Вашингтон продолжает поддержку Киева в условиях СВО. МИД РФ усомнился в когнитивных способностях генсека НАТО. Потери ВСУ в зоне СВО по-прежнему значительны и в парламенте бьют тревогу из-за демографической катастрофы.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/09/1064957228_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_be51c02a96aa4f11551231218fe2fae8.jpg

Западная пресса пристально следит за разморозкой военной помощи США для Киева, о которой уже объявил Пентагон. Нынешняя администрация Белого дома продолжает поставки военных грузов на Украину, санкционированных ещё Джо Байденом на посту президента США.Дональд Трамп накануне заявил о готовности поставить украинской армии оборонительные вооружения, а также выразил недовольство стремлением Москвы добиваться реализации своих национальных интересов в ходе специальной военной операции на Украине. Общим местом рассуждений обозревателей западной прессы и экспертов является готовность президента США пойти дальше слов о неудовлетворённости несговорчивостью президента России.Наблюдатели обращают внимание не только на военную помощь США защитникам режима Зеленского, но также на односторонние ограничительные меры. Пресловутые антироссийские санкции Вашингтон то ослабляет, то грозится усилить в то время, как Еврокомиссия последовательно наращивает антироссийские санкции.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в общении с прессой 9 июля отметил, что в Кремле спокойно воспринимают жесткие высказывания Дональда Трампа о Владимире Путине, поскольку такая манера вообще характерна для президента США.Песков отметил, что в Кремль пытался донести до Вашингтона мысль о том, что конфликт на Украине завершить сложнее, чем это представлялось Трампу ранее. В Кремле ожидают, что третий раунд российско-украинских переговоров состоится, однако сложность вопроса урегулирования конфликта не позволяет сделать это моментально.Госдепартамент США тем временем опубликовал на своем официальном сайте сведения о возобновлении военной помощи Киеву. Накануне руководитель пресс-службы ведомства Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон не отказывался поддерживать Киев."Итак, повторюсь, мы помогали им и будем продолжать помогать. Это довольно сложная ситуация. И такова наша позиция. Так было всегда, и я рада, что после прошлой недели здесь появилась некоторая ясность", — заявляла официальный представители Госдепа США.По информации The Economist, решение Трампа не означает стратегического разворота к последовательной поддержке режима Зеленского. Издание отметило, что нынешний президент США стремится вернуться в предыдущее состояние с военными поставками на Украину - "когда помощь, выделенная предыдущим президентом Байденом, сворачивалась постепенно".Выводы издания о якобы сворачивании поставок не подтверждаются официальными источниками. Согласно им, одобренные администрацией Байдена грузы отправляются, развединформация Киеву предоставляется, украинские военнослужащие проходят подготовку с участием США. По факту ни одно направление ни военной, ни иной поддержки Киева со стороны Вашингтона не свёрнуто.Скандальные заявления генсека НАТО Марка Рютте о перспективе нападения России на альянс в сговоре с Китаем стали поводом для резких комментариев как в Пекине, так и в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 9 июля резко осудила домыслы генсека военно-политического блока, которые он позволил себе в опубликованном 5 июля интервью газете The New York Times."Если Китай решится применить силу в отношении Тайваня, то лидер КНР Си Цзиньпин может попросить президента России Владимира Путина отвлечь европейцев от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, напав на территорию НАТО", - заявлял Рютте.Захарова заметила, что нынешние западные политики "уже давно перестали учиться и получать реальное образование, обложились какими-то непонятными корочками и делают карьеру на русофобии, а в данном случае на ксенофобии тоже"."Когда натовцы говорят о своей безопасности, которую они должны реализовывать, в том числе за счет Украины или ее руками, хочется спросить, а кто вам угрожал? А вот когда мы с китайцами говорим о нашей собственной безопасности, мы говорим об этом не только со знанием дела, реалий и истории, но и с опорой на современные натовские документы, в которых наши страны обозначены как потенциальные противники альянса", — отметила Захарова.Она подчеркнула: сотрудничество России с Китаем осуществляется в строгом соответствии с международным правом, абсолютно прозрачно и не имеет никакой скрытой повестки, не носит блокового или конфронтационного характера, не направлено против третьих стран."Это действительно некая озабоченность ментальным состоянием генерального секретаря НАТО. О каком таком нападении может идти речь, если Тайвань является неотъемлемой частью Китая? Насколько мне известно, все входящие в НАТО страны официально признают данный факт", — резюмировала официальный представитель МИД РФ.МИД КНР ранее также отреагировал на скандальные заявления генсека НАТО. Глава китайской дипломатии Ван И заявлял о недопустимости вмешательства в отношения Китая и России.Эксперты обратили внимание на постоянные попытки Запада вбить клин между Москвой и Пекином, который в официальных доктринах Вашингтона и Брюсселя позиционируется главным врагом. В мае агентство Bloomberg сообщало, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на конференции в Шанхае заявила о большой угрозе, исходящей из сотрудничества Москвы и Пекина. Глава дипломатии ЕС ссылалась на министра обороны США Пита Хегсета, заявлявшего от исходящей от КНР опасности.В этом, отметили эксперты, прослеживается последовательность внешнеполитического курса официального Вашингтона. Администрация во главе с Дональдом Трампом фактически продолжает курс предыдущего президента США Джозефа Байдена, которого нынешний хозяин Овального кабинета Белого дома в предвыборный период резко критиковал в том числе и за создание внешнеполитических проблем. Заявления Каллас и Рютте косвенно подтверждают это, хотя Трамп подобных высказываний избегает."Будет очень много громких угроз, новые санкции и провокации. Лучшим методом против них будет освобождение новых территорий. США и Запад продемонстрировали, что сила - единственный фактор, с которым они считаются. Пусть теперь убедятся на себе, при помощи побед русских воинов. К слову, это означает и отказ от сдержанности в методах и для нас. Россия не играет, Россия защищает свои интересы", - заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.По его мнению, демонстрируемая Трампом тактика "кнута и пряника" не работает, ибо президент США не понимает, что для России нынешняя ситуация - не игра, а вопрос государственной безопасности, национальных интересов. Москва пыталась это донести до новой американской администрации, но подтвердилась точка зрения о том, что расхождения с Россией принципиальные и от личностей не зависят.Тем временем российская армия освободила Зелёную Долину на Краснолиманском направлении и вышли на восточную окраину Северска. Подразделения российской войсковой группировки "Юг" после огневого поражения противника западнее Верхнекаменского заняли господствующие высоты и вплотную подошли к восточным кварталам Северска, сообщил "Южный фронт". ВСУ пытаются контратаковать силами 41-й отдельной механизированной бригады, переброшенной из резерва. После закрепления российских штурмовиков в городе под огневой контроль попадёт логистический коридор на Красный Лиман (трасса Н-32) и переправы через Северский Донец. У украинской группировки в Северске обозначилась перспектива оперативного окружения."В результате огневого воздействия реактивной артиллерии мотострелки 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" прорвали оборону ВСУ и освободили населенный пункт Толстой в Донецкой Народной Республике", - констатировали в Минобороны РФ.Потери ВСУ в зоне СВО значительны, что Минобороны России подтверждает ежедневными сводками. В новой сводке от 9 июля отмечено, что ночью российской армией по инфраструктуре военных аэродромов был нанесен успешный групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и ударными БПЛА большой дальности.Подразделения российской группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Потери ВСУ в живой силе превысили 170 военнослужащих.Подразделения российской войсковой группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение бригадам ВСУ и Нацгвардии Украины в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три склада боеприпасов и множество техники.Подразделения российской "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Они нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в ДНР. Потери противника составили до 165 военнослужащих, не считая матчасти.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ и Нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинской стороны составили до 440 военнослужащих, не считая техники и вооружений.Подразделениями группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Толстой в ДНР и нанесено поражение живой силе и технике формированиям противника в ДНР и Запорожской области. Потери ВСУ только в живой силе составили до 205 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. При этом было уничтожено свыше 80 военнослужащих противника, не считая вооружений и техники.Кроме того, авиацией и БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России было нанесено поражение складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 135 районах. Российская ПВО сбила девять управляемых авиабомб, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 226 БПЛА самолетного типа.Потери ВСУ в живой силе постоянно находятся в центре внимания не только экспертов, но и политиков как на Украине, так и на Западе. Именно этот ресурс вызывает наибольшую обеспокоенность при том, что в СМИ внимание обывателей фокусируется на поставках оружия и военной техники.Украина не располагает демографическим ресурсом для ведения боевых действий в течение 20 лет, заявила депутат украинского парламента (ВРУ) Анна Скороход. Она отметила также усталость от боевых действий и неспособность официального Киева договариваться.По её словам, сейчас на Украине нет ни резерва, нет координации, нет взаимодействия между министерством обороны и ВСУ. Единственное, в чём преуспевает украинское руководства, считает нардеп, так это в своём стремлении "стереть нацию в ноль" с лживыми рассказами про "те циферки для дурачков, которые рисует власть". Она предложила обратить внимание на кладбища и количество запросов в "Красный крест" по без вести пропавшим, чтобы составить реальное представление по проблеме.Автор издания Украина.ру Павел Котов обратил внимание на ещё одну проблему в публикации Что для Зеленского хорошо, то для Украины смерть. О ядерных фантазиях киевского режима

