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Эпоха глобального кризиса: философ Видеман назвал главное преимущество России перед Западом

Эпоха глобального кризиса: философ Видеман назвал главное преимущество России перед Западом - 16.07.2025 Украина.ру

Эпоха глобального кризиса: философ Видеман назвал главное преимущество России перед Западом

Россия обладает уникальными преимуществами для выживания в условиях грядущего глобального кризиса благодаря своим ресурсам и территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру философ и политолог Владимир Видеман

2025-07-16T05:20

2025-07-16T05:20

2025-07-16T05:20

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"Россия обладает крупнейшей физической экономикой мира — в смысле территории и ресурсов. Как минимум четверть всех мировых природных богатств сосредоточено на территории России", — отмечает эксперт. По его словам, это дает стране стратегическое преимущество: "При относительно небольшом, но образованном населении ей будет легче других пройти сквозь это горло".Однако Видеман предупреждает об ошибках: "Российская денежная элита повелась на посулы западных представителей "старых денег"... А там оказались такие правила, о которых российские младореформаторы... себе даже и близко представить не могли".Эксперт предлагает альтернативный путь: "Целесообразнее будет организовать собственный стол, со своими правилами... разработанными с учетом реального места России в балансах мирового распределения богатств", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Захара Виноградова "Владимир Видеманн о том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад стремится "поджечь" всю границу России — в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России" на сайте Украина.ру.

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