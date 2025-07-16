Эпоха глобального кризиса: философ Видеман назвал главное преимущество России перед Западом - 16.07.2025 Украина.ру
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Эпоха глобального кризиса: философ Видеман назвал главное преимущество России перед Западом
Эпоха глобального кризиса: философ Видеман назвал главное преимущество России перед Западом - 16.07.2025 Украина.ру
Эпоха глобального кризиса: философ Видеман назвал главное преимущество России перед Западом
Россия обладает уникальными преимуществами для выживания в условиях грядущего глобального кризиса благодаря своим ресурсам и территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру философ и политолог Владимир Видеман
2025-07-16T05:20
2025-07-16T05:20
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"Россия обладает крупнейшей физической экономикой мира — в смысле территории и ресурсов. Как минимум четверть всех мировых природных богатств сосредоточено на территории России", — отмечает эксперт. По его словам, это дает стране стратегическое преимущество: "При относительно небольшом, но образованном населении ей будет легче других пройти сквозь это горло".Однако Видеман предупреждает об ошибках: "Российская денежная элита повелась на посулы западных представителей "старых денег"... А там оказались такие правила, о которых российские младореформаторы... себе даже и близко представить не могли".Эксперт предлагает альтернативный путь: "Целесообразнее будет организовать собственный стол, со своими правилами... разработанными с учетом реального места России в балансах мирового распределения богатств", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Захара Виноградова "Владимир Видеманн о том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад стремится "поджечь" всю границу России — в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, армения, владимир видеманн, украина.ру, население, ресурсы, экономика, главные новости, захар виноградов, владимир скачко, элита
Новости, Россия, Запад, Армения, Владимир Видеманн, Украина.ру, население, ресурсы, экономика, Главные новости, Захар Виноградов, Владимир Скачко, элита

Эпоха глобального кризиса: философ Видеман назвал главное преимущество России перед Западом

05:20 16.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПразднование 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
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© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Россия обладает уникальными преимуществами для выживания в условиях грядущего глобального кризиса благодаря своим ресурсам и территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру философ и политолог Владимир Видеман
"Россия обладает крупнейшей физической экономикой мира — в смысле территории и ресурсов. Как минимум четверть всех мировых природных богатств сосредоточено на территории России", — отмечает эксперт.
По его словам, это дает стране стратегическое преимущество: "При относительно небольшом, но образованном населении ей будет легче других пройти сквозь это горло".
Однако Видеман предупреждает об ошибках: "Российская денежная элита повелась на посулы западных представителей "старых денег"... А там оказались такие правила, о которых российские младореформаторы... себе даже и близко представить не могли".
Эксперт предлагает альтернативный путь: "Целесообразнее будет организовать собственный стол, со своими правилами... разработанными с учетом реального места России в балансах мирового распределения богатств", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Захара Виноградова "Владимир Видеманн о том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины" на сайте Украина.ру.
О том, почему Запад стремится "поджечь" всю границу России — в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Краснов интервью - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 10:17
Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё делоДональд Трамп продолжает зарабатывать миллиарды на Украине. При этом его ничуть не смущает невыполненное обещание "закончить войну за сутки" — про это все давно забыли. России же не стоит окрыляться и надеяться на то, что смена украинского кабмина что-то изменит в переговорном процессе.
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