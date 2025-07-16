https://ukraina.ru/20250716/skott-ritter-rossiya-razberetsya-s-podarkami-dyadi-sema-a-trampu-nuzhno-pomnit-pro-fiasko-s-kitaem-1065338101.html

Скотт Риттер: Россия разберется с “подарками Дяди Сэма”, а Трампу нужно помнить про фиаско с Китаем

Скотт Риттер: Россия разберется с “подарками Дяди Сэма”, а Трампу нужно помнить про фиаско с Китаем - 16.07.2025 Украина.ру

Скотт Риттер: Россия разберется с “подарками Дяди Сэма”, а Трампу нужно помнить про фиаско с Китаем

Трампу нужно прекратить ребячество на уровне “детского кружка ООН”. Он, якобы озабоченный числом жертв со стороны Украины и России, на деле усугубляет эскалацию конфликта. Зеленский сейчас обалдел от радости, но скоро поймет, каковы последствия пустопорожних посулов Трампа — за эйфорией последует "ломка".

2025-07-16T13:46

2025-07-16T13:46

2025-07-16T13:49

интервью

россия

дональд трамп

украина

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переговоры

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер — младший.Ранее, 14 июля, Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте выдвинул ультиматум России и странам, которые покупают у нее нефть. Он пообещал ввести жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также объявил о новых поставках оружия ВСУ.— Мистер Риттер, Дональд Трамп поставил ультиматум России, а также странам-импортерам российской нефти, угрожая поднять тарифы, если мирное соглашение между Россией и Украиной не будет достигнуто в ближайшие пятьдесят дней. Какова цель данного ультиматума и чего хочет добиться таким путем американский президент?— Цель — заставить Россию уступить, что весьма контрпродуктивно, поскольку русские не собираются подчиняться никаким требованиям со стороны США, о чем было ясно сказано. Противостояние с "Украиной" — вопрос жизни и смерти, тем более что не Россия спровоцировали этот конфликт. Он был навязан русским коллективным Западом и США. Поэтому абсурдно выглядят требования США отказаться от победы в этом противоборстве.Имейте в виду, я стараюсь изъясняться дипломатично, избегая резких выражений. Мне кажется, смешно думать, что российское руководство не спит ночей после таких заявлений. Америка не первый раз снабжает Украину современными видами вооружений, и Россия, конечно, найдет способ решения этой проблемы. И я полагаю, что русские продолжат делать, то, что делают, и разберутся с новыми "подарками Дяди Сэма".Слова президента США лишены существа. Он собирается отправить на Украину 17 ракетных установок "Пэтриот", которыми там попросту некому управлять. По-моему, глупо говорить такие вещи.Они, конечно, могут передать 2, от силы 3 батареи в течение нескольких месяцев, но суть в том, что в украинской армии нет обученных ракетчиков для работы с этим видом оружия. И с какой стати он дает эти "пятьдесят дней"? Значит ли это, что русские должны сложить оружие в этот срок? Что должно произойти на 51 день — капитуляция?Пугая санкциями Россию, он как будто забыл про торговую войну с Китаем, которую Америка проиграла. Китайский "шатдаун" на редкоземельные металлы привел к возобновлению переговоров.Стопроцентные пошлины оказались стопроцентным блефом. Китай устоял. Вот и Бразилия ясно дает понять, что попросту перестанет торговать с Соединенными Штатами. И я не могу представить, чтобы этим смехотворным требованиям подчинились индусы! Словом — это ребячество на уровне "детского кружка ООН", где подростки играют в решение глобальных проблем.Дональд Трамп идет на рожон, забывая, что Владимир Путин и Сергей Лавров — светила современной дипломатии. Ему пора повзрослеть. Русские ясно дали понять, что не собираются проигрывать эту войну. И будут воевать столько, сколько потребуется, до победы. Только Дональд Трамп никак не хочет это понимать, как избалованный ребенок.— Стало быть, все эти посулы, разговоры про поставки ракетных комплексов и другие виды вооружений, пустой звук?— В военной перспективе это пустословие. Будут ли какие-то поставки — да. Возможно, что-нибудь и передадут. Но, с точки зрения политической… у Америки нет лишних вооружений, чтобы их раздавать. И общее оружие — Трамп имеет в виду не американские, а европейские вооружения, которых нет и у самой Европы. Откуда оно возьмется! То есть, это абсолютно голословная угроза.Любой жест такого рода, даже символический, закономерно вынудит русских на ужесточение ответных ударов. В этом весь черный юмор. Президент, якобы озабоченный числом жертв с обеих сторон, на деле усугубляет эскалацию.— И каким будет воздействие таких заявлений на переговорный процесс между Россией и Украиной?— На данный момент переговорный процесс отсутствует. Нет никаких переговоров.— Да, но был анонсирован новый тур!— Это нельзя назвать переговорами. России выдвинуты условия, которые Украина обязана принять. А действия американской администрации только внушают украинцам ложные надежды, продолжая игнорировать требования русских, как будто это заставит их пересмотреть свою позицию по прекращению конфликта.Не думаю, что русские станут это делать, ясно изложив свои условия, и то, чего они требуют от Украины. И Россия намерена добиться своего, требования останутся прежними независимо от объема военных поставок Украине. А поскольку Украина не считается с требованиями России, не желает идти на уступки, о переговорном процессе говорить не приходится.— Ясно. Но, как, в таком случае, на заявления Трампа отреагирует Зеленский?— О, Зеленский, наверняка обалдеет от радости, но ненадолго. Пока не поймет, каковы последствия этих пустопорожних посулов. За эйфорией последует "ломка". И, хотя, опять же, я не могу планировать стратегию за русских, но, я вижу, как Россия усиливает давление на противника, наращивая удары с воздуха.И чем дольше будет упрямиться Украина, не желая признать неминуемое, тем сильнее будет давление со стороны русских. И чем громче будет верещать Зеленский, тем циничнее будет позиция США, поскольку по его истерикам видно, сколь ничтожно его влияние на ситуацию в зоне боевых действий.— Отношение Трампа к политике Путина нестабильно, то он одобряет, то порицает отдельные шаги российского президента. Что вы думаете по этому поводу? Кем считает Путина Трамп на самом деле: партнером или оппонентом?— Российская дипломатия такая же зрелая, как российская государственность. И мы не дождемся от русских детской реакции. Дмитрием Песковым уже подчеркнуто, что Россия действует так, будто бы не было никакого перерыва в поставке вооружений от США Украине.Поэтому обещание Трампа возобновить поставки опужия Украине никого не застало врасплох. При этом русская сторона ясно демонстрирует готовность к улучшению отношений между Россией и США. И даже в нынешних, непростых обстоятельствах русские держат дверь открытой.Что касается личных отношений [президентов США и России], они, конечно, не друзья-товарищи. Хотя, так может показаться со стороны. Но, я не думаю, что Владимир Путин из тех, с кем можно легко подружиться. Дональд Трамп может и готов в это поверить, но это, сами понимаете, Дональд Трамп.То есть, присматриваясь к Трампу, русские видят, что перед ними человек с неустойчивой психикой. Припадочный ребенок. Однако, будучи закаленными реалистами, русские будут держать, как я сказал, дверь открытой, игнорируя перепады настроения того, кому придется в неё войти. Они понимают, что имеют дело с большим ребенком, и будут координировать свои ожидания сообразно.— И последний вопрос, мистер Риттер. Как по вашему, будут ли украинские военные обучены Западом использованию дронов-перехватчиков вместо дорогостоящей системы ПВО?— Видите ли, военное дело это учеба. И русские в этом деле далеко не дилетанты. Противник учится отражать удары. Атакующий осваивает более эффективные приемы. И так — пока не победит сильнейший.Вы можете запускать сколько угодно дронов, но сражения выигрывают на земле. Украине некем воевать, русским есть кем. Украине нечем стрелять, русским есть чем. И сколько бы дронов ни запустила Украина, русские в ответ выпустят больше, и дроны русских будут лучше. Бесполезное сопротивление лишь продлевает страдания мирного населения. Но в итоге русские победят неизбежно.Также про заявления Трампа и их возможные последствия в интервью Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ.

https://ukraina.ru/20230323/1044685137.html

https://ukraina.ru/20250715/dmitriy-krasnov-o-smene-kabmina-na-ukraine-skolko-khryush-ne-menyay-kuklovody-budut-delat-svo-delo-1065255384.html

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Анна Черкасова

интервью, россия, дональд трамп, украина, сша, скотт риттер, владимир зеленский, нато, вооружения, переговоры, владимир путин, пво, зрк patriot, ультиматум