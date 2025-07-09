Ростислав Ищенко: как Россия и Иран могут изменить баланс сил на Кавказе - 09.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250709/rostislav-ischenko-kak-rossiya-i-iran-mogut-izmenit-balans-sil-na-kavkaze-1064890890.html
Ростислав Ищенко: как Россия и Иран могут изменить баланс сил на Кавказе
Ростислав Ищенко: как Россия и Иран могут изменить баланс сил на Кавказе - 09.07.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: как Россия и Иран могут изменить баланс сил на Кавказе
В Закавказье формируются два противостоящих блока — азербайджано-турецкий и российско-иранский, и их интересы кардинально расходятся — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-09T03:50
2025-07-09T03:50
новости
россия
азербайджан
иран
ростислав ищенко
турция
союзники
кавказ
главные новости
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057794529_0:0:3464:1948_1920x0_80_0_0_c4172989ff7dc930874eaa4d9ee4f221.jpg
Ищенко отметил, что Азербайджан пытается использовать Турцию как главного союзника, но Анкара сама перегружена внешнеполитическими амбициями. "Турция уже перенапрягается в своей попытке быть женихом на каждой свадьбе", — сказал он.При этом Иран заинтересован в том, чтобы Кавказ оставался в российской сфере влияния. "Ирану нужен надежный тыл, чтобы сосредоточиться на Ближнем Востоке", — пояснил обозреватель.Хотя открытого конфликта пока нет, ситуация может обостриться. "Вопрос о разделе сфер влияния решится в общем геополитическом контексте", — считает Ищенко.В итоге усиление России и ослабление Турции могут переломить баланс сил в регионе, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.Также на тему отношений России и Азербайджана - в интервью Игоря Юшкова: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250703/pavel-danilin-posle-opleukhi-ot-irana-ssha-reshili-otygratsya-na-ukraine-prekrativ-postavki-pvo-1064610718.html
россия
азербайджан
иран
турция
кавказ
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057794529_408:0:3005:1948_1920x0_80_0_0_fdf98aef011b5c8afd92d1c7ed64a61c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, азербайджан, иран, ростислав ищенко, турция, союзники, кавказ, главные новости, ближний восток, геополитика, международные отношения, международная политика
Новости, Россия, Азербайджан, Иран, Ростислав Ищенко, Турция, союзники, Кавказ, Главные новости, Ближний Восток, геополитика, международные отношения, Международная политика

Ростислав Ищенко: как Россия и Иран могут изменить баланс сил на Кавказе

03:50 09.07.2025
 
Иран, флаг
Иран, флаг
Читать в
ДзенTelegram
В Закавказье формируются два противостоящих блока — азербайджано-турецкий и российско-иранский, и их интересы кардинально расходятся — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ищенко отметил, что Азербайджан пытается использовать Турцию как главного союзника, но Анкара сама перегружена внешнеполитическими амбициями. "Турция уже перенапрягается в своей попытке быть женихом на каждой свадьбе", — сказал он.
При этом Иран заинтересован в том, чтобы Кавказ оставался в российской сфере влияния. "Ирану нужен надежный тыл, чтобы сосредоточиться на Ближнем Востоке", — пояснил обозреватель.
Хотя открытого конфликта пока нет, ситуация может обостриться. "Вопрос о разделе сфер влияния решится в общем геополитическом контексте", — считает Ищенко.
В итоге усиление России и ослабление Турции могут переломить баланс сил в регионе, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
Также на тему отношений России и Азербайджана - в интервью Игоря Юшкова: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят на сайте Украина.ру.
Павел Данилин интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
3 июля, 15:36
Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВОПосле оплеухи, которую Иран отвесил американским средствам ПВО и ПРО, Штаты опасаются, что страны мира захотят заказывать эти виды вооружения у РФ и Китая. Поэтому Пентагон сокращает поставки оружия Киеву. А потом потом заговорит: "У Украины проблемы, потому что мы не даем им ПВО" — хотя оно у них "дырявое".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАзербайджанИранРостислав ИщенкоТурциясоюзникиКавказГлавные новостиБлижний Востокгеополитикамеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20"Для достижения целей СВО России надо брать под контроль всю Украину" — Онуфриенко
05:00Роман Насонов: Точечные удары России по НПЗ существенно осложняют снабжение украинской армии
04:47Экономика Украины и война: BlackRock перестал искать инвесторов для Украины, "єОселю" сворачивают
04:36Воюют между собой за власть или бегут из страны. Чем занимаются украинские элиты
04:30"У Баку нет прочных гарантий": Ищенко о том, как Азербайджан пытается использовать Запад против России
04:20Ростислав Ищенко о том, как Иран влияет на расклад сил в противостоянии России и Азербайджана
04:10В Росгвардию нужно привлекать бывших граждан Украины, которые до СВО получили паспорта РФ — эксперт
04:00Боец с позывным "Бык" рассказал, как с товарищами попал под обстрел "Бабы Яги" 2:02
03:56По целям на Украине работают гиперзвуковые "Кинжалы"
03:50Ростислав Ищенко: как Россия и Иран могут изменить баланс сил на Кавказе
03:30Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Шереметьево — Росавиация
03:30Военно-политический обозреватель: Южно-Донецкое направление становится новой проблемой для ВСУ
03:15"Тактика выдавливания": военный эксперт о том, почему Россия пока избегает стратегических прорывов
03:12ВСУ ударили по пляжу в Курске, трое погибших, семь пострадавших - Хинштейн
02:19Украинские БПЛА атаковали инфекционный корпус Рыльской ЦРБ, есть раненые – Хинштейн
01:48Очередной удар нанесён по окраинам Киева. Новая волна "Гераней" направляется на Украину
01:42Командир танкового взвода Антон Пальчуй: Одну машину мы уничтожили, еще две подбили и спасли наших ребят
01:20Более 210 "Гераней" находятся в небе над Украиной – ВС РФ продолжают удары по объектам противника
01:18Четверть населения Украины находится либо ниже, либо на уровне бедности - официальные данные
01:08Основные итоги 8 июля
Лента новостейМолния