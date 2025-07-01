https://ukraina.ru/20250701/1064517016.html

Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят

Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят - 01.07.2025 Украина.ру

Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят

Азербайджан пытается показать, что он самостоятельный игрок, который никак не зависит от России. Поэтому надо показать, что Азербайджан нам тоже не особенно нужен, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2025-07-01T16:57

2025-07-01T16:57

2025-07-01T16:58

интервью

азербайджан

россия

баку

игорь юшков

ильхам алиев

энергетика

украина

нефть

газ

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас в СМИ активно обсуждается версия, что Азербайджан пошел на обострение отношений с Россией из-за вопросов, связанных с энергетикой и Украиной. Во-первых, одесский перевалочный комплекс, по которому наносятся ракетные удары, еще в 2017 году перешел под контроль SOCAR - государственной нефтяной компании Азербайджана. Во-вторых, между Киевом и Баку были подписаны договоренностями о ежегодной поставке 1,3 млн тонн азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ, который сейчас тоже попадает под обстрелы ВС РФ.- Игорь, было ли это основной причиной конфликта?- Не думаю.Если Азербайджан не сможет поставлять нефть на Кременчугский НПЗ, он найдет другой рынок сбыта. У него нет проблемы с тем, чтобы продать нефть. Это проблема для Украины, которой нефть нужно получить и переработать.По поводу принадлежащих SOCAR перевалочных мощностей Одессы сказать не могу. Но, учитывая, что СВО идет четвертый год, Азербайджан должен понимать все риски такой деятельности. Россия же бьет не по азербайджанской инфраструктуре, а по украинским военно-экономическим объектам.Скорее всего, Азербайджан пошел на это обострение по политическим причинам, когда исчезла система сдержек и противовесов в виде карабахского конфликта и в Баку посчитали, что теперь не зависят от России и могут обострять с ней отношения.Что касается энергетики, то высказывалось мнение, что якобы Азербайджан сейчас быстро сделает Зангезурский коридор и станет прокачивать свою нефть и газ напрямую в Турцию. Но, во-первых, мы этому никак не мешаем. А, во-вторых, чтобы поставить что-то в Турцию и дальше в Европу, Азербайджану нужны большие инвестиции в увеличение добычи и в создание инфраструктуры, которая будет строиться годами. А кто за это заплатит?Когда в свое время европейцы приезжали в Баку на переговоры с Алиевым, он открыто говорил: "Если европейцы хотят, чтобы мы поставляли им больше газа, пусть заключат с нами долгосрочные контракты на 20-30 лет. А у них зеленый переход. Они вообще планируют к 2050 году отказаться от ископаемых источников энергии. Поэтому на долгосрочные контракты они не соглашаются".При этом даже сейчас Азербайджану никто не мешает поставлять больше нефти и газа в Европу. Газопроводы через Грузию и Турцию работают. Сколько могут, столько и транзитируют. А чтобы продавать больше нефти, повторюсь, Баку надо ее больше добыть. У него месторождения старые и постепенно истощаются.Еще раз, в сфере энергетики мы с Азербайджаном никак не обостряли отношения. Наоборот, это азербайджанцы предлагали нам поставлять больше нефти уже по существующему нефтепроводу на бакинские месторождения. Но нам это невыгодно.Сейчас мы в Махачкале принимаем танкеры с туркменской, казахстанской и российской нефтью (с нашего сектора Каспия). Эта нефть из Махачкалы качается по нефтепроводу в район Новороссийска. А Азербайджан хотел, чтобы мы поставляли к нему свою нефть со скидкой. Он рассчитывал высвободить свои объемы нефти и продавать их по более высокой цене. И если бы мы пошли навстречу Баку, нам бы пришлось остановить прием в Махачкале и качать нефть с севера на юг, а не с юга на север. Мы бы потеряли деньги.При этом Россия предлагала Азербайджану более масштабный проект. Мы могли бы рассмотреть поставки на Баку только в том случае, если бы мы прокачивали нефть через Азербайджан в Иран, а потом в Иране построили бы крупный нефтепровод с выходом в Индию, чтобы грузить нефть в танкеры. Азербайджан на это не пошел. В том числе потому, что из-за этого бы снизился трафик через Черноморские проливы, а от этого бы пострадала Турция.То есть наши совместные проекты по нефти встали. Да и в целом по энергетике у нас сотрудничество очень ограниченное.- Вы перечислили энергетические проекты, в которых мы могли бы сотрудничать, но не можем. Эти противоречия могли бы быть устранены каким-то другим способом, кроме волевого политического решения сверху?- Нет, потому что особой экономической нужды в этом нет. Теперь Россия не заинтересована в строительстве крупного нефтепровода через Азербайджан и Иран, учитывая риск перекрытия Ормузского пролива. Нас вполне устраивает вывозить нефть на танкерах через Черное море в Суэцкий канал и в Индию.Повторюсь, никакой критической необходимости сотрудничать с Баку у нас нет. У них тоже нет. Может быть, поэтому, отношения стали ухудшаться. Россию и Азербайджан все меньше что-то связывает друг с другом.- Насколько мы зависим от Азербайджана в плане реализации других энергетических проектов на Каспии?- Никак не зависим. Да, "Лукойл" возит через Баку часть своей нефти, добытой на каспийских месторождениях. Но он свободно может перенести это на российскую инфраструктуру через Махачкалу на Новороссийск. То есть это вопрос решения отдельных компаний. Существенных экономических потерь от этого точно не будет.- Каким может быть место Азербайджана на мировом энергетическом рынке? Правильно ли я понимаю, что планов у него много, но возможностей для их реализации мало?- Да. По газу Азербайджан все свои проекты реализовал. В частности, разработка месторождения Шах-Дениз-2 и строительство дополнительных газопроводов в Турцию и в Европу. Потратили на это очень много денег (чуть ли не по 50 миллиардов долларов). Эти расходы еще долго будут окупаться. А чтобы увеличить поставки на мировой рынок, нужно вложить еще столько же. Средств у Азербайджана на это сейчас нет.По нефти у них идет снижение объемов производства. Пик у них был в 2010 году, когда они добыли 50 миллионов тонн, а 2023 году добыли всего 30 миллионов. Объем поставок тоже будет снижаться. Объемы потребления у них стабильные (6 миллионов тонн на внутренний рынок). Следовательно, поставлять на внешний рынок больше 24 миллионов тонн вряд ли сейчас возможно.То есть какого-то развития азербайджанского нефтегазового сектора сейчас ждать не приходится.- Чем, на ваш взгляд, закончится нынешний российско-азербайджанский конфликт?- Азербайджан пытается показать, что он самостоятельный игрок, который никак не зависит от России. История с Карабахом их очень воодушевила. Они считают, что теперь они крупная региональная держава. Поэтому надо показать, что Азербайджан нам тоже не особенно нужен.В Баку считают, что Россия предпочтет замалчивать эти конфликты. Якобы в условиях противостояния с Западом мы не станем раздувать какие-то проблемы на юге. Но азербайджанцы не учитывают, что ситуация может пойти с точностью до наоборот: мы можем купировать это дело на нынешней стадии, чтобы потом не получить еще больше проблем."Нам конфликт с вами не нужен. Но если вы хотите поскандалить, мы примем экономические меры. Вы же хорошо заработали на том, что через вас идет параллельный импорт. Не хотите зарабатывать вместе с Россией – мы вас вычеркнем из этого списка".При этом Россия максимально будет пытаться сгладить эту историю и спустить на тормозах.Также по теме - в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет

https://ukraina.ru/20210726/1031922025.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, азербайджан, россия, баку, игорь юшков, ильхам алиев, энергетика, украина, нефть, газ, турция, иран, европа, каспийское море, экономика