Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке - 09.07.2025 Украина.ру
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Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке
Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке - 09.07.2025 Украина.ру
Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке
Луцк, судя по сообщениям украинской стороны, это площадка, куда прибывают ракеты Storm Shadow. Американские истребители чаще всего базируются в Румынии, а в Луцке находится аэродром подскока. Там они получают оружие, используют его и опять скрываются за границей. Поэтому аэродром в Луцке - важная военная цель.
2025-07-09T19:30
2025-07-09T19:30
интервью
украина
луцк
россия
дональд трамп
джо байден
украина.ру
ес
пентагон
тцк
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.- Александр Иванович, минувшей ночью ракеты "Кинжал" и БПЛА нанесли удар по заводу "Мотор" в Луцке, где налажено производство авиационных и ракетных двигателей. Был атакован также и аэродром. Каково военное значение этих ударов?- Это планомерная работа ракетных войск, которые получили очередную цель. Конечно, можно все операции увязать с достижением единой цели – демилитаризиции и денацификации Украины.Луцк, судя по сообщениям украинской стороны, это площадка, куда прибывают ракеты Storm Shadow. Американские истребители чаще всего базируются в Румынии, а в Луцке находится аэродром подскока. Там они получают оружие, используют его и опять скрываются за границей. Поэтому аэродром в Луцке важная военная цель.- Как вы в целом оцениваете решение американской администрации возобновить военные поставки на Украину?- Хаотичные заявления Трампа путают аудиторию. Поставки, согласованные еще администрацией Байдена, будут идти до августа. Другой вопрос, если администрация Трампа начнет новые поставки.Сейчас он заявляет об оборонительном оружии, хотя выделить именно оборонительные виды вооружения сложно. Возможно, Трамп имеет в виду, что не будут поставлены дальнобойные ракеты. Но те же системы ПВО могут существенно повлиять на эффективность ракетно-артиллерийских ударов России. Это приведет к удорожанию и повышению длительности конфликта, но не более того.- На Украине из-за нехватки средств ПВО предлагают бросить на борьбу с "Геранями" гражданские самолеты. Насколько эффективной может быть такая мера?- Такие самолеты используются уже больше года. Это клубные спортивные самолеты типа Як-52. Они гонялись за "Геранями-1". И они имели более-менее положительный опыт, работая в двойке. То есть если экипаж состоял из двух человек, второй пилот мог сбить беспилотник. Но сейчас Россия применяет "Герань-2" и "Герань-3". Охотиться за ними практически невозможно.Почему группы ПВО, которые были вооружены ДШК и работали на вероятных маршрутах полетов "Гераней", они практически все расформированы? Потому что после модернизации "Гераней" они потеряли свое значение.Поэтому я думаю, что использование спортивных самолетов и второго пилота в качестве стрелка ни к чему не приведет. Это даст нулевой результат.- То есть именно модернизация наших беспилотников привела к тому, что персонал украинской ПВО переводится в пехоту?- Я имею в виду именно расчеты ДШК. Да, их переводили в пехоту. А расчеты комплексов ПВО тоже переводились в пехоту, но из-за низкой результативности и из-за того, что постепенно эти средства ПВО выбивались, а поставок, которые бы восполняли все потери украинских вооруженных сил, не было.Но если Евросоюз окажет военную помощь Украине на 100 млрд евро, как это было обещано, и туда войдут системы ПВО IRIS-T, то эти специалисты снова будут востребованы. Но вопрос в том, как много таких систем они смогут поставить и как долго они проживут на фронте.ПВО показывает низкую эффективность из-за двух факторов. Первый – это модернизация, это изменение тактики действий ракетами и беспилотниками. И второе это выбытие высококвалифицированного персонала.- США тоже ощущают нехватку ракет для систем ПВО, особенно после ирано-израильского конфликта. Почему такой кризис возник в этой высокотехнологичной сфере? Западные системы ПВО слишком дорогие, поэтому невозможно наладить их массовое воспроизводство?- Здесь надо углубиться в историю, в 90-е годы прошлого века. После распада Советского Союза на Западе заговорили об уменьшении военной угрозы. Мощные производства были свернуты. И на сегодняшний день, по оценкам Пентагона, у них осталось только 25% от необходимого количества ракет для комплексов Patriot. Поэтому слова Трампа о десятке ракет, которые он подкинет Украине, прозвучали как анекдот.Но десять ракет — это один залп. В среднем на одну цель расходуется две-три ракеты в зависимости от ее типа и скорости. В мобилизационном плане военная промышленность Запада оказалась не готова. Например, в Польше запасов боеприпасов, как утверждают польские политики, хватит на несколько дней интенсивных боев.Но я думаю, что течение трех-четырех лет они производственные мощности поднимут и сделают это резко, поскольку в Европе звучат заявления о подготовке к войне к 2029-2030 годам.- В течение нескольких дней российские беспилотники наносили удары по отделениям ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Запорожье и Харькове, что вызвало одобрение среди украинцев. Как вы считаете, это попытка сорвать мобилизационные мероприятия на Украине или в большей степени информационно-психологический удар по киевскому режиму?- И то, и другое. Нарушается работа территориальный центров комплектования, уничтожается документация, ТЦК переходят на мобильный режим работы, хотя в эпоху цифровизации это легко сделать. Украинское население снимает видео попаданий в ТЦК и выражает свое одобрение. Все это дает синергетический эффект.Подробно о ситуации в зоне СВО Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны Константиновки
https://ukraina.ru/20250709/grom-nebesnyy-i-stalnye-roi-kak-gerani-i-kinzhaly-prevratili-noch-lutska-v-ognennyy-rassvet---video-1064935701.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, луцк, россия, дональд трамп, джо байден, украина.ру, ес, пентагон, тцк, аэродромы, запад
Интервью, Украина, Луцк, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина.ру, ЕС, Пентагон, ТЦК, аэродромы, Запад

Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке

19:30 09.07.2025
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоАлександр Тиханский интервью
Александр Тиханский интервью
© Sputnik / Виктор Толочко
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Луцк, судя по сообщениям украинской стороны, это площадка, куда прибывают ракеты Storm Shadow. Американские истребители чаще всего базируются в Румынии, а в Луцке находится аэродром подскока. Там они получают оружие, используют его и опять скрываются за границей. Поэтому аэродром в Луцке - важная военная цель.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.
- Александр Иванович, минувшей ночью ракеты "Кинжал" и БПЛА нанесли удар по заводу "Мотор" в Луцке, где налажено производство авиационных и ракетных двигателей. Был атакован также и аэродром. Каково военное значение этих ударов?
- Это планомерная работа ракетных войск, которые получили очередную цель. Конечно, можно все операции увязать с достижением единой цели – демилитаризиции и денацификации Украины.
Луцк, судя по сообщениям украинской стороны, это площадка, куда прибывают ракеты Storm Shadow. Американские истребители чаще всего базируются в Румынии, а в Луцке находится аэродром подскока. Там они получают оружие, используют его и опять скрываются за границей. Поэтому аэродром в Луцке важная военная цель.
- Как вы в целом оцениваете решение американской администрации возобновить военные поставки на Украину?
- Хаотичные заявления Трампа путают аудиторию. Поставки, согласованные еще администрацией Байдена, будут идти до августа. Другой вопрос, если администрация Трампа начнет новые поставки.
Сейчас он заявляет об оборонительном оружии, хотя выделить именно оборонительные виды вооружения сложно. Возможно, Трамп имеет в виду, что не будут поставлены дальнобойные ракеты. Но те же системы ПВО могут существенно повлиять на эффективность ракетно-артиллерийских ударов России. Это приведет к удорожанию и повышению длительности конфликта, но не более того.
Очевидцы из Луцка делятся кадрами ночной атаки - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
14:19
Гром небесный и стальные рои: как "Герани" и "Кинжалы" превратили ночь Луцка в огненный рассвет" - видеоВ ночь на среду Луцк подвергся мощнейшему удару российских "Гераней" и других крылатых ракет , что привело к масштабному поражению стратегической инфраструктуры ВСУ. Об этом 9 июля сообщил телеграм-канал Украина ру
- На Украине из-за нехватки средств ПВО предлагают бросить на борьбу с "Геранями" гражданские самолеты. Насколько эффективной может быть такая мера?
- Такие самолеты используются уже больше года. Это клубные спортивные самолеты типа Як-52. Они гонялись за "Геранями-1". И они имели более-менее положительный опыт, работая в двойке. То есть если экипаж состоял из двух человек, второй пилот мог сбить беспилотник. Но сейчас Россия применяет "Герань-2" и "Герань-3". Охотиться за ними практически невозможно.
Почему группы ПВО, которые были вооружены ДШК и работали на вероятных маршрутах полетов "Гераней", они практически все расформированы? Потому что после модернизации "Гераней" они потеряли свое значение.
Поэтому я думаю, что использование спортивных самолетов и второго пилота в качестве стрелка ни к чему не приведет. Это даст нулевой результат.
- То есть именно модернизация наших беспилотников привела к тому, что персонал украинской ПВО переводится в пехоту?
- Я имею в виду именно расчеты ДШК. Да, их переводили в пехоту. А расчеты комплексов ПВО тоже переводились в пехоту, но из-за низкой результативности и из-за того, что постепенно эти средства ПВО выбивались, а поставок, которые бы восполняли все потери украинских вооруженных сил, не было.
Но если Евросоюз окажет военную помощь Украине на 100 млрд евро, как это было обещано, и туда войдут системы ПВО IRIS-T, то эти специалисты снова будут востребованы. Но вопрос в том, как много таких систем они смогут поставить и как долго они проживут на фронте.
ПВО показывает низкую эффективность из-за двух факторов. Первый – это модернизация, это изменение тактики действий ракетами и беспилотниками. И второе это выбытие высококвалифицированного персонала.
Евгений Линин интервью - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
06:30
Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на ОдессуЗападные СМИ недавно писали, что Россия готовит некий десант в Одессу. Я считаю, что ничего невозможного в этом нет. Потому что наша армия может решить все задачи, которые перед ней ставятся. А потенциал ВСУ к сопротивлению регулярно снижается, считает военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
- США тоже ощущают нехватку ракет для систем ПВО, особенно после ирано-израильского конфликта. Почему такой кризис возник в этой высокотехнологичной сфере? Западные системы ПВО слишком дорогие, поэтому невозможно наладить их массовое воспроизводство?
- Здесь надо углубиться в историю, в 90-е годы прошлого века. После распада Советского Союза на Западе заговорили об уменьшении военной угрозы. Мощные производства были свернуты. И на сегодняшний день, по оценкам Пентагона, у них осталось только 25% от необходимого количества ракет для комплексов Patriot. Поэтому слова Трампа о десятке ракет, которые он подкинет Украине, прозвучали как анекдот.
Но десять ракет — это один залп. В среднем на одну цель расходуется две-три ракеты в зависимости от ее типа и скорости. В мобилизационном плане военная промышленность Запада оказалась не готова. Например, в Польше запасов боеприпасов, как утверждают польские политики, хватит на несколько дней интенсивных боев.
Но я думаю, что течение трех-четырех лет они производственные мощности поднимут и сделают это резко, поскольку в Европе звучат заявления о подготовке к войне к 2029-2030 годам.
- В течение нескольких дней российские беспилотники наносили удары по отделениям ТЦК в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Запорожье и Харькове, что вызвало одобрение среди украинцев. Как вы считаете, это попытка сорвать мобилизационные мероприятия на Украине или в большей степени информационно-психологический удар по киевскому режиму?
- И то, и другое. Нарушается работа территориальный центров комплектования, уничтожается документация, ТЦК переходят на мобильный режим работы, хотя в эпоху цифровизации это легко сделать. Украинское население снимает видео попаданий в ТЦК и выражает свое одобрение. Все это дает синергетический эффект.
Подробно о ситуации в зоне СВО Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны Константиновки
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