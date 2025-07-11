Заскучали по Януковичу. Итоги 11 июля - 11.07.2025 Украина.ру
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Заскучали по Януковичу. Итоги 11 июля
Заскучали по Януковичу. Итоги 11 июля - 11.07.2025 Украина.ру
Заскучали по Януковичу. Итоги 11 июля
Оппоненты украинской власти с ностальгией вспомнили четвёртого президента Украины Виктора Януковича на фоне волны обысков
2025-07-11T18:07
2025-07-11T18:08
эксклюзив
хроники
виктор янукович
виталий шабунин
владимир зеленский
гбр
напк
офис президента
белоруссия
харьков
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В киевскую квартиру к главе "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) Виталию Шабунину нагрянули с обысками, сообщил ЦПК."В чём смысл таких обысков, если Виталий там минимум несколько месяцев не проживает – мы не понимаем. Нам также известно, что обыски проводятся без решения суда. Предполагаем, что речь идет об уголовном производстве в отношении экс-командира Шабунина – Виктора Юшко, которое касается командировок Виталия в НАПК", — отмечалось в сообщении.В ЦПК расценили обыски как очередную волну атаки на Шабунина и организацию "из-за критики Офиса президента и лично Андрея Ермака"."Мы считаем, что несколько дней назад Виталия намеренно перевели подальше от Киева/Харькова, чтобы на место обыска не смогли вовремя приехать адвокаты. То, что забрали телефон, свидетельствует о желании ГБР отследить все контакты Виталия", — сообщил "Центр противодействия коррупции".Как рассказала исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк в комментарии "Украинской правде", Государственное бюро расследований проводит обыски в воинской части в Чугуеве, куда его недавно перевели. Также Каленюк сообщила, что у Шабунина забрали телефон.Сам Шабунин ранее сообщил, что его переводят на линию боевого соприкосновения (ЛБС)."После скандала, которым ЦПК остановил законопроект об амнистии коррупции, с места службы в Харькове меня переводят в другую бригаду на ЛБС. Этот законопроект о коррупционной амнистии, спасение Чернышова, показательный беспредел касательно конкурса БЭБ свидетельствуют, что Зеленского уже даже видимость законности не интересует. Чистой воды Людовик XIV: "Государство — это я"", — писал глава ЦПК в соцсетях.Он заявил, что не будет обжаловать приказ о переводе и заявил, что власть Зеленского хуже, чем власть четвёртого президента Украины Виктора Януковича."Отдам должное начальнику Генштаба (Гнатову): нашёл юридическую конструкцию, как перевести ограниченно годного в боевую механизированную бригаду, которая держит ЛБЗ на Харьковщине. Пользуясь случаем, благодарю за повышение. Очевидно, что я не буду обжаловать этот приказ. Достоинство — это простая концепция, понятная любому сержанту ВСУ. И далёкий от команды Зеленского — см. на бесхребетно-единогласное решения Кабмина о БЭБ. Такой мелочно-мстительной не была даже команда Януковича", — подчеркнул Шабунин.За месяц до этого о Януковиче вспомнили и в парламентской политсиле "Европейская солидарность". Там комментировали другие обыски — у невестки народного депутата из фракции "Евросолидарности" в Верховной Раде Нины Южаниной Гульназ. К ней также пришли с обысками 13 июня."Внуку Нины Южаниной сегодня 6 лет. Семья планировала детский праздник. Но в 6 утра в квартиру сына Нины ворвалось ГБР с обысками. Без решения суда об обысках, с политически мотивированным делом о якобы не так купленной/проданной квартире", — заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.Она обвинила власть в том, что та сражается с детьми и внуками политических оппонентов. Также, по словам Геращенко, в ГБР создан специальный отдел по сбору компромата на членов "Европейской солидарности"."Это политический террор. Это делается, чтобы отвлечь внимание от провалов на фронте и в дипломатии, когда страна летит в пропасть. И да, с семьями не воевал даже Янукович", — подчеркнула Геращенко.Позднее о Януковиче вспомнили связанные с "Европейской солидарностью" телеграм-каналы. Связано это было с ударом 10 июля, от которого пострадало и здание, где был расположен связанный с политсилой "5 канал" - здание расположено рядом с офисом Главного управления разведки Минобороны Украины."Характерно, что "5-й канал" был рупором двух революций. Его не закрыл даже Янукович — по нему ударили зелёная власть (Зеленский — Ред.) и Москва", — указывалось в одной из записей от 10 июля.На такую тоску по четвёртому президенту Украины обратил внимание популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада"."Порохоботы и соросня в один голос вспоминают времена Януковича и пишут, что при нём такой х***и не было: с семьями оппонентов Янукович не воевал; 5-й канал пережил даже Януковича, но не удары РФ и зелёной власти; такой мелочно-мстительной, как команда Зе, не была даже команда Януковича. Того и гляди начнут кричать: Фёдорович приди - порядок наведи!" — отмечалось в публикации канала.Примечательно, что 11 июля детективы Госбюро расследований пришли с обысками не только к Шабунину, но и к бывшему главе Мининфраструктуры Украины Александра Кубракова. Его обыскивали по делу о возможном мошенничестве народного депутата Евгения Шевченко, в адрес которого ранее выдвинули два подозрения в госизмене. Сейчас же Шевченко подозревают в мошенничестве с закупками удобрений в Белоруссии.Кубраков заявил, что "ни к нардепу Шевченко, ни к Белоруссии, ни к закупкам удобрений или любым другим махинациям не имеет никакого отношения", а последний его контакт с Шевченко состоялся ещё до СВО."Он обращался ко мне как народный депутат к министру инфраструктуры. Никаких других дел или даже общения за пределами профессиональной деятельности я не имел, после 22 февраля я знал о жизни Шевченко исключительно из прессы", — сообщил Кубраков.Он подчеркнул, что "никогда ничего не скрывал и не собирается этого делать и в этой ситуации".Как сообщило издание "Украинская правда", Кубраков является обличителем по делу в отношении вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова, которого НАБУ подозревает в коррупции. При этом Чернышова называют "кошельком" и доверенным лицом самого Зеленского.О новых дискриминационных инициативах украинской власти — в статье Михаила Павлива "Не люди, а скот! На Украине собрались лишить гражданства 40% населения!"
https://ukraina.ru/20250711/tsitaty-zelenskogo-na-vstreche-lavrova-i-rubio-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-11-iyulya-1065077292.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, виктор янукович, виталий шабунин, владимир зеленский, гбр, напк, офис президента, белоруссия, харьков, украина
Эксклюзив, Хроники, Виктор Янукович, Виталий Шабунин, Владимир Зеленский, ГБР, НАПК, Офис президента, Белоруссия, Харьков, Украина

Заскучали по Януковичу. Итоги 11 июля

18:07 11.07.2025 (обновлено: 18:08 11.07.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича
Пресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Оппоненты украинской власти с ностальгией вспомнили четвёртого президента Украины Виктора Януковича на фоне волны обысков
В киевскую квартиру к главе "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) Виталию Шабунину нагрянули с обысками, сообщил ЦПК.
"В чём смысл таких обысков, если Виталий там минимум несколько месяцев не проживает – мы не понимаем. Нам также известно, что обыски проводятся без решения суда. Предполагаем, что речь идет об уголовном производстве в отношении экс-командира Шабунина – Виктора Юшко, которое касается командировок Виталия в НАПК", — отмечалось в сообщении.
В ЦПК расценили обыски как очередную волну атаки на Шабунина и организацию "из-за критики Офиса президента и лично Андрея Ермака".
"Мы считаем, что несколько дней назад Виталия намеренно перевели подальше от Киева/Харькова, чтобы на место обыска не смогли вовремя приехать адвокаты. То, что забрали телефон, свидетельствует о желании ГБР отследить все контакты Виталия", — сообщил "Центр противодействия коррупции".
Как рассказала исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк в комментарии "Украинской правде", Государственное бюро расследований проводит обыски в воинской части в Чугуеве, куда его недавно перевели. Также Каленюк сообщила, что у Шабунина забрали телефон.
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Сам Шабунин ранее сообщил, что его переводят на линию боевого соприкосновения (ЛБС).
"После скандала, которым ЦПК остановил законопроект об амнистии коррупции, с места службы в Харькове меня переводят в другую бригаду на ЛБС. Этот законопроект о коррупционной амнистии, спасение Чернышова, показательный беспредел касательно конкурса БЭБ свидетельствуют, что Зеленского уже даже видимость законности не интересует. Чистой воды Людовик XIV: "Государство — это я"", — писал глава ЦПК в соцсетях.
Он заявил, что не будет обжаловать приказ о переводе и заявил, что власть Зеленского хуже, чем власть четвёртого президента Украины Виктора Януковича.
"Отдам должное начальнику Генштаба (Гнатову): нашёл юридическую конструкцию, как перевести ограниченно годного в боевую механизированную бригаду, которая держит ЛБЗ на Харьковщине. Пользуясь случаем, благодарю за повышение. Очевидно, что я не буду обжаловать этот приказ. Достоинство — это простая концепция, понятная любому сержанту ВСУ. И далёкий от команды Зеленского — см. на бесхребетно-единогласное решения Кабмина о БЭБ. Такой мелочно-мстительной не была даже команда Януковича", — подчеркнул Шабунин.
За месяц до этого о Януковиче вспомнили и в парламентской политсиле "Европейская солидарность". Там комментировали другие обыски — у невестки народного депутата из фракции "Евросолидарности" в Верховной Раде Нины Южаниной Гульназ. К ней также пришли с обысками 13 июня.
"Внуку Нины Южаниной сегодня 6 лет. Семья планировала детский праздник. Но в 6 утра в квартиру сына Нины ворвалось ГБР с обысками. Без решения суда об обысках, с политически мотивированным делом о якобы не так купленной/проданной квартире", — заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
Она обвинила власть в том, что та сражается с детьми и внуками политических оппонентов. Также, по словам Геращенко, в ГБР создан специальный отдел по сбору компромата на членов "Европейской солидарности".
"Это политический террор. Это делается, чтобы отвлечь внимание от провалов на фронте и в дипломатии, когда страна летит в пропасть. И да, с семьями не воевал даже Янукович", — подчеркнула Геращенко.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
09:15
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Позднее о Януковиче вспомнили связанные с "Европейской солидарностью" телеграм-каналы. Связано это было с ударом 10 июля, от которого пострадало и здание, где был расположен связанный с политсилой "5 канал" - здание расположено рядом с офисом Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Характерно, что "5-й канал" был рупором двух революций. Его не закрыл даже Янукович — по нему ударили зелёная власть (Зеленский — Ред.) и Москва", — указывалось в одной из записей от 10 июля.
На такую тоску по четвёртому президенту Украины обратил внимание популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада".
"Порохоботы и соросня в один голос вспоминают времена Януковича и пишут, что при нём такой х***и не было: с семьями оппонентов Янукович не воевал; 5-й канал пережил даже Януковича, но не удары РФ и зелёной власти; такой мелочно-мстительной, как команда Зе, не была даже команда Януковича. Того и гляди начнут кричать: Фёдорович приди - порядок наведи!" — отмечалось в публикации канала.
Примечательно, что 11 июля детективы Госбюро расследований пришли с обысками не только к Шабунину, но и к бывшему главе Мининфраструктуры Украины Александра Кубракова. Его обыскивали по делу о возможном мошенничестве народного депутата Евгения Шевченко, в адрес которого ранее выдвинули два подозрения в госизмене. Сейчас же Шевченко подозревают в мошенничестве с закупками удобрений в Белоруссии.
Кубраков заявил, что "ни к нардепу Шевченко, ни к Белоруссии, ни к закупкам удобрений или любым другим махинациям не имеет никакого отношения", а последний его контакт с Шевченко состоялся ещё до СВО.
"Он обращался ко мне как народный депутат к министру инфраструктуры. Никаких других дел или даже общения за пределами профессиональной деятельности я не имел, после 22 февраля я знал о жизни Шевченко исключительно из прессы", — сообщил Кубраков.
Он подчеркнул, что "никогда ничего не скрывал и не собирается этого делать и в этой ситуации".
Как сообщило издание "Украинская правда", Кубраков является обличителем по делу в отношении вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова, которого НАБУ подозревает в коррупции. При этом Чернышова называют "кошельком" и доверенным лицом самого Зеленского.
О новых дискриминационных инициативах украинской власти — в статье Михаила Павлива "Не люди, а скот! На Украине собрались лишить гражданства 40% населения!"
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