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Инженерные заграждения на передовой: от простого к сложному

Инженерные заграждения на передовой: от простого к сложному - 16.07.2025 Украина.ру

Инженерные заграждения на передовой: от простого к сложному

Как показал ход специальной военной операции, когда динамика и масштаб боевых действий значительно увеличились, роль инженерно-саперных частей и подразделений возросла в разы.

2025-07-16T04:33

2025-07-16T04:33

2025-07-16T04:33

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Инженерные войска на поле боя и в тылу решают важнейшие задачи по обеспечению боевой работы и безопасности различных родов войск и силовых структур, а также оказание помощи местному населению. В первую очередь, они обезвреживают минные поля противника и организуют свои заграждения, восстанавливают дороги и переправы. Мины и их грамотное применение в совокупности с другими видами инженерных заграждений, хорошо прикрытых общевойсковыми подразделениями на всю глубину их создания, могут значительно влиять на ход всех боевых действий, как в наступлении, так и в обороне. При проведении всех этих мероприятий используются разнообразные образцы техники и вооружений, как давно и хорошо освоенные, так и новые.Во все времена, когда происходили масштабные военные конфликты, к офицерам инженерных войск предъявлялись очень высокие требования — в Табели о рангах они располагались на ступень выше офицеров пехоты и кавалерии. В вооружённых конфликтах, в которых участвовала Российская империя, инженеры руководили строительством мостов, фортификаций, морских крепостей и установкой минных заграждений.Существенную роль инженерные войска сыграли в обеспечении операций Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Так, на оборонительном этапе ими было построено 1,5 млн фортификаций, установлено 70 млн мин, на которых подорвалось около 10 тыс. танков вермахта, значительное количество другой техники и живой силы врага.В ходе освобождения СССР и Европы инженерные подразделения занимались строительством дорог и оборудованием речных переправ. Также под вражеским огнём советские инженеры проделали сотни тысяч проходов в заграждениях противника. За мужество и профессионализм государственные награды получили более 100 тыс. военнослужащих, 655 из них было присвоено звание Героя Советского Союза.В настоящее время функции инженерных войск серьёзных изменений не претерпели. Они занимаются разведкой местности, оборудованием переправ, возведением фортификаций и полевых сооружений для размещения войск, минированием и разминированием.В ходе спецоперации на Украине, без всякого преувеличения, инженеры и саперы российской армии сыграли важнейшую роль в отражении контрнаступления противника летом 2023 года на Запорожском направлении. Для сравнения стоит привести пример: "линия Маннергейма" протяжённостью 135 км подготавливалась в течение 10 лет, "линия Мажино" протяжённостью по фронту 400 км – в течение 12 лет. Более 3600 км траншей и ходов сообщений и свыше 150 000 окопов и укрытий для техники было отрыто к началу контрнаступления ВСУ, оборудовано свыше 45 000 блиндажей и более 12 000 сборных железобетонных сооружений. И это всего за несколько месяцев.Таким образом, к началу контрнаступления противника по всей линии боевого соприкосновения была подготовлена глубокоэшелонированная система оборонительных рубежей, позиций и районов глубиной до 120 км и более. Учитывая масштабы и сроки выполнения задач, можно с уверенностью сказать, что это беспрецедентный случай в истории войн и вооружённых конфликтов. Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, выполненное в полном объёме, позволило в пять-шесть раз повысить живучесть группировок войск и эффективность применения вооружения и военной техники.Потери противника на созданной системе инженерных заграждений, только по подтверждённым данным, составили свыше 500 единиц боевой и специальной техники, из них в ходе контрнаступления более 180 единиц, в том числе танков "Леопард", боевых машин пехоты "Брэдли" и других образцов, поставленных Западом.В настоящее время базовые навыки инженерного дела осваивают контрактники и мобилизованные. Обучение проходит с учётом специфики СВО. Согласно информации Минобороны РФ, военнослужащие учатся определять заминированные участки местности, применять миноискатели, обезвреживать различные типы взрывчатки, оборудовать минно-взрывные заграждения и минные поля, прокладывать безопасные маршруты следования войск. Кроме того, инструкторы обучают мобилизованных самостоятельно определять положение наиболее выгодных позиций, создавать необходимые для выполнения боевых задач сооружения: одиночные окопы, траншеи, блиндажи, капониры.Боевые действия на юге-востоке Украины зачастую проходят в условиях дождей и распутицы. Важно в таких условиях держать окопы и блиндажи сухими. Вновь стоит обратиться к истории войн. Решения, как сохранять окопы сухими, найдено давно ещё в годы Первой мировой. Есть такая штука или конструкция, если хотите, называется дренаж. Его надо прорывать на дне окопа с края, который ближе к противнику обрамляется он досками, чтобы его земляные края не обрушались. Дно траншеи соответственно делается в сторону дренажа немного под наклоном. Сам тренаж профилируется так, чтобы вода самотёком шла в колодцы-коллекторы, из которых она выкачивается насосом и таким образом отводится из траншеи. Устройство дренажа требует дополнительных усилий, но оно того стоит.Говоря о блиндажах и землянках, командиры среднего звена обращали внимание на перекрытие этих элементов инженерного оборудования позиций. В зоне СВО нередко используются для устройства накатов брёвна небольших диаметров. Это, по их словам, в корне неверно. Если нет возможности найти бревно хотя бы 20 -25 сантиметров в диаметре, то стоит вязать фашины (связка из лозы или тонких стволов деревьев) и делать накаты (перекрытия блиндажей, убежищ и землянок) из них.Блиндажи и землянки, как правило, имеют глубокое заложение. На многочисленных видео, в которых наши бойцы хвалятсятся, какие уютные помещения они сумели смастерить на передовой, видно, что ни дренажа, ни приточно-вытяжной вентиляции нет. Это может обернуться серьезными проблемами. Без дренажа при сильных осадках или во время дружного таяния снега, вода легко затопит уютную землянку или блиндаж.Стоит вспомнить, на мой взгляд, уже подзабытое и другое заграждение под названием "спотыкач", которое в двух Мировых войнах использовалось очень активно. В высокой или средней по высоте траве крепятся петли из колючей проволоки или АСКЛ (армированная стальная колюще - режущая лента). Задевая ее, боец врага теряет равновесие, падает на участок, где в землю заблаговременно вбиты заострённые стальные прутья или куски арматуры. Травмы, полученные от такого заграждения очень болезненны, долго заживают и часто становятся причиной столбняка. Есть ещё дюжина других типов заграждений, чтобы узнать о них, достаточно заглянуть в старые руководства по военно-инженерной подготовке. В этих книгах можно найти много интересного, что может даже стать откровением для современных военных инженеров.Учитывая особенности выполнения задач инженерного обеспечения и опыт, приобретённый в ходе СВО, организована работа по уточнению и внесению изменений в основополагающие программно-уставные документы инженерных войск. Об этом рассказал начальник инженерных войск МО РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Он отметил, что учтены особенности:– фортификационного оборудования рубежей, позиций и районов в условиях применения противником высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов различного типа;– создания системы инженерных заграждений в условиях ведения современного боя и применения противником перспективных образцов техники, состоящих на вооружении блока НАТО;– разминирования местности и объектов на освобождённых территориях с использованием современных средств защиты сапёра и робототехнических комплексов;– оборудования и содержания переправ на водных преградах и через различные препятствия с использованием понтонно-переправочных средств в условиях применения противником высокоточных средств поражения;– скрытия и имитации действия войск, в том числе применения ложных макетов образцов вооружения и военной техники, демонстрации действий войск в полосе обороны. Эти особенности внедрены в обучение младших специалистов инженерных войск, проходящих военную службу как по призыву, так и по контракту. С этой целью военнослужащие применяют надувные макеты российских танков, самолётов, средств ПВО.Особое внимание уделено подготовке в сложных, резкоменяющихся условиях боевой обстановки.Одной из инженерных новинок в спецоперации на Украине стала система дистанционного минирования "Земледелие". Этот образец был создан в конце нулевых годов, в войска поступил несколько лет назад, пройдя проверку на учениях и практических испытаниях на полигонах, сейчас активно применялся на разных участках фронта. О чем свидетельствуют видеокадры Министерства обороны, показывающие запуск специальных ракет двумя пусковыми установками. Основная задача комплекса-установка полноценных минно-взрывных заграждений для блокирования перемещений противника и сковывание его основных сил и средств на том или ином участке."Земледелие" представляет собой специализированную систему залпового огня, использующую особый снаряд. 122-мм для нее несут мины разных типов, доставляют их на дальность 15 км и разбрасывают в заданном районе. На пусковой установке находится 50 ракет. Система управления позволяет определять дальность постановки, размеры минного поля, плотность и т.д.Для разминирования с недавнего времени в инженерных войсках применяется машина БМР-3МА "Вепрь", разработанная Уральским КБ транспортного машиностроения на базе шасси танка Т-90. С помощью комбинированного колейного минного трала на скорости 5—12 км/ч комплекс прокладывает путь шириной до 4 м, необходимый для проезда танков."Вепрь" способен противодействовать взрывным устройствам с дистанционным управлением и минам с электромагнитными взрывателями. Также машина оснащена генератором радиопомех, излучающим сигналы в нескольких диапазонах. БМР-3МА способна действовать под обстрелом. В связи с этим разработчики позаботились о защите комплекса разминирования от кумулятивных реактивных гранат и противотанковых управляемых ракет, установив элементы динамической защиты и пусковые установки дымовых гранатомётов.На вооружение принимается универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ). Эта платформа обладает функционалом сразу трёх типов техники: ремонтно-эвакуационного комплекса, машины разграждения и машины разминирования. УБИМ имеет мощный бульдозерный отвал шириной 4,5 м, тяговую и вспомогательную лебёдки, экскаваторный ковш (может заменяться на гидравлический молот), различные средства разведки и вооружения. Машина оснащена боевым модулем для поражения живой силы и легкобронированной техники противника. На ЛБС уже поставлены несколько комплектов машины УБИМ в подразделения и части инженерных войск.В тоже время военная операция выявила ряд существенных особенностей, характерных для действий инженерных подразделений противоборствующих сторон. Уже не секрет, что страны НАТО активно помогают воюющей украинской армии не только вооружением и техникой, средствами разведки, но и проводят обучение в учебных центрах специалистов различного профиля из числа военнослужащих ВСУ. Большую роль в этом деле уделяется минно-взрывным заграждениям. Граница НАТО продвинулась далеко на Восток. Если раньше основное внимание по заблаговременной подготовке минно-взрывных заграждений на транспортной сети уделялось территории Польши и прибалтийских стран, в последнее время их взоры устремлены на Украину.Специальная военная операция на Украине переходит в новую фазу, очередной этап боевых действий. Решение сложных поставленных задач будет зависеть от грамотных и умелых действий инженерно-саперных подразделений. В отличие от других родов войск, инженерные войска не занимаются непосредственным поражением противника. Их работа, напряженная, ювелирная во многих случаях, как правило, остается в тени. В спецоперации все наблюдают за действиями танков, артиллерии, авиации. Однако боевая работа любых сил и средств в той или иной мере связана с работой инженерных войск. А в современных условиях-тем более. Причем, на линии фронта, а также в тылу и на освобожденных территориях.О том, Почему "дикие гуси" на просторах Украины не приживаются - ответ есть в статье Геннадия Алёхина

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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