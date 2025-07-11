Геннадий Алехин: Лесные бои в Харьковской области ставят ВСУ в тупиковую ситуацию - 11.07.2025 Украина.ру
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Геннадий Алехин: Лесные бои в Харьковской области ставят ВСУ в тупиковую ситуацию
Геннадий Алехин: Лесные бои в Харьковской области ставят ВСУ в тупиковую ситуацию - 11.07.2025 Украина.ру
Геннадий Алехин: Лесные бои в Харьковской области ставят ВСУ в тупиковую ситуацию
Ожесточенные бои в густых лесных массивах Харьковской области создают критическую ситуацию для украинских войск, лишенных возможности маневра. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-11T04:45
2025-07-11T04:45
новости
харьковская область
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геннадий алехин
спецоперация
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Эксперт обратил внимание на стратегическое значение урочища Долгое: "Контроль над этой территорией позволяет перерезать пути отступления ВСУ и создать плацдарм для дальнейшего наступления в глубину украинской обороны".Особое значение приобретает тактика российских войск: "Наши штурмовые группы эффективно используют особенности местности, тогда как ВСУ, привязанные к своим укреплениям, теряют инициативу"."Украинское командование оказалось не готово к такому развитию событий в лесных массивах, что ведет к потере контроля над ключевыми позициями", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
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новости, харьковская область, россия, купянск, геннадий алехин, спецоперация, военный эксперт, харьковскийфронт, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, война, война на украине, новости украины, новости россии
Новости, Харьковская область, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, Спецоперация, военный эксперт, ХарьковскийФронт, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, война, война на Украине, Новости Украины, новости России

Геннадий Алехин: Лесные бои в Харьковской области ставят ВСУ в тупиковую ситуацию

04:45 11.07.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк"Стальная бригада" - спецназ Росгвардии в Харьковской области
Стальная бригада - спецназ Росгвардии в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Ожесточенные бои в густых лесных массивах Харьковской области создают критическую ситуацию для украинских войск, лишенных возможности маневра. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"Российские подразделения успешно действуют в труднопроходимой местности треугольника Бараново-Дегтярное-Савкино, где противник рассчитывал закрепиться надолго", — подчеркнул Алехин.
Эксперт обратил внимание на стратегическое значение урочища Долгое: "Контроль над этой территорией позволяет перерезать пути отступления ВСУ и создать плацдарм для дальнейшего наступления в глубину украинской обороны".
Особое значение приобретает тактика российских войск: "Наши штурмовые группы эффективно используют особенности местности, тогда как ВСУ, привязанные к своим укреплениям, теряют инициативу".
"Украинское командование оказалось не готово к такому развитию событий в лесных массивах, что ведет к потере контроля над ключевыми позициями", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
Владимир Носков - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Вчера, 06:30
Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать ПавлоградуСейчас важнее всего освободить Красноармейск. Если мы это сделаем, мы отрежем ВСУ от относительно безопасных рокадных дорог в районе Доброполья и создадим угрозу продвижения в Днепропетровскую область, считает военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
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04:45Геннадий Алехин: Лесные бои в Харьковской области ставят ВСУ в тупиковую ситуацию
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