Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов - 16.07.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов
Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов - 16.07.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-15T17:24
2025-07-16T10:51
эксклюзив
юнаковка
россия
сумская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
вкс
дроны
минирование
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В Сумской области продолжаются упорные бои. ВСУ не только обороняются, но и отчаянно контратакуют. Основные боестолкновения развернулись в районе населенного пункта Кондратовка, в 3 километрах от российской границы и на расстоянии 33 километров от Сум, а также западнее Юнаковки. Наши морпехи взяли Кондратовку еще в начале июня, с тех пор киевский режим не оставляет попыток выбить наших бойцов.Командование ВСУ сосредоточило на этом участке внушительный кулак, подтянув туда большое количество операторов БПЛА и даже мобильные подразделения со стороны Юнаковки и Мирополья. Противник также на полную катушку задействовал информационный ресурс в надежде основательно пропиарить "окружение русских и их бегство". Но заранее разрекламированный прорыв не удался, наша группировка войск "Север" вовремя перебросила резервы и успешно отразила контратаки врага, выровняв фланги.В частности, российские штурмовики взяли руины бывшего животноводческого комплекса в 3 километрах от Писаревки, с упорными боями продвинулись в Варачино, зачистив несколько домовладений, а также добились очередного территориального успеха в Юнаковке. Поселок еще не освобожден, но его большая часть под нашим контролем.Оставив часть оборонительных позиций в районе села Юнаковка, противник пытается удерживать господствующие высоты на этом участке, но постоянно попадает под огневые удары ВКС и артиллерии российской армии. Также Украина, положив несколько сотен своих элитных спецназовцев, смогла перерезать второстепенную дорогу Хотень-Ободы, выдавая это за "перемогу вселенского масштаба".К тому же, поступает информация об успехах группировки "Север" в районах Юнаковки и Белополья. Штурмовые группы действуют малыми бросками, продвигаясь в "серой зоне", выгрызая у врага опорники с брошенными на произвол судьбы своими подчиненными.Отмечу также, что всушники перешли к кощунственной практике минирования тел своих же погибших сослуживцев. Например, в группировке войск "Центр" рассказали, что украинские войска при отступлении из Новоукраинки в ДНР оставили десятки брошенных солдат, которые оказались заминированными. Подобное произошло и в районе Юнаковки. Командование ВСУ знает, что российские военные вытаскивают погибших боевиков для последующей передачи украинской стороне. Но и в таких ситуациях наши саперы, зная звериные повадки врага, действуют крайне осторожно и обезвреживают бомбы под трупами.Это уже за пределами всех правил войны, которая, хотя и является грязным делом, имеет некие законы чести. Любой солдат имеет право на уважение и погребение либо рядом с полем боя, либо на родине.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250714/voenkor-timofey-ermakov-vdv-rossii-zachischayut-yunakovku-i-otbivayut-ataki-starykh-znakomykh-iz-pod-1065228800.html
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россия
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, юнаковка, россия, сумская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вкс, дроны, минирование
Эксклюзив, Юнаковка, Россия, Сумская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ВКС, дроны, минирование

Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов

17:24 15.07.2025 (обновлено: 10:51 16.07.2025)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
В Сумской области продолжаются упорные бои. ВСУ не только обороняются, но и отчаянно контратакуют. Основные боестолкновения развернулись в районе населенного пункта Кондратовка, в 3 километрах от российской границы и на расстоянии 33 километров от Сум, а также западнее Юнаковки. Наши морпехи взяли Кондратовку еще в начале июня, с тех пор киевский режим не оставляет попыток выбить наших бойцов.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Командование ВСУ сосредоточило на этом участке внушительный кулак, подтянув туда большое количество операторов БПЛА и даже мобильные подразделения со стороны Юнаковки и Мирополья. Противник также на полную катушку задействовал информационный ресурс в надежде основательно пропиарить "окружение русских и их бегство". Но заранее разрекламированный прорыв не удался, наша группировка войск "Север" вовремя перебросила резервы и успешно отразила контратаки врага, выровняв фланги.
В частности, российские штурмовики взяли руины бывшего животноводческого комплекса в 3 километрах от Писаревки, с упорными боями продвинулись в Варачино, зачистив несколько домовладений, а также добились очередного территориального успеха в Юнаковке. Поселок еще не освобожден, но его большая часть под нашим контролем.
Оставив часть оборонительных позиций в районе села Юнаковка, противник пытается удерживать господствующие высоты на этом участке, но постоянно попадает под огневые удары ВКС и артиллерии российской армии. Также Украина, положив несколько сотен своих элитных спецназовцев, смогла перерезать второстепенную дорогу Хотень-Ободы, выдавая это за "перемогу вселенского масштаба".
К тому же, поступает информация об успехах группировки "Север" в районах Юнаковки и Белополья. Штурмовые группы действуют малыми бросками, продвигаясь в "серой зоне", выгрызая у врага опорники с брошенными на произвол судьбы своими подчиненными.
Отмечу также, что всушники перешли к кощунственной практике минирования тел своих же погибших сослуживцев. Например, в группировке войск "Центр" рассказали, что украинские войска при отступлении из Новоукраинки в ДНР оставили десятки брошенных солдат, которые оказались заминированными. Подобное произошло и в районе Юнаковки. Командование ВСУ знает, что российские военные вытаскивают погибших боевиков для последующей передачи украинской стороне. Но и в таких ситуациях наши саперы, зная звериные повадки врага, действуют крайне осторожно и обезвреживают бомбы под трупами.
Это уже за пределами всех правил войны, которая, хотя и является грязным делом, имеет некие законы чести. Любой солдат имеет право на уважение и погребение либо рядом с полем боя, либо на родине.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Белгородской и Харьковской областей
Карта Курской и Сумской областей
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
14 июля, 17:55
Военкор Тимофей Ермаков: ВДВ России зачищают Юнаковку и отбивают атаки старых знакомых из-под ХерсонаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру
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