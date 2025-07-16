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Союзники среди врагов России: почему страны бывшего СССР выбирают Запад — Ищенко

Союзники среди врагов России: почему страны бывшего СССР выбирают Запад — Ищенко - 16.07.2025 Украина.ру

Союзники среди врагов России: почему страны бывшего СССР выбирают Запад — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 16.07.2025

2025-07-16T22:37

2025-07-16T22:37

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видео

россия

ссср

азербайджан

ростислав ищенко

ильхам алиев

илон маск

снг

история ссср

бывший ссср

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 0:46 – Отдаление стран бывшего СССР от России;12:29 – Азербайджан и позиция Алиева; 36:11 – Будущее земель бывшей УССР; 37:35 – Актуальность высшего образования; 49:54 – Проблема отрицательной демографии в России; 1:05:24 – Шансы партии Илона Маска; 1:06:39 – Мнимая жестокость Ивана Грозного; 1:15:08 – Ошибки Бориса Ельцина. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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сша

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