Россия пригласила США к диалогу о гарантиях безопасности — Лавров - 30.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251230/rossiya-priglasila-ssha-k-dialogu-o-garantiyakh-bezopasnosti--lavrov-1073813284.html
Россия пригласила США к диалогу о гарантиях безопасности — Лавров
Россия пригласила США к диалогу о гарантиях безопасности — Лавров - 30.12.2025 Украина.ру
Россия пригласила США к диалогу о гарантиях безопасности — Лавров
Россия в сентябре направила Соединённым Штатам приглашение к диалогу о формировании системы гарантий безопасности и считает, что отправной точкой для дискуссий могут выступить проекты, представленные Вашингтону и странам Европы в 2021 году. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости
2025-12-30T02:02
2025-12-30T02:02
новости
украина.ру
мид рф
сергей лавров
россия
сша
вашингтон
европа
гарантии безопасности
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070809352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39c3476eeffa521b861c9eb7ed01c25c.jpg
"Предстоит сформировать систему гарантий безопасности. В этой связи в сентябре передали американцам соответствующее приглашение к диалогу. Убеждены, что отправной точкой для дискуссий могут стать проекты договоров, представленные нашей страной на рассмотрение Вашингтона и европейских столиц еще в декабре 2021 года", — сказал Лавров.По словам министра, любые гарантии должны быть основаны на принципе неделимости безопасности, который был закреплён в консенсусных документах саммитов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году.Лавров также подчеркнул важность юридических гарантий устранения первопричин конфликта на Украине."Необходимо работать, прежде всего, над юридически обязывающими гарантиями устранения первопричин конфликта", — сказал министр.Подробнее о заявлениях главы МИД РФ по ситуации на Украине в публикации - Мандат властям в Киеве на заключение мира возможен только через честные выборы — Лавров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сша
вашингтон
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070809352_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_7cfe36de1155b7c7cb0404d465e6ac13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, мид рф, сергей лавров, россия, сша, вашингтон, европа, гарантии безопасности, украина, сво
Новости, Украина.ру, МИД РФ, Сергей Лавров, Россия, США, Вашингтон, Европа, гарантии безопасности, Украина, СВО

Россия пригласила США к диалогу о гарантиях безопасности — Лавров

02:02 30.12.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия в сентябре направила Соединённым Штатам приглашение к диалогу о формировании системы гарантий безопасности и считает, что отправной точкой для дискуссий могут выступить проекты, представленные Вашингтону и странам Европы в 2021 году. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости
"Предстоит сформировать систему гарантий безопасности. В этой связи в сентябре передали американцам соответствующее приглашение к диалогу. Убеждены, что отправной точкой для дискуссий могут стать проекты договоров, представленные нашей страной на рассмотрение Вашингтона и европейских столиц еще в декабре 2021 года", — сказал Лавров.
По словам министра, любые гарантии должны быть основаны на принципе неделимости безопасности, который был закреплён в консенсусных документах саммитов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Стамбуле в 1999 году и в Астане в 2010 году.
Лавров также подчеркнул важность юридических гарантий устранения первопричин конфликта на Украине.
"Необходимо работать, прежде всего, над юридически обязывающими гарантиями устранения первопричин конфликта", — сказал министр.
Подробнее о заявлениях главы МИД РФ по ситуации на Украине в публикации - Мандат властям в Киеве на заключение мира возможен только через честные выборы — Лавров.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руМИД РФСергей ЛавровРоссияСШАВашингтонЕвропагарантии безопасностиУкраинаСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:34Отдыхают на курортах и опасаются за преступную группировку в Раде. Как живут украинские элиты
06:14Трамп вернулся и всё изменил, России это пошло на пользу. Чем запомнился 2025 год на международной арене
06:00Скориков: ВСУ уже потеряли Северск и не могут стабилизировать фронт под Константиновкой
05:45"Сдадут нервы и сбежит в Лондон": Скориков о том, что будет с Зеленским, если "зашатается" оборона
05:30Военный аналитик: яростные атаки ВСУ под Купянском — красивый "информационный фон" для Европы
05:15Трамп хочет поменять Зеленского и "зацементировать украинство" под протекторатом Запада — Самойлов
05:08Продолжаются удары по объектам противника в Одессе
05:00"Центр города мы удерживаем": военный эксперт рассказал о прочных позициях ВС РФ в Купянске
04:45"Орешник" на боевом дежурстве в Белоруссии: Кнутов про быстрый ответ на угрозу Союзному государству
04:30Оголили Сумы и Чернигов: эксперт Евсеев рассказал о фатальной ошибке ВСУ под Купянском
04:28Ракетные удары нанесены по целям в Харькове и Одессе, тревога объявлена в семи регионах Украины
04:15"Рывок в качестве": историк войск ПВО о новом поколении российских дронов и ракет
04:05Зеленский высказался о Путине, уходе из власти и выводе ВСУ из Донбасса
03:32Пушков назвал "мотор" антироссийской истерии в Европе
03:08Захарова назвала Киев "террористическим интернационалом", которому не нужен мир
02:41Россия следит за ситуацией со стратегической стабильностью — Лавров
02:02Россия пригласила США к диалогу о гарантиях безопасности — Лавров
01:39Правительство Никарагуа выразило солидарность Путину из-за атаки украинских БПЛА
01:21Мандат властям в Киеве на заключение мира возможен только через честные выборы — Лавров
01:01Киев попытался атаковать резиденцию президента РФ. Обзор 29 декабря "одной строкой" от канала "Украина.ру
Лента новостейМолния