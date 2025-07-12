Все преломления Януковича. Краткая биография в антураже времени и Украины - 12.07.2025 Украина.ру
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Все преломления Януковича. Краткая биография в антураже времени и Украины
Все преломления Януковича. Краткая биография в антураже времени и Украины - 12.07.2025 Украина.ру
Все преломления Януковича. Краткая биография в антураже времени и Украины
…В храмах и церквях Донбасса, в том числе и восстановленных по инициативе экс-президента Украины Виктора Януковича, а сейчас порушенных неонацистской артиллерией и ракетами, солнце по-прежнему пробивается внутрь сквозь дыры в потолке, порушенные мозаичные витражи и потрескавшиеся стекла.
2025-07-12T08:00
2025-07-12T08:00
мнения
украина
донбасс
енакиево
виктор янукович
алексей маресьев
тихонов виктор (тренер)
биография
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И, в принципе, не так уж и сложно предположить, почему во многих Божьих домах иногда так много этой самой стеклянной мозаики на окнах – не все так просто и одноцветно в этом мире.Но свет все же проходит через куски разноцветного стекла и все равно озаряет внутреннее убранство. Блики преломленных лучей, игра теней и света создают иллюзии – иногда открывают ненужное, нередко покрывают то, что нужно видеть. Но все равно это – жизнь, которую трудно передать одним цветом или осветить и увидеть только через прозрачные стекла. Жизнь как целой страны, так и одного отдельного человека……Меня как-то попросили написать краткую биографию Виктора Януковича. Я этого никогда не делал по причине, как бы это сказать помягче, резко критического отношения к современным политикам, на постсоветском пространстве живущим в основном по черномырдинскому принципу "хотели, как лучше, а получилось, как всегда".Так и Янукович – в разведку я с ним, наверное, пошел бы: одно время он производил впечатление надежного человека, но потом в нем что-то сломалось. Но мне стало вдвойне интересно: можно ли написать полукомплиментарный и в то же время максимально объективный – без традиционного и сегодня излюбленного зацикливания на негативе жизненного пути – хотя бы эскиз портрета человека-современника? Написал. Но написанное оказалось невостребованным: нужно было больше то ли комплиментов, то ли грязи, я не понял.Но текст остался. И начал я его с того, что сам Янукович о себе как-то сказал: "Счастье – это когда человек здоров. В первую очередь. И второе – когда человек может позволить себе быть самим собой. А для этого нужно иметь соответствующий характер. Удача должна быть, папа с мамой должны что-то с кровью дать, чтобы ты мог все преодолеть в этой жизни".Все это, на первый взгляд, у Януковича есть. Он остался самим собой. Но все равно главным, определяющим в его судьбе я бы назвал слово "преломление". В том смысле, как его понимают физики – способность отклоняться от заданного пути и изменять смысл движения при переходе из одной среды в другую.До президентства таких кардинальных преломлений в жизни Януковича было, как минимум, три. Судьба готовила ему один путь, и он шел по нему. Но потом внезапно менял угол движения и приходил к прямо противоположному результату, чем уготованный кем-то другим или враждебными обстоятельствами.Он – боец, но не солдат. Он умел бороться, но не любил воевать. Он – любил побеждать, но принимал и фиаско. Его критиковали за неожиданную мягкость и соглашательство, а он твердо говорил о ценности и важности мира и согласия любой ценой. Он мог командовать, но умел и подчиняться. В 2004 году он был избран президентом страны, но не стал им. Он не признал своего поражения, но согласился с ним и пообещал вернуться…"Он большой. Как Африка!", – как-то на полном серьезе охарактеризовала его соратница. И все посмеялись: очень уж неожиданно – дело-то происходило и происходит в Украине. Но смех получился какой-то кислый – речь шла о Януковиче. И он вернулся. И в 2010-м стал-таки президентом, на фоне тотального раздрая в стране, полной дискредитированности и политического банкротства его бывших победителей заявив: "Я уверен, что наступает новое время, хорошее время".Оно не наступило. Однако изучать феномен Януковича просто и одновременно сложно. Как по мне, его даже сейчас нельзя назвать однозначно ни злым гением-лузером, ни победителем. В стране, которая находилась в таком стремном положении, как сейчас Украина, победителей не могло и не может быть по определению. А вот виноваты все, кто так или иначе рулил страной все эти годы ее независимости. Янукович в обойме политиков-"первачей" – с 2002 года. Дважды был премьер-министром – в 2002–2004 и в 2006–2007 годах. До этого более 5 лет руководил крупнейшей областью – Донецкой. С 2010 по февраль 2014-го – президент.В каждом украинском политике намешано и негатива, и позитива. Янукович тут – не исключение. Он – в контексте истории своей страны. И все дело – в пропорциях добра и зла, которые политики принесли стране. А окончательную оценку в этом деле ставит только история. Современникам же достается актуальная периодика. Но и ее тоже можно, даже нужно анализировать и оценивать. Чтобы, не исключено, помочь истории…Важный – четвертый – излом у Януковича случился в 2010-м. В том году, 9 июля, ему исполнилось 60 лет. Для одних – это возраст ухода не пенсию, а он только готовился к отчету за первые месяцы президентства. Но для полного понимания его пути наверх важны три прежних преломления. Вся жизнь Януковича стояла на них, как на китах……Родился Янукович в 1950 году в рабочем поселке Жуковка под городом Енакиево и прожил там первые 11 лет. Чтобы понять, где рос и мужал маленький Витя, нужно представить тогдашний Донбасс. Тогда, после Второй мировой войны, это был филиал ада на земле. Енакиево – это шахты, металлургический комбинат, химический и коксохимический заводы, другие промпредприятия. Небо закрыто от людей едкими разноцветными дымами, запах которых зависит, от какого завода дует ветер.Стране Советов нужна была продукция, а кто и как ее произведет, было делом десятым. И то, как живут те, кто работал на предприятиях, было вообще делом сотым. А возникший до войны поселок Жуковка – это глинобитные мазанки с приусадебными участками, которые только после войны стали украшать те, кто побогаче. Дети же рождались, дышали гарью и миазмами коммунистической индустриализации, помогали родным по хозяйству и постигали азы нелегкой жизни.Вите Януковичу было сложнее других. Когда ему было два года, умерла мама, Ольга Семеновна Леонова, медсестра местной больницы. Отец, машинист паровоза Федор Владимирович Янукович, ушел в другую семью, а сын остался с бабушкой. Бывшей откатчицей местной шахты "Юнком", бывшей остарбайтершей, угнанной фашистами в Германию, которая после возвращения из плена не смогла восстановить документы, стала "неблагонадежной", занялась домашним хозяйством и внуком, получая при этом пенсию 12 с половиной рублей в месяц…И без воспоминаний самого Януковича понятно: это была жизнь, когда самым лучшим детским лакомством был кусок черного хлеба, политый постным маслом, с солью. А сам Янукович верхом роскоши назвал как-то тот же черный хлеб, смоченный водой и посыпанный сахаром или политый сгущенкой.Сгущенку в Совдепии производили знатную – она даже одноногому Алексею Маресьеву жизнь в лесу спасла своей сытностью. А как десятилетиями после войны радовала послевоенную многомиллионную босоногую детвору!А клейко-липкий "Тузик", а леденцовые кисло-сладкие "барбариски" – они сегодня не только Януковича ностальгически-щемяще уносят в то детство, где была еще и сладкая вата. Этот трепетно-трогательный "гламур" совковой кулинарии, верх гастрономического изыска "для народа" и мечта всех ребятишек. Жвачки придут позже. И колесо обозрения в центральном городском парке отдыха: возносит на недосягаемую высь, где так хорошо мечтается, а потом все равно опускает на грешную землю. Тут надо жить…"Когда я подрос и пошел в школу – подрабатывал: огород соседям вскопать, воды из колодца наносить… Давали то банку молока, то пяток яиц. А десяток – так это очень много было! В общем, соседи, видя, что мы бедно жили, помогали… Одежду мне бабушка всегда покупала на вырост. Если где-то там порвал, то она штопала, латала", – вспоминал позже Янукович.Путь у него в таких условиях был начертан один – прозаический: школа, армия, завод. Или шахта. И жизнь, сколько Всевышний отпустит. И возможные отклонения от курса, за которые проходилось платить. Свободой. К тому и шло. "Детство у меня было босоногое, голодное. Улица… И на этой улице нужно было бороться за свое место. Потом непростое взросление, юность. Спросить совета не у кого было…", – это тоже из воспоминаний Януковича.В школу Витя ходил за 10 километров. Учился хорошо, хотя и не отлично. Потом перебрался в город, поближе к отцу. И юность подготовила еще одно испытание.Чтобы его понять, нужно уяснить и то, чем еще был Донбасс при той, прежней системе в стране, которая понимала, что индустриализацию легче всего провести силой и подневольными руками. И система не только это понимала, но и делала, превратив всю страну в поставщицу дармовых кадров ГУЛАГа. Донбасс – край индустриальный, а значит, в то время там сидели многие. А в некоторых его регионах – каждый третий и даже второй. Сидели – работали, а потом выходили на свободу и… снова работали на "стройках коммунизма", как говорили штатные пропагандисты. И дворовые законы воспитания подрастающего поколения носили на себе отпечаток той, другой, жизни…В 17 лет Витя Янукович, член, как сказали бы сейчас, молодежной группировки "Пивновка", был осужден на три года в первый раз. За грабеж. Отсидел почти два года, вышел, устроился рабочим-газосварщиком на металлургический завод в Енакиево, а в 20 лет сел еще на два года – за драку с нанесением тяжких телесных повреждений. Оба раза он брал вину на себя. Жизненный путь стал, казалось бы, еще определеннее: Система рекрутировала рабов с прежним постоянством, и Янукович попался в ее сети…Но вот уже после второго срыва в криминальный крен, похоже, и сработала обозначенная самим Януковичем формула счастья – смесь некого везения, удачного стечения обстоятельств, осознания ценности собственной жизни и, возможно, обязанностей перед родными. Это был крутой замес, способный изменить жизненный путь. К тому же, когда ему было 19 лет, между "ходками" умерла воспитавшая его бабушка, и Янукович, по его словам, всю жизнь просит у Бога прощения за то, что не смог выполнить то, что ей обещал. Свою роль сыграли и родители.Много позже он уже сам понял, что именно рано умершая мать и была его ангелом-хранителем. А отец потом помог разобраться и с судимостями – обратился к другу своей юности, летчику-космонавту Георгию Береговому, с которым до войны посещал енакиевский аэроклуб. А тот уже, будучи Героем Советского Союза, депутатом Верховного Совета СССР, попросил Донецкий областной суд разобраться, что же натворил молодой Янукович.Оказалось – ничего страшного: в 1973 году судимости с Януковича-младшего сняли предварительно, а через 5 лет окончательно. К этому времени Виктор уже закончил горный техникум. А в 1976 году, 26 лет отроду, стал начальником автопредприятия производственного объединения "Орджоникидзеуголь".Что можно об этом сказать? Такое бывает. Возможно, Януковичу помог подаренный отцом жизненный принцип "Глаза боятся, а руки делают!" – с ним он дрался на танцах, с ним же и работал, не боясь никаких трудностей. Возможно, Система заметила трудолюбие молодого человека и его стремление, как тогда говорили, выбиться в люди. И не только выпустила его из своих колюче-проволочных объятий, но и решила на его примере воспитать других молодых дончан.Время ведь менялось, жизнь оттаивала от концлагерей, беспросветной нищеты и убожества, входила в новое русло, и система уже понимала, что на одних зеках далеко не уедешь и что молодежи нужны новые герои. Янукович и был таким "героем" – он делал сам себя. И система ему не помешала. Но дело было, наверное, не только в системе, но и в нем самом: выбрала-то она его, а не кого-то другого… Но что бы там ни было, а путь Януковича в привычной донецкой среде изменился кардинально. С 1976 года он – постоянно на руководящей работе. Директор автобазы, гендиректор производственных объединений "Донбасстрансремонт" и "Укруглепромтранс", Донецкого областного объединения автотранспорта – все это этапы его пути. Помог ему еще один выработанный с годами принцип: "Я – человек действия. Между идеей и ее реализацией у меня проходит не много времени".И еще один из секретов успеха: "Руководил предприятием, на котором было около 500 автомобилей. И держал в памяти все номера и марки машин. Кроме того, если говорили номер машины, называл фамилию, имя, отчество водителя. Знал, какие у них семьи. Например, здороваюсь с человеком и спрашиваю: "Ну, куда дочка готовится поступать? Она ж в этом году школу заканчивает!". Я люблю интересоваться людьми, которые рядом со мной". Это дорогого стоит.А еще в 1980 году Виктор Янукович, бывший зек и хулиган, заочно закончил Донецкий политехнический институт по специальности инженер-механик. Женился на очаровательной Людмиле, с которой по жизни прошагал 45 лет. Родились сыновья – Александр (1971) и Виктор ( 1981). И даже один из его заклятых "друзей-соратников" Виктор Медведчук, в конце концов, признал: "Жизненный путь этого человека поставил крест на ошибках юности"…Продолжение - в другой части биографии, написанной Владимиром СкачкоК 75-летию Януковича - Владимир Скачко написал еще один текст о нем - Наплутал, заплутал и забылся в небытии. Виктору Януковичу – 75 лет
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Владимир Скачко
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мнения, украина, донбасс, енакиево, виктор янукович, алексей маресьев, тихонов виктор (тренер), биография
Мнения, Украина, Донбасс, Енакиево, Виктор Янукович, Алексей Маресьев, Тихонов Виктор (тренер), биография

Все преломления Януковича. Краткая биография в антураже времени и Украины

08:00 12.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкДопрос В. Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года
Допрос В. Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
…В храмах и церквях Донбасса, в том числе и восстановленных по инициативе экс-президента Украины Виктора Януковича, а сейчас порушенных неонацистской артиллерией и ракетами, солнце по-прежнему пробивается внутрь сквозь дыры в потолке, порушенные мозаичные витражи и потрескавшиеся стекла.
И, в принципе, не так уж и сложно предположить, почему во многих Божьих домах иногда так много этой самой стеклянной мозаики на окнах – не все так просто и одноцветно в этом мире.
Но свет все же проходит через куски разноцветного стекла и все равно озаряет внутреннее убранство. Блики преломленных лучей, игра теней и света создают иллюзии – иногда открывают ненужное, нередко покрывают то, что нужно видеть. Но все равно это – жизнь, которую трудно передать одним цветом или осветить и увидеть только через прозрачные стекла. Жизнь как целой страны, так и одного отдельного человека…
…Меня как-то попросили написать краткую биографию Виктора Януковича. Я этого никогда не делал по причине, как бы это сказать помягче, резко критического отношения к современным политикам, на постсоветском пространстве живущим в основном по черномырдинскому принципу "хотели, как лучше, а получилось, как всегда".
Так и Янукович – в разведку я с ним, наверное, пошел бы: одно время он производил впечатление надежного человека, но потом в нем что-то сломалось. Но мне стало вдвойне интересно: можно ли написать полукомплиментарный и в то же время максимально объективный – без традиционного и сегодня излюбленного зацикливания на негативе жизненного пути – хотя бы эскиз портрета человека-современника? Написал. Но написанное оказалось невостребованным: нужно было больше то ли комплиментов, то ли грязи, я не понял.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Но текст остался. И начал я его с того, что сам Янукович о себе как-то сказал: "Счастье – это когда человек здоров. В первую очередь. И второе – когда человек может позволить себе быть самим собой. А для этого нужно иметь соответствующий характер. Удача должна быть, папа с мамой должны что-то с кровью дать, чтобы ты мог все преодолеть в этой жизни".
Все это, на первый взгляд, у Януковича есть. Он остался самим собой. Но все равно главным, определяющим в его судьбе я бы назвал слово "преломление". В том смысле, как его понимают физики – способность отклоняться от заданного пути и изменять смысл движения при переходе из одной среды в другую.
До президентства таких кардинальных преломлений в жизни Януковича было, как минимум, три. Судьба готовила ему один путь, и он шел по нему. Но потом внезапно менял угол движения и приходил к прямо противоположному результату, чем уготованный кем-то другим или враждебными обстоятельствами.
Он – боец, но не солдат. Он умел бороться, но не любил воевать. Он – любил побеждать, но принимал и фиаско. Его критиковали за неожиданную мягкость и соглашательство, а он твердо говорил о ценности и важности мира и согласия любой ценой. Он мог командовать, но умел и подчиняться. В 2004 году он был избран президентом страны, но не стал им. Он не признал своего поражения, но согласился с ним и пообещал вернуться…
"Он большой. Как Африка!", – как-то на полном серьезе охарактеризовала его соратница. И все посмеялись: очень уж неожиданно – дело-то происходило и происходит в Украине. Но смех получился какой-то кислый – речь шла о Януковиче. И он вернулся. И в 2010-м стал-таки президентом, на фоне тотального раздрая в стране, полной дискредитированности и политического банкротства его бывших победителей заявив: "Я уверен, что наступает новое время, хорошее время".
Оно не наступило. Однако изучать феномен Януковича просто и одновременно сложно. Как по мне, его даже сейчас нельзя назвать однозначно ни злым гением-лузером, ни победителем. В стране, которая находилась в таком стремном положении, как сейчас Украина, победителей не могло и не может быть по определению. А вот виноваты все, кто так или иначе рулил страной все эти годы ее независимости. Янукович в обойме политиков-"первачей" – с 2002 года. Дважды был премьер-министром – в 2002–2004 и в 2006–2007 годах. До этого более 5 лет руководил крупнейшей областью – Донецкой. С 2010 по февраль 2014-го – президент.
В каждом украинском политике намешано и негатива, и позитива. Янукович тут – не исключение. Он – в контексте истории своей страны. И все дело – в пропорциях добра и зла, которые политики принесли стране. А окончательную оценку в этом деле ставит только история. Современникам же достается актуальная периодика. Но и ее тоже можно, даже нужно анализировать и оценивать. Чтобы, не исключено, помочь истории…
Важный – четвертый – излом у Януковича случился в 2010-м. В том году, 9 июля, ему исполнилось 60 лет. Для одних – это возраст ухода не пенсию, а он только готовился к отчету за первые месяцы президентства. Но для полного понимания его пути наверх важны три прежних преломления. Вся жизнь Януковича стояла на них, как на китах…
…Родился Янукович в 1950 году в рабочем поселке Жуковка под городом Енакиево и прожил там первые 11 лет. Чтобы понять, где рос и мужал маленький Витя, нужно представить тогдашний Донбасс. Тогда, после Второй мировой войны, это был филиал ада на земле. Енакиево – это шахты, металлургический комбинат, химический и коксохимический заводы, другие промпредприятия. Небо закрыто от людей едкими разноцветными дымами, запах которых зависит, от какого завода дует ветер.
Стране Советов нужна была продукция, а кто и как ее произведет, было делом десятым. И то, как живут те, кто работал на предприятиях, было вообще делом сотым. А возникший до войны поселок Жуковка – это глинобитные мазанки с приусадебными участками, которые только после войны стали украшать те, кто побогаче. Дети же рождались, дышали гарью и миазмами коммунистической индустриализации, помогали родным по хозяйству и постигали азы нелегкой жизни.
Вите Януковичу было сложнее других. Когда ему было два года, умерла мама, Ольга Семеновна Леонова, медсестра местной больницы. Отец, машинист паровоза Федор Владимирович Янукович, ушел в другую семью, а сын остался с бабушкой. Бывшей откатчицей местной шахты "Юнком", бывшей остарбайтершей, угнанной фашистами в Германию, которая после возвращения из плена не смогла восстановить документы, стала "неблагонадежной", занялась домашним хозяйством и внуком, получая при этом пенсию 12 с половиной рублей в месяц…
И без воспоминаний самого Януковича понятно: это была жизнь, когда самым лучшим детским лакомством был кусок черного хлеба, политый постным маслом, с солью. А сам Янукович верхом роскоши назвал как-то тот же черный хлеб, смоченный водой и посыпанный сахаром или политый сгущенкой.
Сгущенку в Совдепии производили знатную – она даже одноногому Алексею Маресьеву жизнь в лесу спасла своей сытностью. А как десятилетиями после войны радовала послевоенную многомиллионную босоногую детвору!
А клейко-липкий "Тузик", а леденцовые кисло-сладкие "барбариски" – они сегодня не только Януковича ностальгически-щемяще уносят в то детство, где была еще и сладкая вата. Этот трепетно-трогательный "гламур" совковой кулинарии, верх гастрономического изыска "для народа" и мечта всех ребятишек. Жвачки придут позже. И колесо обозрения в центральном городском парке отдыха: возносит на недосягаемую высь, где так хорошо мечтается, а потом все равно опускает на грешную землю. Тут надо жить…

"Когда я подрос и пошел в школу – подрабатывал: огород соседям вскопать, воды из колодца наносить… Давали то банку молока, то пяток яиц. А десяток – так это очень много было! В общем, соседи, видя, что мы бедно жили, помогали… Одежду мне бабушка всегда покупала на вырост. Если где-то там порвал, то она штопала, латала", – вспоминал позже Янукович.
Путь у него в таких условиях был начертан один – прозаический: школа, армия, завод. Или шахта. И жизнь, сколько Всевышний отпустит. И возможные отклонения от курса, за которые проходилось платить. Свободой. К тому и шло. "Детство у меня было босоногое, голодное. Улица… И на этой улице нужно было бороться за свое место. Потом непростое взросление, юность. Спросить совета не у кого было…", – это тоже из воспоминаний Януковича.
В школу Витя ходил за 10 километров. Учился хорошо, хотя и не отлично. Потом перебрался в город, поближе к отцу. И юность подготовила еще одно испытание.
Чтобы его понять, нужно уяснить и то, чем еще был Донбасс при той, прежней системе в стране, которая понимала, что индустриализацию легче всего провести силой и подневольными руками. И система не только это понимала, но и делала, превратив всю страну в поставщицу дармовых кадров ГУЛАГа. Донбасс – край индустриальный, а значит, в то время там сидели многие. А в некоторых его регионах – каждый третий и даже второй. Сидели – работали, а потом выходили на свободу и… снова работали на "стройках коммунизма", как говорили штатные пропагандисты. И дворовые законы воспитания подрастающего поколения носили на себе отпечаток той, другой, жизни…
В 17 лет Витя Янукович, член, как сказали бы сейчас, молодежной группировки "Пивновка", был осужден на три года в первый раз. За грабеж. Отсидел почти два года, вышел, устроился рабочим-газосварщиком на металлургический завод в Енакиево, а в 20 лет сел еще на два года – за драку с нанесением тяжких телесных повреждений. Оба раза он брал вину на себя. Жизненный путь стал, казалось бы, еще определеннее: Система рекрутировала рабов с прежним постоянством, и Янукович попался в ее сети…
Но вот уже после второго срыва в криминальный крен, похоже, и сработала обозначенная самим Януковичем формула счастья – смесь некого везения, удачного стечения обстоятельств, осознания ценности собственной жизни и, возможно, обязанностей перед родными. Это был крутой замес, способный изменить жизненный путь. К тому же, когда ему было 19 лет, между "ходками" умерла воспитавшая его бабушка, и Янукович, по его словам, всю жизнь просит у Бога прощения за то, что не смог выполнить то, что ей обещал. Свою роль сыграли и родители.
Много позже он уже сам понял, что именно рано умершая мать и была его ангелом-хранителем. А отец потом помог разобраться и с судимостями – обратился к другу своей юности, летчику-космонавту Георгию Береговому, с которым до войны посещал енакиевский аэроклуб. А тот уже, будучи Героем Советского Союза, депутатом Верховного Совета СССР, попросил Донецкий областной суд разобраться, что же натворил молодой Янукович.
Оказалось – ничего страшного: в 1973 году судимости с Януковича-младшего сняли предварительно, а через 5 лет окончательно. К этому времени Виктор уже закончил горный техникум. А в 1976 году, 26 лет отроду, стал начальником автопредприятия производственного объединения "Орджоникидзеуголь".
Что можно об этом сказать? Такое бывает. Возможно, Януковичу помог подаренный отцом жизненный принцип "Глаза боятся, а руки делают!" – с ним он дрался на танцах, с ним же и работал, не боясь никаких трудностей. Возможно, Система заметила трудолюбие молодого человека и его стремление, как тогда говорили, выбиться в люди. И не только выпустила его из своих колюче-проволочных объятий, но и решила на его примере воспитать других молодых дончан.
Время ведь менялось, жизнь оттаивала от концлагерей, беспросветной нищеты и убожества, входила в новое русло, и система уже понимала, что на одних зеках далеко не уедешь и что молодежи нужны новые герои. Янукович и был таким "героем" – он делал сам себя. И система ему не помешала. Но дело было, наверное, не только в системе, но и в нем самом: выбрала-то она его, а не кого-то другого…

Но что бы там ни было, а путь Януковича в привычной донецкой среде изменился кардинально. С 1976 года он – постоянно на руководящей работе. Директор автобазы, гендиректор производственных объединений "Донбасстрансремонт" и "Укруглепромтранс", Донецкого областного объединения автотранспорта – все это этапы его пути. Помог ему еще один выработанный с годами принцип: "Я – человек действия. Между идеей и ее реализацией у меня проходит не много времени".
И еще один из секретов успеха: "Руководил предприятием, на котором было около 500 автомобилей. И держал в памяти все номера и марки машин. Кроме того, если говорили номер машины, называл фамилию, имя, отчество водителя. Знал, какие у них семьи. Например, здороваюсь с человеком и спрашиваю: "Ну, куда дочка готовится поступать? Она ж в этом году школу заканчивает!". Я люблю интересоваться людьми, которые рядом со мной". Это дорогого стоит.
А еще в 1980 году Виктор Янукович, бывший зек и хулиган, заочно закончил Донецкий политехнический институт по специальности инженер-механик. Женился на очаровательной Людмиле, с которой по жизни прошагал 45 лет. Родились сыновья – Александр (1971) и Виктор ( 1981). И даже один из его заклятых "друзей-соратников" Виктор Медведчук, в конце концов, признал: "Жизненный путь этого человека поставил крест на ошибках юности"…
Продолжение - в другой части биографии, написанной Владимиром Скачко
К 75-летию Януковича - Владимир Скачко написал еще один текст о нем - Наплутал, заплутал и забылся в небытии. Виктору Януковичу – 75 лет
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