Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачены 722 БПЛА ВСУ - 06.07.2025 Украина.ру
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Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачены 722 БПЛА ВСУ
Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачены 722 БПЛА ВСУ - 06.07.2025 Украина.ру
Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачены 722 БПЛА ВСУ
За неделю системой РЭБ "Купол Донбасса" перехвачены 722 вражеских беспилотника. Из них нейтрализованы над Донецком и Макеевкой 346, над Горловкой — 376, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
2025-07-06T14:06
2025-07-06T14:06
новости
донецкая народная республика
макеевка
горловка
денис пушилин
вооруженные силы украины
всу
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За минувшую неделю система РЭБ зафиксировала значительную активизацию действий противника по применению тактики террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, констатировал глава Донецкой Народной Республики."В ночь с 1 на 2 июля система "Купол Донбасса" сорвала ночной налет дронов, над Горловкой перехвачено беспилотное воздушное судно самолетного типа "Чаклун", вооруженное самодельным взрывным устройством. Всего за сутки подавлено 113 подобных атак", - рассказал Пушилин.Кроме того, отметил он, украинскими боевиками была предпринята попытка нанести значительный ущерб объектам газоснабжения на окраинах Макеевки. Силами оперативников УФСБ было обнаружено подавленное системой РЭБ БВС мультироторного типа "Баба-яга" с двумя взрывными устройствами на подвесах и дополнительным зарядом с устройством самоликвидации.Взрывные устройства уничтожили на месте инженеры-взрывотехники УФСБ России по ДНР, используя взрывозащитные костюмы и проведя обваловку вокруг взрывоопасных объектов.Больше новостей дня представлено в обзореУкраина скрыла сбой на АЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 6 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, макеевка, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, всу, бпла, рэб, сво, новые регионы, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, беспилотники
Новости, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Горловка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, БПЛА, РЭБ, СВО, Новые регионы, сводка СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, беспилотники

Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачены 722 БПЛА ВСУ

14:06 06.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСистема ПВО сработала в небе над Луганском
Система ПВО сработала в небе над Луганском - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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За неделю системой РЭБ "Купол Донбасса" перехвачены 722 вражеских беспилотника. Из них нейтрализованы над Донецком и Макеевкой 346, над Горловкой — 376, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
За минувшую неделю система РЭБ зафиксировала значительную активизацию действий противника по применению тактики террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, констатировал глава Донецкой Народной Республики.
"В ночь с 1 на 2 июля система "Купол Донбасса" сорвала ночной налет дронов, над Горловкой перехвачено беспилотное воздушное судно самолетного типа "Чаклун", вооруженное самодельным взрывным устройством. Всего за сутки подавлено 113 подобных атак", - рассказал Пушилин.
Кроме того, отметил он, украинскими боевиками была предпринята попытка нанести значительный ущерб объектам газоснабжения на окраинах Макеевки. Силами оперативников УФСБ было обнаружено подавленное системой РЭБ БВС мультироторного типа "Баба-яга" с двумя взрывными устройствами на подвесах и дополнительным зарядом с устройством самоликвидации.
Взрывные устройства уничтожили на месте инженеры-взрывотехники УФСБ России по ДНР, используя взрывозащитные костюмы и проведя обваловку вокруг взрывоопасных объектов.
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