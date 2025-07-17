https://ukraina.ru/20250717/dmitriy-vydrin-poka-tramp-shagaet-k-tretey-mirovoy-voyne-mudryy-kitay-stanovitsya-tylom-rossii-1065366646.html

Дмитрий Выдрин: Пока Трамп шагает к Третьей мировой войне, мудрый Китай становится тылом России

Дмитрий Выдрин: Пока Трамп шагает к Третьей мировой войне, мудрый Китай становится тылом России - 17.07.2025 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Пока Трамп шагает к Третьей мировой войне, мудрый Китай становится тылом России

Заявления Трампа — это прелюдия, суть которой полностью "обезжирить" ЕС, меняя "масло на пушки". Второй шаг — передача оружия, включая дальнобойное, украинским воякам. Третий — "обратка" РФ по европейским поставщикам вооружений. Четвертый шаг — посильное восстановление США разрушенной Европы, очевидно, вместе с Россией.

2025-07-17T07:00

2025-07-17T07:00

2025-07-17T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин.Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру страны Юлии Свириденко возглавить правительство . Об этом стало известно 14 июля. В этот же день Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте пообещал ввести жесткие пошлины против РФ и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. А также объявил о новых поставках оружия ВСУ.— Дмитрий Игнатьевич, безусловно событиями недели стали ультиматум Трампа и меморандум Китая. Как вы расцениваете эти, очевидно, взаимосвязанные события?— Под ультиматумом Трампа, вы, очевидно, подразумеваете его угрозы в наш адрес о возможном введении пошлин через 50 дней, заявления о продаже оружия Европе, декларации о его странной борьбе за мир?— Да, именно это. А что еще можно трактовать подобным образом?— Много чего. Дональд Фредович все больше превращается в персонажа из старого еврейского анекдота. Возможно, это происходит под влиянием его зятя.Помните, когда муж неожиданно возвращается из командировки и застает в супружеской постели обнаженную жену с голым мужиком? Жена, ни сколько не смущаясь, заявляет мужу: "Вот только не надо твоих грязных намеков и подозрений!"Трамп фактически продал Европе войну. Пользуясь запредельной русофобией ее нынешних лидеров, он убедил их увеличить в разы закупки американского оружия, на которое, кстати говоря, цены подняты за три года в пять-шесть раз. Хорошая сделка! А нам говорит, что он за мир и не надо, мол, ваших грязных намеков и подозрений.— Это и есть суть ультиматума?— Это его прелюдия. А суть в том, чтобы сначала полностью "обезжирить" ЕС, меняя "масло на пушки". Только послушайте стенания их начальников. Типа, если у нас не будет завтра "пушек", вся Европа послезавтра будет говорить по-русски.Кстати, странная угроза. Я сам не только говорю, но и думаю по-русски, и не испытываю дискомфорта. Но сейчас не об этом.Второй шаг — передача этого оружия, включая дальнобойное, украинским воякам. Уж они-то проверят его дальнобойность на России. Третий шаг — "обратка" РФ по актуальным европейским поставщикам оружия. Тут уже дело только Украиной явно не ограничится. Речь идет о Третьей мировой. Четвертый — посильное восстановление разрушенной Европы. Очевидно, вместе с Россией… Везде проглядывает американский гешефт. Только вот, повторюсь, не надо на это намекать. Трамп-миротворец этого не любит..— А Китай почему вдруг заговорил на саммите в ШОС о своих партнерских обязательствах?— Мудрый Китай понимает, что при таких раскладах он становится не только великим соседом России, но и могучим тылом. А тыл не только принимает прямое участие в разгроме врага, но и в восстановлении его разрушенной территории. Здесь выгода и политическая, и экономическая.— Как-то все безысходно выглядит… Продолжение и расширение войны, вплоть до мировой… Неужели нельзя найти другой, более позитивный сценарий?— Только в одном случае, если американское руководство убедится в том, что есть более выгодные для них "большие сделки", чем разрушение Европы транзитом через Украину.Мы с вами об этом уже говорили: совместное [с Россией] освоение Арктики, дальнего космоса, водородной и термоядерной энергии. Подробнее спросите у Маска. Надеюсь, это понимание придет к ним раньше, чем снова сгорит Нотр-Дам-де-Пари или завалится Пизанская башня. Хотя русский все равно придется учить всем. Папа Маска Эррол Маск это уже делает…— Я думаю, что все же не стоит недооценивать мощь и влияние той же Европы в мировых раскладах. Посмотрите — ликвидация в Екатеринбурге при задержании двух преступников азербайджанского происхождения вызвало целую бурю в Баку. Хотя преступники давно были гражданами РФ. А убийство двух подозреваемых граждан Азербайджана в Киеве вообще прошло не замеченным. Говорят, потому, что Киев и Баку сейчас под одним "зонтиком" — лондонским. Вот вам и реальное влияние…— Думаю, что здесь различная подоплека. Азербайджанские элиты — переростки. Они во многом переросли возможности своих коренных территорий. У них вызревает пока еще латентная мечта о Большой игре, о громадных геополитических просторах. Этокак любой кораблик Каспийского моря втайне мечтает о Большой воде.Или как карликовые эстонские "политики" мечтают стать большими брюссельскими бюрократами. Они и подняли хайп в России, неосознанно стремясь стать фигурами евразийского информационного масштаба. А с Лондоном им задираться нет смысла, потому что в Европе они карьеры не сделают.А деньги в тамошних банках и квартиры легко потерять. Вот и молчок.— Раз уж заговорили о постсоветских элитах, как бы вы прокомментировали нынешние перестановки в украинском правительстве. Знаю, что вы на эту тему не любите рассуждать, но все же.— Не то, что не люблю. Просто особо не слежу. Меня больше интересуют геополитические магистрали, нежели тупики.А на Украине все просто. Логичным следствием милитаризации является смена приоритетности, значимости базовых госинститутов. В нормальной стране министерство обороны во многих смыслах подчиняется кабмину. В условиях предельной милитиризации кабмин подчиняется минобороне.То есть Шмыгаля оставят главным в исполнительной власти, поменяв статусы институтов. Он по-прежнему будет руководить своей "замшей" Свириденко. Только в реальности ее должность будет звучать "зам.министра обороны – глава правительства". И только…Трампу давно уже пора прекратить ребячество на уровне “детского кружка ООН”. Он, якобы озабоченный числом жертв со стороны Украины и России, на деле усугубляет эскалацию конфликта. Зеленский сейчас обалдел от радости, но скоро поймет, каковы последствия пустопорожних посулов Трампа — за эйфорией последует "ломка".Об этом в интервью с американским политологом Скотт Риттер: Россия разберется с “подарками Дяди Сэма”, а Трампу нужно помнить про фиаско с Китаем.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20250715/dmitriy-krasnov-o-smene-kabmina-na-ukraine-skolko-khryush-ne-menyay-kuklovody-budut-delat-svo-delo-1065255384.html

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интервью, европа, россия, китай, дональд трамп, дмитрий выдрин, илон маск, кабмин, денис шмыгаль, милитаризация, вооружения, ультиматум, украина