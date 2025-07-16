https://ukraina.ru/20250716/sotsialnyy-shok-zachem-kievskaya-vlast-dobivaet-bednykh-1065335446.html

Социальный шок: зачем киевская власть добивает бедных?

Социальный шок: зачем киевская власть добивает бедных? - 16.07.2025 Украина.ру

Социальный шок: зачем киевская власть добивает бедных?

В июне 2025 года Украина поставила новый антирекорд. Согласно данным Центра экономической стратегии, уровень бедности в стране вырос до 25,2 процента. Четверть населения — официально за чертой бедности.

2025-07-16T13:26

2025-07-16T13:26

2025-07-16T16:50

украина

мвф

министерство финансов

всемирный банк

мнения

ростислав ищенко

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И что особенно тревожно: бедность в этом случае измеряется не по условным критериям международных организаций, а по самому очевидному и болезненному признаку — невозможности полноценно питаться.В исследовании прямо говорится, что 25,2 процента украинцев в июне экономили на еде. Не на отпуске, не на развлечениях и даже не на лекарствах — на самом базовом, на еде. Это и есть настоящая социальная катастрофа, о которой, казалось бы, государство должно говорить с утра до вечера.В любой другой стране такие цифры стали бы тревожным колоколом, сигналом к немедленным мерам социальной поддержки. В правительстве собрали бы экстренное совещание, начали бы разрабатывать программы продовольственной помощи, увеличили бы выплаты малообеспеченным, заморозили бы рост тарифов. Но не на Украине. На Украине на это реагируют иначе. Вместо помощи — новые налоги и повышение коммунальных тарифов. Вместо защиты граждан — ещё больший фискальный нажим. Это не преувеличение и не ирония — это реальный план, зафиксированный в очередном меморандуме Украины с Международным валютным фондом.Согласно документу, сразу после окончания войны тарифы на коммунальные услуги должны быть приведены к "экономически обоснованному уровню". Под этими формулировками скрывается конкретный расчёт: цены на электроэнергию и газ для населения вырастут в разы. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко уже заявил, что по его оценкам, электричество для граждан может подорожать на 120 процентов, а газ — на 250 процентов. Эти оценки строятся на разнице между нынешними потребительскими тарифами и рыночными ценами, которые, как требует МВФ, должны стать ориентиром для всех. То есть человек, который уже сегодня с трудом оплачивает коммуналку и при этом урезает себе рацион питания, завтра получит платёжки, которые невозможно будет оплатить без того, чтобы отказаться от последнего — от еды, от тепла, от самой возможности выживать.Но и это ещё не всё. Украина пообещала МВФ провести в 2025 году ещё одну волну налоговых новаций. Министерство финансов обязалось ввести налогообложение торговли на онлайн-платформах — таких, как OLX и Prom, где миллионы украинцев продают бывшие в употреблении вещи, чтобы как-то свести концы с концами. Продал старую кофеварку — заплати налог. Выставил на продажу детские ботинки — готовься к отчёту в налоговую. Далее — введение акцизов на сладкие и газированные напитки. С одной стороны, это можно представить как заботу о здоровье граждан, но в реальности это ещё один косвенный налог на самых бедных. Ведь именно они чаще всего покупают недорогую газировку и сладости в качестве маленькой компенсации за общее обнищание жизни. Теперь и за это придётся платить больше. Кроме того, власти планируют "усовершенствовать" систему взыскания налоговых долгов — что на практике означает упрощённое списание средств с карточек, блокировку счетов, автоматическое начисление пеней даже за мелкие просрочки.Всё это преподносится под лозунгами "десяти пунктов устойчивости", борьбы с "теневой экономикой", роста прозрачности. Но по факту — это атака на выживающих. Это политика, при которой с обедневшего населения требуют всё больше, одновременно сокращая или замораживая реальную поддержку. Согласно данным Всемирного банка, реальные доходы украинцев упали на 18 процентов по сравнению с довоенным 2021 годом. В то же время цены на продукты питания выросли на 30–40 процентов, а курс гривны просел почти на треть, увеличив стоимость импортных товаров и лекарств. Средняя пенсия сегодня — около 5 тысяч гривен, при этом средний чек в супермаркете для одинокого пенсионера на неделю — от 1200 до 1500 гривен. И это без учёта коммуналки. Те, кто ещё работают, всё чаще попадают в категорию так называемой трудовой бедности — когда у человека есть постоянная работа, но его доходов не хватает даже на базовые нужды.По данным украинского Госстата, около 40 процентов наёмных работников на Украине зарабатывают менее 10 тысяч гривен в месяц. Это уровень, который в странах ЕС считается чертой бедности. Тем не менее, именно эти люди становятся объектом пристального внимания налоговой. Именно они будут платить больше за газировку, за подержанные вещи и за долги, которые возникли не от роскоши, а от выживания. А как власть объясняет такую политику? Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев регулярно заявляет, что все должны быть в равных условиях, что необходимо бороться с уклонением, что онлайн-торговля — это "зона беззакония". Но возникает вопрос: где равенство, если миллионы граждан не могут позволить себе мясо чаще раза в неделю, а офшоры продолжают работать, как часы? Где борьба с крупными схемами вывода капитала, с фиктивными ФОПами депутатов, с миллиардными подрядами, которые оседают в карманах близких к власти? Ответа нет.На фоне всего этого задолженность населения по коммунальным услугам уже превысила 150 миллиардов гривен. Люди не платят, потому что не могут. Государство отвечает на это не помощью, а репрессиями. Механизм отключения от услуг, начисления пеней, автоматического взыскания долгов усиливается. Социальная политика Украины в 2025 году напоминает не поддержку, а контроль, не заботу, а подавление. Это уже не просто бедность — это оформленное как элемент госполитики обнищание. Это системный подход, в котором народ рассматривается не как сообщество граждан, а как ресурс, который можно доить — до последней гривны, до последнего куска хлеба.По данным опросов КМИС (а в социальной проблематике им можно верить), более 50 процентов украинцев сегодня признаются, что не могут обеспечить себя и семью базовыми товарами. При этом никакой масштабной стратегии по выходу из кризиса предложено не было. Ни новых программ занятости, ни реформирования налоговой системы в сторону прогрессивности, ни механизмов списания долгов по ЖКХ. Наоборот — всё направлено на ужесточение. Один из популярных украинских Telegram-каналов недавно, комментируя эту политику, написал коротко: "Пока овец можно стричь — будут стричь. Пока не дохнут — будут доить. Потом скажут, что они плохо работали". Эта циничная формулировка, увы, точно отражает реальность.Бедность становится нормой. Статистика, которая в других странах стала бы катастрофой, на Украине превращается в сносный фон. Власть учится жить в этой новой нищете, делая вид, что всё под контролем. Только люди — не цифры. И когда еда превращается в предмет роскоши, когда коммуналка превышает зарплату, когда даже газировка становится поводом для налогов — это уже не кризис. Это — системная деградация. И если власть не остановится, если не начнёт смотреть на народ не как на статистическую единицу, а как на человека, ситуация станет необратимой. И тогда однажды в отчётах появится новая цифра. Не 25,2 процента. А 40. Или 50. И никто не скажет, что не был предупреждён.О том, что тем временем происходит во властных коридорах Украины - в статье Ростислава Ищенко ""Серые братцы" в поисках нового корабля. О перестановках в украинском правительстве"

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украина, мвф, министерство финансов, всемирный банк, мнения, ростислав ищенко