"Санкции всегда бьют рикошетом": Суслов раскрыл, как ограничения США ударят по союзникам Вашингтона
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Угроза Дональда Трампа ввести 100% пошлины на российскую нефть и ее партнеров может обернуться серьезными проблемами для европейских компаний, продолжающих сотрудничество с Москвой. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Санкции такого рода всегда бьют рикошетом. Основной удар примут не российские компании, а иностранные партнеры, особенно европейские, которые пока сохраняют экономические связи с РФ", — пояснил эксперт.
Суслов отметил, что подобные меры скорее усилят раскол между США и ЕС: "Вашингтон пытается заставить Европу полностью разорвать отношения с Москвой, но многие страны не готовы к таким жертвам".
"Это классическая трамповская тактика — громкие заявления с расчетом на психологический эффект. Но реальные экономические последствия будут совсем не такими, как обещает Белый дом", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.
О том, на что еще важно обратить внимание в заявлениях Трампа — в материале "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.
15 июля, 10:15Трамп-"саботажник"Если бы Дональд Трамп поставил перед собой задачу блокировать любую возможность проведения Соединёнными Штатами осмысленной внешней политики, он не мог бы действовать лучше, чем действует. Не думаю, однако, что Трампа можно назвать умышленным саботажником, скорее он "саботажник" вынужденный.
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