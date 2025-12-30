Захарова назвала Киев "террористическим интернационалом", которому не нужен мир - 30.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251230/zakharova-nazvala-kiev-terroristicheskim-internatsionalom-kotoromu-ne-nuzhen-mir-1073813593.html
Захарова назвала Киев "террористическим интернационалом", которому не нужен мир
Захарова назвала Киев "террористическим интернационалом", которому не нужен мир - 30.12.2025 Украина.ру
Захарова назвала Киев "террористическим интернационалом", которому не нужен мир
Киеву не нужен мир, Запад платит им за теракты, за экстремизм и за убийство граждан Украины. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ночь на 30 декабря заявила в эфире телеканала "Россия 1"
2025-12-30T03:08
2025-12-30T03:08
"Им [Киеву] не нужен мир, им за мир не платят. Им платят только за теракты, за экстремизм, за продолжение бойни, в том числе и за убийства граждан Украины им тоже Запад платит", — сказала Захарова.По словам официального представителя МИД РФ, Киев является международным террористическим интернационалом."Здесь мы видим международный террористический интернационал, который прямо заявляет о себе", — подчеркнула Захарова.В ночь на 29 декабря киевские власти попытались нанести удар беспилотниками по объекту высшего руководства России в Новгородской области. Все 91 БПЛА были своевременно уничтожены системами ПВО.Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.Во время телефонного разговора 29 декабря президент России Владимир Путин проинформировал президента США Дональда Трампа о совершенной накануне попытке массированной террористической атаки. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что американский лидер был искренне шокирован и возмущен.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Захарова назвала Киев "террористическим интернационалом", которому не нужен мир

03:08 30.12.2025
 
Киеву не нужен мир, Запад платит им за теракты, за экстремизм и за убийство граждан Украины. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ночь на 30 декабря заявила в эфире телеканала "Россия 1"
"Им [Киеву] не нужен мир, им за мир не платят. Им платят только за теракты, за экстремизм, за продолжение бойни, в том числе и за убийства граждан Украины им тоже Запад платит", — сказала Захарова.
По словам официального представителя МИД РФ, Киев является международным террористическим интернационалом.
"Здесь мы видим международный террористический интернационал, который прямо заявляет о себе", — подчеркнула Захарова.
В ночь на 29 декабря киевские власти попытались нанести удар беспилотниками по объекту высшего руководства России в Новгородской области. Все 91 БПЛА были своевременно уничтожены системами ПВО.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Во время телефонного разговора 29 декабря президент России Владимир Путин проинформировал президента США Дональда Трампа о совершенной накануне попытке массированной террористической атаки. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что американский лидер был искренне шокирован и возмущен.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
