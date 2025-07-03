https://ukraina.ru/20250703/moskva-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-kakie-zadachi-na-fronte-vypolnyayut-drony-tipa-mavic-1064568060.html
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic - 03.07.2025 Украина.ру
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic
"Мавики висят в воздухе безостановочно на любом направлении, чтобы все могли видеть, что, почему и как происходит", - поделилась с нашим изданием "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".
2025-07-03T10:00
2025-07-03T10:00
2025-07-03T10:00
сво
вс рф
реплика
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Луч" эксклюзивно для нашего издания рассказал, когда впервые начали применять коптеры на оптоволокне.
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064567877_178:0:1101:692_1920x0_80_0_0_22ae849ecee4b24d1c52f53a056bedf2.jpg
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic
2025-07-03T10:00
true
PT1M39S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, реплика, видео, видео
СВО, ВС РФ, Реплика, Видео
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic
"Мавики висят в воздухе безостановочно на любом направлении, чтобы все могли видеть, что, почему и как происходит", - поделилась с нашим изданием "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".
2025-07-03T10:00
true
PT1M39S
"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic
"Мавики висят в воздухе безостановочно на любом направлении, чтобы все могли видеть, что, почему и как происходит", - поделилась с нашим изданием "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.