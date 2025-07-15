https://ukraina.ru/20250715/sanktsii-vsegda-byut-rikoshetom-suslov-raskryl-kak-ogranicheniya-ssha-udaryat-po-soyuznikam-vashingtona-1065268169.html

"Санкции всегда бьют рикошетом": Суслов раскрыл, как ограничения США ударят по союзникам Вашингтона

"Санкции всегда бьют рикошетом": Суслов раскрыл, как ограничения США ударят по союзникам Вашингтона - 15.07.2025 Украина.ру

"Санкции всегда бьют рикошетом": Суслов раскрыл, как ограничения США ударят по союзникам Вашингтона

Угроза Дональда Трампа ввести 100% пошлины на российскую нефть и ее партнеров может обернуться серьезными проблемами для европейских компаний, продолжающих сотрудничество с Москвой. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-07-15T13:30

2025-07-15T13:30

2025-07-15T13:30

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"Санкции такого рода всегда бьют рикошетом. Основной удар примут не российские компании, а иностранные партнеры, особенно европейские, которые пока сохраняют экономические связи с РФ", — пояснил эксперт.Суслов отметил, что подобные меры скорее усилят раскол между США и ЕС: "Вашингтон пытается заставить Европу полностью разорвать отношения с Москвой, но многие страны не готовы к таким жертвам"."Это классическая трамповская тактика — громкие заявления с расчетом на психологический эффект. Но реальные экономические последствия будут совсем не такими, как обещает Белый дом", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.О том, на что еще важно обратить внимание в заявлениях Трампа — в материале "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250715/tramp-sabotazhnik-1065254590.html

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