https://ukraina.ru/20250708/khozyain-slova-dal--mogu-i-zabrat-tramp--vozvraschaet-postavki-oruzhiya-ukraine-1064873813.html

Хозяин слова: дал – могу и забрать. Трамп возвращает поставки оружия Украине

Хозяин слова: дал – могу и забрать. Трамп возвращает поставки оружия Украине - 08.07.2025 Украина.ру

Хозяин слова: дал – могу и забрать. Трамп возвращает поставки оружия Украине

Дональд Трамп пообещал продолжить оказывать Украине военную помощь. Речь идет об оборонительном оружии, чтобы страна могла защищаться.Однако даже украинские эксперты встретили эту новость сдержанно — цена слова американского президента порядком упала.

2025-07-08T15:40

2025-07-08T15:40

2025-07-08T15:41

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Российские же эксперты считают, что относиться легкомысленно к политике американской администрации не стоит. Как и расслабляться.С приходом 47-го президента США военных конфликтов на Земле стало, как минимум, на один больше. Следует ли ожидать эскалации конфликта, заморозки российско-американских отношений и каковы перспективы продолжения стамбульского трека — анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Политтехнолог Алексей ЧеснаковОбещание Трампа отправить Украине больше оружия — предвестник похолодания в российско-американском треке, которое прогнозировалось ранее. Трамп говорит об "оборонительном вооружении". Вероятно, речь идет о ракетах для систем Patriot.Однако ранее сообщалось, что на паузу были поставлены атакующие виды вооружений: Hellfire, Stinger, AIM, 155-мм осколочно-фугасные снаряды для гаубиц и высокоточные ракеты GMLRS. Это негативный сигнал для Москвы.Какие вопросы актуализируются на фоне заявлений Трампа? Переговорный трек: дата третьего раунда переговоров России и Украины не определена. Решение Трампа увеличить поставки вооружений Украине считывается как сигнал к продолжению боевых действий.Эскалационный трек: рациональный игрок, наблюдая перспективу усиления систем ПВО противника, с высокой вероятностью предпочтет увеличить интенсивность атак, пока новые пакеты помощи не дошли до адресата. Это может запустить спираль дальнейшей эскалации.Санкционный трек: Трамп, вероятно, намерен дозировать применение жестких решений против России. За увеличением поставок может последовать активизация процесса принятия закона о новых санкциях против России. В американской прессе на прошлой неделе был явный прогрев повестки.Возвращаясь к старой парадигме, Трамп рискует попасть в когнитивную ловушку: якобы не методы (санкции и давление) были неэффективны, а исполнители (демократы) неумелы. Если инструменты давления применит он, то, по его мнению, все заработает. Это не так. Понаблюдаем.Политолог Михаил ПавливПо поводу возобновления поставок вооружений Украине Соединенными Штатами. Полная цитата: "По указанию президента Трампа Министерство обороны направляет на Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением насилия. Наша система оценки поставок вооружений по всему миру для президента остается в силе и является неотъемлемой частью нашей оборонной стратегии "Америка прежде всего"", — говорится в сообщении Минобороны США. Перевод с дипломатического на человеческий: мы отправим вам кое-что, но многого не ждите.Это возобновление ограниченных поставок не идет ни в какое сравнение с тем, что было раньше и точно не решит проблемы назревающего коллапса украинской ПВО. Объемы ракет, необходимых Украине, ограничены, и после "12-дневной войны" находятся на минимальных показателях.Об этом практически прямым текстом говорится в сообщении Пентагона. Сам факт заявления — отработка "обязательной программы" по коррекции информационного поля, в котором, благодаря глобалистским медиа, вопрос военных поставок Украине стал триггерным для внутриполитической повестки администрации Трампа.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакТрамп возобновит поставки оружия Украине, но есть нюанс.Заявленное Трампом и Пентагоном возобновление поставок стало предсказуемым шагом, особенно после того, как Путин официально отказался от предложения перемирия.Трамп признался, что "разочарован позицией Путина". За громким заявлением скрывается осторожная реальность. Речь идет не о новых поставках, а о разблокировке старых пакетов, принятых при администрации Байдена.Эти ресурсы ограничены и близки к исчерпанию. О новых траншах — ни слова. Главный вопрос: будут ли утверждены новые поставки и в каком формате?Бесплатно, как при Байдене? За деньги? Или в зачет будущих взносов в "ресурсный фонд" (сделка по недрам)? Это станет определяющим: продолжатся ли поставки после исчерпания "байденовских" остатков.Пока это выглядит как попытка потянуть время и сохранить видимость поддержки. По информации WSJ, Трамп дал Зеленскому расплывчатое обещание: помощь будет выделяться в зависимости от финансовых возможностей США и их приоритетов. Что входит в эти приоритеты — остается за кадром.Историк Павел ДанилинРазборки Маска и Дональда Трампа похожи на историю одного разбившегося на необитаемом острове самолета: "Самолет упал на необитаемый остров. В живых остались пилоты и стюардесса.Через месяц капитан сказал: "Хватит разврата" — и застрелил стюардессу. Еще через месяц капитан сказал: "Хватит разврата" — и стюардессу закопали. Еще через месяц капитан сказал: "Хватит разврата" — и стюардессу откопали".История с поставкой/непоставкой оружия на Украину по сути аналогична. Стиль Дональда Трампа — стиль откопанной стюардессы.Украинский политик Борислав БерезаВсе слышали заявления Трампа, что США пошлют столько военной помощи, сколько смогут выделить? Не стоит рисовать в голове караваны с ракетами.Не впадайте в эйфорию. Дождитесь реальных поставок. Заявления о конце войны за 24 часа тоже были. Передадут — поблагодарим!Общественный деятель Александр СкубченкоТрамп пообещал возобновить поставки вооружений Украине. Некоторые поставки оборонительного оружия уже возобновлены. По данным Politico, возобновление произойдет после встреч на высоком уровне в Италии и Украине, запланированных на следующую неделю.Кнут и пряник. Принудить Россию Трамп не в состоянии, о чем он сам говорил. А вот принудить Украину — в его силах.В марте приостановкой обмена разведданными с Украиной, что больно ударило по ВСУ, Трамп принудил Зеленского к началу мирных переговоров с Россией без предварительных условий и без прекращения огня, чего добивалась Россия.Так и сейчас: "заморозка" поставок — "разморозка". К чему Трамп принуждает Зеленского приостановкой всех вооружений (что еще больнее бьет по ВСУ), узнаем на следующей неделе по результатам запланированных встреч.Думаю, очевидно: третий раунд переговоров, на котором надо принимать условия России для прекращения огня и выхода на мир. Или Трамп принудит Украину к миру сейчас, или Россия, несмотря на недовольство Трампа, принудит Украину к миру на поле боя. Россия точно сможет. Но Украина станет еще меньше.Журналистка Диана ПанченкоТрамп заявил, что продолжит поставки вооружений на Украину. ЧТД. Нет смысла обсуждать каждое слово , если понятны дела.Задача Трампа: продолжать ослаблять Россию за счет Украины, но при этом избежать прямого столкновения. Для этого американцы готовят Европу. Фактически, сегодня американцам выгодно, чтобы Украина умирала, но как можно медленней. По логике следующим шагом будет выход США из НАТО.Читайте также: "Он устанавливает мир". Трампу подложили нобелевскую свинью

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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