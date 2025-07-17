https://ukraina.ru/20250717/nochnaya-operatsiya-vs-rf-seriya-udarov-po-dnepropetrovsku-i-drugim-regionam-1065414184.html

Ночная операция ВС РФ: серия ударов по Днепропетровску и другим регионам

Ночная операция ВС РФ: серия ударов по Днепропетровску и другим регионам - 17.07.2025 Украина.ру

Ночная операция ВС РФ: серия ударов по Днепропетровску и другим регионам

В ночь на 17 июля Вооруженные силы России провели серию ударов по военным объектам на территории Украины. Основные удары пришлись на Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую Полтавскую, и Харьковскую области. Об этом 17 июля сообщил Телеграм-канал Украина.ру

2025-07-17T07:27

2025-07-17T07:27

2025-07-17T07:34

новости

харьковская область

россия

украина

вооруженные силы украины

вс рф

герань

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061612516_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1e07756388ffe36bef4bbb22a67f6a97.jpg

В течение ночи в Днепропетровске были зафиксированы многочисленные прилеты, сопровождавшиеся крупными пожарами. Отмечается, что БПЛА "Герань" атаковали цели в Синельниково Днепропетровской области. Также удары были нанесены по объектам в оккупированной украинскими войсками части Запорожской области. Кроме того, военные объекты ВСУ подверглись атакам в Полтавской и Харьковской областях. По данным Телеграм-канала, "Герани" нанесли несколько ударов по объектам ВСУ в Шостке Сумской области. "Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года. Тогда обломки "Гераней" обнаружили в Киевской и Харьковской областях.10-11 октября Россия нанесла первые массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в ответ на террористические действия ВСУ. 13 октября российские войска уничтожили с помощью беспилотников-камикадзе штаб и узлы связи экстремистских украинских формирований в Запорожской области. О поражении "Геранями" артиллерийских установок в Харьковской области сообщали украинские СМИ, ссылаясь на командиров ВСУ.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250717/1065411036.html

харьковская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, герань, бпла