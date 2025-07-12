https://ukraina.ru/20250712/vse-prelomleniya-yanukovicha-kratkaya-biografiya-v-anturazhe-vremeni-i-ukrainy-vtoraya-chast--1065084591.html

Все преломления Януковича. Краткая биография в антураже времени и Украины. Вторая часть

Все преломления Януковича. Краткая биография в антураже времени и Украины. Вторая часть - 12.07.2025 Украина.ру

Все преломления Януковича. Краткая биография в антураже времени и Украины. Вторая часть

…С перестройкой, после 1985 года, Януковичу понадобилось второе преломление.

2025-07-12T12:00

2025-07-12T12:00

2025-07-12T12:00

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То было лихое и непонятное время, о котором Янукович вспоминал: "Меня преследовали сплошные неприятности, и я ничего не мог сделать с этим. Меня просто уничтожали! Сил не было терпеть такую несправедливость. Я тогда руководил автопредприятием. И попал под страшное давление со всех сторон. На меня писали анонимки по абсолютно надуманным поводам, устраивали бесконечные проверки, приходили домой с партийным контролем, народным… Первый секретарь горкома поставил условие: "Уезжай из города, жизни тебе здесь не будет"…В это же время Янукович пришел к Богу. У него появился свой советчик и духовник – схиархимандрит отец Зосима из церкви села Никольское в Донецкой области. О нем Янукович сказал: "Отец Зосима – великий праведник. Человек с огромной душой, наделенный от Бога великим даром сострадания. Для меня знакомство и общение с отцом Зосимой всегда были большим счастьем. Этот человек обладал очень сильной верой и даром убеждения. Он умел по-отечески наставить, дать правильный совет. Я находил у него поддержку и понимание. Своей жизнью, верой, любовью к ближнему он вселял надежду и оптимизм в наши души. Учил не отчаиваться, не впадать в крайности, любить людей, свою родину, семью. Отец Зосима часто повторял: "Семья – ваш храм. Берегите его". Он учил быть терпимым, великодушным к врагам, милосердным и справедливым. Отец Зосима был духовным символом православного Донбасса. Верил и нас, учил верить в единство и духовное единение всех славянских народов, в торжество правды и веры".А страна в это время стремительно уходила от кондовой безжизненной плановой экономики в тотальный экономический хаос, в котором рождалось что-то новое, невиданное и мощное. Как будто изнутри огромную страну разрывал и расшвыривал по углам невидимый монстр, чтобы в один прекрасный момент в 1991 году все рухнуло. И появлялись новые хозяева жизни, которые всей своей практикой подтверждали, что под конец существования СССР в нем самая короткая очередь была пулеметная.К бывшей госсобственности тянулись жадные и цепкие, но зачастую неумелые руки бывших партийных бонз, красных директоров, умеющих руководить только по указке, бандитов, теневых цеховиков и деляг, умеющих "крутиться", но не работать. Новые законы жизни вырабатывались как в кабинетах с входящим в моду евроремонтом, так и на "стрелках" в автомобилях, когда руки с одинаковой быстротой должны были владеть калькулятором и автоматом Калашникова, который лежал рядом на сидении. Все тогда понимали анекдот о Вовочке, которого ругала учительница за то, что он пришел в музыкальную школу с автоматом в футляре от скрипки. "Я вот расскажу папе", – закричала в отчаянии Марья Ивановна. "Хотел бы я посмотреть на этого папу, который поехал на "стрелку" со скрипочкой", – хохотнул в ответ Вовочка…Янукович не потерялся в лихие 90-е. Он менялся вместе со временем, преломлял его под себя. И даже дважды был избран трудовым коллективом руководителем предприятия. На альтернативной основе. "Какой я был? Я вам скажу… Резвый, опытный. За два месяца так убедил коллектив, что он мне дал 98% "за". Тайным голосованием, бюллетенями! Я оказался убедительнее, чем доморощенные стратеги", – вспоминал он о том времени.Но и это не все: когда шахтеры начали уничтожать Советский Союз своими стачками, вошел в стачком и помогал им это делать, не позволяя переводить протесты в горячую стадию. С кровью и смертями…Что представляла тогдашняя Украина, тоже ставшая независимой? Чудовищная по масштабам и хаотичности "прихватизация" бывшей госсобственности сопровождалась чудовищным же обнищанием населения и борьбой за влияние и власть между двумя мощнейшими политико-финансовыми хозяйственно-региональными кланами – днепропетровским и донецким. Эти кланы были сильны еще при СССР. Недаром же одно время Минуглепром СССР находился в Донецке, а Министерство черной металлургии Союза – в Днепропетровске. Ну а о "днепропетровской команде" советского "царя" Леонида Брежнева и лидера Украины Владимира Щербицкого и говорить не приходится."Днепропетровцы" и в независимой Украине получили чудесный карт-бланш в лице нового президента Украины Леонида Кучмы и начали уничтожать соперника, не останавливаясь даже перед физическим устранением конкурентов. "Доны" отвечали тем же. Это была подспудная, но настоящая война с реальными жертвами.После покушения на премьера Павла Лазаренко под Киевом в июле 1996 года (на пути премьерского кортежа взорвались два килограмма тротила), уже в ноябре того же года у трапа собственного самолета в собственном аэропорту в Донецке был убит один из некоронованных хозяев Донбасса Евгений Щербань. А в октябре 1995-го на стадионе "Шахтер" были взорваны еще один лидер Донбасса Ахать Брагин и еще 7 человек…Но к тому времени и Кучма понял губительность опоры на кадры из одного региона и начал "сшивать" Украину, приглашая к руководству ею выходцев из всех уголков страны. И сами региональные бонзы уразумели, что жить – оно лучше, и откликнулись на зов президента. Начались центростремительные процессы, при которых элиты постепенно начинали понимать, что Украина – это их дом, который, если в нем жить и с ним связывать свою судьбу и будущее детей, нужно строить и укреплять мирно.Янукович стал флагманом и олицетворением этого процесса – поворота "донов" к Киеву. В 1996 году он становится замгубернатора Донецкой области, в 1997-м – губернатором. Позже – еще и председателем облсовета по совместительству. И одно из его первых крупных дел на новом посту – это подписанное соглашение о сотрудничестве между регионами.С кем? Правильно, с "днепропетровцами". Символом этого стал тот факт, что одинаковые доли акций Алчевского меткомбината – по 32,5% получили "Индустриальный союз Донбасса" и компании, которые входят в днепропетровскую группу. Страна вздохнула с облегчением. А к Януковичу уже тогда пришло осознание, что сильная страна – это, в первую очередь, сильные регионы. Осознание переросло в убежденность и жизненно-политическое кредо.Годы руководства Януковичем Донецкой областью до 2002 года – это период промышленного и социального полувозрождения Донбасса. Уголь, металл, химия, коксохимия в изменившейся мировой конъюнктуре стали основой экономического могущества юго-востока страны, который давал львиную долю госбюджета Украины. В стране появились первые миллиардеры, а у людей – деньги. Усугубилось неравенство, но появилась и надежда. И какой-то свет в конце тоннеля…Под непосредственным контролем Януковича возрождаются предприятия, строятся храмы, ремонтируются школы, дома культуры, детсадики. А сам он утверждает, что ему нужно еще 5 лет, чтобы довести дело в Донбассе до конца, чтобы, как заметил он сам, "мог людям посмотреть в глаза и сказать – то, что обещал, сделал".Именно при Януковиче в Донбассе новыми его хозяевами была реализована идея еще советского премьера-реформатора Алексея Косыгина о вертикально-интегрированных холдингах, которые выдавали бы продукцию, производя ее на своих мощностях, охватывающих все производственные циклы. Условно говоря, давали металл, вырабатывая его от геологоразведки до разлива на своих комбинатах, на своем сырье, электроэнергии и мощностях, тоже произведенных внутри холдинга или принадлежащих ему.Такие холдинги на рубеже тысячелетий обеспечили восстановление Донбасса. Вот президент Кучма, уставший от болтунов, предателей и прожектеров, и предоставил Януковичу такую возможность – поработать на всю страну.Януковича зовут в Киев, и его жизнь, не отклоняясь от курса, опять преломляется в новом свете – на более высоком уровне и задач, и ответственности. 21 ноября 2002 года "Главный дон", как называли его журналисты, был утвержден в Верховной Раде премьер-министром…Ноябрь в судьбе Виктора Януковича – месяц взлетов, падений и разочарований. В ноябре 2002-го впервые стал главой Кабмина. Через два года, 21 ноября 2004-го, выиграл президентские выборы, набрав на 2 миллиона голосов больше, чем его соперник. 24 ноября в Центризбиркоме его даже объявили президентом Украины. Но потом миллионы голосов просто "переписали" удачливому избраннику, и тот возглавил страну. Это была "оранжевая революция", которая поколебала жизнь Януковича, но не изменила главного – его желания работать на страну, на себя, на соратников. Он вернулся уже через полтора года, вновь возглавил правительство, чтобы 23 ноября 2007 года снова уйти в отставку…В общем, третье преломление Януковича – это превращение из регионального в общенационального лидера. "У меня наработан определенный стиль, есть какие-то программы. И если их можно будет перенести на общегосударственный уровень, то не сомневайтесь, что это будет сделано", – сказал Янукович буквально перед самым приездом в Киев.Многие утверждают, что Кучма таким образом отблагодарил Януковича за поддержку на президентских выборах 1999 года. Донбасс тогда дал львиную долю голосов за Кучму. Это так и не совсем так. Украина в 2002-м переживала еще один сложный период в своей недолгой независимой истории. Она только отходила от острейшего политического кризиса с международным душком. К тому времени стало понятно, что Украина может стать сильным экономическим государством, а значит, и независимым политически.Такая Украина нигде и никому, кроме себя самой, не была нужна. И одна за другой были проведены несколько политтехнологических спецопераций по ослаблению страны путем дискредитации и международной изоляции ее руководства. Украину до основания сотрясали "гонгадзегейт", "кассетный скандал", затем "кольчугагейт", в которых был обвинен лично президент Кучма. Все это вылилось в подрывающую спокойствие в стране протестную акцию "Украина – без Кучмы!". Пролилась первая кровь, появились первые арестованные, на улицах запахло слезоточивой "черемухой"……Ничего из брошенных Кучме обвинений не было доказано. Ни тогда, ни сейчас. Более того, сейчас уже очевидно, что Украина не продавала не имеющие аналогов в мире радиолокационные комплексы "Кольчуги" в Ирак. Равно как и в самом Ираке не было химического оружия. Просто США нужно было Ирак разбомбить и добыть его нефть себе.А в Украине им понадобился "свой человек". И, естественно, секреты "Кольчуг". Такой человек к тому времени на Украине уже отчетливо "нарисовался" – ее премьер-министр Виктор Ющенко. Он резко объявил себя "западником", "рыночником" и "европейцем". На Западе ему поверили. Его и сменил на посту главы правительства Виктор Янукович.…Виктор Андреевич, похоже, так и не смог этого простить Виктору Федоровичу. Противоречия "подогревал" не без пользы для себя и не без умысла третий Виктор – Владимирович, глава президентской администрации Виктор Медведчук. "Викторианский треугольник" Украины схлестывался намертво…Янукович в кресле премьера смог обуздать экономическую, а значит, и политическую ситуацию в стране. Обуздать работой и повышением жизненного уровня населения. При нем уже через полтора года уровень отечественного ВВП достиг рекордной отметки – 12,4%, прирост промышленного производства составил 14%, внешнеторговый оборот вырос более чем на 30%. И даже на фоне увеличения размеров зарплат, пенсий и социальных выплат инфляция в Украине в 2004 году не превышала 2-3%. Это – самые высокие показатели в Украине за годы ее независимости.Духовной же вершиной деятельности Януковича-премьера стало воссоздание на месте монастыря, превращенного в дом отдыха трудящихся, благословение и освящение Свято-Успенской Святогорской Лавры, пятой по счету Лавры на канонической территорий Русской и Украинской православных церквей. До этого последней Лаврой в Российской империи стала в 1833 году Почаевско-Успенская. Тоже в Украине.В это время уже стало очевидно и то, что украинский бизнес структурно разделен на две огромные группы, у каждой из которых есть свои разные, объективно детерминированные задачи и устремления. Первая – это реальный сектор экономики. Так называемые отечественные производители, у которых, естественно, имеются незаконные счета в оффшорных зонах, но основной капитал расположен на украинской земле. Это фабрики, заводы, рудники, комбинаты и, конечно же, люди, которые работают и о которых нужно заботиться.Вторая – это посредническо-трейдерский и банковский капитал, охотно обслуживающий экспортно-импортные операции, но не особо задумывающийся, что, где и кем произведено. Первым объективно выгодно стабильное, сильное и процветающее государство. Вторым оно тоже, конечно, подходит. Но еще успешнее они получают дивиденды в условиях свободной конкуренции, рыночного беспредела, а то и откровенного экономического хаоса, когда можно ввезти и вывезти из страны что угодно. Вот и вся разница.Янукович всеми силами пытался установить разумный баланс между этими двумя группами, пытаясь заставить их работать на Украину и украинцев. В общем-то, тогда у Януковича сформировалось его кредо государственника – строить социально ответственное государство, которое не только требует от граждан любви к себе и награждает за "профессиональный патриотизм", но и само заботится о людях. "Я считаю, что патриотизм – такое чувство, которое не похоже на улицу с односторонним движением, но предусматривает обоюдную ответственность человека и государства друг перед другом", – сказал он через пару месяцев после назначения премьером.То же самое Янукович написал и в своей предвыборной программе кандидата в 2004 году: "Я стремлюсь быть президентом небедных граждан, которые сами строят свое демократическое, сильное Государство, имеют достойные условия для работы!". Этим словам он старался соответствовать. Получилось по-разному.Тогда же укрепились и два основных его руководящих метода. С одной стороны, это помощь государства, разумный госпротекционизм. С другой – жесткая требовательность к выполнению взятых на себя обязательств. Всеми – от директоров до олигархов. Янукович требует, чтобы не просто делали, что положено, но и делали в срок. Летом 2004 года на всю страну стали известны его фразы, брошенные в адрес олигархов: "Я им не только отменю каникулы, но и заставлю отработать пропущенные уроки, тогда все мы о бедности забудем". И губернаторам: "Мы им ноги поперебиваем… Мы им головы поотрываем. …Я пересею через сито всех, кто издевался над народом… Я сниму с них шкуры".Грубо? Да, но то было время перманентной предвыборной борьбы, когда и олигархи, и губернаторы не работали, а присматривались к кандидатам и искали место под новым политическим солнцем. Но работу-то никто не отменял…Кандидатом в президенты в 2004 году Янукович стал, с одной стороны, вполне прогнозировано. С другой – все же неожиданно. Кучма всегда боялся сильных сторонников, ревновал их к власти и к популярности, подозревал в покушении на его лидерство. Янукович, который осознал это с опозданием, не стал исключением. Кучма рассматривал несколько кандидатур своих "преемников". "Пробовались" Сергей Тигипко, Георгий Кирпа, Олег Дубина, даже Виктор Медведчук.Но как рассказал через пару лет тот же Медведчук, "было такое собрание, назовем его совещанием. Там был президент, премьер-министр Янукович, председатель Верховной Рады Литвин, руководители партий и фракций, входящих в парламентское большинство. Вот на этом совместном совещании обсуждалось, кто будет кандидатом в президенты от парламентского большинства. Леонид Кравчук предложил кандидатуру Януковича. Она была поддержана. Таким образом родился кандидат в президенты – Янукович". Выдвинула Януковича в кандидаты и Партия регионов, которую он возглавил в апреле 2003 года.Окончание биографического очерка Владимира Скачко о Викторе Януковиче - в последней третьей части статьи.А к 75-летию Януковича есть отдельный материал Владимира Скачко "Наплутал, заплутал и забылся в небытии. Виктору Януковичу – 75 лет"

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, украина, виктор янукович, "шахтер", верховная рада, леонид кучма, виктор медведчук, кабмин, донбасс, киев