https://ukraina.ru/20250708/glavnoe-za-noch-8-iyulya--1064855058.html

Главное за ночь 8 июля

Главное за ночь 8 июля - 08.07.2025 Украина.ру

Главное за ночь 8 июля

🟦 За прошедшие семь дней 17 человек погибли, еще 142 (в числе которых восемь несовершеннолетних) получили ранения в результате обстрелов киевскими боевиками... Украина.ру, 08.07.2025

2025-07-08T08:05

2025-07-08T08:05

2025-07-08T08:05

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🟦 За прошедшие семь дней 17 человек погибли, еще 142 (в числе которых восемь несовершеннолетних) получили ранения в результате обстрелов киевскими боевиками территории РФ, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.🟦 Подозреваемого в подготовке теракта задержали в Москве 9 мая, он арестован на два месяца. Обвиняемый сотрудничал с иностранной спецслужбой, сказано в материалах дела.🟦 На Украине по статье о "посягательстве на территориальную целостность Украины" заочно приговорили Николая Валуева и других депутатов Госдумы к 15 годам лишения свободы. Среди осужденных также чемпион мира по хоккею Владислав Третьяк, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев.🟦 Пентагон подтвердил, что по указанию Трампа направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение".🟦 Премьер Израиля Нетаньяху сообщил Трампу, что номинировал президента США на Нобелевскую премию мира. Трамп в ответ поблагодарил Нетаньяху, отметив, что не знал об инициативе израильского премьера.🟦 Израиль не согласится на создание полноценного палестинского государства и передачу ему ряда ключевых полномочий, прежде всего в сфере безопасности. Об этом заявил Нетаньяху на встрече с Трампом в Белом доме.🟦 На 59-й сессии СПЧ ООН Западные страны и Украина поддержали резолюцию о защите свободы прессы и безопасности журналистов. Однако 36 из 50 стран, подписавших документ, ввели санкции и цензуру против российских СМИ, запретив их деятельность на своей территории.🟦 Французского депутата, представителя партии "Республиканцы", Оливье Марлекса, расследовавшего коррупционную сделку с участием Макрона, нашли повешенным в собственном доме, сообщает France Info.🟦 Общее число жертв наводнений в американском штате Техас достигло 104, сообщает NBC.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, родион мирошник, госдума, пентагон