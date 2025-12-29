https://ukraina.ru/20251229/yuriy-baranchik-posle-udar-po-rezidentsii-prezidenta-na-kartakh-genshtaba-poyavyatsya-novye-oblasti-ukrainy-1073802987.html

Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины

Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины - 29.12.2025 Украина.ру

Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины

То упорство, с которым Зеленский сопротивляется переговорам на российских условиях, приводит к тому, что та часть русских земель, которые мы отвоюем, будет больше, чем мы изначально предполагали.

2025-12-29T20:07

2025-12-29T20:07

2025-12-29T20:08

интервью

россия

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

генштаб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058200593_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1cd0167cc5931d2ec42006c52552cc5b.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик.Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку беспилотниками на госрезиденцию президента России в Новгородской области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма, сказал он. Россия ответит на атаку Киева на резиденцию президента России, объекты и время ответного удара определены.- Юрий Владимирович, каких именно изменений в переговорной позиции России следует ждать?- Пока мы не знаем деталей, но есть план, который Россия и США выработали в Анкоридже. Потом мы видели многочисленные вбросы со стороны Зеленского и глобалистов, которые предлагали свои "мирные" планы и ставили нам условия. Теперь требований со стороны будет больше, и эта позиция будет доведена до американского руководства, которое с пониманием воспримет эту точку зрения Москвы.Кроме того, наверняка мы увидим очередное использование "Орешника" по Украине, на этот раз в боевом варианте, но не в ядерном.- Станет ли более жестким подход к территориальному вопросу?- Я вообще не понимаю, почему всплыла территориальная проблема. То, что входит в состав России по Конституции, не подлежит обсуждению на переговорах. А вот то, что касается Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской, Николаевской области будет на столе переговоров или, по крайней мере, на картах боевых действий в нашем Генштабе.То упорство, с которым Зеленский сопротивляется переговорам на российских условиях, приводит к тому, что та часть русских земель, которые мы отвоюем, будет больше, чем мы изначально предполагали.- Еще в мае этого года вертолет нашего президента оказался в эпицентре отражения атаки БПЛА в Курской области. Почему жесткая реакция последовала именно сейчас?- Сама атака произошла, вероятно, из-за того, что Трамп накануне жестко прессовал Зеленского на переговорах. После этого глобалисты предприняли шаги, чтобы разрушить намечающийся консенсус по пунктам мирного плана. Возможно, что и Зеленский был не в курсе проводимой спецоперации.- На что рассчитывают европейцы сейчас, продолжая спонсировать Украину, несмотря на мирные усилия Трампа?- Экономика Европы находится в системной рецессии. В Германии снесли современную угольную ТЭС, которая успела проработать всего шесть лет. Им нужно все меньше газа из подземных хранилищ и электрогенерации, потому что промышленность скукоживается, а население перестает платить за газ в прежних объемах. Единственный шанс Европы выйти из кризиса это переводить промышленность на военные рельсы. То есть это бюджетное финансирование военно-промышленного комплекса. Поэтому некоторые элиты пытаются втянуть в Россию всю Европу. Но есть ряд стан, которые понимают, что эта авантюра плохо закончится. Это Венгрия, Словакия, Болгария, Италия, в Польше тоже неоднозначная ситуация. России больше не нужно воевать с Европой конвенциональными видами оружия. И ни одну жизнь мы больше не должны положить за пределами Союзного государства. Один ядерный удар по Варшаве и Берлину, никакой войны с Польшей или Германией будет.- Насколько важно для Трампа добиться мирного соглашения по Украине накануне начала кампании по выборам в Конгресс?- Для него это важно, но мы не должны подстраиваться под американские планы. Помимо Украины, у нас есть другие проблемы во взаимоотношениях с США. Например, это стратегическое ядерное сдерживание. Или остается еще проблема дипсобственности России. Почему она не решена за год, который прошел с инаугурации Трампа? Ведь это внутриполитическое дело американской администрации, для этого не требуются переговоры с Украиной.Когда речь заходит о переговорах с американцами, все время речь заходит о каких-то уступках с нашей стороны. Уступки Западу мы делали со времен Хельсинкских соглашений 1975 года, когда согласились на включение "прав человека в корзину III этого документа.Пятьдесят лет мы делаем уступки. Где уступки со стороны США? Сейчас американцы хотят зайти на Запорожскую АЭС, которая принадлежит нам. Почему бы не допустить их еще на Красноярскую АЭС, чтобы они майнили там криптовалюты? Это просто беспредельная наглость. Но мы почему-то это терпим.Или вопрос с нашими золотовалютными резервами. США предлагают потратить их на поддержку Украины. По сути, это скрытые репарации, как будто мы проигравшая сторона. Мы должны видеть за любыми заявлениями Зеленского, США, европейцев реальный смысл, а не красивые риторические фигуры.Также на эту тему - Закат Европы вручную. Трамп для решения проблем оставляет войну

https://ukraina.ru/20251229/ukraina-v-2025-godu-dalshe-budet-tolko-khuzhe-1073740519.html

https://ukraina.ru/20251229/mezhdu-fenizatsiey-i-normalizatsiey-mir-na-novogodnem-perepute-1073771455.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, генштаб