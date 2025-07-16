https://ukraina.ru/20250716/vsu-miniruyut-tela-pogibshikh-voennyy-ekspert-rasskazal-o-koschunstvennoy-taktike-ukrainskoy-armii-1065294907.html

"ВСУ минируют тела погибших": военный эксперт рассказал о кощунственной тактике украинской армии

"ВСУ минируют тела погибших": военный эксперт рассказал о кощунственной тактике украинской армии - 16.07.2025 Украина.ру

"ВСУ минируют тела погибших": военный эксперт рассказал о кощунственной тактике украинской армии

Украинские военные перешли к кощунственной практике минирования тел погибших сослуживцев, создавая смертельные ловушки для российских саперов. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-16T06:20

2025-07-16T06:20

2025-07-16T06:20

новости

россия

юнаковка

константиновка

геннадий алехин

вс рф

всу

потери всу

сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064530198_0:0:1907:1072_1920x0_80_0_0_80207c4a6f29c2b888ed76a2cdbf087b.jpg

"В группировке войск "Центр" зафиксировали случаи, когда отступающие подразделения ВСУ оставляли десятки брошенных тел своих солдат, которые оказались заминированными", - сообщил эксперт. По его словам, аналогичные инциденты происходили и в районе Юнаковки.Алехин подчеркнул, что командование ВСУ прекрасно осведомлено о практике российских военных, которые выносят погибших украинских бойцов для последующей передачи их стороне. "Несмотря на это, враг продолжает использовать подлые методы, рассчитывая на потери среди наших саперов", - отметил обозреватель."Наши специалисты, зная о подобных звериных повадках противника, действуют с предельной осторожностью и регулярно обезвреживают смертоносные ловушки", - добавил Алехин."Такие действия выходят за все мыслимые рамки ведения войны. Даже в этом грязном деле существуют негласные правила чести, которые украинская сторона цинично нарушает", - заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250715/evropa-rasschityvala-na-blitskrig-i-kompensatsiyu-poter-za-scht-zakhvachennykh-v-rossii-trofeev--ischenko-1065269379.html

россия

юнаковка

константиновка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, юнаковка, константиновка, геннадий алехин, вс рф, всу, потери всу, сво, дзен новости сво, новости сво россия, спецоперация, саперы, минирование, мины, главные новости, новости украины, новости россии, аналитика, военнаяаналитика