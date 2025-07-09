https://ukraina.ru/20250709/1064895541.html
Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу
Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу - 09.07.2025 Украина.ру
Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу
Западные СМИ недавно писали, что Россия готовит некий десант в Одессу. Я считаю, что ничего невозможного в этом нет. Потому что наша армия может решить все задачи, которые перед ней ставятся. А потенциал ВСУ к сопротивлению регулярно снижается, считает военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2025-07-09T06:30
2025-07-09T06:30
2025-07-09T06:30
интервью
россия
украина
одесса
александр сырский
вооруженные силы украины
сво
иностранные наемники
дроны
запорожье
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в телеграм-каналах появилась видеозапись, как на Запорожском направлении бойцы из 247 полка ВС РФ водрузили флаг знамя в центре Каменского, который находится на берегу Каховского водохранилища. Это первый крупный новый населенный пункт в регионе, освобождённый с апреля-мая 2022 года. Также поступают сообщения, что противник отошел в соседний поселок Плавни.- Евгений, еще несколько месяцев назад сами украинцы жаловались, что наша армия на Запорожском участке ведет целенаправленную работу по выжиганию их логистики. Правильно ли я понимаю, что именно этот фактор предопределил освобождение Каменского?- Совершенно верно. Выжигалось практически все. Работали дроны, артиллерия и РСЗО. Мы на протяжении нескольких месяцев взламывали эти передовые позиции ВСУ.Долгое время Каменское был важным опорным и логистическим пунктом противника. Оттуда он осуществлял снабжение населенных пунктов вроде Жеребянки и Пятихатки, в которых очень долго не прекращались боевые действия. И вот после освобождения Каменского мы получаем выход на оперативный простор.Да, ВСУ сейчас откатываются в Плавни и другие поселки на берегу изрядно высохшего Каховского водохранилища. Но, во-первых, они откатываются в низины. А, во-вторых, серьезных укреплений у них там уже нет.Повторюсь, Каменское был важным укрепрайоном противника. Взяв его, мы получаем возможность двигаться на север в сторону самого Запорожья.- Не опасно ли для нас двигаться по этой узкой полоске вдоль берега?- А тут уже будет сказываться фактор постоянных кризисов ВСУ по всей линии соприкосновения, когда противнику уже неоткуда брать резервы.Все, что Сырский мог бросить в бой, сгорело в полукотлах у многочисленных поселков, где он оставлял своих подчиненных. Точнее, раньше он направлял свои наиболее эффективные подразделения на участки, где возникал кризис. Но они сточились, и теперь кризисы у противника везде: от Сум до Покровска. И на Запорожском направлении мы тоже видим, как ВСУ вынуждены оставлять позиции, стараясь хоть как-то сохранить людей и технику.Повторюсь, у ВСУ больше нет серьезных укрепрайонов здесь нет. Если армии России прикажут идти вперед, на этом участке произойдет оперативный перелом.- Вы сказали, что у противника нет оперативных резервов. Тем не менее, он еще может брать роты и батальоны с других участков, чтобы купировать этот локальный прорыв.- По роте и батальону у них уже все переброшено. У Украины остались лишь только что собранные и необстрелянные роты и взвода, которые успели наловить ТЦК. Они еще находятся в лагерях подготовки. К тому же, у противника проблемы с логистикой, когда перебрасывать войска на большие расстояния очень тяжело. Он может перебросить только то, что находится близко. А близко у них ничего нет, потому что в Донбассе у них очень тяжелый кризис. И этот кризис развивается повсеместно, потому что людей нет.Да, у ВСУ есть подразделения войск беспилотных систем, которые достаточно мобильны. Только благодаря этому фронт еще хоть как-то удерживается. Противник пытается превратить линию соприкосновения в мертвую зону на 10-15 километров, где все живое поражается. А лишних людей у них нет ни на одном из участков фронта.- Есть ли опасность, что противник перебросит сюда войска беспилотных систем, и наши силы попадут под огнем дронов на открытой местности?- Все относительно, потому что украинские "птичники" тоже разобраны. Их неоткуда брать. Повторюсь, оборона Каменского держалась исключительно на дронах. Может быть, Украина с их помощью затруднит наше продвижение на Плавни, но ликвидировать наш прорыв она не сможет. Самая большая проблема Киева – не дроны, а люди, которые умеют ими управлять.- А вы не допускаете, что противник где-то прячет крупную ударную группировку для какой-нибудь брянской авантюры, и поэтому у него нет резервов для затыкания всех дыр на линии соприкосновения?- Нет, не допускаю. У Украины может быть только один резерв – европейские военнослужащие под видом ЧВК и наемников. Польша их уже использовала в 2022 году под видом добровольческих подразделений. Британский спецназ участвовал в боях под видом "Иностранного легиона". А собственных украинских сил у них уже нет.- Если у Украины действительно не хватает людей, могут ли наши удары по ТЦК стать не просто приятным пропагандистским бонусом, а серьезным фактором, который развалит обороноспособность врага?- Этот приятный пропагандистский бонус уже привел к кумулятивному эффекту. Мы же видим, насколько серьезно у киевского режима проседает мобилизация. ТЦК раньше проводили ее, потому что военкомам ничего не угрожало. А теперь они вынуждены приостанавливать свою деятельность в нескольких регионах, потому что попадают под удары. Это важно. Это означает, что каждый день противник недополучает личный состав на линию соприкосновения.Я уже говорил, что нехватка людей на фронте приводит к тому, что каждый маленький кризис тянет за собой следующий кризис. Эти кризисов становится слишком много, что преодолеть их Украина не может.Повторюсь, я не вижу, откуда киевский режим может взять хоть какие-то резервы чтобы купировать хотя бы один прорыв на каком-то участке фронта. Посмотрите, что происходит под Сумами. ВСУ лишь смогли приостановить наше продвижение ценой невероятных потерь. Вот и получается, что людей у них нет и на юге, и на севере.Кстати, западные СМИ недавно писали, что Россия готовит некий десант в Одессу. Я считаю, что ничего невозможного в этом нет. Потому что наша армия может решить все задачи, которые перед ней ставятся. А потенциал ВСУ к сопротивлению регулярно снижается.- Насчет десанта на Одессу. Думаете, нам под силу разминировать Черное море, потопить вражеские безэкипажные катера и перебить установки с противокорабельными ракетами на берегу?- Под силу, если проводить системную работу.В зоне СВО наша армия проводит системную работу. Планомерно уничтожаются рубежи обороны ВСУ и проводится зачистка территории. В случае с десантом на Одессу тоже будет проводиться системная работа: сначала будут уничтожаться системы ПВО, потом будут уничтожаться противокорабельные ракеты. А дальше посмотрим. Если в черноморские порты проходят иностранные суда, то ими можем воспользоваться и мы.Повторюсь, если командование поставит такую задачу, военные ее выполнят.О других аспектах СВО - в интервью Михаила Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар
https://ukraina.ru/20250314/1061786902.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, россия, украина, одесса, александр сырский, вооруженные силы украины, сво, иностранные наемники, дроны, запорожье, каховское водохранилище, мобилизация, десант, пво
Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу
Западные СМИ недавно писали, что Россия готовит некий десант в Одессу. Я считаю, что ничего невозможного в этом нет. Потому что наша армия может решить все задачи, которые перед ней ставятся. А потенциал ВСУ к сопротивлению регулярно снижается, считает военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее в телеграм-каналах появилась видеозапись, как на Запорожском направлении бойцы из 247 полка ВС РФ водрузили флаг знамя в центре Каменского, который находится на берегу Каховского водохранилища. Это первый крупный новый населенный пункт в регионе, освобождённый с апреля-мая 2022 года. Также поступают сообщения, что противник отошел в соседний поселок Плавни.
- Евгений, еще несколько месяцев назад сами украинцы жаловались, что наша армия на Запорожском участке ведет целенаправленную работу по выжиганию их логистики. Правильно ли я понимаю, что именно этот фактор предопределил освобождение Каменского?
- Совершенно верно. Выжигалось практически все. Работали дроны, артиллерия и РСЗО. Мы на протяжении нескольких месяцев взламывали эти передовые позиции ВСУ.
Долгое время Каменское был важным опорным и логистическим пунктом противника. Оттуда он осуществлял снабжение населенных пунктов вроде Жеребянки и Пятихатки, в которых очень долго не прекращались боевые действия. И вот после освобождения Каменского мы получаем выход на оперативный простор.
Да, ВСУ сейчас откатываются в Плавни и другие поселки на берегу изрядно высохшего Каховского водохранилища. Но, во-первых, они откатываются в низины. А, во-вторых, серьезных укреплений у них там уже нет.
Повторюсь, Каменское был важным укрепрайоном противника. Взяв его, мы получаем возможность двигаться на север в сторону самого Запорожья.
- Не опасно ли для нас двигаться по этой узкой полоске вдоль берега?
- А тут уже будет сказываться фактор постоянных кризисов ВСУ по всей линии соприкосновения, когда противнику уже неоткуда брать резервы.
Все, что Сырский мог бросить в бой, сгорело в полукотлах у многочисленных поселков, где он оставлял своих подчиненных. Точнее, раньше он направлял свои наиболее эффективные подразделения на участки, где возникал кризис. Но они сточились, и теперь кризисы у противника везде: от Сум до Покровска. И на Запорожском направлении мы тоже видим, как ВСУ вынуждены оставлять позиции, стараясь хоть как-то сохранить людей и технику.
Повторюсь, у ВСУ больше нет серьезных укрепрайонов здесь нет. Если армии России прикажут идти вперед, на этом участке произойдет оперативный перелом.
- Вы сказали, что у противника нет оперативных резервов. Тем не менее, он еще может брать роты и батальоны с других участков, чтобы купировать этот локальный прорыв.
- По роте и батальону у них уже все переброшено. У Украины остались лишь только что собранные и необстрелянные роты и взвода, которые успели наловить ТЦК. Они еще находятся в лагерях подготовки. К тому же, у противника проблемы с логистикой, когда перебрасывать войска на большие расстояния очень тяжело. Он может перебросить только то, что находится близко. А близко у них ничего нет, потому что в Донбассе у них очень тяжелый кризис. И этот кризис развивается повсеместно, потому что людей нет.
Да, у ВСУ есть подразделения войск беспилотных систем, которые достаточно мобильны. Только благодаря этому фронт еще хоть как-то удерживается. Противник пытается превратить линию соприкосновения в мертвую зону на 10-15 километров, где все живое поражается. А лишних людей у них нет ни на одном из участков фронта.
- Есть ли опасность, что противник перебросит сюда войска беспилотных систем, и наши силы попадут под огнем дронов на открытой местности?
- Все относительно, потому что украинские "птичники" тоже разобраны. Их неоткуда брать. Повторюсь, оборона Каменского держалась исключительно на дронах. Может быть, Украина с их помощью затруднит наше продвижение на Плавни, но ликвидировать наш прорыв она не сможет. Самая большая проблема Киева – не дроны, а люди, которые умеют ими управлять.
- А вы не допускаете, что противник где-то прячет крупную ударную группировку для какой-нибудь брянской авантюры, и поэтому у него нет резервов для затыкания всех дыр на линии соприкосновения?
- Нет, не допускаю. У Украины может быть только один резерв – европейские военнослужащие под видом ЧВК и наемников. Польша их уже использовала в 2022 году под видом добровольческих подразделений. Британский спецназ участвовал в боях под видом "Иностранного легиона". А собственных украинских сил у них уже нет.
- Если у Украины действительно не хватает людей, могут ли наши удары по ТЦК стать не просто приятным пропагандистским бонусом, а серьезным фактором, который развалит обороноспособность врага?
- Этот приятный пропагандистский бонус уже привел к кумулятивному эффекту. Мы же видим, насколько серьезно у киевского режима проседает мобилизация. ТЦК раньше проводили ее, потому что военкомам ничего не угрожало. А теперь они вынуждены приостанавливать свою деятельность в нескольких регионах, потому что попадают под удары. Это важно. Это означает, что каждый день противник недополучает личный состав на линию соприкосновения.
Я уже говорил, что нехватка людей на фронте приводит к тому, что каждый маленький кризис тянет за собой следующий кризис. Эти кризисов становится слишком много, что преодолеть их Украина не может.
Повторюсь, я не вижу, откуда киевский режим может взять хоть какие-то резервы чтобы купировать хотя бы один прорыв на каком-то участке фронта. Посмотрите, что происходит под Сумами. ВСУ лишь смогли приостановить наше продвижение ценой невероятных потерь. Вот и получается, что людей у них нет и на юге, и на севере.
Кстати, западные СМИ недавно писали, что Россия готовит некий десант в Одессу. Я считаю, что ничего невозможного в этом нет. Потому что наша армия может решить все задачи, которые перед ней ставятся. А потенциал ВСУ к сопротивлению регулярно снижается.
- Насчет десанта на Одессу. Думаете, нам под силу разминировать Черное море, потопить вражеские безэкипажные катера и перебить установки с противокорабельными ракетами на берегу?
- Под силу, если проводить системную работу.
В зоне СВО наша армия проводит системную работу. Планомерно уничтожаются рубежи обороны ВСУ и проводится зачистка территории. В случае с десантом на Одессу тоже будет проводиться системная работа: сначала будут уничтожаться системы ПВО, потом будут уничтожаться противокорабельные ракеты. А дальше посмотрим. Если в черноморские порты проходят иностранные суда, то ими можем воспользоваться и мы.
Повторюсь, если командование поставит такую задачу, военные ее выполнят.