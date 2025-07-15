https://ukraina.ru/20250715/1065281193.html

Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов

Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов - 16.07.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Под Сумами ВС РФ выровняли фланги, а ВСУ минируют тела своих погибших бойцов

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-07-15T17:24

2025-07-15T17:24

2025-07-16T10:51

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юнаковка

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сумская область

геннадий алехин

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вкс

дроны

минирование

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В Сумской области продолжаются упорные бои. ВСУ не только обороняются, но и отчаянно контратакуют. Основные боестолкновения развернулись в районе населенного пункта Кондратовка, в 3 километрах от российской границы и на расстоянии 33 километров от Сум, а также западнее Юнаковки. Наши морпехи взяли Кондратовку еще в начале июня, с тех пор киевский режим не оставляет попыток выбить наших бойцов.Командование ВСУ сосредоточило на этом участке внушительный кулак, подтянув туда большое количество операторов БПЛА и даже мобильные подразделения со стороны Юнаковки и Мирополья. Противник также на полную катушку задействовал информационный ресурс в надежде основательно пропиарить "окружение русских и их бегство". Но заранее разрекламированный прорыв не удался, наша группировка войск "Север" вовремя перебросила резервы и успешно отразила контратаки врага, выровняв фланги.В частности, российские штурмовики взяли руины бывшего животноводческого комплекса в 3 километрах от Писаревки, с упорными боями продвинулись в Варачино, зачистив несколько домовладений, а также добились очередного территориального успеха в Юнаковке. Поселок еще не освобожден, но его большая часть под нашим контролем.Оставив часть оборонительных позиций в районе села Юнаковка, противник пытается удерживать господствующие высоты на этом участке, но постоянно попадает под огневые удары ВКС и артиллерии российской армии. Также Украина, положив несколько сотен своих элитных спецназовцев, смогла перерезать второстепенную дорогу Хотень-Ободы, выдавая это за "перемогу вселенского масштаба".К тому же, поступает информация об успехах группировки "Север" в районах Юнаковки и Белополья. Штурмовые группы действуют малыми бросками, продвигаясь в "серой зоне", выгрызая у врага опорники с брошенными на произвол судьбы своими подчиненными.Отмечу также, что всушники перешли к кощунственной практике минирования тел своих же погибших сослуживцев. Например, в группировке войск "Центр" рассказали, что украинские войска при отступлении из Новоукраинки в ДНР оставили десятки брошенных солдат, которые оказались заминированными. Подобное произошло и в районе Юнаковки. Командование ВСУ знает, что российские военные вытаскивают погибших боевиков для последующей передачи украинской стороне. Но и в таких ситуациях наши саперы, зная звериные повадки врага, действуют крайне осторожно и обезвреживают бомбы под трупами.Это уже за пределами всех правил войны, которая, хотя и является грязным делом, имеет некие законы чести. Любой солдат имеет право на уважение и погребение либо рядом с полем боя, либо на родине.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250714/voenkor-timofey-ermakov-vdv-rossii-zachischayut-yunakovku-i-otbivayut-ataki-starykh-znakomykh-iz-pod-1065228800.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, юнаковка, россия, сумская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вкс, дроны, минирование