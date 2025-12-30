"Орешник" на боевом дежурстве в Белоруссии: Кнутов про быстрый ответ на угрозу Союзному государству - 30.12.2025 Украина.ру
"Орешник" на боевом дежурстве в Белоруссии: Кнутов про быстрый ответ на угрозу Союзному государству
"Орешник" на боевом дежурстве в Белоруссии: Кнутов про быстрый ответ на угрозу Союзному государству
Новые российские ракетные комплексы "Орешник" в Белоруссии ставят руководство Украины и его западных покровителей перед фактом мгновенного возмездия. Скорость их ракет делает бессмысленными любые планы упреждающего удара. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-12-30T04:45
2025-12-30T04:45
Недавно на боевое дежурство в Белоруссии заступили ракетные комплексы "Орешник". Специалисты рассчитали, что ракета "Орешника" может долететь до Киева за 1 минуту и 51 секунду.Отвечая на вопрос о том, может ли противник остановить "Орешник", Кнутов привел громкое заявление Зеленского, который "уже заявлял Брюсселе о том, что у него [якобы] есть разведданные о позициях "Орешника" для нанесения упреждающего удара".Он сразу развеял эти иллюзии, объяснив стандартную практику размещения оружия. "Но когда размещается такая техника, оборудуются, наряду с основными и ложные, и запасные позиции. Так что Зеленский может запутать Брюссель", — заявил Кнутов.Затем аналитик привел слова президента Белоруссии. "Но очень интересную информацию выдал Лукашенко. Он озвучил, что на территории Беларуси будет размещено до десятка комплексов "Орешник"", — констатировал эксперт и дал оценку их потенциалу. "Что это значит? Представьте, что в критический момент для Союзного государства, одновременно стартуют ракеты по Киеву и европейским городам. Это значит, что через несколько минут центры принятия решений там перестанут существовать", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях на сайте Украина.ру.
"Орешник" на боевом дежурстве в Белоруссии: Кнутов про быстрый ответ на угрозу Союзному государству

04:45 30.12.2025
 
Новые российские ракетные комплексы "Орешник" в Белоруссии ставят руководство Украины и его западных покровителей перед фактом мгновенного возмездия. Скорость их ракет делает бессмысленными любые планы упреждающего удара. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Недавно на боевое дежурство в Белоруссии заступили ракетные комплексы "Орешник". Специалисты рассчитали, что ракета "Орешника" может долететь до Киева за 1 минуту и 51 секунду.
Отвечая на вопрос о том, может ли противник остановить "Орешник", Кнутов привел громкое заявление Зеленского, который "уже заявлял Брюсселе о том, что у него [якобы] есть разведданные о позициях "Орешника" для нанесения упреждающего удара".
Он сразу развеял эти иллюзии, объяснив стандартную практику размещения оружия. "Но когда размещается такая техника, оборудуются, наряду с основными и ложные, и запасные позиции. Так что Зеленский может запутать Брюссель", — заявил Кнутов.
Затем аналитик привел слова президента Белоруссии. "Но очень интересную информацию выдал Лукашенко. Он озвучил, что на территории Беларуси будет размещено до десятка комплексов "Орешник"", — констатировал эксперт и дал оценку их потенциалу.
"Что это значит? Представьте, что в критический момент для Союзного государства, одновременно стартуют ракеты по Киеву и европейским городам. Это значит, что через несколько минут центры принятия решений там перестанут существовать", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях на сайте Украина.ру.
Новости Белоруссия Украина Киев Юрий Кнутов Владимир Зеленский Украина.ру Александр Лукашенко ракеты угроза ракетный удар война война на Украине СВО
 
