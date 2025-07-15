Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов
17:24 15.07.2025 (обновлено: 10:51 16.07.2025)
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
В Сумской области продолжаются упорные бои. ВСУ не только обороняются, но и отчаянно контратакуют. Основные боестолкновения развернулись в районе населенного пункта Кондратовка, в 3 километрах от российской границы и на расстоянии 33 километров от Сум, а также западнее Юнаковки. Наши морпехи взяли Кондратовку еще в начале июня, с тех пор киевский режим не оставляет попыток выбить наших бойцов.
Командование ВСУ сосредоточило на этом участке внушительный кулак, подтянув туда большое количество операторов БПЛА и даже мобильные подразделения со стороны Юнаковки и Мирополья. Противник также на полную катушку задействовал информационный ресурс в надежде основательно пропиарить "окружение русских и их бегство". Но заранее разрекламированный прорыв не удался, наша группировка войск "Север" вовремя перебросила резервы и успешно отразила контратаки врага, выровняв фланги.
В частности, российские штурмовики взяли руины бывшего животноводческого комплекса в 3 километрах от Писаревки, с упорными боями продвинулись в Варачино, зачистив несколько домовладений, а также добились очередного территориального успеха в Юнаковке. Поселок еще не освобожден, но его большая часть под нашим контролем.
Оставив часть оборонительных позиций в районе села Юнаковка, противник пытается удерживать господствующие высоты на этом участке, но постоянно попадает под огневые удары ВКС и артиллерии российской армии. Также Украина, положив несколько сотен своих элитных спецназовцев, смогла перерезать второстепенную дорогу Хотень-Ободы, выдавая это за "перемогу вселенского масштаба".
К тому же, поступает информация об успехах группировки "Север" в районах Юнаковки и Белополья. Штурмовые группы действуют малыми бросками, продвигаясь в "серой зоне", выгрызая у врага опорники с брошенными на произвол судьбы своими подчиненными.
Отмечу также, что всушники перешли к кощунственной практике минирования тел своих же погибших сослуживцев. Например, в группировке войск "Центр" рассказали, что украинские войска при отступлении из Новоукраинки в ДНР оставили десятки брошенных солдат, которые оказались заминированными. Подобное произошло и в районе Юнаковки. Командование ВСУ знает, что российские военные вытаскивают погибших боевиков для последующей передачи украинской стороне. Но и в таких ситуациях наши саперы, зная звериные повадки врага, действуют крайне осторожно и обезвреживают бомбы под трупами.
Это уже за пределами всех правил войны, которая, хотя и является грязным делом, имеет некие законы чести. Любой солдат имеет право на уважение и погребение либо рядом с полем боя, либо на родине.
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