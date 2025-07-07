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Хинштейн рассказал о взрыве многоэтажного дома в центре Курска

Хинштейн рассказал о взрыве многоэтажного дома в центре Курска - 07.07.2025 Украина.ру

Хинштейн рассказал о взрыве многоэтажного дома в центре Курска

Ситуация со взрывом в многоэтажном доме в центре Курска находится на контроле. Об этом 7 июля заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

2025-07-07T18:43

2025-07-07T18:43

2025-07-07T18:43

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курск

курская область

хинштейн

мчс

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газ

коммунальное хозяйство

коммунальщики

жкх

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"Из-за утечки бытового газа в многоэтажном доме в центре Курска по улице Марата, 21 произошёл взрыв, - рассказал Хинштейн. - По предварительной информации пострадал один человек. 24-летний парень получил поверхностные ожоги, сейчас его везут в больницу".В пострадавшем от взрыва доме обрушилась часть стены и балкон. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, рассказал врио губернатора в своём телеграм-канале."По моему поручению туда же выехал и.о. главы города Курска, врио министра здравоохранения Курской области. Территория оцеплена, - добавил Хинштейн. - Ситуация находится на контроле".Также 7 июля сообщалось, что Причина ЧП в жилой многоэтажке в центре Курска — взрыв бытового газа Больше новостей дня представлено в обзореРоссия нанесла удары по ТЦК (военкоматам), в украинских соцсетях - ликование. Итоги 7 июняСледите за новостями на сайте Украина.ру

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новости, курск, курская область, хинштейн, мчс, происшествия, газ, коммунальное хозяйство, коммунальщики, жкх