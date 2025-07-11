https://ukraina.ru/20250711/rassovyvayut-dengi-po-karmanam-chem-esch-zanimaetsya-ministerstvo-strategicheskoy-promyshlennosti-ukrainy-1065056603.html

Рассовывают деньги по карманам. Чем ещё занимается министерство стратегической промышленности Украины

Рассовывают деньги по карманам. Чем ещё занимается министерство стратегической промышленности Украины - 11.07.2025 Украина.ру

Рассовывают деньги по карманам. Чем ещё занимается министерство стратегической промышленности Украины

Одним из украинских министерств, которое регулярно попадает в коррупционные скандалы можно назвать Министерство стратегических отраслей промышленности, сокращенно - Минстратегпром. По идее оно должно заниматься государственными заказами и координацией работы оборонных предприятий.

2025-07-11T07:27

2025-07-11T07:27

2025-07-11T07:27

украина

дания

латвия

владимир зеленский

юрий бутусов

марьяна безуглая

впк

укроборонпром

минобороны

эксклюзив

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Зеленский основал его в 2020 году. Украинские эксперты еще тогда называли его лишь очередным бюрократическим звеном, благодаря которому распределение приоритетов и преференций становилось источником новых коррупционных схем в ВПК.Сейчас министерство возглавляет Герман Сметанин, бывший директор Харьковского бронетанкового завода и гендиректор "Укроборонпрома". Коррупционный скандал в этом оборонном концерне фактически стоил президентского поста Петру Порошенко*. Новое министерство должно было преодолеть коррупцию в оборонных заказах, но сразу же погрязло в них с той лишь разницей, что фигурировали в них уже ставленники Зеленского.В 2022 году представители Минстратегпрома говорили, что могут производить в год более 3 миллионов дронов, в 2024 – цифра выросла до 4 миллионов. Сейчас же Зеленский и представители министерства говорят, что могли производить и 8 миллионов, но только профинансировать это, предоставить мощности, рабочие места и безопасные локации должны западные союзники. Иными словами, Зеленский со своими министрами пытается варить кашу из топора.В 2023 году в рамках реформы "децентрализации" у общин забрали налог на доходы физических лиц, который взимался с военнослужащих. Средства передали Минобороны и Минстратегпрому. Только в 2024 году, по данным Ассоциации городов Украины, Минстратегпрому передали 25 миллиардов гривен."Разводит" Минстратегпром и западных сюзников. В начале года министр Сметанин похвастал, что они получили $1,5 млрд инвестиций от Дании, Латвии, Швеции, Великобритании, США и Канады.Год назад Минстратегпром заявил, что на Украине они открыли первый цех немецкого оружейного концерна Rheinmetall. В перспективе там должны были бы производиться новые образцы бронированной техники. В цехе, по словам министра, работают украинские специалисты под техническим наблюдением немцев. Однако за истекший год новые образцы именно украинской техники на фронте не появлялись – воюют либо старые образцы, либо импорт от западных союзников Киева.В конце прошлого года в ВСУ разгорелся скандал из-за некачественных мин, которые поставлял "Укроборонпром", а заказывало – министерство стратегической промышленности. Украинские военные с разных участков фронта рассказали журналистам, что им передали боеприпасы, которые не разрываются после выстрела, застревают в стволе миномета или падают просто рядом с ним. Таких мин было поставлено минимум 100 тысяч на сумму в десятки миллиардов гривен. Результаты расследования указывают на некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов, что привело к их повреждению, хотя это были вроде как новые боеприпасы.После скандала бракованные мины вроде бы отозвали на проверку, но уже в этом году журналист Юрий Бутусов утверждал, что Минстратегпром продолжил поставлять всё тот же брак. "Миномётчики 151-й, 155-й и 59-й бригад продолжают массово получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома. Никто эти мины не забирает и не меняет, производство брака продолжается", - жаловался Бутусов.И весной текущего года, как писала журналистка Юлия Кириенко, предприятие, замешанное в скандале с десятками тысяч бракованных мин, снова получило крупный заказ от Минстратегпрома. Она назвала действия агентства оборонных закупок "пирамидой МММ в закупках мин".За 2022-й, 2023-й и 2024-й годы Минстратегпром потратил на "наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения" почти 55 млрд грн. Большая часть денег пошла на Павлоградский химический завод и киевский завод "Артём". Однако как отмечал бывший нардеп Игорь Мосийчук, "Артем" просто закупает через фирмы-прокладки старые польские снаряды, многие из которых тоже оказались бракованными.Аналогичный скандал произошел и с украинскими системами РЭБ, как подчеркивала депутат от "Евросолидарности" София Федына. "Куда делись средства, которые выделялись на дроны, на БПЛА, которые забрали из местных бюджетов, которые передали Минстратегпрому, а на самом деле мы не видим всего того, что нужно непосредственно на передовой. По разным данным, от 50 до 90 процентов средств, которые передает государство, не взлетают или не работают", - жаловалась нардеп.Журналист Юрий Бутусов рассказывал о таких же проблемах с обещанным производством дронов. "Минстратегпром заявил, что за два первых месяца 2024 года выпустил 200 тысяч дронов. Где эти дроны - непонятно, войска такого количества fpv от государства не получили. Складывается впечатление, что общество успокаивают заявлениями, деньги раскладывают по карманам", - писал Бутусов, который в этом году мобилизовался в Нацгвардию.В итоге скандальная нардеп Марьяна Безуглая на днях буквально набросилась в соцсетях на заместительницу министра Анну Гвоздяр с вопросом, где украинский ВПК? Само министерство Безуглая считает фикцией. "Еще одни хомячки, Минстратегпром. Как не зайду - форумы и Гвоздяр. На этом все. Несуществующее министерство давно надо было присоединить к Минобороны, конечно, с вменяемым наконец-то министром обороны. Да и не создавать бы с самого начала", - считает Безуглая. По ее мнению, "пафосные форумы", которые для иностранных гостей организует министерство, уже были причиной нескольких прилетов, засветив определенные локации.О том, как занимаются профанацией в других оборонных структурах Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Аферы с экспортом оружия под прикрытием женского обаяния. О руководителе "Технологических сил Украины"* Внесён в список террористов и экстремистов в России.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, дания, латвия, владимир зеленский, юрий бутусов, марьяна безуглая, впк, укроборонпром, минобороны, эксклюзив