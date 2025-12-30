https://ukraina.ru/20251230/pushkov-nazval-motor-antirossiyskoy-isterii-v-evrope-1073813835.html

Пушков назвал "мотор" антироссийской истерии в Европе

Одним из главных моторов антироссийской истерии и милитаризации Европы стал жиреющий от государственных заказов ведущих стран ЕС и НАТО европейский ВПК, считает сенатор РФ Алексей Пушков. Об этом он в ночь на 30 декабря написал в своём телеграм-канале

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051870525_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2dd2df2a01f2a43010f0f887f567db6c.jpg

Пушков опубликовал график результатов исследования американской службы Vertical Research Partners, из которого следует, что европейские военные компании BAE systems, Thales, Dassault, Rheinmetall, Saab и другие в 2025 году выплатили своим акционерам рекордные дивиденды в размере пяти миллиардов долларов."Дивиденды — всегда показатель объёмов прибыли. От таких денег легко не отказываются. Жиреющий от госзаказов ведущих стран ЕС и НАТО европейский ВПК уже стал одним из главных "моторов" антироссийской истерии и милитаризации Европы. ВПК заинтересован в продолжении войны на Украине и в длительной подготовке к войне с Россией, поскольку им будет перепадать все большая доля госбюджетов. Follow the money — следите за движением денег", — написал Пушков.Подробнее о ситуации вокруг войны на Украине, намерениях Трампа и европейских страстях в материале Владимира Скачко - Закат Европы вручную. Трамп для решения проблем оставляет войну.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

новости, украина.ру, россия, алексей пушков, европа, впк, ес, нато, украина, война на украине, милитаризация, русофобия