкой, потом заряд направляется на мину и дистанционно её подрывает, если рядом находятся другие мины, то они тоже детонируют. Такая новая технология позволяет сберечь жизни сапёрам, которые поделывают проходы в минных полях под лавиной артогня, в прицеле снайперов и ударных БПЛА. Саперы двигаются, как правило, вместе со штурмовыми группами."Нужно каждый раз выходить в поле, как в первый раз. Если ты будешь выходить с мыслью, что ты уже все знаешь, умеешь и тебе ничего не будет, то это чревато потерей внимания", - считают опытные саперы.Специальная военная операция на Украине породила такую профессию, как взрывотехник разных уровней. Ведь дело зачастую приходится иметь с самодельными взрывными устройствами разных типов, не только промышленного производства, но и кустарного. Наши специалисты инженерно-саперных подразделений, как показывает ход боевых действий, умело справляются с такими задачами.- Любой боеприпас достоин уважения, - считают бывалые саперы. - Любой может неожиданно сработать. Есть мины, которые реагируют на движение, вибрацию, наклон. Это похоже на рыбалку, к каждой "рыбе" нужен свой подход. Некоторые мины подбирают при помощи длинной палки с обрезанной пластиковой бутылкой (вроде тех, которыми цепляют высоко растущие яблоки), другие приходится сдергивать кошкой. А есть мины, срабатывающие при приближении металла, как немецкая противотанковая АТ2. Их раскидывают артиллерией или системами минирования. К таким нельзя подходить ни с миноискателем, ни в бронежилете с металлическими пластинами.Лучшая погода для работы - пасмурная. Не то чтобы полностью защищает от дронов, но все же снижает их активность. А коптеры - самая большая опасность для саперов. Но у саперов появилось антидроновое ружье "терминатор" (они сами его так назвали). Теперь везде его с собой возят.- Самое страшное - не обстрелы, не дроны, не мины. Страшно - когда теряешь страх, перестаешь бояться, - говорят саперы.Не поспоришь. Подобное доводилось слышать не раз, еще в период чеченских войн. Саперы свято чтут традиции.Подробнее о том, как работают российские саперы - в интервью Захара Виноградова с подполковником, командиром саперного батальона Александром Клейносовым о том, как наши взрывают украинские мосты

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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