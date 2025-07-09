https://ukraina.ru/20250709/rostislav-ischenko-kak-rossiya-i-iran-mogut-izmenit-balans-sil-na-kavkaze-1064890890.html

Ростислав Ищенко: как Россия и Иран могут изменить баланс сил на Кавказе

Ростислав Ищенко: как Россия и Иран могут изменить баланс сил на Кавказе - 09.07.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: как Россия и Иран могут изменить баланс сил на Кавказе

В Закавказье формируются два противостоящих блока — азербайджано-турецкий и российско-иранский, и их интересы кардинально расходятся — об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-09T03:50

2025-07-09T03:50

2025-07-09T03:50

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Ищенко отметил, что Азербайджан пытается использовать Турцию как главного союзника, но Анкара сама перегружена внешнеполитическими амбициями. "Турция уже перенапрягается в своей попытке быть женихом на каждой свадьбе", — сказал он.При этом Иран заинтересован в том, чтобы Кавказ оставался в российской сфере влияния. "Ирану нужен надежный тыл, чтобы сосредоточиться на Ближнем Востоке", — пояснил обозреватель.Хотя открытого конфликта пока нет, ситуация может обостриться. "Вопрос о разделе сфер влияния решится в общем геополитическом контексте", — считает Ищенко.В итоге усиление России и ослабление Турции могут переломить баланс сил в регионе, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру" на сайте Украина.ру.Также на тему отношений России и Азербайджана - в интервью Игоря Юшкова: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250703/pavel-danilin-posle-opleukhi-ot-irana-ssha-reshili-otygratsya-na-ukraine-prekrativ-postavki-pvo-1064610718.html

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