Военный эксперт Михаил Поликарпов: В январе Россия займется обороной Купянска и окружением ВСУ в Орехове

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-12-29T20:10

В прошедшие выходные Минобороны официально объявило об освобождении Гуляйполя и окончательной зачистке Димитрова. Сегодня мы поговорим о том, как это было и чего ожидать дальше.На самом деле у ВСУ оставался коридор для выхода из Красноармейской агломерации. Он был в серой зоне. В течение ноября они могли пытаться выходить оттуда на свой страх и риск. А потом нам удалось взять Димитров в полноценное окружение, потому что мы добились неожиданного и быстрого успеха в самом Красноармейске. Были успехи на обоих флангах, за которым последовало добивание гарнизона.Тем не менее, все, кто мог убежать по этому северному коридору, убежали. И, судя по всему, ударные батальоны противник оттуда вывел.Как вы знаете, воинские части ВСУ очень разные по качеству, по подготовке и по ценности для киевского режима. Так вот никаких бригад Нацгвардии или нацистских батальонов в Димитрове не оставалось.Сейчас эти уцелевшие резервы, в частности, батальон "Айдар"*, который снова всплыл в сводках после долгого отсутствия в информационном пространстве, были переброшены для контрударов в районе Гуляйполя. Но ничего у них не получилось.В нынешней конфигурации фронта для ВСУ удержание Гуляйполя было бессмысленным. И если эти шесть ударных частей, которые противник перебросил под Гуляйполе, ничего не сделали, это означает, что они просто отморозились и саботировали эти приказы. Всерьез в рубку за город не полез. Я имею в виду на уровне командования бригад и батальонов.У них за спиной стоит более важный укрепрайон в Орехове, приспособленный к круговой обороне. Вот за него они будут драться. Если только мы опять не сможем провернуть окружение. И наши успехи в районе Степногорска западнее Орехова и борьба за плацдармы за рекой Гайчур дают шансы на такое окружение уже этой зимой.Следующий рубеж ВСУ после Гуляйполя будет проходить по реке Верхняя Терса. Она достаточно широкая за счет большого количества прудов. И течет она в меридиональном направлении (с севера на юг). Ее тоже предстоит форсировать группировке "Восток".Это последний рубеж ВСУ перед Запорожьем и Вольнянском.Вернемся к Красноармейской агломерации. Я не могу сказать, сколько времени потребуется группировке "Центр", чтобы восстановиться после долгих сражений и наступать в разных направлениях. Восстановление сил – это процесс не одномоментный. Да, "Центр" понес потери, но во время новогодних праздников мы уже увидим какие-то наступательные действия с их стороны.И потом, мы не знаем, какое направление выберет наш Генштаб для приложения максимальных усилий. Те пополнения, которые были рассчитаны для восстановления и усиления "Центра", могут пойти либо в Запорожскую область, либо для стабилизации ситуации под Купянском, либо для продвижения на Северско-Лиманском участке. Не будем загадывать. На этот вопрос у нас нет ответа. И мы не должны его искать.Также стоит сказать несколько слов по поводу Купянска.Когда говорят, что "Купянск был взят в кредит", это не совсем так. Наши войска были в городе, но их было мало. И если контрудары ВСУ под Красноармейском оказались совершенно безуспешным, то под Купянском противник определенных успехов добился и зашел в город. Ситуация там сложная. Но, судя по всему, наши начали туда перебрасывать резервы.Когда было объявлено об освобождении Купянска, это больше было сделано в политических целях перед очередным раундом переговоров. Мы застолбили, что город наш. Ведь если бы переговоры увенчались успехом, ВСУ бы ушли из Донбасса, а на остальных территориях демаркационная линия перемирия на период проведения выборов установилась бы там, где стоят войска.Но переговоры провалились. Купянск опять ничей. Там идут бои. Другое дело, что контрудары ВСУ под Купянском привели к их ослаблению на других участках: возле Волчанска и в Сумской области. Судя по всему, они перебросили войска с ЛБС, а не только резервы, которые держали где-то в загашнике. Группировка "Север" этим пользуется и продолжает там прощупывать позиции ВСУ. И раз у противника опять началось красивое метание для затыкания дыр, где-то у них окажется пусто.В этом плане оборона Купянска и ликвидация плацдарма на восточном берегу Оскола – одна из приоритетных наших задач.* Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация

