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Что для Зеленского хорошо, то для Украины смерть. О ядерных фантазиях киевского режима

Что для Зеленского хорошо, то для Украины смерть. О ядерных фантазиях киевского режима - 09.07.2025 Украина.ру

Что для Зеленского хорошо, то для Украины смерть. О ядерных фантазиях киевского режима

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, почему Украина не могла оставаться страной, которая имеет ядерное оружие. Эта тема остается актуальной в контексте противоборства России с правящим в этой стране режимом, который не задумываясь применил бы против РФ это оружие, располагай он таковым

2025-07-09T16:10

2025-07-09T16:10

2025-07-09T16:38

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ядерное оружие

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Как Украина оказалась с ядерным оружиемАргументы Гросси вполне просты и хорошо известны, однако повторение их не будет лишним, тем более что на Западе эту тему поднимать не любят, поэтому интервью главы МАГАТЭ польской Rzeczpospolita эту информационную завесу вокруг Украины в контексте ядерного оружия немного приоткрывает.В 1991 году Украина получила независимость и так получилось, что солидная часть еще совсем недавно единого советского ядерного арсенала оказалось на территории другой страны. На урегулирование всех вопросов ушло несколько лет: в 1994-м все это оружие было передано РФ, либо же уничтожено.Тем не менее три года Украина формально считалась третьей по мощи своих ядерных сил державой мира. Формально – потому что стратегическими ядерными силами она, например, не управляла, так как коды запуска и функции контроля остались в России.Сохранить за собой часть советского ядерного оружия у Киева шансов практически не было – слишком сложно и дорого, а главное, зачем? Нужно было лишь уладить все нюансы и наконец-то избавиться с выгодой для себя от этого ядерного чемоданчика без ручки, того самого, который и нести тяжело, и выбросить жалко.Итоговую сделку оформили в рамках т.н. Будапештского меморандума, по которому Россия, Великобритания и США становились гарантами безопасности Украины. Про этот меморандум Киев вспомнит в 2014-м и будет тыкать им в глаза мировой общественности по сей день, обвиняя Москву в его нарушении.Снова актуальноВ интервью Гросси подчеркивает, что Украина все равно не смогла бы сохранить свои "ядерные" амбиции, так как в противном случае встал бы вопрос о существовании этого государства.По его мнению, мировое сообщество просто не допустило бы этого. Глава МАГАТЭ отметил, что украинцы могли бы украсть с имеющегося у них ядерного вооружения ядерный материал, но не смогли бы использовать его как оружие.Гросси поднимает важную тему об адекватности украинского государства и опасности превращения этой страны в обезьяну с ядерной гранатой. Его реплика, конечно, обращена к ситуации начала 1990-х гг., когда молодая украинская демократия еще только вставала на ноги и делала свои первые неуверенные шаги.Но, по сути, все это актуально и по сегодняшний день, пусть Украина и лишилась ядерного оружия три десятка лет назад.Зеленский хочет "ядерку"Окидывая взглядом генезис украинского государства, можно прийти к выводу, что стабильности за эти годы не прибавилось, а турбулентность зари 1990-х кажется цветочками в сравнении с тем, что последовало далее. Сначала "оранжевая революция" с историческим третьим туром президентских выборов, потом Майдан, госпереворот и захват власти в 2014-м, кровавая операция ВСУ в Донбассе.Апогеем стал приход на должность президента страны Владимира Зеленского, который в своем милитаризме, реваншизме и русофобии переплюнул всех своих предшественников вместе взятых.Он-то и накликал, в конченом итоге, российскую спецоперацию, когда незадолго до ее начала допустил, что Украина официально отзовет свой безъядерный статус.Естественно, ядерные разработки – не та история, когда сегодня хочу, а завтра не хочу. Некоторые страны десятилетиями пытаются добиться результатов на этом поприще, однако успеха не имеют. В случае Украины такие заявления представляют важность уже хотя бы как декларация о намерениях. Спокойно смотреть на это Россия, конечно же, не могла.Зеленский периодически вновь возвращается к этой теме, что еще раз подтверждает необходимость полной демилитаризации этого режима. В феврале этого года он заявил, что если Украина не вступит в НАТО, то ей придется обзавестись ядерным оружием для обеспечения собственной безопасности. В Кремле это заявление назвали безумием.Грязная бомба - как последний довод КиеваВ конце концов, никто не снимал с повестки дня возможность Украины создать т.н. грязную ядерную бомбу и попытаться применить ее против РФ. Такая бомба представляет собой контейнер с радиоактивными веществами, которые при подрыве разлетаются вокруг и наносят ущерб на большой территории.Год назад в Минобороны России сообщалось о ввозе на украинскую территорию радиохимических веществ из Польши и Румынии. Отмечалось, что поставки курирует глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.Эти вещества могут быть использованы при изготовлении грязной бомбы, отмечали в российском оборонном ведомстве.Москва полагает, что Киев осознает все последствия применения против РФ такой бомбы."Это было бы колоссальной ошибкой <...> ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим", - заявлял в июне этого года президент РФ Владимир Путин.Степень нынешнего антироссийского безумия, царящего в украинских властных коридорах, не стоит недооценивать. Если ВС РФ ведут боевые действия по возможности минимизируя потери среди мирного населения, то украинская армия не раз демонстрировала, что готова на любые террористические вылазки.Чем ближе конец этой бешеной собаки, тем яростнее будет ее оскал. Поэтому применение грязной бомбы всегда будет оставаться еще одним рабочим вариантом на столе стратегов с Банковой.О перспективе западных поставок оружия Украине - в материале Поставки американского оружия Украине. Отправят кое-что, но многого не ждите издания Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250604/na-yadernyy-udar-rossiya-ne-poydt-no-eranosyan-ob-otvete-rossii-na-terrorizm-s-ukrainy-1063614259.html

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эксклюзив, украина, россия, рафаэль гросси, владимир зеленский, магатэ, ядерное оружие, сво