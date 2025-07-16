Союзники среди врагов России: почему страны бывшего СССР выбирают Запад — Ищенко - 16.07.2025 Украина.ру
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Союзники среди врагов России: почему страны бывшего СССР выбирают Запад — Ищенко
Союзники среди врагов России: почему страны бывшего СССР выбирают Запад — Ищенко - 16.07.2025 Украина.ру
Союзники среди врагов России: почему страны бывшего СССР выбирают Запад — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 16.07.2025
2025-07-16T22:37
2025-07-16T22:37
видео
россия
ссср
азербайджан
ростислав ищенко
ильхам алиев
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история ссср
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 0:46 – Отдаление стран бывшего СССР от России;12:29 – Азербайджан и позиция Алиева; 36:11 – Будущее земель бывшей УССР; 37:35 – Актуальность высшего образования; 49:54 – Проблема отрицательной демографии в России; 1:05:24 – Шансы партии Илона Маска; 1:06:39 – Мнимая жестокость Ивана Грозного; 1:15:08 – Ошибки Бориса Ельцина. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
россия
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азербайджан
бывший ссср
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Союзники среди врагов России: почему страны бывшего СССР выбирают Запад — Ищенко

22:37 16.07.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
0:46 – Отдаление стран бывшего СССР от России;
12:29 – Азербайджан и позиция Алиева;
36:11 – Будущее земель бывшей УССР;
37:35 – Актуальность высшего образования;
49:54 – Проблема отрицательной демографии в России;
1:05:24 – Шансы партии Илона Маска;
1:06:39 – Мнимая жестокость Ивана Грозного;
1:15:08 – Ошибки Бориса Ельцина.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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