"Санкции всегда бьют рикошетом": Суслов раскрыл, как ограничения США ударят по союзникам Вашингтона - 15.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250715/sanktsii-vsegda-byut-rikoshetom-suslov-raskryl-kak-ogranicheniya-ssha-udaryat-po-soyuznikam-vashingtona-1065268169.html
"Санкции всегда бьют рикошетом": Суслов раскрыл, как ограничения США ударят по союзникам Вашингтона
"Санкции всегда бьют рикошетом": Суслов раскрыл, как ограничения США ударят по союзникам Вашингтона - 15.07.2025 Украина.ру
"Санкции всегда бьют рикошетом": Суслов раскрыл, как ограничения США ударят по союзникам Вашингтона
Угроза Дональда Трампа ввести 100% пошлины на российскую нефть и ее партнеров может обернуться серьезными проблемами для европейских компаний, продолжающих сотрудничество с Москвой. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-07-15T13:30
2025-07-15T13:30
новости
сша
москва
украина
суслов
дональд трамп
украина.ру
санкции
антироссийские санкции
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0e/1065221891_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b459f8c7b5949b4627d619537d9e1290.jpg
"Санкции такого рода всегда бьют рикошетом. Основной удар примут не российские компании, а иностранные партнеры, особенно европейские, которые пока сохраняют экономические связи с РФ", — пояснил эксперт.Суслов отметил, что подобные меры скорее усилят раскол между США и ЕС: "Вашингтон пытается заставить Европу полностью разорвать отношения с Москвой, но многие страны не готовы к таким жертвам"."Это классическая трамповская тактика — громкие заявления с расчетом на психологический эффект. Но реальные экономические последствия будут совсем не такими, как обещает Белый дом", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.О том, на что еще важно обратить внимание в заявлениях Трампа — в материале "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250715/tramp-sabotazhnik-1065254590.html
сша
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0e/1065221891_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_2ebd2931bf0d36352e9525f91cab336b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, москва, украина, суслов, дональд трамп, украина.ру, санкции, антироссийские санкции, нефть, белый дом, ограничения, экономика, главные новости, новости россии
Новости, США, Москва, Украина, Суслов, Дональд Трамп, Украина.ру, санкции, антироссийские санкции, нефть, Белый дом, ограничения, экономика, Главные новости, новости России

"Санкции всегда бьют рикошетом": Суслов раскрыл, как ограничения США ударят по союзникам Вашингтона

13:30 15.07.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP / Evan Vucci
Читать в
ДзенTelegram
Угроза Дональда Трампа ввести 100% пошлины на российскую нефть и ее партнеров может обернуться серьезными проблемами для европейских компаний, продолжающих сотрудничество с Москвой. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Санкции такого рода всегда бьют рикошетом. Основной удар примут не российские компании, а иностранные партнеры, особенно европейские, которые пока сохраняют экономические связи с РФ", — пояснил эксперт.
Суслов отметил, что подобные меры скорее усилят раскол между США и ЕС: "Вашингтон пытается заставить Европу полностью разорвать отношения с Москвой, но многие страны не готовы к таким жертвам".
"Это классическая трамповская тактика — громкие заявления с расчетом на психологический эффект. Но реальные экономические последствия будут совсем не такими, как обещает Белый дом", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.
О том, на что еще важно обратить внимание в заявлениях Трампа — в материале "Дмитрий Краснов о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело" на сайте Украина.ру.
Президент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 10:15
Трамп-"саботажник"Если бы Дональд Трамп поставил перед собой задачу блокировать любую возможность проведения Соединёнными Штатами осмысленной внешней политики, он не мог бы действовать лучше, чем действует. Не думаю, однако, что Трампа можно назвать умышленным саботажником, скорее он "саботажник" вынужденный.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАМоскваУкраинаСусловДональд ТрампУкраина.русанкцииантироссийские санкциинефтьБелый домограниченияэкономикаГлавные новостиновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:39Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс отказалась отвечать на вопрос журналистов
03:26Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем уничтожены несколько БПЛА — губернатор
03:12Главные события 16 июля. Чем запомнился день
02:53ВС РФ наносят удары по объектам противника в Полтавской и Харьковской областях
02:42Фронтовая сводка за 16 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
02:32За три часа средствами ПВО уничтожены 40 украинских БПЛА — Минобороны
02:16Отбой ракетной опасности в Курской области - оперштаб региона
01:57От террористической атаки ВСУ в Белгородской области пострадали шесть жителей, один погиб — губернатор
01:35На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА — губернатор
01:26Российские войска продолжают наступление на Красноармейском направлении
01:07В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолётов — Росавиация
01:01Российские "Герани" наносят удары по объектам противника в Синельниково Днепропетровской области
00:51Уже 16 украинских БПЛА сбиты над территорией Брянской области — губернатор
00:28По предварительным данным подразделения ВС РФ продавили оборону врага в Волчанске
22:37Союзники среди врагов России: почему страны бывшего СССР выбирают Запад — Ищенко
22:15Участвовавший во вторжении в Курскую область украинский боевик приговорён к 15 годам
22:11На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности - губернатор
22:06ВС РФ наносят удары по объектам противника в Черниговской области
22:04Семь жителей Горловки пострадали сегодня в результате вражеских атак - Пушилин
22:00Большие потери ВСУ по результатам прилетов в Краматорске
Лента новостейМолния