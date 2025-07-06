https://ukraina.ru/20250706/lavrov-rasskazal-pochemu-putin-otvetil-na-zvonok-makrona-1064750477.html

Лавров рассказал, почему Путин ответил на звонок Макрона

Лавров рассказал, почему Путин ответил на звонок Макрона - 06.07.2025 Украина.ру

Лавров рассказал, почему Путин ответил на звонок Макрона

Президент России Владимир Путин ответил на звонок президента Франции Эммануэля Макрона потому, что придерживается принципов. Об этом в опубликованном 6 июля комментарии заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2025-07-06T11:51

2025-07-06T11:51

2025-07-06T11:51

новости

россия

франция

кремль

владимир путин

эммануэль макрон

сергей лавров

мид рф

международные отношения

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/18/1064238303_0:25:2839:1622_1920x0_80_0_0_b128f121f776951826970333af59b0ee.jpg.webp

Отвечая на вопрос о звонке французского президента Владимиру Путину, Сергей Лавров отметил принципиальность российского лидера.Путин и Макрон во вторник провели телефонный разговор, который продлился более двух часов."Вы знаете, по-моему, ответ очевиден и ответ заключается в тех принципах, которыми руководствуется президент России. По-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога. Вот и всё", - сказал Лавров.Он также сообщил тележурналисту Павлу Зарубину, что о содержании беседы президентов России и Франции официальную информацию ранее предоставил Кремль и главе МИД нечего к этому добавить.Ранее пресс-служба Кремля информировала о содержании телефонного разговора Путина и Макрона. Президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, конфликт между Израилем и Ираном и участие в этом конфликте США.Подробности в публикации Президенты России и Франции провели переговоры Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Зеленский хвалит Трампа, но неискренне. Главное на утро 6 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру

россия

франция

кремль

ближний восток

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, франция, кремль, владимир путин, эммануэль макрон, сергей лавров, мид рф, международные отношения, переговоры, ближний восток, украина, сво