Геннадий Алехин: Лесные бои в Харьковской области ставят ВСУ в тупиковую ситуацию
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк"Стальная бригада" - спецназ Росгвардии в Харьковской области
Ожесточенные бои в густых лесных массивах Харьковской области создают критическую ситуацию для украинских войск, лишенных возможности маневра. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Российские подразделения успешно действуют в труднопроходимой местности треугольника Бараново-Дегтярное-Савкино, где противник рассчитывал закрепиться надолго", — подчеркнул Алехин.
Эксперт обратил внимание на стратегическое значение урочища Долгое: "Контроль над этой территорией позволяет перерезать пути отступления ВСУ и создать плацдарм для дальнейшего наступления в глубину украинской обороны".
Особое значение приобретает тактика российских войск: "Наши штурмовые группы эффективно используют особенности местности, тогда как ВСУ, привязанные к своим укреплениям, теряют инициативу".
"Украинское командование оказалось не готово к такому развитию событий в лесных массивах, что ведет к потере контроля над ключевыми позициями", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
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