https://ukraina.ru/20250709/1064895541.html

Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу

Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу - 09.07.2025 Украина.ру

Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу

Западные СМИ недавно писали, что Россия готовит некий десант в Одессу. Я считаю, что ничего невозможного в этом нет. Потому что наша армия может решить все задачи, которые перед ней ставятся. А потенциал ВСУ к сопротивлению регулярно снижается, считает военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2025-07-09T06:30

2025-07-09T06:30

2025-07-09T06:30

интервью

россия

украина

одесса

александр сырский

вооруженные силы украины

сво

иностранные наемники

дроны

запорожье

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в телеграм-каналах появилась видеозапись, как на Запорожском направлении бойцы из 247 полка ВС РФ водрузили флаг знамя в центре Каменского, который находится на берегу Каховского водохранилища. Это первый крупный новый населенный пункт в регионе, освобождённый с апреля-мая 2022 года. Также поступают сообщения, что противник отошел в соседний поселок Плавни.- Евгений, еще несколько месяцев назад сами украинцы жаловались, что наша армия на Запорожском участке ведет целенаправленную работу по выжиганию их логистики. Правильно ли я понимаю, что именно этот фактор предопределил освобождение Каменского?- Совершенно верно. Выжигалось практически все. Работали дроны, артиллерия и РСЗО. Мы на протяжении нескольких месяцев взламывали эти передовые позиции ВСУ.Долгое время Каменское был важным опорным и логистическим пунктом противника. Оттуда он осуществлял снабжение населенных пунктов вроде Жеребянки и Пятихатки, в которых очень долго не прекращались боевые действия. И вот после освобождения Каменского мы получаем выход на оперативный простор.Да, ВСУ сейчас откатываются в Плавни и другие поселки на берегу изрядно высохшего Каховского водохранилища. Но, во-первых, они откатываются в низины. А, во-вторых, серьезных укреплений у них там уже нет.Повторюсь, Каменское был важным укрепрайоном противника. Взяв его, мы получаем возможность двигаться на север в сторону самого Запорожья.- Не опасно ли для нас двигаться по этой узкой полоске вдоль берега?- А тут уже будет сказываться фактор постоянных кризисов ВСУ по всей линии соприкосновения, когда противнику уже неоткуда брать резервы.Все, что Сырский мог бросить в бой, сгорело в полукотлах у многочисленных поселков, где он оставлял своих подчиненных. Точнее, раньше он направлял свои наиболее эффективные подразделения на участки, где возникал кризис. Но они сточились, и теперь кризисы у противника везде: от Сум до Покровска. И на Запорожском направлении мы тоже видим, как ВСУ вынуждены оставлять позиции, стараясь хоть как-то сохранить людей и технику.Повторюсь, у ВСУ больше нет серьезных укрепрайонов здесь нет. Если армии России прикажут идти вперед, на этом участке произойдет оперативный перелом.- Вы сказали, что у противника нет оперативных резервов. Тем не менее, он еще может брать роты и батальоны с других участков, чтобы купировать этот локальный прорыв.- По роте и батальону у них уже все переброшено. У Украины остались лишь только что собранные и необстрелянные роты и взвода, которые успели наловить ТЦК. Они еще находятся в лагерях подготовки. К тому же, у противника проблемы с логистикой, когда перебрасывать войска на большие расстояния очень тяжело. Он может перебросить только то, что находится близко. А близко у них ничего нет, потому что в Донбассе у них очень тяжелый кризис. И этот кризис развивается повсеместно, потому что людей нет.Да, у ВСУ есть подразделения войск беспилотных систем, которые достаточно мобильны. Только благодаря этому фронт еще хоть как-то удерживается. Противник пытается превратить линию соприкосновения в мертвую зону на 10-15 километров, где все живое поражается. А лишних людей у них нет ни на одном из участков фронта.- Есть ли опасность, что противник перебросит сюда войска беспилотных систем, и наши силы попадут под огнем дронов на открытой местности?- Все относительно, потому что украинские "птичники" тоже разобраны. Их неоткуда брать. Повторюсь, оборона Каменского держалась исключительно на дронах. Может быть, Украина с их помощью затруднит наше продвижение на Плавни, но ликвидировать наш прорыв она не сможет. Самая большая проблема Киева – не дроны, а люди, которые умеют ими управлять.- А вы не допускаете, что противник где-то прячет крупную ударную группировку для какой-нибудь брянской авантюры, и поэтому у него нет резервов для затыкания всех дыр на линии соприкосновения?- Нет, не допускаю. У Украины может быть только один резерв – европейские военнослужащие под видом ЧВК и наемников. Польша их уже использовала в 2022 году под видом добровольческих подразделений. Британский спецназ участвовал в боях под видом "Иностранного легиона". А собственных украинских сил у них уже нет.- Если у Украины действительно не хватает людей, могут ли наши удары по ТЦК стать не просто приятным пропагандистским бонусом, а серьезным фактором, который развалит обороноспособность врага?- Этот приятный пропагандистский бонус уже привел к кумулятивному эффекту. Мы же видим, насколько серьезно у киевского режима проседает мобилизация. ТЦК раньше проводили ее, потому что военкомам ничего не угрожало. А теперь они вынуждены приостанавливать свою деятельность в нескольких регионах, потому что попадают под удары. Это важно. Это означает, что каждый день противник недополучает личный состав на линию соприкосновения.Я уже говорил, что нехватка людей на фронте приводит к тому, что каждый маленький кризис тянет за собой следующий кризис. Эти кризисов становится слишком много, что преодолеть их Украина не может.Повторюсь, я не вижу, откуда киевский режим может взять хоть какие-то резервы чтобы купировать хотя бы один прорыв на каком-то участке фронта. Посмотрите, что происходит под Сумами. ВСУ лишь смогли приостановить наше продвижение ценой невероятных потерь. Вот и получается, что людей у них нет и на юге, и на севере.Кстати, западные СМИ недавно писали, что Россия готовит некий десант в Одессу. Я считаю, что ничего невозможного в этом нет. Потому что наша армия может решить все задачи, которые перед ней ставятся. А потенциал ВСУ к сопротивлению регулярно снижается.- Насчет десанта на Одессу. Думаете, нам под силу разминировать Черное море, потопить вражеские безэкипажные катера и перебить установки с противокорабельными ракетами на берегу?- Под силу, если проводить системную работу.В зоне СВО наша армия проводит системную работу. Планомерно уничтожаются рубежи обороны ВСУ и проводится зачистка территории. В случае с десантом на Одессу тоже будет проводиться системная работа: сначала будут уничтожаться системы ПВО, потом будут уничтожаться противокорабельные ракеты. А дальше посмотрим. Если в черноморские порты проходят иностранные суда, то ими можем воспользоваться и мы.Повторюсь, если командование поставит такую задачу, военные ее выполнят.О других аспектах СВО - в интервью Михаила Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар

https://ukraina.ru/20250314/1061786902.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, одесса, александр сырский, вооруженные силы украины, сво, иностранные наемники, дроны, запорожье, каховское водохранилище, мобилизация, десант, пво