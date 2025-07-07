https://ukraina.ru/20250707/po-prosbam-trudyaschikhsya-rabotayte-bratya-itogi-7-iyunya-1064832289.html

Россия нанесла удары по ТЦК (военкоматам), в украинских соцсетях - ликование. Итоги 7 июня

Россия нанесла удары по ТЦК (военкоматам), в украинских соцсетях - ликование. Итоги 7 июня - 07.07.2025 Украина.ру

Россия нанесла удары по ТЦК (военкоматам), в украинских соцсетях - ликование. Итоги 7 июня

Часть населения Украины с одобрением восприняла удары Вооружённых сил РФ по украинских военкоматам

2025-07-07T18:09

2025-07-07T18:09

2025-07-07T18:24

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Днём 7 июля пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сообщила о том, что под удар ВС РФ попали территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП — аналог военкомата — Ред.) в Харькове и Запорожье."Сегодня, 7 июля, враг нанёс воздушные удары БпЛА по Харькову и Запорожью. Вследствие атаки случились попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилежащую территорию, а также рядом с Запорожским областным ТЦК и СП", — указывалось в публикации в телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ.Там же содержалась информация о пострадавших."Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненный, а в Харьковском ОТЦК и СП ранено 3 человека. На месте работают экстренные службы", — заявили в украинских Сухопутных войсках.Примечательно, что ранее ВС РФ уже наносили удары по ТЦК и СП. При этом данные удары встречали поддержку на Украине.Так, российский военкор Евгений Поддубный 7 июля обратил внимание на комментарий в телеграм-канале "Труха Украина"."Не думал, что когда-то так напишу, но так и есть: "Работайте, братья"", — комментировал один из украинцев видео удара по Харьковскому областному ТЦК и СП.Поддубный указал, что удары ВС РФ по ТЦК и СП — по сути являются гуманитарной миссией.""Яка сумна новина. (Нi)" ("Какая грустная новость (Нет)" – Ред.) – теперь это частый комментарий в украинском сегменте ТГ под сообщениями о новых ударах по ТЦК на Украине. Сегодня наши "Герани" отработали по зданиям военкоматов в Харькове и Запорожье. Противник подтверждает точечные атаки ВС РФ, которые становятся уже системными. В связи с этим, организации "людоловов" переносят свою работу на другие адреса "в связи с напряженной ситуацией". Вообще, интересно наблюдать сейчас за комментариям от рядовых украинцев. Вынос ТЦК – спасительная миссия. Из сегодняшних комментариев особенно выделяется этот – "Не думал, что когда-нибудь это напишу, но как есть: работайте, братья"", — указал Поддубный.В тот же день российский инженер и ракетостроитель Алексей Васильев обратил внимание на объявления на страницах в соцсетях Винницкого и Львовского областного ТЦК и СП."Первый результаты ударов по ТЦК. Помимо воодушевления населения, увеличения количества информации о их местоположении, и ситуации когда удары по объектам на территории Украины радуют и жителей России и жителей Украины (это самый значимый момент), это приводит к мерам, которые дают шанс для тцкшников сохранить свои гнилые шкуры. Они рассредоточиваются, начинают переезжать в другие помещения", — отметил Васильев.Он указал, что смысл бить по зданиям ТЦК и СП всё же есть."На самом деле, подготовить полноценный объект для задач бусификации не так просто. Необходим периметр, необходимо размещение личного состава, помещения где держать пойманное мясо. Плюс удары по канцелярии осложняют работу по тем, кто имеет броню и нужен для обороноспособности ВСУ, по влк, затрудняют работу остальных, плюс увеличивается величина управленческого бардака, и самое главное - снижается поставка свежего мяса на фронт. И если эффективность мобилизационных мероприятий упадёт хотя бы на 25-30%, то разрыв по численности на фронте будет нарастать ещё быстрее", — указал эксперт.Васильев также отметил, что растёт количество сообщений от украинцев о месте расположения ТЦК и СП."Ну и двойной бонус от увеличения численности сообщений о ТЦК. С одной стороны это даёт увеличение количества агентуры, с другой стороны, когда сообщения с координатами пишут даже в комментариях, это вызывает необходимость траты времени контрразведки СБУ на обработку информации, то есть мы ещё и эффективно спамим её. Причём не только за счёт людей именно с пророссийскими взглядами, а и нейтральных, кто просто до ужаса боится ТЦК и хотят им насолить за годы пребывания взаперти, за вечный страх выйти из дома", — отметил инженер.Он также обратил внимание на то, что нужны удары и по пограничным КПП."И нужны удары по границе, заставам, КПП, чтобы облегчить бегство из Украины мужского населения. Кто сбежал, тот по крайней мере точно не сторонник воевать с нами, иначе бы он уже был на фронте. Поэтому чем больше ухилянтов (уклонистов — Ред.) сбежит, тем быстрее будет уничтожена украинская государственность и будут сохранены жизни множества людей, в том числе и наших солдат. Так что морально политическое значение этих ударов очень высокое", — подытожил Васильев.Ранее, 3 июля, член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц обратил внимание на удар по ТЦК и СП в Полтаве."Российские военные нанесли удар по территориальному центру комплектования в Полтаве. Это уже не первый налет на ТЦК в последние дни. И каждый раз видео с "прилетами" собирают десятки злорадных комментариев украинцев, чьи симпатии отнюдь не на стороне военкомовских. Отдельно обращает на себя точность применения дальнобойных дронов. Три "Герани" ударили в одно и то же место, не встречая противодействия ПВО", — отметил Коц.Спустя три дня, 6 июля, журналист, член Мосгордумы Андрей Медведев указал на то, что украинцы в комментариях под видео с ударами по ТЦК и СП даже называли координаты других военкоматов. Так, в одном из телеграм-каналов были даны координаты Кременчугского ТЦК и СП."В советских газетах иногда сообщали, что по просьбам трудящихся было сделано то-то и то-то. Например, подорожал проезд на общественном транспорте. Так вот, по ТЦК в Кременчуге прилетела, по просьбам читателей, русская "Герань"", — прокомментировал Медведев скриншот с этим комментарием.Он также подметил, что, несмотря на нелюбовь к России, украинские пользователи ещё больше ненавидят сотрудников украинских военкоматов."Комментарии украинских трудящихся - отдельный жанр. Удивительно, конечно. Чистая биполярка. Русню не любят, но ТЦК не любят ещё больше. Спасибо русским за удар по людоедам. Да без проблем, обращайтесь ещё", — подытожил Медведев.Примечательно также, что 7 июля стало известно, что накануне, 6 июля, в больнице скончалась очередная жертва украинских военкомов — волынянин Максим Музычко."Его сердце остановилось после долгих дней в реанимации. Макс был настоящим. Тот, кто жил на полную, умел любить, поддерживать, быть рядом. Он был моей опорой, моим домом, моей жизнью, моей вселенной. Всё, что произошло слишком больно, слишком тяжело. И я еще не могу это принять", — написала его жена Маргарита в соцсетях.Ранее, в июне во львовской больнице в критическом состоянии обнаружили 31-летнего мобилизованного с Волыни Максима Музычко. Как заявили его родные, Музычко задержали в Луцке представители ТЦК, "залили газ в глаза" и, а затем без военно-врачебной комиссии отправили на полигон. Украинские военкомы это отрицают. В полиции заявили, что телесные повреждения мужчина получил, якобы сам выпрыгнув из кузова грузового автомобиля во время перевозки на Яворовский полигон.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Помощь США поставили на паузу, а будущее Киева — под знак вопроса".

https://ukraina.ru/20250707/sekretnyy-spisok-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-7-iyulya-1064810976.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, харьков, поддубный, вооруженные силы украины, сбу