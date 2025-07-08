https://ukraina.ru/20250708/1064868215.html

Малек Дудаков: Политика Трампа уже привела к тому, что Украину и НАТО не ждет ничего хорошего

Малек Дудаков: Политика Трампа уже привела к тому, что Украину и НАТО не ждет ничего хорошего - 08.07.2025 Украина.ру

Малек Дудаков: Политика Трампа уже привела к тому, что Украину и НАТО не ждет ничего хорошего

Мы сейчас наблюдаем две вещи. Во-первых, Россия усилила удары по украинским тылам. Во-вторых, США приостанавливают транши. В этих условиях даже самые горячие головы на Украине должны понять, что надо переходить к нормальным переговорам на реалистичных условиях, чтобы устранить первопричины конфликта, считает политолог-американист Малек Дудаков

2025-07-08T12:56

2025-07-08T12:56

2025-07-08T12:56

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Малек, как вы в целом оцениваете сегодняшние отношения между США и Украиной? Какие цели преследует Трамп, а какие – Зеленский?- Трамп сейчас выступает с разнонаправленными заявлениями. Иногда он ругает Украину, иногда хвалебно высказывается о своих телефонных разговорах с Зеленским. При этом общий вектор США сейчас такой: постепенно сокращать помощь Украине, фиксировать убытки и перекладывать украинский кейс на плечи европейцев.То, что последние пакеты военных поставок были приостановлены – это тоже показательно. Арсеналы Пентагона действительно не бездонные. Сказывается дефицит зенитных ракет, которые американцам нужнее на Ближнем Востоке. Украинское лобби, конечно, пытается повернуть вспять эти процессы, но пока безуспешно.Киевский режим предлагает закупать оружие у США на коммерческой основе, но это тоже проигрышный сценарий. Если вы закупаете что-то на коммерческой основе, вам придется становиться в конец очереди из большого количества стран, которые хотели бы купить американское оружие. В этой очереди можно простоять много лет, а Украине оружие нужно прямо сейчас.Раньше это оружие поставлялось бы прямо из арсеналов Пентагона, то теперь этот аттракцион неслыханной щедрости заканчивается.- При этом российско-украинские консультации пока не заканчиваются. Ожидаете ли вы, что Киев поменяет свою переговорную позицию, учитывая новые политические реалии? Можно ли сказать, что Трамп именно этого добивается?- В какой-то степени – это действительно инструмент давления США на режим Зеленского.Мы сейчас наблюдаем две вещи. Во-первых, Россия усилила ракетно-дроновые удары по украинским тылам. Во-вторых, США приостанавливают транши. В этих условиях даже самые горячие головы на Украине должны понять, что надо переходить к нормальным переговорам на реалистичных условиях, чтобы устранить первопричины этого конфликта.Понятное дело, что среди команды Зеленского очень много сторонников бесконечной войны. Но я все же надеюсь, что они поймут, что это - путь в никуда.- Наблюдаем ли мы сокращение военного присутствия США в Европе?- Пока нельзя говорить, что военное присутствие США в Европе сокращается, но в будущем это может произойти.В конце осени должен выйти большой доклад Пентагона о глобальном военном присутствии США, в рамках которого будут даны рекомендации уменьшать количество войск, находящихся в Европе. Американцы вполне могут довести численность этой группировки до уровня 2018-2019 годов: убрать оттуда 20-30 тысяч солдат, чтобы перебросить их на Ближний Восток или в Азию, поскольку это наиболее приоритетные направления для команды Трампа.Публиковать этот доклад будет Элбридж Колби. Это главный политический стратег Пентагона и назначенец Трампа. Это он пролоббировал решение о приостановке украинских траншей, поскольку обеспокоен тем, что в общей гонке вооружений США серьезно отстают от Китая.- США просто стараются оптимизировать расходы на оборонку? Или они действительно задумываются над тем, чтобы отказаться от НАТО?- США пытаются оптимизировать расходы на европейском направлении, при этом требуя от НАТО увеличивать военные затраты. Страны НАТО всеми ухищрениями стараются показать американцам, что они на это якобы способны, но на самом деле это не так. Точнее, в эти военные расходы европейские власти записывают все, что угодно: борьба с миграцией и строительство мостов.При этом Штаты шантажируют Европу тем, что если они не будут повышать военные траты и закупать американское вооружение, США будут меньше участвовать в делах НАТО (учения и обеспечение логистики). В этом плане европейцы оказались в уязвимом положении, поскольку серьезно зависят от США.Посмотрим, как будет развиваться этот кризис. Но пока хороших сценариев для НАТО не просматривается.- А как США дальше будут вести себя в отношении ирано-израильского конфликта?- Тут администрация Трампа пытается проводить деэскалацию. Нетаньяху посещает с визитом Белый дом, появляются планы послевоенной реконструкции Газы, стартует очередной раунд переговоров по ядерной программе Ирана между Вашингтоном и Тегераном.В интересах Трампа заключить большую ближневосточную сделку, чтобы показать электорату большие успехи во внешней политике. Пока с этим возникают проблемы. Не факт, что это удастся сделать в ближайшей перспективе.- Также на днях проходил очередной саммит БРИКС. Учитывая, что у нас с США сейчас дипломатическое потепление, как американцы смотрят на то, что в будущем мы попробуем заместить доллар как основную валюту для торговли?- Трамп действительно выступает с угрозами ввести новые тарифы то ли в отношении стран БРИКС, то ли в отношении стран, которые готовы вступить в БРИКС. Но это не первое такое заявление Трампа. Он уже угрожал 1000% пошлинами в отношении БРИКС, но этого не случилось. То есть я бы рассматривал эти заявления как попытку оказать давление на государство, которые раздумывают в эту организацию вступить.Возможности у Трампа в этом плане ограничены. Он уже пытался устроить тарифную войну со всем миром, но это чуть не обрушило американскую экономику. Поэтому вопросы торговой политики с разными государствами будут разрешаться им в двустороннем формате. Его администрация уже рассылает разным странам "письма счастья" с призывом заключить эти соглашения до конца августа (новый дедлайн).- Еще хотелось бы обсудить наводнение в Техасе. Можно ли сказать, что Трамп слишком увлекся внешней политикой и не обращает внимание на то, что у него происходит внутри страны?- В США часть происходят природные катаклизмы, но с наводнением в Техасе ситуация действительно сложная. По некоторым данным, там уже погибли 30 человек. Этим сейчас пользуются оппоненты Трампа. Они обвиняют Белый дом в том, что он провел сокращение чиновников в американском МЧС, из-за чего федеральные власти не могут вовремя реагировать на климатические аномалии.Для Трампа это серьезная история. Достаточно вспомнить, как в свое время ураган "Катрина" обрушил рейтинг Буша-младшего. Трампу надо на это реагировать. Пока только чиновники из его администрации приезжают на место ЧП. Думаю, Трамп тоже туда приедет. Одной внешней политикой заниматься нельзя. Надо решать внутренние проблемы, которых накопилось достаточно.Также по теме - в интервью Павла Святенкова: Война России и Европы может закончиться встречей союзников на Эльбе, а то и на Темзе

https://ukraina.ru/20220901/1038344184.html

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интервью, сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, малек дудаков, нато, брикс, пентагон