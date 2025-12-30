https://ukraina.ru/20251230/oreshnik-na-boevom-dezhurstve-v-belorussii-knutov-pro-bystryy-otvet-na-ugrozu-soyuznomu-gosudarstvu-1073811689.html

"Орешник" на боевом дежурстве в Белоруссии: Кнутов про быстрый ответ на угрозу Союзному государству

"Орешник" на боевом дежурстве в Белоруссии: Кнутов про быстрый ответ на угрозу Союзному государству

Новые российские ракетные комплексы "Орешник" в Белоруссии ставят руководство Украины и его западных покровителей перед фактом мгновенного возмездия. Скорость их ракет делает бессмысленными любые планы упреждающего удара. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_0:7:1104:628_1920x0_80_0_0_a4a89a24451ceb918018a292d319ebc3.png

Недавно на боевое дежурство в Белоруссии заступили ракетные комплексы "Орешник". Специалисты рассчитали, что ракета "Орешника" может долететь до Киева за 1 минуту и 51 секунду.Отвечая на вопрос о том, может ли противник остановить "Орешник", Кнутов привел громкое заявление Зеленского, который "уже заявлял Брюсселе о том, что у него [якобы] есть разведданные о позициях "Орешника" для нанесения упреждающего удара".Он сразу развеял эти иллюзии, объяснив стандартную практику размещения оружия. "Но когда размещается такая техника, оборудуются, наряду с основными и ложные, и запасные позиции. Так что Зеленский может запутать Брюссель", — заявил Кнутов.Затем аналитик привел слова президента Белоруссии. "Но очень интересную информацию выдал Лукашенко. Он озвучил, что на территории Беларуси будет размещено до десятка комплексов "Орешник"", — констатировал эксперт и дал оценку их потенциалу. "Что это значит? Представьте, что в критический момент для Союзного государства, одновременно стартуют ракеты по Киеву и европейским городам. Это значит, что через несколько минут центры принятия решений там перестанут существовать", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях на сайте Украина.ру.

