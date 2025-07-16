Эпоха глобального кризиса: философ Видеман назвал главное преимущество России перед Западом
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПразднование 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
Россия обладает уникальными преимуществами для выживания в условиях грядущего глобального кризиса благодаря своим ресурсам и территории. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру философ и политолог Владимир Видеман
"Россия обладает крупнейшей физической экономикой мира — в смысле территории и ресурсов. Как минимум четверть всех мировых природных богатств сосредоточено на территории России", — отмечает эксперт.
По его словам, это дает стране стратегическое преимущество: "При относительно небольшом, но образованном населении ей будет легче других пройти сквозь это горло".
Однако Видеман предупреждает об ошибках: "Российская денежная элита повелась на посулы западных представителей "старых денег"... А там оказались такие правила, о которых российские младореформаторы... себе даже и близко представить не могли".
Эксперт предлагает альтернативный путь: "Целесообразнее будет организовать собственный стол, со своими правилами... разработанными с учетом реального места России в балансах мирового распределения богатств", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Захара Виноградова "Владимир Видеманн о том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины" на сайте Украина.ру.
О том, почему Запад стремится "поджечь" всю границу России — в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России" на сайте Украина.ру.
15 июля, 10:17Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё делоДональд Трамп продолжает зарабатывать миллиарды на Украине. При этом его ничуть не смущает невыполненное обещание "закончить войну за сутки" — про это все давно забыли. России же не стоит окрыляться и надеяться на то, что смена украинского кабмина что-то изменит в переговорном процессе.
Подписывайся на