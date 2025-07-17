Ночная операция ВС РФ: серия ударов по Днепропетровску и другим регионам - 17.07.2025 Украина.ру
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Ночная операция ВС РФ: серия ударов по Днепропетровску и другим регионам
Ночная операция ВС РФ: серия ударов по Днепропетровску и другим регионам - 17.07.2025 Украина.ру
Ночная операция ВС РФ: серия ударов по Днепропетровску и другим регионам
В ночь на 17 июля Вооруженные силы России провели серию ударов по военным объектам на территории Украины. Основные удары пришлись на Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую Полтавскую, и Харьковскую области. Об этом 17 июля сообщил Телеграм-канал Украина.ру
2025-07-17T07:27
2025-07-17T07:34
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В течение ночи в Днепропетровске были зафиксированы многочисленные прилеты, сопровождавшиеся крупными пожарами. Отмечается, что БПЛА "Герань" атаковали цели в Синельниково Днепропетровской области. Также удары были нанесены по объектам в оккупированной украинскими войсками части Запорожской области. Кроме того, военные объекты ВСУ подверглись атакам в Полтавской и Харьковской областях. По данным Телеграм-канала, "Герани" нанесли несколько ударов по объектам ВСУ в Шостке Сумской области. "Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, герань, бпла
Новости, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Герань, БПЛА

Ночная операция ВС РФ: серия ударов по Днепропетровску и другим регионам

07:27 17.07.2025 (обновлено: 07:34 17.07.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В ночь на 17 июля Вооруженные силы России провели серию ударов по военным объектам на территории Украины. Основные удары пришлись на Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую Полтавскую, и Харьковскую области. Об этом 17 июля сообщил Телеграм-канал Украина.ру
В течение ночи в Днепропетровске были зафиксированы многочисленные прилеты, сопровождавшиеся крупными пожарами. Отмечается, что БПЛА "Герань" атаковали цели в Синельниково Днепропетровской области.
Также удары были нанесены по объектам в оккупированной украинскими войсками части Запорожской области. Кроме того, военные объекты ВСУ подверглись атакам в Полтавской и Харьковской областях. По данным Телеграм-канала, "Герани" нанесли несколько ударов по объектам ВСУ в Шостке Сумской области.
Герань - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Вчера, 04:10
Взрывы гремят в Днепропетровске — ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника в городеВзрывы всё ночь гремят в Днепропетровске — Вооружённые силы России продолжают наносить удары по объектам противника в городе. Об этом в ночь на 17 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.
10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.
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Заголовок открываемого материала
03:47ВС РФ наносят удары по оккупированным Славянску и Краматорску, а также по целям в Харьковской области
03:36ВС РФ продолжают наносить удары по объектам в Павлограде Днепропетровской области
03:15Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА — губернатор
03:04Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во Внуково — Росавиация
02:53Сбито ещё три беспилотника ВСУ, летевших на Москву — Собянин
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