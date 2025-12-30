https://ukraina.ru/20251230/rossiya-priglasila-ssha-k-dialogu-o-garantiyakh-bezopasnosti--lavrov-1073813284.html
Россия пригласила США к диалогу о гарантиях безопасности — Лавров
Россия в сентябре направила Соединённым Штатам приглашение к диалогу о формировании системы гарантий безопасности и считает, что отправной точкой для дискуссий могут выступить проекты, представленные Вашингтону и странам Европы в 2021 году. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости
"Предстоит сформировать систему гарантий безопасности. В этой связи в сентябре передали американцам соответствующее приглашение к диалогу. Убеждены, что отправной точкой для дискуссий могут стать проекты договоров, представленные нашей страной на рассмотрение Вашингтона и европейских столиц еще в декабре 2021 года", — сказал Лавров.По словам министра, любые гарантии должны быть основаны на принципе неделимости безопасности, который был закреплён в консенсусных документах саммитов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году.Лавров также подчеркнул важность юридических гарантий устранения первопричин конфликта на Украине."Необходимо работать, прежде всего, над юридически обязывающими гарантиями устранения первопричин конфликта", — сказал министр.Подробнее о заявлениях главы МИД РФ по ситуации на Украине в публикации - Мандат властям в Киеве на заключение мира возможен только через честные выборы — Лавров.
Россия пригласила США к диалогу о гарантиях безопасности — Лавров
Россия в сентябре направила Соединённым Штатам приглашение к диалогу о формировании системы гарантий безопасности и считает, что отправной точкой для дискуссий могут выступить проекты, представленные Вашингтону и странам Европы в 2021 году. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости
"Предстоит сформировать систему гарантий безопасности. В этой связи в сентябре передали американцам соответствующее приглашение к диалогу. Убеждены, что отправной точкой для дискуссий могут стать проекты договоров, представленные нашей страной на рассмотрение Вашингтона и европейских столиц еще в декабре 2021 года", — сказал Лавров.
По словам министра, любые гарантии должны быть основаны на принципе неделимости безопасности, который был закреплён в консенсусных документах саммитов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году.
Лавров также подчеркнул важность юридических гарантий устранения первопричин конфликта на Украине.
"Необходимо работать, прежде всего, над юридически обязывающими гарантиями устранения первопричин конфликта", — сказал министр.
