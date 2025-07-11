https://ukraina.ru/20250711/rassovyvayut-dengi-po-karmanam-chem-esch-zanimaetsya-ministerstvo-strategicheskoy-promyshlennosti-ukrainy-1065056603.html
Рассовывают деньги по карманам. Чем ещё занимается министерство стратегической промышленности Украины
Рассовывают деньги по карманам. Чем ещё занимается министерство стратегической промышленности Украины - 11.07.2025 Украина.ру
Рассовывают деньги по карманам. Чем ещё занимается министерство стратегической промышленности Украины
Одним из украинских министерств, которое регулярно попадает в коррупционные скандалы можно назвать Министерство стратегических отраслей промышленности, сокращенно - Минстратегпром. По идее оно должно заниматься государственными заказами и координацией работы оборонных предприятий.
2025-07-11T07:27
2025-07-11T07:27
2025-07-11T07:27
украина
дания
латвия
владимир зеленский
юрий бутусов
марьяна безуглая
впк
укроборонпром
минобороны
эксклюзив
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Зеленский основал его в 2020 году. Украинские эксперты еще тогда называли его лишь очередным бюрократическим звеном, благодаря которому распределение приоритетов и преференций становилось источником новых коррупционных схем в ВПК.Сейчас министерство возглавляет Герман Сметанин, бывший директор Харьковского бронетанкового завода и гендиректор "Укроборонпрома". Коррупционный скандал в этом оборонном концерне фактически стоил президентского поста Петру Порошенко*. Новое министерство должно было преодолеть коррупцию в оборонных заказах, но сразу же погрязло в них с той лишь разницей, что фигурировали в них уже ставленники Зеленского.В 2022 году представители Минстратегпрома говорили, что могут производить в год более 3 миллионов дронов, в 2024 – цифра выросла до 4 миллионов. Сейчас же Зеленский и представители министерства говорят, что могли производить и 8 миллионов, но только профинансировать это, предоставить мощности, рабочие места и безопасные локации должны западные союзники. Иными словами, Зеленский со своими министрами пытается варить кашу из топора.В 2023 году в рамках реформы "децентрализации" у общин забрали налог на доходы физических лиц, который взимался с военнослужащих. Средства передали Минобороны и Минстратегпрому. Только в 2024 году, по данным Ассоциации городов Украины, Минстратегпрому передали 25 миллиардов гривен."Разводит" Минстратегпром и западных сюзников. В начале года министр Сметанин похвастал, что они получили $1,5 млрд инвестиций от Дании, Латвии, Швеции, Великобритании, США и Канады.Год назад Минстратегпром заявил, что на Украине они открыли первый цех немецкого оружейного концерна Rheinmetall. В перспективе там должны были бы производиться новые образцы бронированной техники. В цехе, по словам министра, работают украинские специалисты под техническим наблюдением немцев. Однако за истекший год новые образцы именно украинской техники на фронте не появлялись – воюют либо старые образцы, либо импорт от западных союзников Киева.В конце прошлого года в ВСУ разгорелся скандал из-за некачественных мин, которые поставлял "Укроборонпром", а заказывало – министерство стратегической промышленности. Украинские военные с разных участков фронта рассказали журналистам, что им передали боеприпасы, которые не разрываются после выстрела, застревают в стволе миномета или падают просто рядом с ним. Таких мин было поставлено минимум 100 тысяч на сумму в десятки миллиардов гривен. Результаты расследования указывают на некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов, что привело к их повреждению, хотя это были вроде как новые боеприпасы.После скандала бракованные мины вроде бы отозвали на проверку, но уже в этом году журналист Юрий Бутусов утверждал, что Минстратегпром продолжил поставлять всё тот же брак. "Миномётчики 151-й, 155-й и 59-й бригад продолжают массово получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома. Никто эти мины не забирает и не меняет, производство брака продолжается", - жаловался Бутусов.И весной текущего года, как писала журналистка Юлия Кириенко, предприятие, замешанное в скандале с десятками тысяч бракованных мин, снова получило крупный заказ от Минстратегпрома. Она назвала действия агентства оборонных закупок "пирамидой МММ в закупках мин".За 2022-й, 2023-й и 2024-й годы Минстратегпром потратил на "наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения" почти 55 млрд грн. Большая часть денег пошла на Павлоградский химический завод и киевский завод "Артём". Однако как отмечал бывший нардеп Игорь Мосийчук, "Артем" просто закупает через фирмы-прокладки старые польские снаряды, многие из которых тоже оказались бракованными.Аналогичный скандал произошел и с украинскими системами РЭБ, как подчеркивала депутат от "Евросолидарности" София Федына. "Куда делись средства, которые выделялись на дроны, на БПЛА, которые забрали из местных бюджетов, которые передали Минстратегпрому, а на самом деле мы не видим всего того, что нужно непосредственно на передовой. По разным данным, от 50 до 90 процентов средств, которые передает государство, не взлетают или не работают", - жаловалась нардеп.Журналист Юрий Бутусов рассказывал о таких же проблемах с обещанным производством дронов. "Минстратегпром заявил, что за два первых месяца 2024 года выпустил 200 тысяч дронов. Где эти дроны - непонятно, войска такого количества fpv от государства не получили. Складывается впечатление, что общество успокаивают заявлениями, деньги раскладывают по карманам", - писал Бутусов, который в этом году мобилизовался в Нацгвардию.В итоге скандальная нардеп Марьяна Безуглая на днях буквально набросилась в соцсетях на заместительницу министра Анну Гвоздяр с вопросом, где украинский ВПК? Само министерство Безуглая считает фикцией. "Еще одни хомячки, Минстратегпром. Как не зайду - форумы и Гвоздяр. На этом все. Несуществующее министерство давно надо было присоединить к Минобороны, конечно, с вменяемым наконец-то министром обороны. Да и не создавать бы с самого начала", - считает Безуглая. По ее мнению, "пафосные форумы", которые для иностранных гостей организует министерство, уже были причиной нескольких прилетов, засветив определенные локации.О том, как занимаются профанацией в других оборонных структурах Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Аферы с экспортом оружия под прикрытием женского обаяния. О руководителе "Технологических сил Украины"* Внесён в список террористов и экстремистов в России.
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
украина, дания, латвия, владимир зеленский, юрий бутусов, марьяна безуглая, впк, укроборонпром, минобороны, эксклюзив
Рассовывают деньги по карманам. Чем ещё занимается министерство стратегической промышленности Украины
Одним из украинских министерств, которое регулярно попадает в коррупционные скандалы можно назвать Министерство стратегических отраслей промышленности, сокращенно - Минстратегпром. По идее оно должно заниматься государственными заказами и координацией работы оборонных предприятий.
Зеленский основал его в 2020 году. Украинские эксперты еще тогда называли его лишь очередным бюрократическим звеном, благодаря которому распределение приоритетов и преференций становилось источником новых коррупционных схем в ВПК.
Сейчас министерство возглавляет Герман Сметанин, бывший директор Харьковского бронетанкового завода и гендиректор "Укроборонпрома". Коррупционный скандал в этом оборонном концерне фактически стоил президентского поста Петру Порошенко*. Новое министерство должно было преодолеть коррупцию в оборонных заказах, но сразу же погрязло в них с той лишь разницей, что фигурировали в них уже ставленники Зеленского.
В 2022 году представители Минстратегпрома говорили, что могут производить в год более 3 миллионов дронов, в 2024 – цифра выросла до 4 миллионов. Сейчас же Зеленский и представители министерства говорят, что могли производить и 8 миллионов, но только профинансировать это, предоставить мощности, рабочие места и безопасные локации должны западные союзники. Иными словами, Зеленский со своими министрами пытается варить кашу из топора.
В 2023 году в рамках реформы "децентрализации" у общин забрали налог на доходы физических лиц, который взимался с военнослужащих. Средства передали Минобороны и Минстратегпрому. Только в 2024 году, по данным Ассоциации городов Украины, Минстратегпрому передали 25 миллиардов гривен.
"Разводит" Минстратегпром и западных сюзников. В начале года министр Сметанин похвастал, что они получили $1,5 млрд инвестиций от Дании, Латвии, Швеции, Великобритании, США и Канады.
Год назад Минстратегпром заявил, что на Украине они открыли первый цех немецкого оружейного концерна Rheinmetall. В перспективе там должны были бы производиться новые образцы бронированной техники. В цехе, по словам министра, работают украинские специалисты под техническим наблюдением немцев. Однако за истекший год новые образцы именно украинской техники на фронте не появлялись – воюют либо старые образцы, либо импорт от западных союзников Киева.
В конце прошлого года в ВСУ разгорелся скандал из-за некачественных мин, которые поставлял "Укроборонпром", а заказывало – министерство стратегической промышленности. Украинские военные с разных участков фронта рассказали журналистам, что им передали боеприпасы, которые не разрываются после выстрела, застревают в стволе миномета или падают просто рядом с ним. Таких мин было поставлено минимум 100 тысяч на сумму в десятки миллиардов гривен. Результаты расследования указывают на некачественные пороховые заряды или нарушение условий хранения боеприпасов, что привело к их повреждению, хотя это были вроде как новые боеприпасы.
После скандала бракованные мины вроде бы отозвали на проверку, но уже в этом году журналист Юрий Бутусов утверждал, что Минстратегпром продолжил поставлять всё тот же брак. "Миномётчики 151-й, 155-й и 59-й бригад продолжают массово получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома. Никто эти мины не забирает и не меняет, производство брака продолжается", - жаловался Бутусов.
И весной текущего года, как писала журналистка Юлия Кириенко, предприятие, замешанное в скандале с десятками тысяч бракованных мин, снова получило крупный заказ от Минстратегпрома. Она назвала действия агентства оборонных закупок "пирамидой МММ в закупках мин".
За 2022-й, 2023-й и 2024-й годы Минстратегпром потратил на "наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения" почти 55 млрд грн. Большая часть денег пошла на Павлоградский химический завод и киевский завод "Артём". Однако как отмечал бывший нардеп Игорь Мосийчук, "Артем" просто закупает через фирмы-прокладки старые польские снаряды, многие из которых тоже оказались бракованными.
Аналогичный скандал произошел и с украинскими системами РЭБ, как подчеркивала депутат от "Евросолидарности" София Федына. "Куда делись средства, которые выделялись на дроны, на БПЛА, которые забрали из местных бюджетов, которые передали Минстратегпрому, а на самом деле мы не видим всего того, что нужно непосредственно на передовой. По разным данным, от 50 до 90 процентов средств, которые передает государство, не взлетают или не работают", - жаловалась нардеп.
Журналист Юрий Бутусов рассказывал о таких же проблемах с обещанным производством дронов. "Минстратегпром заявил, что за два первых месяца 2024 года выпустил 200 тысяч дронов. Где эти дроны - непонятно, войска такого количества fpv от государства не получили. Складывается впечатление, что общество успокаивают заявлениями, деньги раскладывают по карманам", - писал Бутусов, который в этом году мобилизовался в Нацгвардию.
В итоге скандальная нардеп Марьяна Безуглая на днях буквально набросилась в соцсетях на заместительницу министра Анну Гвоздяр с вопросом, где украинский ВПК? Само министерство Безуглая считает фикцией. "Еще одни хомячки, Минстратегпром. Как не зайду - форумы и Гвоздяр. На этом все. Несуществующее министерство давно надо было присоединить к Минобороны, конечно, с вменяемым наконец-то министром обороны. Да и не создавать бы с самого начала", - считает Безуглая. По ее мнению, "пафосные форумы", которые для иностранных гостей организует министерство, уже были причиной нескольких прилетов, засветив определенные локации.
* Внесён в список террористов и экстремистов в России.