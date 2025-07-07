Хинштейн рассказал о взрыве многоэтажного дома в центре Курска - 07.07.2025 Украина.ру
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Хинштейн рассказал о взрыве многоэтажного дома в центре Курска
Хинштейн рассказал о взрыве многоэтажного дома в центре Курска - 07.07.2025 Украина.ру
Хинштейн рассказал о взрыве многоэтажного дома в центре Курска
Ситуация со взрывом в многоэтажном доме в центре Курска находится на контроле. Об этом 7 июля заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
2025-07-07T18:43
2025-07-07T18:43
новости
курск
курская область
хинштейн
мчс
происшествия
газ
коммунальное хозяйство
коммунальщики
жкх
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"Из-за утечки бытового газа в многоэтажном доме в центре Курска по улице Марата, 21 произошёл взрыв, - рассказал Хинштейн. - По предварительной информации пострадал один человек. 24-летний парень получил поверхностные ожоги, сейчас его везут в больницу".В пострадавшем от взрыва доме обрушилась часть стены и балкон. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, рассказал врио губернатора в своём телеграм-канале."По моему поручению туда же выехал и.о. главы города Курска, врио министра здравоохранения Курской области. Территория оцеплена, - добавил Хинштейн. - Ситуация находится на контроле".Также 7 июля сообщалось, что Причина ЧП в жилой многоэтажке в центре Курска — взрыв бытового газа Больше новостей дня представлено в обзореРоссия нанесла удары по ТЦК (военкоматам), в украинских соцсетях - ликование. Итоги 7 июняСледите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, курск, курская область, хинштейн, мчс, происшествия, газ, коммунальное хозяйство, коммунальщики, жкх
Новости, Курск, Курская область, Хинштейн, МЧС, происшествия, газ, коммунальное хозяйство, коммунальщики, ЖКХ

Хинштейн рассказал о взрыве многоэтажного дома в центре Курска

18:43 07.07.2025
 
© Фото : ХинштейнХинштейн в Золотухинском районе
Хинштейн в Золотухинском районе - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Хинштейн
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Ситуация со взрывом в многоэтажном доме в центре Курска находится на контроле. Об этом 7 июля заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
"Из-за утечки бытового газа в многоэтажном доме в центре Курска по улице Марата, 21 произошёл взрыв, - рассказал Хинштейн. - По предварительной информации пострадал один человек. 24-летний парень получил поверхностные ожоги, сейчас его везут в больницу".
В пострадавшем от взрыва доме обрушилась часть стены и балкон. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, рассказал врио губернатора в своём телеграм-канале.
"По моему поручению туда же выехал и.о. главы города Курска, врио министра здравоохранения Курской области. Территория оцеплена, - добавил Хинштейн. - Ситуация находится на контроле".
Также 7 июля сообщалось, что Причина ЧП в жилой многоэтажке в центре Курска — взрыв бытового газа
Больше новостей дня представлено в обзореРоссия нанесла удары по ТЦК (военкоматам), в украинских соцсетях - ликование. Итоги 7 июня
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