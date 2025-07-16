https://ukraina.ru/20250716/serye-brattsy-v-poiskakh-novogo-korablya-o-perestanovkakh-v-ukrainskom-pravitelstve-1065316645.html

"Серые братцы" в поисках нового корабля. О перестановках в украинском правительстве

"Серые братцы" в поисках нового корабля. О перестановках в украинском правительстве - 16.07.2025 Украина.ру

"Серые братцы" в поисках нового корабля. О перестановках в украинском правительстве

Года три подряд на Украине ежемесячно СМИ "снимали" Дениса Шмыгаля. Наконец он ушёл. Если что, он работал премьер-министром правительства. Теоретически по закону в случае увольнения премьера, в отставку уходит всё правительство Украины.

2025-07-16T10:10

2025-07-16T10:10

2025-07-16T16:56

украина

сша

россия

андрей ермак

денис шмыгаль

оксана маркарова

рада

кабмин

оон

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065318870_0:107:994:666_1920x0_80_0_0_602ca00b90f8d514c79984ae8f415195.jpg

Но по другому закону, во время действия военного положения правительство в отставку отправлять нельзя – всё-таки "родина в опасности".Коллизия, однако. Теоретически получается, что премьера во время военного положения уволить нельзя, ведь с ним должно уйти всё правительство, которое уйти не может. С другой стороны, нигде же не сказано, что во время военного положения нельзя увольнять премьера – нельзя только прекратить полномочия правительства. Других-то министров меняли. В то же время, отставка премьера является основанием для прекращения полномочий всего правительства. То есть, по идее, с момента отставки Шмыгаля все украинские министры должны стать и.о., вплоть до утверждения Радой нового состава Кабмина.Но, опять же, а если премьер тяжело, почти смертельно заболел или даже просто больше не хочет работать и уходит сам? Как быть? Принудительно оставлять в момент, когда "родина в опасности" на ключевом посту недееспособного человека, или всё же заменить его, не прекращая полномочий правительства.Зеленский, кстати, недавно назначил судью Конституционного суда. Теперь у суда есть кворум и он мог бы растолковать этот вопрос, но вот беда, пока нет председателя. Хотя, избрать председателя можно за пару минут.В общем, как бы то ни было, а свершилось – Шмыгаль ушёл. Правда говорят, что недалеко. Ему прочат пост министра обороны. Рустем Умеров, грабивший украинскую оборону до сих пор, якобы собрался заменить Оксану Маркарову в США. Говорят, что Трамп обещал комплексы Patriot только в обмен на отзыв Маркаровой, которая во время избирательной кампании в США поставила не на ту лошадь и слишком активно поддерживала демократов. Но Трамп ведь пока комплексы не дал. Американцы говорят, что их ещё надо произвести и обещают поставки "к концу года", благоразумно не говоря какого года.Можно пока Маркарову не отзывать. Пусть сидит в Вашингтоне – портит Трампу настроение, чтобы он с комплексами ПВО/ПРО быстрее суетился. Есть и ещё один ход – чисто в духе украинской дипломатии. Можно Маркарову отозвать из Вашинтона и назначить в Нью-Йорк – постпредом при ООН. Вроде бы как она и не в США работать будет, а в международной организации. Но в США останется, чтобы Трамп не расслаблялся.Да и если Маркарову отозвать – это не значит, что Умерова можно тут же назначить. Надо ещё агреман (согласие на назначение конкретного человека послом) получить. А кто сказал, что американцы будут торопиться? Трамп санкции против России никак ввести не может. Говорит надо дней пятьдесят погодить, а потом посмотреть-подумать. И это правильно, как раз через дней пятьдесят завершится четырёхдневный сентябрьский визит Путина в Китай и можно будет решить, не слишком ли опасно вводить против России новые санкции, может быть лучше против Украины, если конечно последняя доживёт.Думаю, Шмыгаль был бы и сам не против вместо Умерова в США (или ещё куда-нибудь) послом уехать. Но видно пока не заслужил. Хотя кто его знает, как там карта ляжет, может ещё и уедет. Например, к министру энергетики Галущенко претензий по работе нет – несмотря на то, что Россия постоянно наращивает ракетно-дроновые удары по Украине, свет до сих пор горит не только у Зеленского в бункере, а предприятия по производству беспилотников и прочей гадости, досаждающей нашим бойцам на фронте, которые Россия исправно уничтожает, работают до сих пор только потому, что их можно спрятать в любом гараже – было бы электричество.Электричество есть, но Галущенко напрашивается на отставку. Тоже может куда-нибудь послом уехать (опыт работы на дипслужбе есть, с неё начинал карьеру). А может и в частную жизнь уйти, чтобы меньше привлекать к себе внимание тех, кто после Украины будет по всему миру искать бывших деятелей преступного нацистского режима.Вообще, несмотря на анонсированные Зеленским массовые замены ключевых игроков в правительстве, пока что на место Шмыгаля выдвигается первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, которую на посту министра экономики также меняет заместитель (шило на мыло).Ещё украинские источники достаточно уверенно прогнозируют ликвидацию министерства национального единства, глава которого (по совместительству вице-премьер) Алексей Чернышов недавно пытался "пропасть" в ходе зарубежного визита. Судя по тому, что уголовного дела по нему нет, зарубежные коллеги не имеют ничего против того, чтобы Чернышов покинул Украину и обосновался на Западе, но попросили его не оставлять "хвосты", вот он и вернулся оформить свой уход как положено.Гора объявленных пару недель ранее депутатом Рады Железняком перестановок в правительстве родила мышь. Итог однозначен – "заслуженные" люди, которые, по мнению Запада ещё могут пригодиться или чьи интересы есть кому пролоббировать, покидают идущий на дно корабль украинской государственности, пока не все шлюпки ещё отвалили от борта. На их место приходят либо безответные исполнители, либо слишком жадные коллеги, собирающиеся запихивать за пазуху последние доллары и евро, когда российские танки будут уже в соседнем квартале. Помним, в Берлине в 1945 году было именно так.А ещё остаётся неизменный Ермак, которого украинские СМИ "снимают" даже дольше, чем "снимали" Шмыгаля. Совсем недавно на Украине, а с подачи местных СМИ и в России, широко обсуждались слухи о якобы катастрофически неудачной поездке Ермака в США. Там, мол, он всем (ну буквально всем – и демократам, и республиканцам) так не понравился, что они кушать не могут, ждут, когда Зеленский его уволит.Не прошло и пары недель и, как это всегда бывает, "похороны" Ермака забыты. Теперь он вновь "живее всех живых", а те кто его "уверенно" хоронил теперь авторитетно рассказывают, какую "хитрую новую схему" с отставкой правительства придумал Ермак и как это должно повлиять на всё в мире, включая сейсмическую активность и погодные аномалии.На самом деле ничего нового он не придумал, да ему и не надо. Просто те, кто хочет вовремя покинуть тонущее корыто под названием "Украина" и перебраться куда-то в безопасное место, после того, как согласуют все свои пожелания на Западе и найдут себе страну убежища, должны купить у Ермака билет в шлюпку. Иначе рискуют стать последними "героическими" защитниками правительственного квартала в Киеве от наступающей русской армии.Ничего нового, ещё Высоцкий, помнится, искал выход из ворот, а находил вход, и то не тот. Заплатил Ермаку за вход в правительство, заплати за выход, а то крысы бегают туда-сюда, а ему что же убытки нести?Главная интрига последних недель Украины – успеет ли убежать Ермак и если да, то куда и как? И она сохраняется. "А всё остальное – дорожная пыль".О ситуации в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: старые кадры в новом правительстве, энерголожь и "Гитлерюгенд" по-киевски"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

украина, сша, россия, андрей ермак, денис шмыгаль, оксана маркарова, рада, кабмин, оон, мнения