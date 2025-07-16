"ВСУ минируют тела погибших": военный эксперт рассказал о кощунственной тактике украинской армии
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Украинские военные перешли к кощунственной практике минирования тел погибших сослуживцев, создавая смертельные ловушки для российских саперов. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"В группировке войск "Центр" зафиксировали случаи, когда отступающие подразделения ВСУ оставляли десятки брошенных тел своих солдат, которые оказались заминированными", - сообщил эксперт. По его словам, аналогичные инциденты происходили и в районе Юнаковки.
Алехин подчеркнул, что командование ВСУ прекрасно осведомлено о практике российских военных, которые выносят погибших украинских бойцов для последующей передачи их стороне. "Несмотря на это, враг продолжает использовать подлые методы, рассчитывая на потери среди наших саперов", - отметил обозреватель.
"Наши специалисты, зная о подобных звериных повадках противника, действуют с предельной осторожностью и регулярно обезвреживают смертоносные ловушки", - добавил Алехин.
"Такие действия выходят за все мыслимые рамки ведения войны. Даже в этом грязном деле существуют негласные правила чести, которые украинская сторона цинично нарушает", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.
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