https://ukraina.ru/20250711/zaskuchali-po-yanukovichu-itogi-11-iyulya-1065098977.html

Заскучали по Януковичу. Итоги 11 июля

Заскучали по Януковичу. Итоги 11 июля - 11.07.2025 Украина.ру

Заскучали по Януковичу. Итоги 11 июля

Оппоненты украинской власти с ностальгией вспомнили четвёртого президента Украины Виктора Януковича на фоне волны обысков

2025-07-11T18:07

2025-07-11T18:07

2025-07-11T18:08

эксклюзив

хроники

виктор янукович

виталий шабунин

владимир зеленский

гбр

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белоруссия

харьков

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В киевскую квартиру к главе "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) Виталию Шабунину нагрянули с обысками, сообщил ЦПК."В чём смысл таких обысков, если Виталий там минимум несколько месяцев не проживает – мы не понимаем. Нам также известно, что обыски проводятся без решения суда. Предполагаем, что речь идет об уголовном производстве в отношении экс-командира Шабунина – Виктора Юшко, которое касается командировок Виталия в НАПК", — отмечалось в сообщении.В ЦПК расценили обыски как очередную волну атаки на Шабунина и организацию "из-за критики Офиса президента и лично Андрея Ермака"."Мы считаем, что несколько дней назад Виталия намеренно перевели подальше от Киева/Харькова, чтобы на место обыска не смогли вовремя приехать адвокаты. То, что забрали телефон, свидетельствует о желании ГБР отследить все контакты Виталия", — сообщил "Центр противодействия коррупции".Как рассказала исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк в комментарии "Украинской правде", Государственное бюро расследований проводит обыски в воинской части в Чугуеве, куда его недавно перевели. Также Каленюк сообщила, что у Шабунина забрали телефон.Сам Шабунин ранее сообщил, что его переводят на линию боевого соприкосновения (ЛБС)."После скандала, которым ЦПК остановил законопроект об амнистии коррупции, с места службы в Харькове меня переводят в другую бригаду на ЛБС. Этот законопроект о коррупционной амнистии, спасение Чернышова, показательный беспредел касательно конкурса БЭБ свидетельствуют, что Зеленского уже даже видимость законности не интересует. Чистой воды Людовик XIV: "Государство — это я"", — писал глава ЦПК в соцсетях.Он заявил, что не будет обжаловать приказ о переводе и заявил, что власть Зеленского хуже, чем власть четвёртого президента Украины Виктора Януковича."Отдам должное начальнику Генштаба (Гнатову): нашёл юридическую конструкцию, как перевести ограниченно годного в боевую механизированную бригаду, которая держит ЛБЗ на Харьковщине. Пользуясь случаем, благодарю за повышение. Очевидно, что я не буду обжаловать этот приказ. Достоинство — это простая концепция, понятная любому сержанту ВСУ. И далёкий от команды Зеленского — см. на бесхребетно-единогласное решения Кабмина о БЭБ. Такой мелочно-мстительной не была даже команда Януковича", — подчеркнул Шабунин.За месяц до этого о Януковиче вспомнили и в парламентской политсиле "Европейская солидарность". Там комментировали другие обыски — у невестки народного депутата из фракции "Евросолидарности" в Верховной Раде Нины Южаниной Гульназ. К ней также пришли с обысками 13 июня."Внуку Нины Южаниной сегодня 6 лет. Семья планировала детский праздник. Но в 6 утра в квартиру сына Нины ворвалось ГБР с обысками. Без решения суда об обысках, с политически мотивированным делом о якобы не так купленной/проданной квартире", — заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.Она обвинила власть в том, что та сражается с детьми и внуками политических оппонентов. Также, по словам Геращенко, в ГБР создан специальный отдел по сбору компромата на членов "Европейской солидарности"."Это политический террор. Это делается, чтобы отвлечь внимание от провалов на фронте и в дипломатии, когда страна летит в пропасть. И да, с семьями не воевал даже Янукович", — подчеркнула Геращенко.Позднее о Януковиче вспомнили связанные с "Европейской солидарностью" телеграм-каналы. Связано это было с ударом 10 июля, от которого пострадало и здание, где был расположен связанный с политсилой "5 канал" - здание расположено рядом с офисом Главного управления разведки Минобороны Украины."Характерно, что "5-й канал" был рупором двух революций. Его не закрыл даже Янукович — по нему ударили зелёная власть (Зеленский — Ред.) и Москва", — указывалось в одной из записей от 10 июля.На такую тоску по четвёртому президенту Украины обратил внимание популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада"."Порохоботы и соросня в один голос вспоминают времена Януковича и пишут, что при нём такой х***и не было: с семьями оппонентов Янукович не воевал; 5-й канал пережил даже Януковича, но не удары РФ и зелёной власти; такой мелочно-мстительной, как команда Зе, не была даже команда Януковича. Того и гляди начнут кричать: Фёдорович приди - порядок наведи!" — отмечалось в публикации канала.Примечательно, что 11 июля детективы Госбюро расследований пришли с обысками не только к Шабунину, но и к бывшему главе Мининфраструктуры Украины Александра Кубракова. Его обыскивали по делу о возможном мошенничестве народного депутата Евгения Шевченко, в адрес которого ранее выдвинули два подозрения в госизмене. Сейчас же Шевченко подозревают в мошенничестве с закупками удобрений в Белоруссии.Кубраков заявил, что "ни к нардепу Шевченко, ни к Белоруссии, ни к закупкам удобрений или любым другим махинациям не имеет никакого отношения", а последний его контакт с Шевченко состоялся ещё до СВО."Он обращался ко мне как народный депутат к министру инфраструктуры. Никаких других дел или даже общения за пределами профессиональной деятельности я не имел, после 22 февраля я знал о жизни Шевченко исключительно из прессы", — сообщил Кубраков.Он подчеркнул, что "никогда ничего не скрывал и не собирается этого делать и в этой ситуации".Как сообщило издание "Украинская правда", Кубраков является обличителем по делу в отношении вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова, которого НАБУ подозревает в коррупции. При этом Чернышова называют "кошельком" и доверенным лицом самого Зеленского.О новых дискриминационных инициативах украинской власти — в статье Михаила Павлива "Не люди, а скот! На Украине собрались лишить гражданства 40% населения!"

https://ukraina.ru/20250711/tsitaty-zelenskogo-na-vstreche-lavrova-i-rubio-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-11-iyulya-1065077292.html

https://ukraina.ru/20250711/tramp-grozit-rossii-zayavleniem-glavnoe-na-utro-11-iyulya-1065060053.html

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эксклюзив, хроники, виктор янукович, виталий шабунин, владимир зеленский, гбр, напк, офис президента, белоруссия, харьков, украина