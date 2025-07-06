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Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачены 722 БПЛА ВСУ

Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачены 722 БПЛА ВСУ - 06.07.2025 Украина.ру

Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачены 722 БПЛА ВСУ

За неделю системой РЭБ "Купол Донбасса" перехвачены 722 вражеских беспилотника. Из них нейтрализованы над Донецком и Макеевкой 346, над Горловкой — 376, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

2025-07-06T14:06

2025-07-06T14:06

2025-07-06T14:06

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За минувшую неделю система РЭБ зафиксировала значительную активизацию действий противника по применению тактики террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, констатировал глава Донецкой Народной Республики."В ночь с 1 на 2 июля система "Купол Донбасса" сорвала ночной налет дронов, над Горловкой перехвачено беспилотное воздушное судно самолетного типа "Чаклун", вооруженное самодельным взрывным устройством. Всего за сутки подавлено 113 подобных атак", - рассказал Пушилин.Кроме того, отметил он, украинскими боевиками была предпринята попытка нанести значительный ущерб объектам газоснабжения на окраинах Макеевки. Силами оперативников УФСБ было обнаружено подавленное системой РЭБ БВС мультироторного типа "Баба-яга" с двумя взрывными устройствами на подвесах и дополнительным зарядом с устройством самоликвидации.Взрывные устройства уничтожили на месте инженеры-взрывотехники УФСБ России по ДНР, используя взрывозащитные костюмы и проведя обваловку вокруг взрывоопасных объектов.Больше новостей дня представлено в обзореУкраина скрыла сбой на АЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 6 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру

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