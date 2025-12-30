https://ukraina.ru/20251230/pushkov-nazval-motor-antirossiyskoy-isterii-v-evrope-1073813835.html
Пушков назвал "мотор" антироссийской истерии в Европе
Одним из главных моторов антироссийской истерии и милитаризации Европы стал жиреющий от государственных заказов ведущих стран ЕС и НАТО европейский ВПК, считает сенатор РФ Алексей Пушков. Об этом он в ночь на 30 декабря написал в своём телеграм-канале
Пушков опубликовал график результатов исследования американской службы Vertical Research Partners, из которого следует, что европейские военные компании BAE systems, Thales, Dassault, Rheinmetall, Saab и другие в 2025 году выплатили своим акционерам рекордные дивиденды в размере пяти миллиардов долларов."Дивиденды — всегда показатель объёмов прибыли. От таких денег легко не отказываются. Жиреющий от госзаказов ведущих стран ЕС и НАТО европейский ВПК уже стал одним из главных "моторов" антироссийской истерии и милитаризации Европы. ВПК заинтересован в продолжении войны на Украине и в длительной подготовке к войне с Россией, поскольку им будет перепадать все большая доля госбюджетов. Follow the money — следите за движением денег", — написал Пушков.Подробнее о ситуации вокруг войны на Украине, намерениях Трампа и европейских страстях в материале Владимира Скачко - Закат Европы вручную. Трамп для решения проблем оставляет войну.
Пушков опубликовал график результатов исследования американской службы Vertical Research Partners, из которого следует, что европейские военные компании BAE systems, Thales, Dassault, Rheinmetall, Saab и другие в 2025 году выплатили своим акционерам рекордные дивиденды в размере пяти миллиардов долларов.
"Дивиденды — всегда показатель объёмов прибыли. От таких денег легко не отказываются. Жиреющий от госзаказов ведущих стран ЕС и НАТО европейский ВПК уже стал одним из главных "моторов" антироссийской истерии и милитаризации Европы. ВПК заинтересован в продолжении войны на Украине и в длительной подготовке к войне с Россией, поскольку им будет перепадать все большая доля госбюджетов. Follow the money — следите за движением денег", — написал Пушков.
Подробнее о ситуации вокруг войны на Украине, намерениях Трампа и европейских страстях в материале Владимира Скачко - Закат Европы вручную. Трамп для решения проблем оставляет войну
