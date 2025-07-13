https://ukraina.ru/20250713/vse-prelomleniya-yanukovicha-kratkaya-biografiya-v-anturazhe-vremeni-i-ukrainy-tretya-chast----1065085757.html

Все преломления Януковича. Краткая биография в антураже времени и Украины. Третья часть

Все преломления Януковича. Краткая биография в антураже времени и Украины. Третья часть - 13.07.2025 Украина.ру

Все преломления Януковича. Краткая биография в антураже времени и Украины. Третья часть

…Совершенно неожиданно и смешно в 2004 году и навсегда самоопределился и главный оппонент Виктора Януковича.

2025-07-13T08:50

2025-07-13T08:50

2025-07-13T08:50

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Выступая на одном из телеканалов, расстроенный перипетиями предвыборной борьбы, выходящей за рамки здравого смысла и подрывающей основы стабильности, Янукович не сдержался и в сердцах бросил: "Я верю, что сильных и здоровых людей намного больше, чем этих козлов, которые нам мешают жить!".Безотносительно сказал, безадресно. Но, ко всеобщему удивлению, адресат нашелся сам. Ставший к тому времени "оранжевым" кандидатом и лидером оппозиции, оппонент Януковича, экс-премьер Виктор Ющенко все принял на свой счет и обиженно ответил: "Я по понятиям не жил. Мои дети по понятиям не живут и не будут жить. Я не козел в этой нации! Не козел. Мои дети не козлы и козлами не будут! Поэтому, друзья, один выбор – это кому-то нужно учить "Мурку" и ходить шеренгой".Финал тех выборов известен. Янукович выиграл выборы, набрав во втором туре 49,46% голосов. Но случились "оранжевая революция", третий тур, предательство президента Кучмы, который так и не решился признать победу своего "ставленника". И фактически по решению Верховного суда Украины президентом страны был объявлен Ющенко.Янукович не признал то поражение, но ради спокойствия в стране с ним согласился. Но он знал, а, может, чувствовал, что будет после и чем закончат "оранжевый" президент и его команда. Он прямо предупреждал общественность и самого оппонента: "У меня имеется отрицательное отношение к окружению Ющенко. Как говорят: скажи мне, кто с тобой рядом, и я скажу, кто ты. Поэтому, когда в окружении Ющенко есть такая грязь, я к тому политику имею много вопросов, но я задам их ему позже".Крах "оранжизма" как доктрины развития Украины, внешне ориентированной исключительно на Запад и внутренне на безудержный рынок, разрушительный для отечественной экономики, стал очевиден уже к сентябрю 2005 года. "Оранжевая" команда лопнула, как гнилая тыква, и распалась на две неароматно пахнущие конкурирующие между собой "кучи", сгруппированные вокруг президента Ющенко и его основной соперницы – отправленной в отставку "оранжевой" главы Кабинета Юлии Тимошенко.Янукович в это же время подписал с Ющенко меморандум о взаимодействии в интересах страны и вывел свою команду из-под политических репрессий и преследований, развязанных "оранжевыми" мстителями. И, получается, снова сдержал свое слово. "Ни я, ни моя команда не разрешим, чтобы кто-то нас унижал и обижал", – сказал он еще в 2002 году перед утверждением его премьером. Так и вышло.С тех пор история Украины развивалась, раскачиваясь, как на качелях, на противоречиях между "оранжевой" и "посторанжевой" ("бело-сердечной") командами Ющенко и Тимошенко – с одной стороны, и "бело-голубыми" сторонниками Януковича – с другой. Причем Янукович, как всегда, шел к власти законными путями – через демократические выборы. А вот противостояли ему с нарушениями Конституции и всех мыслимых и немыслимых законов Украины.За "оранжевый" период времени в Украине Янукович дважды выигрывал парламентские выборы. И дважды его отстраняли или не допускали к власти путем нарушения законов и политических ухищрений. В 2006 году Янукович, выиграв выборы в Раду и создав Антикризисную парламентскую коалицию, даже стал премьером. На этом посту он опять сделал все, чтобы стабилизировать разбалансированное профанами-предшественниками экономическое положение.В "наследство" от "оранжевого" премьера Юрия Еханурова Янукович получил пустые газохранилища, неконтролируемый рост цен на топливо, дефицит бюджета в 7 млрд. грн., нулевое финансирование социальных программ (почти 3 млн. человек получали зарплату ниже прожиточного минимума, у 814 тыс. украинских граждан была насчитана зарплата ниже минимальной), падение интереса иностранных инвесторов и рост всевозможных долгов. За 15 месяцев второй Кабинет Януковича смог обеспечить экономический рост в 8,7%, объем иностранных инвестиций до 10 млрд. долл., торможение роста тарифов для населения, успешные переговоры о поставке энергоносителей с Москвой, увеличение на 20% уровня заработной платы и на 29% – пенсий.В этом, кстати, проявился первый парадокс политической биографии Януковича. Он еще в 2004 году говорил, что против прежней – Кучминой – системы власти и за обновление жизни в Украине люди стояли на двух "майданах" – на "оранжевом" и на "бело-голубом". И там, и там люди требовали перемен. Но только Янукович приступил к реальному выполнению обещанного на площадях и митингах. В том числе, и того, что обещали на Майдане Ющенко и Тимошенко……В 2007 году президент Ющенко незаконно разогнал парламент. Но премьер Янукович ради общей стабильности в стране опять согласился с этим неправовым решением и отстранением от власти своей команды. И пошел на выборы. Он во второй раз выиграл их, но… опять оказался в оппозиции. "Оранжевые" и "посторанжевые" смогли утвердить своего премьера – Юлию Тимошенко. Парламентская коалиция, утвердившая ее, не просуществовала и дня. Потом законы, принятые парламентом, были утверждены только при помощи голосов оппозиции, которая сепарировала документы по степени нужности их стране и в зависимости от этого поддерживала или нет.При этом Янукович продолжал жить еще с одним парадоксом. Многие, особенно его оппоненты, подозревали его в стремлении к диктатуре, к нарушению законов, обзывали "сильной рукой". Но нарушали законы сами. А он продолжал бороться за свои убеждения и за власть законными методами, избегая силовых вариантов, чреватых насилием. Он стремится договориться и найти консенсус. И тогда его упрекали за… "мягкотелость".Позже мягкотелость и подвела Януковича. Но тогда вот эта мягкая твердость или, если хотите, твердая мягкость поражала. Но это политический стиль Януковича. "Я не собираюсь спорить со своими оппонентами, кто на кого больше грязи выльет, я желаю поспорить, кто больше сделает для людей, и на этот поединок я вызову. Я готов сделать все, что пойдет на пользу государству. Но я не смогу быть авантюристом ни в политике, ни в отношениях с людьми", – повторяет он раз за разом. И, как ни странно, так и действовал…А самое удивительное в биографии Януковича, пожалуй, то, что на него все время искали серьезный компромат, но… не нашли. Кроме двух криминальных ошибок юности, которые он и не особо скрывал, оппоненты так ничего "убойного" и не "нарыли". Да и то оказалось, что историю со "стыренными шапками" придумали в штабах его главной нынешней противницы – Юлии Тимошенко. Пытались уличить в лоббировании Донецкого региона путем создания там свободной экономической зоны и территории приоритетного развития, даже отменили в 2005 году эти решения. И кому от этого стало лучше? Дела в регионе ухудшились, а госбюджет потерял поступления.Обвиняли в "пророссийскости" и торможении евроинтеграции, но именно при правительствах Януковича сотрудничество как с Россией, так и со странами ЕС и НАТО было ритмичным и динамичным, а главное – равноправным и взаимовыгодным. Тогда как к 2009 году стало понятно, что "оранжевые" при власти в Украине своей непоследовательностью и тотальным ничегонеделаньем поставил под угрозу не только вступление в НАТО или ЕС, но и сотрудничество с ними.…В большой политике его называли по-разному: "Большой дон" и "Донецкий маховик", "Большой Я" и "Каток", "Медведь" и просто "Янек". Он обижался только на несправедливые прозвища. И вообще, за годы пребывания в верхних эшелонах власти Янукович пообтерся и пообтесался, набрался внешнего лоска и превратился из мало кому известного, молчаливого и угрюмого на вид регионального чиновника-работоголика в человека, который умеет говорить на публике. И с публикой.Да и характер стал мягче. "Жена говорит, что я стал сентиментальным: в последнее время нет желания пострелять", – пошутил он еще в 2003 году. А пару лет назад признался журналистам: "У меня два лабрадора: Юта и Пуля. И я испытываю огромное удовольствие, когда с ними общаюсь. Это действительно мои очень близкие друзья. Друзья, которые, я знаю, меня никогда не предадут".Из многочисленных интервью было известно, что в юности Янукович занимался боксом, борьбой, баскетболом, футболом, автогонками. "За рулем автомобиля помню себя с того времени, как стал доставать ногами до педалей. И сам разбивался, и машины бил. Но страсть к скорости осталась на всю жизнь", – признался как-то он сам. Травма колена, кстати, уложила его на больничную койку в Феофании и не позволила присутствовать при одном из важнейших его дел – при освящении Святогорской Лавры…Ян Кубиш, генсек ОБСЕ, который в 2004 году в Киеве приложил немало усилий, чтобы Янукович не стал президентом Украины, уже в конце 2008 года написал о нем: "…Я отметил для себя еще одну персональную черту Януковича – спокойную настойчивость и веру в себя. Веру в свою способность преодолеть даже самые сложные персональные и политические вызовы, встречающиеся на его пути. …С одной стороны, это прагматический собеседник, который очень четко видит свои цели и раскрывает свои идеи… С другой – он никогда не колеблется, чтобы объяснить и защитить свои позиции, если они чем-то отличаются от точки зрения собеседника. Так или иначе, невзирая на то, что одни его любят, другие – нет, Виктор Янукович нашел свое место среди ключевых политических персон Украины, место, которое запомнят. Во время нынешнего критического периода, с которым столкнулась страна и который сопровождается множеством внутренних и внешних вызовов, он играет роль ключевого политического лидера, которого ведет вперед сильное чувство ответственности за свою страну и за своих детей".Это признание тоже дорогого стоило. И президентские выборы-2010 для Януковича стали, как говорится, "встречей старых друзей". Его главными оппонентами опять объявили себя Ющенко, Тимошенко и еще "один птенец их гнезда" экс-спикер парламента Арсений Яценюк. Подтянулись и другие "старые знакомцы" – Сергей Тигипко, Инна Богословская, Петр Симоненко, Анатолий Гриценко, Владимир Литвин.Но Янукович был спокоен, демонстрировал уверенность в себе и в своей команде и выиграл выборы нанеся поражение Тимошенко. Четвертое преломление принесло ему президентство, и стало началом, если хотите, прологом последнего пятого преломления – пути в никуда.Он очень трезво оценивал свои задачи в том положении, в котором оказалась Украина, выбравшая тиски многовектороности и желания пройти между капельками. "Кризис вынудил даже самые сильные державы признать принципы равноправия в международных делах, суверенность и неприкосновенность границ, многополюсность и многовариантность развития. Это понимает и новая администрация США, и лидеры Евросоюза, России, КНР, Индии, других центров мировой политики. Новая посткризисная эпоха может стать эпохой равных возможностей – и для сильнейших, и для тех, кто готов соперничать с ними. Для Украины важно использовать эту возможность на основе политики честного партнерства. Формула этой политики – "уважай интерес партнера, но отстаивай свои интересы". Новый президент страны должен сделать все, чтобы определить для Украины именно такой путь развития. Новый президент должен дать стране новую украинскую политику. Но самое важное – он должен знать, каким образом воплотить желаемое в реальность, и главное – уметь это делать", – написал он, призывая своих сторонников и оппонентов к концентрации усилий по единению и спасению страны.Второй момент: для своих сторонников Янукович к тому времени уже давно стал символом победы и "антиоранжевой иконой". От него требовали только твердости и верности своим сторонникам. Янукович это вроде бы понял и обещал всем не меняться: "Я настолько свободен, насколько сам могу себе позволить. А позволить себе устраниться от борьбы я не могу. Во-первых, самая крупная в стране Партия регионов обязана идти на выборы. Второе: если не Янукович, то кто-то другой. Пожалуйста, нет проблем! Давайте только рейтингового политика… Есть обязательства. Когда бываю в регионах, только один вопрос задают: "Вы ж нас не оставите?". После встреч – все. Заложник! Байки распускают: пойдет Янукович и партия на выборы или откажется. Кто станет кандидатом – решит съезд. А как он решит, догадаться нетрудно. Какие бы у меня внутри ни били эмоции, противоречия внутренние, я не имею права поступить иначе".Понимая сложность положения, Янукович написал, что в случае победы он будет решать главный вопрос – не что делать, а как делать то, что нужно стране. В первую очередь – создать сильную и ответственную власть, не терпящую дискуссий во всех вопросах национальной безопасности и понимающую как опасность нынешнего кризиса, так и его возможные последствия для Украины. Чтобы Украина оказались на высоте задач посткризисного времени.Но пятое и пока, увы, последнее преломление Януковича вылилось в то, что он почил на лаврах, самоуспокоился от собственной победы и… отказался от своих же принципов. То есть предал и принципы, и своих избирателей.По общему мнению, свою отрицательную роль сыграло и самое сильное и одновременно самое слабое звено в системе существования Януковича – его окружение. Даже не сами люди, а их неумная борьба за близость к "телу", за свое "место в истории" или хотя бы у сытного "корыта". Элементарная человеческая жадность, подковерная борьба, не знающее границ и не признающее моральных ограничений соперничество за влияние, меркантильность и всеядная мелкотравчатость в борьбе с конкурентом – это супертормоз любого поступательного развития. Не только политика, но и дела, которым он занимается. Такая подобная возня погубила не одного политика и в мире, и в Украине. И Янукович не прошел между Сциллой обязательств перед соратниками и Харибдой долга перед страной и ее людьми.Он, похоже, испугался за свою жизнь, спекся и сдулся – не смог проявить необходимую твердость и защитить и свою власть и в конченом итоге страну. И стал не нужен никому. Кроме, может быть, близких.Сейчас ему 75 лет. Он потерял сына и прежнюю жену. Женился заново и, говорят, обзавелся новым ребенком. Живет, не бедствуя, в России, даже по миру разъезжает. Но его Донбасс – уже часть России, остальная Украина воюет в СВО и может бесславно закончить свое существование в этом мире. А у него за последние 11 лет самый решительный жест – это сломанный в гневе карандаш во время одной из пресс-конференций в Ростове-на-Дону. Последняя и глупая сильная эмоция "Большого Дона", ставшего маленьким…Первая часть очерка Владимира Скачко о экс-президенте Януковиче - Все преломления Януковича. Краткая биография в антураже времени и Украины

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, украина, россия, запад, виктор ющенко, виктор янукович, ес, верховный суд, юлия тимошенко, нато