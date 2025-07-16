"ВСУ минируют тела погибших": военный эксперт рассказал о кощунственной тактике украинской армии - 16.07.2025 Украина.ру
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"ВСУ минируют тела погибших": военный эксперт рассказал о кощунственной тактике украинской армии
"ВСУ минируют тела погибших": военный эксперт рассказал о кощунственной тактике украинской армии - 16.07.2025 Украина.ру
"ВСУ минируют тела погибших": военный эксперт рассказал о кощунственной тактике украинской армии
Украинские военные перешли к кощунственной практике минирования тел погибших сослуживцев, создавая смертельные ловушки для российских саперов. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-16T06:20
2025-07-16T06:20
новости
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"В группировке войск "Центр" зафиксировали случаи, когда отступающие подразделения ВСУ оставляли десятки брошенных тел своих солдат, которые оказались заминированными", - сообщил эксперт. По его словам, аналогичные инциденты происходили и в районе Юнаковки.Алехин подчеркнул, что командование ВСУ прекрасно осведомлено о практике российских военных, которые выносят погибших украинских бойцов для последующей передачи их стороне. "Несмотря на это, враг продолжает использовать подлые методы, рассчитывая на потери среди наших саперов", - отметил обозреватель."Наши специалисты, зная о подобных звериных повадках противника, действуют с предельной осторожностью и регулярно обезвреживают смертоносные ловушки", - добавил Алехин."Такие действия выходят за все мыслимые рамки ведения войны. Даже в этом грязном деле существуют негласные правила чести, которые украинская сторона цинично нарушает", - заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250715/evropa-rasschityvala-na-blitskrig-i-kompensatsiyu-poter-za-scht-zakhvachennykh-v-rossii-trofeev--ischenko-1065269379.html
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новости, россия, юнаковка, константиновка, геннадий алехин, вс рф, всу, потери всу, сво, дзен новости сво, новости сво россия, спецоперация, саперы, минирование, мины, главные новости, новости украины, новости россии, аналитика, военнаяаналитика
Новости, Россия, Юнаковка, Константиновка, Геннадий Алехин, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Спецоперация, саперы, минирование, мины, Главные новости, Новости Украины, новости России, Аналитика, ВоеннаяАналитика

"ВСУ минируют тела погибших": военный эксперт рассказал о кощунственной тактике украинской армии

06:20 16.07.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Украинские военные перешли к кощунственной практике минирования тел погибших сослуживцев, создавая смертельные ловушки для российских саперов. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"В группировке войск "Центр" зафиксировали случаи, когда отступающие подразделения ВСУ оставляли десятки брошенных тел своих солдат, которые оказались заминированными", - сообщил эксперт. По его словам, аналогичные инциденты происходили и в районе Юнаковки.
Алехин подчеркнул, что командование ВСУ прекрасно осведомлено о практике российских военных, которые выносят погибших украинских бойцов для последующей передачи их стороне. "Несмотря на это, враг продолжает использовать подлые методы, рассчитывая на потери среди наших саперов", - отметил обозреватель.
"Наши специалисты, зная о подобных звериных повадках противника, действуют с предельной осторожностью и регулярно обезвреживают смертоносные ловушки", - добавил Алехин.
"Такие действия выходят за все мыслимые рамки ведения войны. Даже в этом грязном деле существуют негласные правила чести, которые украинская сторона цинично нарушает", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 13:50
Европа рассчитывала на блицкриг и компенсацию потерь за счёт захваченных в России "трофеев" — ИщенкоЕвропейский Союз, втянувшись в конфликт с Россией, теперь не может согласиться с американским планом по Украине — слишком велики потери и несбывшиеся ожидания. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
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