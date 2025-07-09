Ростислав Ищенко: как Россия и Иран могут изменить баланс сил на Кавказе
Иран, флаг
В Закавказье формируются два противостоящих блока — азербайджано-турецкий и российско-иранский, и их интересы кардинально расходятся — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ищенко отметил, что Азербайджан пытается использовать Турцию как главного союзника, но Анкара сама перегружена внешнеполитическими амбициями. "Турция уже перенапрягается в своей попытке быть женихом на каждой свадьбе", — сказал он.
При этом Иран заинтересован в том, чтобы Кавказ оставался в российской сфере влияния. "Ирану нужен надежный тыл, чтобы сосредоточиться на Ближнем Востоке", — пояснил обозреватель.
Хотя открытого конфликта пока нет, ситуация может обостриться. "Вопрос о разделе сфер влияния решится в общем геополитическом контексте", — считает Ищенко.
В итоге усиление России и ослабление Турции могут переломить баланс сил в регионе, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.
Также на тему отношений России и Азербайджана - в интервью Игоря Юшкова: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят на сайте Украина.ру.
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