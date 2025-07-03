https://ukraina.ru/20250703/moskva-iz-podrazdeleniya-nochnye-vedmy-rasskazala-kakie-zadachi-na-fronte-vypolnyayut-drony-tipa-mavic-1064568060.html

"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic

"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic - 03.07.2025 Украина.ру

"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic

"Мавики висят в воздухе безостановочно на любом направлении, чтобы все могли видеть, что, почему и как происходит", - поделилась с нашим изданием "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат".

2025-07-03T10:00

2025-07-03T10:00

2025-07-03T10:00

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Луч" эксклюзивно для нашего издания рассказал, когда впервые начали применять коптеры на оптоволокне.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic "Москва" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, какие задачи на фронте выполняют дроны типа Mavic 2025-07-03T10:00 true PT1M39S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, реплика, видео, видео