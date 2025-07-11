https://ukraina.ru/20250711/gennadiy-alekhin-lesnye-boi-v-kharkovskoy-oblasti-stavyat-vsu-v-tupikovuyu-situatsiyu-1065047917.html

Геннадий Алехин: Лесные бои в Харьковской области ставят ВСУ в тупиковую ситуацию

Геннадий Алехин: Лесные бои в Харьковской области ставят ВСУ в тупиковую ситуацию - 11.07.2025 Украина.ру

Геннадий Алехин: Лесные бои в Харьковской области ставят ВСУ в тупиковую ситуацию

Ожесточенные бои в густых лесных массивах Харьковской области создают критическую ситуацию для украинских войск, лишенных возможности маневра. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-11T04:45

2025-07-11T04:45

2025-07-11T04:45

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Эксперт обратил внимание на стратегическое значение урочища Долгое: "Контроль над этой территорией позволяет перерезать пути отступления ВСУ и создать плацдарм для дальнейшего наступления в глубину украинской обороны".Особое значение приобретает тактика российских войск: "Наши штурмовые группы эффективно используют особенности местности, тогда как ВСУ, привязанные к своим укреплениям, теряют инициативу"."Украинское командование оказалось не готово к такому развитию событий в лесных массивах, что ведет к потере контроля над ключевыми позициями", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250710/1064953737.html

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