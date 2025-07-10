https://ukraina.ru/20250710/udary-po-ttsk-dayut-kumulyativnyy-effekt-voenkor-linin-o-provale-mobilizatsii-v-ukraine-1064979756.html
"Удары по ТЦК дают кумулятивный эффект": военкор Линин о провале мобилизации в Украине
"Удары по ТЦК дают кумулятивный эффект": военкор Линин о провале мобилизации в Украине - 10.07.2025 Украина.ру
"Удары по ТЦК дают кумулятивный эффект": военкор Линин о провале мобилизации в Украине
Системные удары по украинским военкоматам (ТЦК) привели к фактическому срыву мобилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2025-07-10T05:30
2025-07-10T05:30
2025-07-10T05:30
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"Этот приятный пропагандистский бонус уже привел к кумулятивному эффекту. Мы видим, насколько серьезно проседает мобилизация", — заявил эксперт. Он пояснил, что военкоматы теперь вынуждены приостанавливать работу из-за угрозы ударов.Линин отметил ключевое следствие этих событий: "Каждый день противник недополучает личный состав на фронт". По его словам, это усугубляет кризис ВСУ, у которых нет резервов для закрытия прорывов."Нехватка людей приводит к цепной реакции. Кризисы множатся, а преодолеть их Украина уже не может", — подчеркнул военкор.Удары по ТЦК стали стратегическим фактором, подрывающим обороноспособность ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.Что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ придется пожертвовать Красноармейском ради обороны Константиновки" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250709/1064928677.html
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"Удары по ТЦК дают кумулятивный эффект": военкор Линин о провале мобилизации в Украине
Системные удары по украинским военкоматам (ТЦК) привели к фактическому срыву мобилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин