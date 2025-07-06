Лавров рассказал, почему Путин ответил на звонок Макрона - 06.07.2025 Украина.ру
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Лавров рассказал, почему Путин ответил на звонок Макрона
Лавров рассказал, почему Путин ответил на звонок Макрона - 06.07.2025 Украина.ру
Лавров рассказал, почему Путин ответил на звонок Макрона
Президент России Владимир Путин ответил на звонок президента Франции Эммануэля Макрона потому, что придерживается принципов. Об этом в опубликованном 6 июля комментарии заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2025-07-06T11:51
2025-07-06T11:51
новости
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франция
кремль
владимир путин
эммануэль макрон
сергей лавров
мид рф
международные отношения
переговоры
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Отвечая на вопрос о звонке французского президента Владимиру Путину, Сергей Лавров отметил принципиальность российского лидера.Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов."Вы знаете, по-моему, ответ очевиден и ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России. По-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога. Вот и всё", - сказал Лавров.Он также сообщил тележурналисту Павлу Зарубину, что о содержании беседы президентов России и Франции официальную информацию ранее предоставил Кремль и главе МИД нечего к этому добавить.Ранее пресс-служба Кремля информировала о содержании телефонного разговора Путина и Макрона. Президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, конфликт между Израилем и Ираном и участие в этом конфликте США.Подробности в публикации Президенты России и Франции провели переговоры Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, россия, франция, кремль, владимир путин, эммануэль макрон, сергей лавров, мид рф, международные отношения, переговоры, ближний восток, украина, сво
Новости, Россия, Франция, Кремль, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, МИД РФ, международные отношения, переговоры, Ближний Восток, Украина, СВО

Лавров рассказал, почему Путин ответил на звонок Макрона

11:51 06.07.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкXI международный форум "Примаковские чтения"
XI международный форум Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин ответил на звонок президента Франции Эммануэля Макрона потому, что придерживается принципов. Об этом в опубликованном 6 июля комментарии заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Отвечая на вопрос о звонке французского президента Владимиру Путину, Сергей Лавров отметил принципиальность российского лидера.
Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов.
"Вы знаете, по-моему, ответ очевиден и ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России. По-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога. Вот и всё", - сказал Лавров.
Он также сообщил тележурналисту Павлу Зарубину, что о содержании беседы президентов России и Франции официальную информацию ранее предоставил Кремль и главе МИД нечего к этому добавить.
Ранее пресс-служба Кремля информировала о содержании телефонного разговора Путина и Макрона. Президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, конфликт между Израилем и Ираном и участие в этом конфликте США.
Подробности в публикации Президенты России и Франции провели переговоры
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июля
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